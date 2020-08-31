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    Трансферный дайджест. 25-31 августа

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    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Лионель Месси

    «Барселона», нападающий, 33 года

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси может покинуть каталонский клуб в ближайшее время.

    Как сообщил журналист Ким Доменек Пучбо в эфире El Chiringuito TV, «Манчестер Сити» готов предложить за аргентинца 100 млн евро.

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    • По информации журналиста beIN Sports Танкреди Палмери, «горожане» готовы выплатить аргентинцу 500 миллионов евро за 5 лет после вычета налогов. Нападающий будет зарабатывать 50 миллионов евро за сезон.

    Палмери отмечает со ссылкой на Sport, что Месси получит бонус в размере 250 миллионов евро после 3 проведенных лет в «Ман Сити» и перехода в «Нью-Йорк Сити», где аргентинец отыграет еще 2 года по контракту.

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    • Ранее Ла Лига выступила с заявлением о том, что контракт Месси действителен, он может быть разорван в случае выплаты отступных, размер которых — 700 млн евро.

    Как сообщает ESPN, «Барселона» не намерена отпускать капитана команды. В каталонском клубе считают, что единственный юридически возможный способ для игрока покинуть команду бесплатно в это трансферное окно — провести весь следующий сезон без футбола.

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    • Трактовка «Барселоной» пункта в сделке Месси о досрочном расторжении контракта заключается в том, что он может покинуть клуб, но ему придется отказаться от своей зарплаты за сезон.

    К тому же он не сможет подписать контракт с новым клубом до следующего лета, когда истечет срок его текущего соглашения.

    По данным ESPN, предложение о продлении контракта на два года, которое каталонцы ранее направили игроку, все еще актуально.

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    • Президент «Барсы» Жозеп Бартомеу хочет пообщаться с Хорхе Месси, отцом и агентом Лео, чтобы продлить контракт до 2023 года. Месси-старший прилетит в Каталонию на этой неделе.

    Отмечается, что зарплата Месси по новому соглашению сохранится на прежнем уровне — около 100 млн евро в год до уплаты налогов. При этом в «Барселоне» довольно скептически настроены касательно продления контракта, учитывая сложившуюся ситуацию.

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    • По информации Diario Sport, каталонский клуб не намерен платить аргентинцу за те дни, когда он не занимается с командой. Ранее Месси не прибыл на тестирование на COVID-19, и на тренировку команды.

    Это один из пунктов стратегии «Барселоны» по юридическому взаимодействию с футболистом на фоне его желания покинуть клуб.

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    • Тем временем, «Манчестер Сити» попросил крупную компанию предоставить им архивные кадры с Месси для подготовки видео, сопровождающего презентацию аргентинца, сообщает журналист Esporte Interativo Марсело Бехлер.

    Наш прогноз: «Манчестер Сити»

    Донни ван де Бек

    «Аякс», полузащитник, 23 года

    Донни ван де Бек

    Амстердамский «Аякс» принял предложение «Манчестер Юнайтед» по полузащитнику Донни ван де Беку в размере 40 млн евро плюс бонусы без переговоров.

    Как пишет De Telegraaf, сумма сделки может достичь 45 млн евро за счет бонусов, прописанных в соглашении.

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    • Полузащитника с прошлого сезона вели топ-клубы. Главным претендентом до коронавируса называли «Реал» — Зидан видел Ван Де Бека одной из центральных фигур новой полузащиты.

    Зимой был слух, что клубы договорились о трансфере за 50 млн евро. Но из-за последствий кризиса «Мадрид» этим летом ведет себя скромно и никого не покупает.

    Уже в августе появился новый претендент на Донни — «Барселона». Туда как раз пришел бывший тренер сборной Голландии Роналд Куман, при котором Ван Де Бек пробился в основу национальной команды.

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    Издание Mundo Deportivo говорит, что у каталонцев «Аякс» запросил за полузащитника 55 млн евро — «Барса» не была готова платить столько.

    Сделка с «МЮ» была быстро оформлена благодаря бывшему вратарю манкунианцев, а ныне гендиректору амстердамского клуба Эдвину ван дер Сару, сообщает журналист The Guardian Фабрицио Романо.

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    • По данным источника, официально трансфер ван де Бека в «МЮ» будет завершен на этой неделе. Ранее стало известно, что английский клуб согласовал с хавбеком контракт до июня 2025 года.

    Клубы подписали необходимые для трансфера 23-летнего футболиста документы, сообщает Романо.

    Наш прогноз: «МЮ»

    Маттео Гендузи

    «Арсенал», защитник, 21 год

    Маттео Гендузи

    Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи может продолжить карьеру в Испании — его хочет арендовать «Валенсия», сообщает Super Deporte.

