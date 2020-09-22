Долгожданный альянс. Помогут ли Моуринью и Бейл друг другу?

Во многих отношенияхбыл и остается классическим игроком. Он атлетичен, физически внушителен, обладает скоростью, мастерством и умеет побеждать. Он был восходящей звездой, когда Моуринью впервые попытался подписать его в 2012 году, и проверенным исполнителем мирового класса, когда португалец разглядел в нем менталитет победителя, которого так не хватало «Манчестер Юнайтед» в 2016 и 2017 годах.

Каждый раз звезды не сходились в достаточной степени для того, чтобы сделка состоялась, но долгое ожидание Моуринью наконец закончилось подтверждением того, что «Тоттенхэм» вернул игрока, которого продал «Реалу» за рекордную для того времени сумму в 85,3 миллиона фунтов стерлингов в августе 2013 года. И теперь, когда эта пара готова работать вместе в лондонском клубе, время как нельзя лучше подходит им обоим.

Бейл нуждался в спасении от его все более бесплодного существования в столице Испании, где он настолько выпал из поля зрения главного тренера Зинедина Зидана, что ему даже не нашлось места в самолете, который летел на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» в прошлом месяце. Этот случай нельзя назвать единичным инцидентом. Для Бейла это было подтверждением того, что, если он в этом нуждался, то должен был бежать из Мадрида.

Тот факт, что его новый клуб оказался его старым клубом, идеально подходит Бейлу, поскольку источники, близкие к игроку, говорят, что он придает большое значение окружению, возможности чувствовать себя нужным, нахождению дома, среди друзей, где бы он ни играл. Те, кто близок к Бейлу по сборной Уэльса, указывают на его энтузиазм в игре за национальную команду, и на то, что он никогда не скрывал того значения, которое придает выступлению за свою страну. Уэльс был чем-то вроде убежища в тяжелые для «Реала» времена.

Снова оказаться среди знакомых лиц — главный фактор его решения вернуться в клуб, где он сделал себе имя. Игра под руководством Моуринью, тренера, который всегда выражал свое восхищение Бейлом, — еще один ключевой элемент в его решении сделать выбор в пользу «шпор», не дожидаясь того, будет ли делать предложение «Манчестер Юнайтед» или нет.

Но не стоит себя обманывать, полагая, что Бейл смотрел только на «Тоттенхэм». Источники ESPN сообщили, что его привлекала перспектива играть за «Юнайтед» — он отказался от переезда на «Олд Траффорд», когда перешел из «Саутгемптона» в «Тоттенхэм» в 2007 году, а шесть лет спустя сделал выбор в пользу «Реала», а не «Юнайтед». Но ему сказали, что он был лишь альтернативным вариантом «красных дьяволов» на тот случай, если им не удастся заполучить Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии». 31-летний футболист решил принять гарантированное предложение играть за основу «шпор». Но если бы «Манчестер Юнайтед» был готов заключить контракт немедленно, источники говорят, что Бейл был бы рад отправиться в Манчестер.

Как сообщает ESPN, в «Реале» есть те, кто пытался отговорить Моуринью от подписания Бейла. Бывшие партнеры наставника «шпор» дали понять, что сомневаются в способности игрока заново обрести лучшую форму после двух неутешительных сезонов в Мадриде. В «Реале» полагают, что травмы испортили карьеру Бейла, но Моуринью уверен, что возвращение в северный Лондон оживит игрока, а также принесет команде столь необходимый опыт большой игры.

Моуринью хочет, чтобы Бейл забивал голы и создавал моменты в атаке, но он также придает большое значение способности валлийца вдохновлять своих новых партнеров по команде и обострять желание завоевывать большие награды, чего не хватает «Тоттенхэму» в сравнении с «Челси», «Реалом» и «Манчестер Юнайтед». Бейл испытывает спортивный голод, и он также хочет быть частью той команды, которая реализует свой потенциал, завоевав первый трофей после Кубка английской лиги в сезоне 2007/08.

И важность быть в хорошей форме следующим летом, когда Уэльс примет участие в отложенном Евро-2020, — еще одна причина, по которой Бейл решил вернуться в Премьер-лигу, несмотря на то, что до окончания его мадридского контракта оставалось два года.

Наставник сборной Уэльса Райан Гиггз дал понять как Бейлу, так и Аарону Рэмзи, который в прошлом сезоне вышел в стартовом составе лишь в 11 матчах Серии А за «Ювентус», что он хочет, чтобы они регулярно играли в футбол в сезоне 2020/21, и, подписав контракт со «шпорами», Бейл дал себе гораздо больше шансов сделать это, чем если бы остался в Мадриде.

Моуринью предоставляет Бейлу такую возможность, но это тот переход, от которого должны выиграть и игрок, и тренер. Если долгожданный альянс Моуринью-Бейл увенчается успехом, это будет хорошей новостью для «Тоттенхэма». Но время покажет, не наступил ли их союз слишком поздно, чтобы воплотить в жизнь то, о чем они мечтали. 0