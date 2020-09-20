Три очка важнее зрелищности. «Локомотив» победил несмотря на посредственный футбол

Ультраатака от «Локо»
Марко Николич перед этим матчем поставил сразу трех футболистов группы атаки. Наверняка наставник «железнодорожников» надеялся быстро уйти в отрыв уже не беспокоится о результате. Так ситуацию описывает Дмитрий Гирин со «Спорт Экспресс».
«Главный тренер "Локомотива" Марко Николич после унылой ничьей с "Ростовом" на этот раз выставил ультраатакующий состав. Место в основе нашлось Миранчуку, Камано, Эдеру, Смолову. В цифровом варианте это можно было описать как 4-1-3-2 в нападении — к названной четверке присоединялся Крыховяк, и 4-4-2 в защите, когда Миранчук и Камано занимали места на флангах».
Бодрое начало и плавное отступление
Дмитрий Гирин со «Спорт Экспресс» считает, что благодаря активности с первых минут «Локомотив» смог реализовать преимущество в гол. Однако затем он отметил, что хозяева начали постепенно отпускать соперника.
«Начало получилось бодрым. Крыховяк и Миранчук разыграли "двоечку" на левом фланге, вскрыв там оборону гостей, и оставшийся в Москве брат Антон выложил мяч Смолову.
После забитого мяча "Локомотив" словно по инерции провел еще пару неплохих атак, но затем как-то сдулся».
Николич боялся за три очка
По мнению Романа Гуськова с Rusfootball.info, «Локо» мог бы работать активнее после забитого гола. «Тамбов» редко отвечал опасными атаками. Он считает, что «красно-зеленые» сыграли с опаской.
«Было понятно, о чем Николич в первую очередь скажет в интервью после матча — главной целью были важнейшие три очка, которые должны были помочь команде выбраться из психологической ямы (или не позволить в нее угодить). Марко оправдал ожидания, сказал именно о приоритетности результата, которой игра "Локомотива" был пропитана.
Если в первом тайме хозяева еще создали три неплохих момента, перечисленных в пункте про Миранчука, то от перерыва до 64-й минуты вообще не нанесли ни одного удара (у "Тамбова" на этом отрезке один). Затишье прервал Мурило, пришедший на угловой.
У "Тамбова", которому вроде бы надо было отыгрываться, во втором тайме только два удара. Единственный момент состоялся еще в первом, когда Обухов с подачи Шлякова пробил головой. Так что "Локомотив" с одной стороны играл с большой опаской, а с другой — очень уверенно довел матч до победы».
Антон Миранчук — новый лидер «Локомотива»
Некоторые обозреватели отметили, что Миранчук начал постепенно показывать лидерские качества. теперь футболист, как и его брат, стал почти незаменимым, главным креативщиком и двигателем в построении атакующей игры.
Вот что пишет Rusfootball.info: «Он стал героем всех ярких моментов в первом тайме. Блестящим проходом создал гол для Смолова, которому оставалось только подставить ногу. Бил с лета с близкого расстояния после перевода Камано. Прошел на чужой половине поля троих и сотворил себе шанс пробить из-за штрафной.
Сегодня Антон напомнил Алексея в плане готовности взять игру на себя и создать остроту в одиночку, не надеясь на партнеров. Но чуть ли не главный плюс брата — умение вскрывать оборону и находить партнеров передачами. В этом Антону еще добавлять и добавлять, но для победы над "Тамбовом" и звания лучшего игрока встречи хватило и того, что имеется в арсенале сейчас».
Говорить о выздоровлении пока рано
Обозреватель «Футбола на куличках» Александр Карамышев считает, что победу над «Тамбовом» хозяева «выстрадали».
«Москвичи выстрадали победу, удержав минимальный перевес. После пяти матчей без побед любые три очка в радость, хотя говорить о выздоровлении и игровом прогрессе пока не приходится». 0