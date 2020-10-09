Последний шанс Тухеля. Тренер ведет войну с Леонардо

В прошлый четвергпублично раскритиковал спортивного директора «Пари Сен-Жермен»за его работу на трансферном рынке. «Мы теряем многих игроков из-за бесплатных переходов. Слишком много. Теперь мы даже не в состоянии требовать от команды того же, что и в прошлом сезоне», — сказал он.

На самом деле он имеет в виду: «Мы не так сильны, как в прошлой кампании, поэтому не возлагайте больших надежд».

На следующий день после того, как «Пари Сен-Жермен» разгромил «Анже» со счетом 6:1, Леонардо ответил довольно гневно. «Мне не понравились его комментарии, они также не понравились клубу. Мы должны понимать, какой период переживаем. Если кто-то чем-то недоволен, можно просто поговорить. Раз уж ты решил остаться здесь, то в любом случае должен уважать людей, стоящих выше тебя», — заявил бразилец.

По сути, Леонардо побуждал Тухеля уйти, если тренер чем-то недоволен. У немца последний год действия контракта, и становится все яснее, что он не будет продлен.

Довольно необычно видеть двух людей, занимающих ключевые посты в клубе, чья миссия — тесно сотрудничать друг с другом, которые вовлечены в подобную словесную войну. Вряд ли вы найдете примеры, чтобы многие топ-тренеры так открыто критиковали начальство. Даже Уле Гуннар Сульшер не делал этого в течении лета, когда «Манчестер Юнайтед» проваливал работу на трансферном рынке.

«Реал» Зинедина Зидана и «Бордо» Жана-Луи Гассета — два из трех клубов «большой пятерки», которые вообще никого не подписали в этом трансферном окне, и никто вообще не жаловался на ситуацию. Другой клуб — «Валенсия», и Хави Грасия, который возглавил команду только в конце июля, уже угрожает уйти отчасти из-за бездействия клуба, но контекст там гораздо более серьезный, чем в Париже.

Тухель попросил подкрепление после поражения в финале Лиги чемпионов от мюнхенской «Баварии», потому что знал о скором уходе Тьяго Силвы и Эрика Максима Шупо-Мотинга, тем более что Тома Менье, Эдинсон Кавани, Танги Куасси и Адиль Аушиш уже покинули команду. Какое-то время он вообще оставался без новичков, из-за чего расстроился.

Достигнув своего первого финала Лиги чемпионов несколькими неделями ранее, он не мог понять, почему клуб не развивает этот успех, чтобы собрать еще лучшую команду и снова оказаться в финале — и победить на этот раз. Тухель чувствовал, что Леонардо его не слышит.

С другой стороны Леонардо испытывал сильное давление. «Пари Сен-Жермен» пришлось сосредоточиться на продажах. Им нужно было заработать 60 миллионов евро, чтобы соблюсти финансовый фейр-плей, но все шло не по плану, поскольку только Лоик Мбе Со был продан в «Ноттингем Форест», да и то за небольшую плату. Поэтому спортивному директору пришлось мыслить нестандартно. Алессандро Флоренци, Мойзе Кин и Данило Перейра прибыли в клуб на правах аренды, а Рафинья был подписан бесплатно.

Давно прошли те времена, когда Леонардо мог потратить несколько сотен миллионов на усиление своей команды.

Экс-игрок «Пари Сен-Жермен» определенно чувствует, что сделал все, что мог, с ограниченным бюджетом. Теперь в команде прикрыты все позиции. Парижане, как и почти все крупные клубы, сильно пострадали от пандемии, и этим летом пришлось действовать по-другому. При этом ссора с главным тренером еще раз продемонстрировала сильное напряжение в клубе.

Это правда, что Леонардо и Тухель мало разговаривают и не ладят. Тухель — не выбор Леонардо, он был назначен предшественником бразильца, Антеро Энрике, по рекомендации самого владельца эмира Катара, который был впечатлен наставником дортмундской «Боруссии». Их борьба за власть особенно ярко проявилась в случае с Антонио Рюдигером. Тухель хотел подписать его, Леонардо — нет, и в итоге центральный защитник остался в «Челси».

Однако напряженность между тренером и спортивным директором не вызывает удивления. Когда их спрашивают, они отвечают, что часто общаются, но источники это отрицают. Реальность такова, что между ними вообще мало общения. Леонардо пытается повлиять на раздевалку, где у Тухеля много сторонников. Игроки, особенно некоторые из таких звезд, как Неймар, любят его, но в войне между Леонардо и Тухелем может быть только один победитель — и это не тренер.

В зависимости от того, как пройдет этот сезон, Тухель может покинуть команду следующим летом или же уйти уже через несколько недель, если ближайшие результаты не будут положительными. Он знает, что дамоклов меч висит над его головой. Маурисио Почеттино и Массимилиано Аллегри ждут и готовятся заменить его в любой момент.

После перерыва на матчи сборных «Пари Сен-Жермен» приступит к очередному выступлению в Лиге чемпионов с мечтой наконец достичь своего Святого Грааля. Тухелю придется выжать максимум, потому что это его последний шанс проявить себя во французской столице. 0