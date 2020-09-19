«Бавария» отправила пугающее послание Европе

Сане (справа) забил гол и сделал два ассиста в дебютном матче за «Баварию»

В стартовом туре немецкой Бундеслиги «Бавария» со счетом 8:0 разгромила «Шальке». Приводим реакцию медиа об этой игре.

«Бавария» сохранила требл-форму

«Красное безумие продолжается — эта команда не знает пощады! Всего через 26 дней после триумфа в Лиге чемпионов в Лиссабоне "Шальке" проиграл 0:8 на старте Бундеслиги. Уже после одной игры становится ясно: "Бавария" сохраняет ту форму, которая в прошлом сезоне позволила ей выиграть все», — пишет немецкий Bild.

«[Наставник гостей Давид] Вагнер прижался спиной к стене. Да, это была "Бавария". Выигравшие требл, мерило всего, до сих пор счастливые играть, жаждущие забивать даже после полдюжины голов и доминирующие до такой степени, что больше не нужно», — восхищаются мюнхенцами их соотечественники из Kicker.

Мусиала вошел в историю

«Хет-трик Гнабри и дебют Сане позволяют блистательной "Баварии" победить "Шальке" со счетом 8:0. "Шальке" оказался во власти молниеносной "Баварии"", — констатирует британская The Guardian.

'Бавария' — 8:0 против 'Шальке'. Нет Тьяго [Алькантары, перешедшего в 'Ливерпуль']? Без проблем. Серж Гнабри делает хет-трик, а новичок Сане забивает в составе чемпионов Европы", — отмечают соотечественники из Daily Mail.

"Мюнхенцы не проявили никаких признаков похмелья после триумфа в Лиге чемпионов, когда обыграли гельзенкирхенцев со счетом 8:0 в первом матче Бундеслиги. Сане замучил свой бывший клуб одним голом и двумя ассистами. Английский вундеркинд Джамал Мусиала стал самым молодым игроком в истории, который забил после того, как вышел со скамейки запасных", — рассказывает британский The Sun.

"Бавария" напугала "Севилью"

"Доминирование 'Баварии' было подавляющим. Как будто не было перерыва между сезонами. Какие 90-минутные испытания для команды Давида Вагнера!", — сочувствует "Шальке" каталонский Diario Sport.

"Как вы обыграете эту 'Баварию'? 'Ротен' вернулись к игре так же, как и закончили ее в прошлом сезоне. В первом матче Бундеслиги против 'Шальке' они напоминали каток против. 8:0 и послание всей Европе: 'мы все еще здесь'.", — пишет испанская Marca.

"Первая резня от 'Баварии'! Мюнхенцы начинают новый сезон как и предыдущий и посылает предупреждение 'Севилье'", — переживает за своего участника Суперкубка УЕФА AS.

"Бавария" не потеряла голод к победам

"Лавинный старт 'Баварии' в новой кампании: 8:0 против 'Шальке'! Какой хет-трик от Гнабри! Действующий чемпион уничтожает команду Вагнера", — не скупится на восклицания итальянская Tuttosport.

"Чемпионы Германии и Европы не противоречат друг другу и открывают Бундеслигу очередной победой. Команда Ханси Флика завершает борьбу в матче за полчаса и безжалостно куражится во втором тайме", — пишут их соотечественники Corriere dello Sport.

"'Бавария' с другой планеты. Даже после выигранного требла 'Бавария' голодна, как никогда. Достаточно, чтобы уничтожить 'Шальке' в конце лета", — присоединяются к комплиментам их итальянские коллеги из Gazetta dello Sport. 0