    Левантийцы уже обратились к лондонскому клубу по поводу возможного трансфера. Финансовая ситуация «Валенсии» может позволить только аренду с правом выкупа, но не с обязательством.

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    • Напомним, что Гендузи не входит в планы главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. 21-летний француз не тренировался с командой с конца июня по решению тренера.

    Ранее обсуждалась возможность перехода Гендузи в «Лион» или «Барселону», как в рамках сделок по трансферу в «Арсенал» полузащитника французского клуба Уссема Ауара и хавбека каталонцев Филиппе Коутиньо.

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    Сообщалось, что «Ювентус» тоже заинтересован в Гендузи, «Арсенал» обсуждал с туринцами варианты обмена.

    Гендузи ни разу не попал в заявку «Арсенала» после скандального эпизода в матче с «Брайтоном» (1:2). Тогда хавбек оскорблял игроков команды соперника во время игры и насмехался над их зарплатами.

    Наш прогноз: «Валенсия»

    Тимоти Кастань

    «Аталанта», защитник, 24 года

    Тимоти Кастань

    Защитник «Аталанты» Тимоти Кастань может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Sky Sports.

    В его приобретении заинтересован «Лестер», который ранее продал Бена Чиллуэлла в «Челси». Сам Кастань также настроен на переход.

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    • 24-летний бельгиец — приоритетный вариант для «лис», поскольку он обойдется дешевле, чем другой крайний защитник «Аталанты» Робин Гозенс или Николас Тальяфико из «Аякса».

    По данным Le Parisien, латералем «Аталанты» интересуется также «Пари Сен-Жермен». Кастань на протяжении долгого времени импонирует директору «ПСЖ» Леонардо.

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    Помимо игрока «Аталанты», применительно к позиции правого защитника рассматривается Лео Дюбуа из «Лиона».

    «ПСЖ» может склониться к варианту с подписанием футболистов, подготовленных во Франции, чтобы лучше соответствовать критериям УЕФА.

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    • Ранее сообщалось, что защитник сборной Бельгии интересен «Тоттенхэму» и «Вест Хэму». При этом сам Кастань мечтает перебраться в АПЛ, сообщал журналист Николо Скира.

    Контракт защитника с «Аталантой» рассчитан до июня 2021 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.

    Наш прогноз: «Лестер»

    Калиду Кулибали

    «Наполи», защитник, 29 лет

    Калиду Кулибали

    Защитник итальянского «Наполи» и национальной сборной Сенегала Калиду Кулибали близок к переходу в английский «Манчестер Сити».

    Как сообщает журналист Николо Скира, Кулибали согласовал условия личного контракта до 2025 года с зарплатой в 10 миллионов евро за сезон.

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    • Клубам осталось договориться о сумме компенсации за 29-летнего сенегальца. «Манчестер Сити» предложил 70 миллионов евро, а также бонусы. Неаполитанцы просят 80 миллионов.

    Как сообщает журналист Альфредо Педулла, английский клуб вернется к переговорам по Кулибали, когда тем или иным образом разрешится ситуация с возможным приобретением форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

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    Кулибали планирует обратиться к руководству «Наполи» с просьбой снизить цену, сообщает ESPN со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

    Кулиду Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 25 матчах итальянской Серии А, результативными действиями не отмечался.

    Наш прогноз: «Манчестер Сити»

    Мусса Марега

    «Порту», нападающий, 29 лет

    Мусса Марега

    Английский «Ньюкасл» намерен приобрести нападающего «Порту» Муссу Марегу, сообщает издание A Bola.

    По данным источника, «сороки» предложат за 29-летнего малийца 15 млн евро, тогда как португальский клуб потребует за него не менее 20 млн.

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    • Контракт Мареги с «Порту» рассчитан до 30 июня 2021 года с опцией выкупа за 30 млн.

    В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром «драконов».

    Наш прогноз: «Порту»

    Патрик Шик

    «Рома», нападающий, 24 года

    Патрик Шик

    Нападающий «Ромы» Патрик Шик может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

    По информации Football Italia, игрок близок к переходу в «Байер» за сумму чуть ниже 30 млн евро и бонусы, связанные с выступлениями игрока. Отмечается, что стороны согласовали условия контракта.

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    • В минувшем сезоне 24-летний игрок выступал в Бундеслиге за «Лейпциг» на правах аренды. По окончании сезона немецкий коллектив не стал активировать опцию выкупа игрока за 29 миллионов евро.

    На счету Шика 28 появлений на поле в прошлом сезоне. Форвард отметился 10 голами и 2 результативными передачами.

    Наш прогноз: «Рома» 1

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