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    РПЛ. Победа «Тамбова», московское дерби, «Ростов» примет «Локо»

    Обзор матчей 7-го тура чемпионата России по футболу

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    С 12 по 14 сентября проходят матчи 7-го тура Российской Премьер-лиги.

    «Тамбов» — «Уфа» 2:0

    В стартовом матче 7-го тура чемпионата России «Тамбов» принимал «Уфу».

    Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0.

    На 42-й минуте матча Алексей Грицаенко вывел хозяев вперед ударом головой под перекладину.

    На 79-й минуте «Тамбов» увеличил свое преимущество — Михаил Костюков реализовал выход один на один.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Тамбов — Уфа 2:0
    Голы: 1:0 Алексей Грицаенко (42'), 2:0 Михаил Костюков (79') Тамбов: Сергей Рыжиков, Евгений Шляков, Алексей Грицаенко, Адесойе Ойеволе, Алексей Рыбин, Гурам Тетрашвили, Александр Каплиенко, Валерий Чуперка (Михаил Костюков, 57'), Кирилл Панченко (German Onugkha, 80'), Владимир Обухов (Александр Карапетян, 65'), Павел Карасев (Виталий Балашов, 80') Уфа: Александр Беленов, Павел Аликин, Боян Йокич, Йонуц Неделчяру, Александр Сухов (Ловро Бизяк, 70'), Джемал Табидзе (Оливье Тилл, 55'), Кирилл Фольмер (Nikolay Giorgobiani, 55'), Азер Алиев, Игорь Безденежных, Олег Данченко, Тимур Жамалетдинов Предупреждения: Адесойе Ойеволе (7'), Александр Сухов (31'), Азер Алиев (40'), Йонуц Неделчяру (61'), Оливье Тилл (62'), Александр Каплиенко (83')

    «Тамбов» после этого матча набрал 7 очков и занимает в РПЛ 11-е место. У «Уфы» — 5 очков и 14-я позиция.

    «Урал» — «Химки»

    12 сентября, 16:30 мск

    «Ахмат» — «Сочи»

    12 сентября, 19:00 мск

    «Динамо» Москва — «Рубин»

    13 сентября, 16:30 мск

    «Ротор» — «Краснодар»

    13 сентября, 19:00 мск

    ЦСКА — «Спартак»

    13 сентября, 19:00 мск

    «Зенит» — «Арсенал» Тула

    14 сентября, 18:30 мск

    «Ростов» — «Локомотив»

    14 сентября, 20:30 мск

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