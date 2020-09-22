«Манчестер Сити» проявил силу вопреки проблемам

«Ман Сити» победил вопреки кадровым проблемам
«В захватывающий вечер на "Молинью" "Манчестер Сити" был по очереди блестящим и хрупким, не свеж и ослабленный травмами, но все равно был достаточно хорош, победить со счетом 3:1 над сильным соперником в первой игре сезона, чему способствовал еще один мастер-класс Кевина де Брейне.
После матча Гвардиола был немного мрачен, хваля игру своих полузащитников, но в то же время осторожничал и, без сомнения, был немного измучен защитной игрой подопечных во втором тайме», — пишет Барни Ронэй на страницах The Guardian.
«Летом у него было мало возможностей обновить его команду, хотя попытки подписать Месси явно не помогли. "Горожанам" не хватало не только своего выдающегося наконечника атаки в лице Агуэро, но и ключевой фигуры в обороне Ляпорта.
В его отсутствие Гвардиола позволил дебютировать Аке — новым игроком в защите из четырех человек стоимостью в 190 млн фунтов стерлингов, в которую также вошли Бенжамен Менди, Кайл Уокер и Джон Стоунз. Что ж, Пеп всегда мыслил, как полузащитник».
Де Брейне и Фоден доказали свою значимость для «Сити»
«Де Брейне был великолепен в роли 10-ки, поскольку "Сити" не обращал внимания на отсутствие семи основных исполнителей. Открыв счет с пенальти, бельгиец увеличил свой показатель, забив больше голов, чем любой другой футболист с начала чемпионата сезона 2019/20.
Хотя именно эти качества привели к тому, что он выиграл приз лучшему игроку сезона, несмотря на то, что выступал за команду, которая закончила сезон на 18 очков позади чемпиона», — рассуждает Саймон Стоун в материале BBC.
«Но если Де Брейне больше всех выделялся у "Сити", это также был хороший вечер и для Фодена. 20-летний полузащитник сборной Англии в некоторой степени защищался клубом после того, как он нарушил правила карантина, связанного с коронавирусом в Исландии, за что принес свои извинения.
Какие бы уроки хавбек ни усвоил вне игры, он, очевидно, очень способный ученик, когда дело доходит до дела — его гол был прекрасен».
Поденсе способен заменить Жоту
«Продажа Диого Жоты привлекла внимание к его соотечественнику Даниэлу Поденсе — форварду, который стал партнером по атаке Хименесу против манкунианцев, и миниатюрный нападающий дал создал памятный момент, чтобы подарить своей команде надежду во втором тайме.
Де Брейне был достоин награды игрока матча, но он не избежал того, чтобы во время своей поездки на "Молинью" получить и неприятный опыт — унизительный обыгрыш его Поденсе перед голом Хименеса», — отмечает Sky Sports.
«После изящной игры ногами против "Шеффилд Юнайтед" на "Брамалл Лейн", которая позволила мексиканцу открыть счет, эта голевая передача увеличила показатель результативных действий португальца в новом сезоне до двух.
Это вдвое больше, чем у Жоты в 34 матчах АПЛ в прошлом сезоне, и это выступление еще больше обнадеживает, что его преемник в атаке "Волков" может добавить большей мощи в этом году».
Новая схема «Сити» нейтрализовала «Вулвз»
«Это было отличное выступление "Манчестер Сити", который стремился заявить о своих намерениях перед новой борьбой за титул. Была добавлена дополнительная скорость движению мяча от полузащиты гостей, в то время как их агрессия в игре без мяча задушила атаку "Волков", которые долго пытались создать проблемы сопернику», — отмечает в материале ESPN Джеймс Каппс.
«Если мы будем придирчивы, то придется сказать, что прошлогодний вице-чемпион дал "Вулверхэмптону" слишком много открытых пространств во втором тайме, когда хозяева использовали ряд моментов, которые завершились голом Хименеса.
Гвардиола изменил схему команды [на 4-2-3-1], чтобы создать тупик в полузащите оппонентов, которые имели проблемы с креативом в центральных зонах». 0