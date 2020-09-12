В мадридском королевстве все спокойно. Месси отвлек все внимание от «Реала»

Лионель Месси. Месси. Жуан Феликс, Антуан Гризманн и обмен, который не состоялся. Месси. Месси. Месси. Пепе Кастро. Серхио Рамос (говорящий о Месси). Сборная Испании. И наконец — Месси. Это первый список.

А вот еще один. Луис Суарес. Месси. Месси. Месси. Месси. Месси. И еще раз Месси. Мартин Эдегор. Чистка в «Барселоне». Месси. Сборная Испании. Месси. Месси. Ансу Фати. Месси.

Это все первые полосы спортивных газет в дни после победы «Баварии» в Лиге чемпионов. И это при том, что, как правило, первые полосы двух этих газет посвящены мадридскому «Реалу». Первый список — это Marca. Второй список — AS.

Это прекрасно иллюстрирует то, что перед стартом нового чемпионата Испании единственной командой, которая не была в центре внимания, оказался действующий чемпион «Реал».

Этим летом «Реал» сделал то, что «Реалу», как правило, не удается — они остались незамеченными. Вместо этого на повестке дня были в основном один человек и один клуб. И это началось еще до финала Лиги чемпионов — Месси уже тогда стал главной темой для первых полос.

Лионель Месси globallookpress.com

В последние дни, прямо перед 1-м туром Ла Лиги, обложки Marca были посвящены Суаресу и Криштиану Роналду, которые потенциально могут объединиться в «Ювентусе», автогонщику Карлосу Сайнсу, Серхио Рамосу, Саулю и Эдену Азару. В двух последних выпусках AS на первых полосах были Азар и Лука Модрич.

Это было намеком на возвращение к некой «нормальности». Из 32 последних обложек Marca и AS «Реал» был главной темой только в трех и четырех случаях соответственно.

Но все же, если в лесу падает дерево, то, возможно, дело не только в шуме и не только в той тени, которое это дерево (дело Месси) отбрасывает на все остальное (и, конечно, в Мадриде с определенной радостью освещался кризис в столице Каталонии). Есть и другие причины. Например:

— Кампания «Реала» в Лиге чемпионов завершилась раньше, чем у «Барселоны» и «Атлетико».

— Спокойствие, с которым был встречен этот вылет от «Манчестер Сити», спокойствие, возможно, пришедшее с титулом чемпиона Испании.

— То, что последовало дальше: лучший шанс «Атлетико» выиграть ЛЧ (по крайней мере, как они сами говорили) ускользнул от них. «Севилья» выиграла Лигу Европы. Восемь пропущенных голов от «Баварии» и масштабы кризиса в «Барселоне».

А еще есть тот факт, что, хотя сезон и стартует в эти выходные, для «Реала» он еще не начинается. Как для «Атлетико», «Барселоны» и «Севильи». Да и «Эльче», например. Это неполноценный старт чемпионата и пока нет большой необходимости возвращать «Реал» на первые полосы.

«Сливочные», безусловно, будут доминировать там чуть позже — на следующих выходных, когда они стартуют в Ла Лиге. Тогда в центре внимания, вероятно, будет Эдегор, противостоящий своему бывшему клубу «Сосьедаду».

Но есть и еще кое-что важное, спрятанное за тем, что AS только дважды за месяц вынес «Реал» на первые полосы. Это не недостаток шума, хотя некоторые вещи и остались незамеченными из-за истории с Месси. Это в принципе недостаток новостей о «сливочных». «Реал» — это дерево, которое не упало.

Прямо сейчас «Реал» олицетворяет собой нечто скучно нормальное. В клубе происходит не так много новостей. Не было даже товарищеских матчей или больших летних турне. Все тот же тренер и все та же команда. Те же люди с теми же целями.

Это не означает, что не изменилось вообще ничего. Ряд игроков покинул клуб, и их число еще может увеличиться. Хамес Родригес ушел в «Эвертон», Дани Себальос снова отправился в аренду в «Арсенал», Ашраф Хакими — в миланском «Интере». Оскар Родригес подписал контракт с «Севильей».

Хамес Родригес globallookpress.com

Альфонс Ареоля, который был арендован у ПСЖ, вернулся в Париж, а затем направился в «Фулхэм». Такефуса Кубо — в аренде в «Вильярреале», и с учетом того, что до закрытия трансферного окна остается еще месяц, Серхио Регилон, вероятно, будет продан. Плюс «Реал» с радостью избавился бы от Гарета Бэйла (удачи им в этом).

Это достаточно большое количество игроков, но при этом это совсем не чистка состава, это не окажет почти никакого влияния, и совершенно точно это не революция в клубе.

Возможно, у «Реала» было искушение сохранить некоторых из них, особенно Хакими. Но на всех эти футболисты провели всего 12 матчей в чемпионате Испании прошлого сезона.

Из ушедших игроков, которые принадлежали «Реалу», только Хамес был в клубе в прошлом сезоне. Бэйл может присоединиться к нему, если все же покинет Мадрид. Себальос был в «Арсенале», Регилон в «Севилье», Кубо — в «Мальорке», Оскар — в «Леганесе», а Хакими — в «Боруссии» Дортмунд. Есть все основания полагать, что их уход ничего не изменит для клуба, кроме баланса в финансовой отчетности.

