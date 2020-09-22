«Манчестер Сити» проявил силу вопреки проблемам

Во 2-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» со счетом 3:1 переиграл на выезде «Вулверхэмптон». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Ман Сити» победил вопреки кадровым проблемам

«В захватывающий вечер на "Молинью" "Манчестер Сити" был по очереди блестящим и хрупким, не свеж и ослабленный травмами, но все равно был достаточно хорош, победить со счетом 3:1 над сильным соперником в первой игре сезона, чему способствовал еще один мастер-класс Кевина де Брейне.

После матча Гвардиола был немного мрачен, хваля игру своих полузащитников, но в то же время осторожничал и, без сомнения, был немного измучен защитной игрой подопечных во втором тайме», — пишет Барни Ронэй на страницах The Guardian.

«Летом у него было мало возможностей обновить его команду, хотя попытки подписать Месси явно не помогли. "Горожанам" не хватало не только своего выдающегося наконечника атаки в лице Агуэро, но и ключевой фигуры в обороне Ляпорта.

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В его отсутствие Гвардиола позволил дебютировать Аке — новым игроком в защите из четырех человек стоимостью в 190 млн фунтов стерлингов, в которую также вошли Бенжамен Менди, Кайл Уокер и Джон Стоунз. Что ж, Пеп всегда мыслил, как полузащитник».

Де Брейне и Фоден доказали свою значимость для «Сити»

«Де Брейне был великолепен в роли 10-ки, поскольку "Сити" не обращал внимания на отсутствие семи основных исполнителей. Открыв счет с пенальти, бельгиец увеличил свой показатель, забив больше голов, чем любой другой футболист с начала чемпионата сезона 2019/20.

Хотя именно эти качества привели к тому, что он выиграл приз лучшему игроку сезона, несмотря на то, что выступал за команду, которая закончила сезон на 18 очков позади чемпиона», — рассуждает Саймон Стоун в материале BBC.

«Но если Де Брейне больше всех выделялся у "Сити", это также был хороший вечер и для Фодена. 20-летний полузащитник сборной Англии в некоторой степени защищался клубом после того, как он нарушил правила карантина, связанного с коронавирусом в Исландии, за что принес свои извинения.

Какие бы уроки хавбек ни усвоил вне игры, он, очевидно, очень способный ученик, когда дело доходит до дела — его гол был прекрасен».

Поденсе способен заменить Жоту

«Продажа Диого Жоты привлекла внимание к его соотечественнику Даниэлу Поденсе — форварду, который стал партнером по атаке Хименесу против манкунианцев, и миниатюрный нападающий дал создал памятный момент, чтобы подарить своей команде надежду во втором тайме.

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Де Брейне был достоин награды игрока матча, но он не избежал того, чтобы во время своей поездки на "Молинью" получить и неприятный опыт — унизительный обыгрыш его Поденсе перед голом Хименеса», — отмечает Sky Sports.

«После изящной игры ногами против "Шеффилд Юнайтед" на "Брамалл Лейн", которая позволила мексиканцу открыть счет, эта голевая передача увеличила показатель результативных действий португальца в новом сезоне до двух.

Это вдвое больше, чем у Жоты в 34 матчах АПЛ в прошлом сезоне, и это выступление еще больше обнадеживает, что его преемник в атаке "Волков" может добавить большей мощи в этом году».

Новая схема «Сити» нейтрализовала «Вулвз»

«Это было отличное выступление "Манчестер Сити", который стремился заявить о своих намерениях перед новой борьбой за титул. Была добавлена дополнительная скорость движению мяча от полузащиты гостей, в то время как их агрессия в игре без мяча задушила атаку "Волков", которые долго пытались создать проблемы сопернику», — отмечает в материале ESPN Джеймс Каппс.

«Если мы будем придирчивы, то придется сказать, что прошлогодний вице-чемпион дал "Вулверхэмптону" слишком много открытых пространств во втором тайме, когда хозяева использовали ряд моментов, которые завершились голом Хименеса.

Гвардиола изменил схему команды [на 4-2-3-1], чтобы создать тупик в полузащите оппонентов, которые имели проблемы с креативом в центральных зонах». 0