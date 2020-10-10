«Юнайтед» и «Сити» выглядят уязвимыми. Что не так с грандами?

Поскольку трансферное окно закрыто и клубы находятся в перерыве на матчи национальных сборных, появился хороший шанс взглянуть на отдельных грандов, столкнувшихся с потрясениями, и понять, у кого возникли настоящие проблемы, а кто просто пережил мимолетный шок.

«Манчестер Юнайтед»

Просто повторите это вслух: «Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место. Команде Уле Гуннара Сульшера даже повезло набрать три очка в трех стартовых турах: она проиграла «Кристал Пэлас» 1:3 и «Тоттенхэму» 1:6, но одержала тяжелую победу над «Брайтоном» 3:2, забив победный гол с пенальти за 10 минут до конца основного времени.

Если большинство других героев нашей статьи имеют всего один особенно разочаровывающий результат, то «Юнайтед» до сих пор не показал, за счет чего способен обнадежить болельщиков.

В конце прошлого сезона «Юнайтед» был непростой командой. Атака получила явный импульс благодаря приходу Бруну Фернандеша в январе, но ее результативность все равно была искусственно завышена из-за огромного количества заработанных пенальти и феноменальной игры Мэйсона Гринвуда на завершающей стадии атак.

Между тем, хотя многие аналитики и болельщики считали защиту слабым местом, «Юнайтед» занимал четвертое место в лиге по количеству допущенных ударов за одно владение, третье по ожидаемым голам за один удар и третье по количеству пропущенных голов. Достаточно хорошо.

Существуют некоторые очевидные факторы регресса, которые затрудняют победу «Юнайтед» в чемпионате: пенальти, упадок Гринвуда, преимущества при стандартных положениях и процент сейвов, который было сложно поддерживать на прошлом уровне.

Однако состав выглядел стабильным, с четко определенными ролями. И все же игру «Юнайтед» стало гораздо проще читать.

Нападение предсказуемо немного регрессировало, но защита полностью развалилась. «Красные дьяволы» начали позволять соперникам наносить не посредственные удары, а превосходные (0,16 ожидаемых гола за удар, 17-е место в лиге), и, что более важно, противники перешли к частым ударам (0,21 удара за владение, худший показатель в лиге).

В прошлом сезоне они допускали в среднем 2,6 удара за матч с показателем около 0,1 ожидаемого гола. Теперь же они позволяют наносить 5,7 удара. Хуже всего, что эти удары проявляются по-разному.

К настоящему времени каждый из соперников «Юнайтед» заработал пенальти, что явно неприемлемо и является признаком небрежности. Но мы видели, что все три соперника создают опасность с быстрым переходом из обороны в атаку — «шпоры» так забили два гола, а «Брайтон» попал в перекладину (каркас ворот вообще был лучшим защитником «Юнайтед» в этом сезоне).

Однако больше всего беспокоит то, как легко противники создавали опасность в игровых ситуациях. Именно в этом компоненте «Юнайтед» блистал в прошлой кампании, но и «Пэлас», и «Тоттенхэм» забили с помощью простого растягивания обороны, за которым следовал хороший навес, к которому не поспевала медленная защита.

Кто виноват в этой провальной игре в обороне? В целом все. Все мы видели, как центральный защитник Гарри Магуайр случайно сбил с ног своего партнера по команде перед первым голом «шпор». Левый защитник Люк Шоу в той же встрече получил желтую карточку за вопиющий фол, когда просто устал преследовать оппонента.

Опорные полузащитники Неманья Матич и Фред практически ничего не сделали, чтобы помешать соперникам удачно расположиться в атакующей трети поля, а Поль Погба, ну… в его статистике невозможно ничего найти, кроме массивного регресса.

Единственные показатели Погба, которые выросли, — это попытки отбора (с 0,6 за 90 минут до 1,6) и совершенные фолы (с 0,8 до 1,6). Если ваши глаза говорят вам, что он стал медленным во всех отношениях, то статистически это можно легко подтвердить.

Неужели Погба, Магуайр, Шоу, Матич, Фред и компания внезапно стали ужасными и никому не нужными игроками? Возможно нет. Просто мы находимся в начале одного из самых сложных сезонов с точки зрения количества матчей и плотности календаря, да и межсезонье длилось примерно полтора часа (хорошо, около месяца для «Юнайтед»). Многие звезды начали сезон вяло, и уровень игры в настоящий момент будет более нестабильным.

Все звезды «Юнайтед», вероятно, в какой-то момент восстановятся, а приезд защитника «Порту» Алекса Теллеса даст манкунианцам еще один вариант разобраться с игрой в обороне. Но когда же начнется указанное движение вперед? Когда игра возобновится после перерыва на матчи сборных? Позже? Будет ли Сульшер уволен раньше, чем все изменится?

Возможно, самое главное, сколько очков наберет команда до того, как начнется долгожданный отскок?

«Красные дьяволы» уже потеряли шесть очков в трех играх. В среднем за сезон вы можете потерять около 40-45 очков, если хотите попасть в Лигу чемпионов. Очевидно, что в этой кампании задача финишировать в топ-4 тоже будет актуальной, но вскоре она начнет превращаться в нечто среднее между нереальной и невозможной.

Уровень тревоги: 8 из 10. Здесь нет статистической случайности — «Юнайтед» занимает 19-е место в лиге по разнице ожидаемых голов — и нет тактически быстрого решения для ситуации, когда почти все играют плохо.

«Манчестер Сити»

Из-за своего элитного уровня провалов «Манчестер Юнайтед» стал хедлайнером нашей статьи, но соперники «красных дьяволов» по дерби в этом сезоне тоже не рассчитывали потерять пять очков в трех турах. За весь сезон 2017/18 «горожане» потеряли лишь 14 баллов.

