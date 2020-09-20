Главная угроза «Зениту». ЦСКА уже в тройке лидеров

Московский ЦСКА в выездном матче восьмого тура российской Премьер-лили обыграл «Уфу» со счетом 1:0. Три очка «красно-синим» принес Кристиян Бистрович, забивший на 64-й минуте. Мы решили узнать, как на это отреагировали СМИ.

Минимум три момента до перерыва

Автор «Советского спорта» Владислав Домрачев заметил, что в первом тайме «Уфа» активно прессинговала, но ЦСКА был готов к этому, поэтому находил возможности для создания голевых моментов.

«Гости без проблем выходили из-под прессинга и как минимум трижды были близки к голу. На 16-й минуте размашистую трехходовку с участием Эджуке и Марио Фернандеса завершал ударом из центра штрафной Константин Кучаев, но мяч полетел прямо в голкипера Александра Беленова.

Вскоре вратарь выручил после атаки Ивана Облякова, парировав мяч в правом от себя нижнем углу. Однако самый реальный шанс открыть счет упустил Фернандес на экваторе первого тайма. Приняв на грудь мяч после длинного кросса Магнуссона, защитник сборной России хлестко пробил с левой из штрафной, но спас Беленов, огорчив юбиляра — в субботу Фернандес отпраздновал свой 30-й день рождения.

После поданного Бактиером Зайнутдиновым углового мяч от Эджуке срикошетил в руку защитника Александра Сухова. Решение о пенальти рефери Николай Волошин принял не только с помощью Алексея Сухого, отвечающего за VAR. Судье пришлось самому сходить в "кино", 11-метровый он не стал назначать, так как мяч угодил в рукавную часть руки.

Виктор Гончаренко Главный тренер ЦСКА Мы знаем, что всем командам тяжело против «Уфы», они организованно и компактно обороняются. У нас было много предпосылок для второго гола, но мы ими не воспользовались, поэтому до конца игры было напряжение. Хотя качество атаки и обороны было на хорошем уровне.

Перед свистком на перерыв Никола Влашич и Фернадес вывели на удар неугомонного Эджуке, однако нигериец запустил мяч далеко от ворот», — подчеркивает Домрачев.

Замена сработала

Журналист «Чемпионата» Дмитрий Росип заострил внимание на том, что автором единственного гола стал футболист, вышедший на замену.

«На 55-й минуте "Уфа" нанесла первый удар в створ ворот Игоря Акинфеева. Алиев здорово пробил с двадцати метров, но голкипер ЦСКА сложился и отвёл угрозу от своих ворот.

Спустя пять минут Евсеев и Гончаренко произвели первые замены. Вместо Безденежных на поле вышел Емельянов. У ЦСКА ушли Кучаев и Марадишвили, а вместо них вышли Чалов и Бистрович.

Уже на 64-й минуте замены главного тренера ЦСКА сработали, и "армейцы" открыли счёт в матче. Чалов получил мяч у линии вратарской после прохода Щенникова по штрафной и откатил назад, а Бистрович точным ударом отправил его под перекладину — 1:0.

После забитого гола ЦСКА продолжил натиск на ворота Беленова. Вратарь "Уфы" отразил два опасных удара Фёдора Чалова, вытащив мяч из-под перекладины.

Вадим Евсеев Главный тренер «Уфы» Претензии только к результату. Самоотдачи и эмоций хватало. Есть вопросы к тем, кто выходит на замену, так выходить нельзя. Мы должны быть все едины, выходящие на замену должны добавлять активности и агрессии. При пропущенном голе в штрафной было слишком много игроков ЦСКА. Дали спокойно принять, войти туда Щенникову.

"Уфа" пыталась создать момент у ворот Акинфеева, но попытка Гиоргобиани пробить бисиклетой с угла вратарской после мягкого наброса Емельянова оказалась неудачной. Потом последовали удары Йонуца Неделчару и Кэтэлина Карпа, однако мяч пролетел мимо ворот ЦСКА», — пишет Росип.

ЦСКА — претендент на свержение «Зенита» с трона

Корреспонденту «Спорт-Экспресса» Дмитрию Сомову насколько понравилась игра «красно-синих», что он заговорил о московском клубе, как о претенденте на титул.

«Победа в дерби не была всплеском. Громкий успех прошлой недели ЦСКА закрепил в Уфе. Это особенно важно на фоне ничьей "Зенита" и "Урала". Лидер стал регулярно терять очки, а это значит, у тех, кто бросает перчатку, есть реальный шанс надолго обеспечить интригу.