Что касается прибывших в клуб игроков, то вернувшийся из аренд Эдегор — единственный действительно значимый новичок команды. Именно этим обусловлено его присутствие на первых полосах.

Мартин Эдегор globallookpress.com

Правда, еще и возвращение Альваро Одриосолы может стать прикрытием для Дани Карвахаля на позиции правого защитника, а Андрей Лунин — талантливый резервист для Тибо Куртуа.

Не менее важно и то, что нет необходимости кого-то подписывать. И все это знают. Давайте подчеркнем — речь не только о том, что «Реал» не планирует никого подписывать, не было даже никаких слухов, связанных с этим. И это не тот случай, когда они откладывают свои трансферы до последнего — никаких трансферов просто не планируется.

И хотя некоторые становятся нетерпеливыми и хотят видеть новые лица, а некоторым фанатам трансферное окно нравится больше, чем матчи, считается, что стабильность — это то, к чему нужно стремиться. В случае с «Реалом» в этом могут быть сомнения, но в этой идее все же что-то есть.

Поражение в дуэли с «Ман Сити» обнажило некоторые слабые места «Реала». И есть причина, по которой арендный договор Эдегора был прерван досрочно. И «Реал» ни в коем случае не был идеальным чемпионом лиги. Кто знает, возможно, они бы вообще не стали чемпионами, если бы не пандемия и взрыв, который произошел в «Барселоне».

При этом, безусловно, «Реал» был одним из самых необычных чемпионов в истории. Команда выиграла титул, получив наименьший вклад от четырех своих самых дорогих игроков, включая два самых дорогих трансфера в истории клуба и четыре из шести самых дорогих в истории. Речь идет о Бэйле, Азаре, Хамесе и Луке Йовиче. «Реал» заплатил за этих четвертых 336 миллионов евро. И это в среднем за 8,75 матча и 1,5 гола.

«Реал» также стал довольно возрастным чемпионом. Модричу на этой неделе исполнилось 35 лет, Рамосу — 34, Марсело и Кариму Бензема — 32, Тони Кроосу — 30.

Казалось, что этот состав нужно освежить, однако этого по сути не произошло. Из новичков, подписанных год назад, только Ферлан Менди был регулярным игроком основы. И все же они выиграли чемпионат.

Так же, как сейчас в «Барселоне», год назад говорили, что «Реалу» нужна революция. Спустя 12 месяцев (ну или 14) все еще есть необходимость в изменениях, но сейчас они могут делать их с позиции силы.

«Атлетико», например, пока тоже не был активен, хотя они все еще нуждаются в нападающем, которого им не хватает много лет и после того, как они поняли, что даже Диего Коста — не тот Диего Коста. Никто не знает, что будет с «Барселоной». Ну а «Севилья», хоть и добилась прогресса, им все еще есть над чем работать.

Кроме того, в «Реале» могут считать, что большинство решений уже есть у них в наличии. По крайней мере, на следующий сезон.

Есть, конечно, и недостатки. Например, нет замены в лице оборонительного полузащитника для Каземиро или для Бензема в атаке. Но при этом у «Реала» забивать могут почти все — в прошлом сезоне 21 игрок «сливочных» отличился голами в Ла Лиге. Только Эдер Милитао и Браим Диас — полевые игроки, которые не забивали в чемпионате. Кроме того, если тройке центральных полузащитников, нужно отдохнуть, то Феде Вальверде и Эдегор ждут своего шанса.

Возможно, все это излишне оптимистично. Но даже на спады можно смотреть через призму позитива — они могут обещать улучшения. Если талант не подвергается сомнению, то его единственный путь — вверх. По крайней мере, в теории.

Согласно недавним сообщениям из Бельгии, Эден Азар обошелся «Реалу» в 160 миллионов евро. Если так, то это 10 миллионов за один матч в Ла Лиге. И 160 миллионов за один гол.

Эден Азар globallookpress.com

И на самом деле поразительно, насколько мало Азар был в центре внимания в прошлом сезоне, когда Гризманн и Фелиш попали под волну пристального досмотра и критики, хотя и выглядели лучше.

Теперь, хотя вновь начинаются споры о его физической форме и отношении, для «Реала» вполне резонно предполагать, что они получат от него больше, чем в прошлом сезоне. Возможно, то же самое можно сказать и про Йовича. И совершенно точно это применимо к Марко Асенсио, который набрал форму в конце сезона.

Главное сомнение заключается в том, сможет ли Бензема снова забить больше 20 голов. Конечно, другие помогут «Реалу» в атаке. Возможно, Родриго и Винисиусу удастся добиться прогресса и внести больший вклад. Они обязаны, потому что в прошлом сезоне вторым лучшим бомбардиром «Реала» был Рамос, которого назвали «ложной девяткой».

Он, как и все остальные, еще здесь, а «Реал» тихо и спокойно готовится к тому, чтобы впервые более чем за десять лет выиграть два титула чемпиона Испании подряд. 0