Пятая команда Пепа Гвардиолы в Манчестере оставила три разных впечатления в трех сыгранных матчах.

— «Горожане» доминировали во владении мячом и использовали физическую мощь в победном матче против «Вулверхэмптона» (3:0), которому проиграли в прошлом сезоне.

— Против «Лестера» они еще больше владели мячом (72 процента), но пострадали, когда соперник переходил в быстрые контратаки и пропустили три пенальти, проиграв 2:5.

— Справедливо опасаясь контратак от «Лидса», «Сити» играл без мяча гораздо чаще, чем обычно (49 процентов), и выполнял меньше передач (319 из 356). «Горожане» вели в течение 42 минут, но были вынуждены довольствоваться ничьей 1:1.

Если говорить в целом, «Сити» продолжает оставаться более преувеличенной версией самих себя.

Они, как и прежде, начинают матчи, имея на восемь владений в атакующей трети больше, чем соперники, но снижают среднее количество передач за владение с 10,1 до 9,9. Они увеличивают пропорцию владений в атакующей трети в сравнении с прошлым сезоном, и снижают показатель оппонентов в этом компоненте. Но качество их ударов значительно ухудшилось — их среднее значение в 0,10 ожидаемого гола — четвертое худшее в лиге (последствия ухода Давида Сильвы?). К тому же, самая большая слабость прошлого сезона, качество ударов соперника, стало еще лучше: в прошлом сезоне уровень ожидаемого пропущенного гола после одного удара был 0,14, а в настоящее время после трех туров — 0,24.

Опять же, ожидаем скорого прогресса — «Сити» в августе подписал центрального защитника «Борнмута» Натана Аке, а в конце трансферного окна заполучил защитники «Бенфики» Рубена Диаша. В какой-то момент Гвардиола должен найти правильную комбинацию, которую искал долгое время. Но в Премьер-лиге, которая значительно улучшила свою коллективную игру при переходе из обороны в атаку, Гвардиола, похоже, переживает небольшой кризис идентичности, возится с еще большим набором стратегий, чем обычно, и не может найти ту, которая исправит все, что беспокоило «горожан» в прошлой кампании.

Уровень тревоги: 6 из 10. «Сити» только в одном матче выглядел по-настоящему плохо, но матч 17 октября с «Арсеналом» может быстро привести к 7 или 8 баллам.

«Бавария»

Теперь перейдем к командам, которые подвергаются гораздо меньшей общей опасности или тому, что представляет собой «опасность».

Поражение «Баварии» от «Хоффенхайма» со счетом 1:4 полторы недели назад было неприятным, но это была их первая неудача с декабря прошлого года. И она случилась в то время, когда команда проводила ротацию состава между победными встречами с «Севильей» (Суперкубок УЕФА) и дортмундской «Боруссией» (Суперкубок Германии). Тем не менее, защита была проблемной, как и у многих европейских команд, ориентированных на владение мячом.

После поражения от «Хоффенхайма» мюнхенцам пришлось забить три гола, чтобы обыграть «Боруссию», и четыре, чтобы обыграть «Герту». В трех матчах они пропустили 10 голов, что можно назвать предупреждающим знаком. Все три соперника уверенно раздавали передачи на опасных участках поля и забивали в контратаках, чего почти никогда не случалось во время многомесячной победной серии «Баварии». Кроме того, «Хоффенхайм» и «Герта» также забили со стандартных положений.

Организация игры победителей Лиги чемпионов в прошлом сезоне была безупречной, хотя изредка всплывали недочеты. Если говорить о трансферной активности «Баварии», то она приобрела правого защитника «Марселя» Буна Сарра, полузащитника «Эспаньола» Марка Року и форварда «Пари Сен-Жермен» Эрика Максима Шупо-Мотинга, а также арендовала Дугласа Косту из «Ювентуса» и Тьяго Дантаса из «Бенфики». Похоже, мюнхенцы намерены использовать большую ротацию в течение всего года. Это имеет смысл с учетом количества турниров, которые у них есть.

Уровень тревоги: 3 из 10. Можно предположить, что «Бавария» продолжит выставлять основной состав на все ключевые игры. После прошлого сезона, когда она была седьмой после 14 туров, а затем рванула вперед, не стоит беспокоиться из-за единственного поражения.

«Ливерпуль»

Сезон для действующих чемпионов Премьер-лиги начался прекрасно. После бешенной победы над «Лидсом» со счетом 4:3 они обыграли «Челси» и «Арсенал», получив шесть очков в играх с другими претендентами на титул.

Однако на прошлой неделе все развалилось. Вратарь Алиссон Беккер получил травму плеча, а у Садио Мане, Шердана Шакири и Тьяго был обнаружен коронавирус. «Красные» вылетели из Кубка лиги, проиграв «Арсеналу» в серии пенальти, а затем уступили «Астон Вилле» 2:7.

Их качество ударов на прошлой неделе снизилось, да и общее количество уменьшилось, а после ошибки резервного вратаря Адриана, приведшей к первому голу «Виллы», развалилась еще и игра в обороне.

Если предположить, что те, у кого сданы положительные тесты на COVID-19, вернутся в строй без осложнений, похоже, «Ливерпуль» не ждет ничего плохого. Защита была прекрасной в двух матчах АПЛ из четырех, нападающий Мохамед Салах играл на неземном уровне, а приход Тьяго, Диогу Жоты и защитника «Олимпиакоса» Костаса Цимикаса должен улучшить глубину на важных позициях.

Уровень тревоги: 3 из 10. Поражение в одном матче лиги — не конец света, хотя эта неудача делает их дерби против «Эвертона» 17 октября чрезвычайно важным. 0