ЦСКА — один из претендентов на свержение питерцев с трона. Кто-то даже называет армейцев теневым фаворитом. В этом сезоне клуб мощно вложился в трансферы (Гайч, Фукс, Зайнутдинов, Эджуке), что вместе с сохранившимся и повзрослевшим костяком делает состав "красно-синих" одним из лучших в лиге.

И, что важно, помимо денег и имен у москвичей поставлена игра — понятная, эффективная и достаточно зрелищная. В матче с "Уфой" команда Виктора Гончаренко еще раз показала, что эти разговоры — не пустые.

Понятно, что по всем основным статистическим показателям ЦСКА превзошел хозяев. Армейцы чаще били, больше владели мячом, лучше пасовали, успешнее шли в обводку. Весомее другое — гости создали кучу моментов, и если бы не блестящая игра Беленова, лучшего в этой встрече, счет, конечно, стал бы крупнее», — убежден Сомов.

«Уфа» пропускает почти больше всех

Обозреватель rusfootball.info Роман Гуськов указал на проблемы «Уфы» в обороне, но похвалил вратаря Александра Беленова.

«ЦСКА нанес 10 ударов в створ. Конечно, не все они тянули на голевые моменты или подвиг вратаря (Чалов, например, упорно посылал мяч по центру), но впечатляющих спасений Александр сделал предостаточно.

Больше "Уфы" (14 мячей в 8 турах) пропускают только "Химки" (18). Если бы не лучший вратарь прошлого сезона, конкурентов по этому показателю у команды Евсеева бы не было.

В послематчевом интервью Беленов, признанный лучшим игроком встречи, произнес почти что крик души: "Надеюсь, руководство республики нас не бросит, и у нас будут новые футболисты".

Александр Беленов Вратарь «Уфы» Что привело к поражению? ЦСКА забил гол, мы — нет. А если конкретно, то в атаке у нас не получилось создать проблемы для ЦСКА. Мы знаем, как армейцы умеют играть в быструю атаку. Мы дали им это делать. «Уфа» много пропускает? Можно открыть программку к матчу и посмотреть, кто у нас ушел и кто пришел. Не секрет, что нам нужны игроки хорошего уровня, нам нужно пополнение в команде, одной молодежью тяжело играть. Надеемся, что руководство республики нас не бросит, и будут у нас новые игроки, чтобы мы достойно выглядели.

Пока же приходится тащить самому, но и этого мало: у Александра в среднем 5,8 сэйва за игру. Акинфеев, кстати, второй с 4,4. По общему количеству Беленов также вне конкуренции: 46 против 35 у Игоря», — напоминает Гуськов.

Бистровича нужно сохранить

Максим Квятковский в своем материале для bobsoccer.ru попросил руководство ЦСКА не отпускать автора единственного гола Кристияна Бистровича.

«Схема в четыре защитника стала основной — похоже, надолго. Судя по всему, ЦСКА так сыграет и в следующее воскресенье против "Локомотива". По итогам сегодняшнего поединка заработана первая дисквалификация, в дерби с "железнодорожниками" не сыграет Константин Марадишвили. Вопрос, кто в следующее воскресенье выйдет с первых минут, полагаю, не стоит. Конечно, Кристиян Бистрович!

Разговоры о том, что хорват может покинуть команду в нынешнее трансферное окно, ходят давно, насколько знаю, они небеспочвенны. На мой скромный взгляд, отпускать Кристи не стоит. Конкуренция в этой линии действительно серьезно возросла, но Бистрович полезен. У него отлично поставленный удар, это приносит очки.

Возьмите сегодняшний матч, вспомните Грозный, где Кристи при скользком счете 0:1 успокоил очень непростую игру своим голом на 88-й минуте. Или прошлогодний выезд в Саранск, когда ЦСКА обыграл "Тамбов" после супергола Бистровича в самой концовке. В РПЛ умение так пробить особенно важно, когда заведомому фавориту нужно вскрывать массированную оборону.

Сегодня ЦСКА хорошо отыграл в обороне, хотя больших задач уфимцы не поставили. Хорошо нам знакомый Тимур Жамалетдинов старался, но проявить себя не сумел. Стандарты, обычно очень опасные у подопечных Евсеева, также не таили угрозы, "армейцы" лучше стали с ними справляться», — замечает Квятковский. 0