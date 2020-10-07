Песочница для слабаков. Лига конфедераций УЕФА — шаг к изоляции топ-лиг

В декабре 2018 года Исполнительный комитет УЕФА утвердил создание Лиги конференций — третьего клубного турнира, который будет проходить параллельно c Лигой чемпионов и Лигой Европы. Первый розыгрыш турнира состоится в сезоне 2021/22. Лига конференций будет проводиться как минимум в течение всего цикла 2021-2024 годов

Что изменится?

Сейчас на групповом этапе еврокубков играет 80 команд: 32 в Лиге чемпионов и 48 в Лиге Европы.

Начиная с сезона 2021/22 у УЕФА будет три практически идентичных по формату турнира — по 32 клуба в каждом, а в сумме 96 клубов.

Изменения не коснутся Лиги чемпионов, зато групповой этап Лиги Европы сократится на 16 команд, а значит и групп будет 8, а не 12.

Кроме того, отменят и два первых раунда квалификации Лиги Европы — останется только нынешний третий квалификационный раунд и раунд плей-офф.

Все прогнозы на Лигу наций

При этом, в Лиге чемпионов и Лиге конфедераций останутся все четыре раунда отбора.

Благодаря новой структуре еврокубков, на групповом этапе клубных турниров УЕФА будут играть команды как минимум 34 национальных ассоциаций.

На групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сыграют по меньшей мере 14 действующих чемпионов. На групповом этапе Лиги Европы их будет от 8 до 11. На групповом этапе Лиги конференций — от 9 до 12.

Все ассоциации УЕФА делегируют представителей во все три турнира. При этом еврокубковые квоты ассоциаций остаются прежними — будет лишь перераспределение клубов.

Лига конференций в первую очередь создана для слабых ассоциаций. Дополнительное место в квалификации получит только худшая лига в рейтинге — Сан-Марино.

Формат Лиги конференций

В групповой этап Лиги конференций УЕФА выйдут 32 команды:

• 17 клубов через основной путь Лиги конференций

• 5 клубов через путь чемпионов Лиги конференций

• 10 клубов после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы

Команды поделят на восемь групп, по 2 лучших из каждой попадут в 1/8 финала. Главное изменение — перед 1/8 состоится дополнительный раунд плей-офф — стыковые матчи.

В них встретятся вторые места из групп Лиги конференций и третьи места из групп Лиги Европы.

Аналогичный раунд добавится и в самой Лиге Европы — там третьи места групп Лиги чемпионов сыграют со вторыми местами групп ЛЕ.

Жеребьевка УЕФА uefa.com

В Лиге конференций будет 15 игровых недель и 141 матч, как и в обновленной Лиге Европы.

Победитель Лиги конференций получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы. Играть будут по четвергам — вместе с Лигой Европы.

Календарь и таблица Лиги Европы

Финалы всех клубных турниров пройдут на одной неделе — в среду (Лига конференций), четверг (Лига Европы) и субботу (Лига чемпионов).

Кто куда будет туда попадать?

Для начала про квоты:

— пять стран, занимающих места в шестом десятке рейтинга УЕФА, будут в еврокубках представлены тремя клубами (тут пострадала Эстония, у которой квота была сокращена с четырех до трех команд) . Один клуб в Лиге чемпионов и два — в Лиге Конфедераций.

— 35 стран, занимающих с 16 по 50-е места (кроме Лихтенштейна) получат 4 места в еврокубках, 3 из которых — в Лиге конфедераций.

— Особые условия для Лихтенштейна (31-е место в рейтинге на данный момент) связаны с тем, что в этой стране нет чемпионата (клубы играют в швейцарских лигах) и в еврокубки от страны попадает только победитель Кубка, который и отправится в Лигу конфедераций.

— по пять клубов будут представлять ассоциации, занимающие в таблице коэффициентов УЕФА 7-15 ступени, в том числе и Россию: две путевки в ЛЧ, одна в Лигу Европы и 2 в Лигу конфедераций.

— у идущих на 5-6-м месте Франции и Португалии будет по 6 команд: 3 в ЛