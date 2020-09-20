Три очка важнее зрелищности. «Локомотив» победил несмотря на посредственный футбол

В матче 8-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» Марко Николича с трудом обыграл «Тамбов» на своем стадионе, забив один мяч в самом начале игры. Узнаем, что пишут эксперты по поводу этого результата.

Ультраатака от «Локо»

Марко Николич перед этим матчем поставил сразу трех футболистов группы атаки. Наверняка наставник «железнодорожников» надеялся быстро уйти в отрыв уже не беспокоится о результате. Так ситуацию описывает Дмитрий Гирин со «Спорт Экспресс».

«Главный тренер "Локомотива" Марко Николич после унылой ничьей с "Ростовом" на этот раз выставил ультраатакующий состав. Место в основе нашлось Миранчуку, Камано, Эдеру, Смолову. В цифровом варианте это можно было описать как 4-1-3-2 в нападении — к названной четверке присоединялся Крыховяк, и 4-4-2 в защите, когда Миранчук и Камано занимали места на флангах».

Бодрое начало и плавное отступление

Дмитрий Гирин со «Спорт Экспресс» считает, что благодаря активности с первых минут «Локомотив» смог реализовать преимущество в гол. Однако затем он отметил, что хозяева начали постепенно отпускать соперника.

«Начало получилось бодрым. Крыховяк и Миранчук разыграли "двоечку" на левом фланге, вскрыв там оборону гостей, и оставшийся в Москве брат Антон выложил мяч Смолову.

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После забитого мяча "Локомотив" словно по инерции провел еще пару неплохих атак, но затем как-то сдулся».

Николич боялся за три очка

По мнению Романа Гуськова с Rusfootball.info, «Локо» мог бы работать активнее после забитого гола. «Тамбов» редко отвечал опасными атаками. Он считает, что «красно-зеленые» сыграли с опаской.

Марко Николич fclokomotiv

«Было понятно, о чем Николич в первую очередь скажет в интервью после матча — главной целью были важнейшие три очка, которые должны были помочь команде выбраться из психологической ямы (или не позволить в нее угодить). Марко оправдал ожидания, сказал именно о приоритетности результата, которой игра "Локомотива" был пропитана.

Если в первом тайме хозяева еще создали три неплохих момента, перечисленных в пункте про Миранчука, то от перерыва до 64-й минуты вообще не нанесли ни одного удара (у "Тамбова" на этом отрезке один). Затишье прервал Мурило, пришедший на угловой.

Это был тяжёлый матч с психологической точки зрения. Мы создали много моментов, но потом устали. Самое главное — три очка. Поздравляю команду с победой. Продолжаем работу и двигаемся шаг за шагом. Марко Николич

У "Тамбова", которому вроде бы надо было отыгрываться, во втором тайме только два удара. Единственный момент состоялся еще в первом, когда Обухов с подачи Шлякова пробил головой. Так что "Локомотив" с одной стороны играл с большой опаской, а с другой — очень уверенно довел матч до победы».

Антон Миранчук — новый лидер «Локомотива»

Некоторые обозреватели отметили, что Миранчук начал постепенно показывать лидерские качества. теперь футболист, как и его брат, стал почти незаменимым, главным креативщиком и двигателем в построении атакующей игры.

Антон Миранчук fclokomotiv

Вот что пишет Rusfootball.info: «Он стал героем всех ярких моментов в первом тайме. Блестящим проходом создал гол для Смолова, которому оставалось только подставить ногу. Бил с лета с близкого расстояния после перевода Камано. Прошел на чужой половине поля троих и сотворил себе шанс пробить из-за штрафной.

Сегодня Антон напомнил Алексея в плане готовности взять игру на себя и создать остроту в одиночку, не надеясь на партнеров. Но чуть ли не главный плюс брата — умение вскрывать оборону и находить партнеров передачами. В этом Антону еще добавлять и добавлять, но для победы над "Тамбовом" и звания лучшего игрока встречи хватило и того, что имеется в арсенале сейчас».

Говорить о выздоровлении пока рано

Обозреватель «Футбола на куличках» Александр Карамышев считает, что победу над «Тамбовом» хозяева «выстрадали».

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«Москвичи выстрадали победу, удержав минимальный перевес. После пяти матчей без побед любые три очка в радость, хотя говорить о выздоровлении и игровом прогрессе пока не приходится». 0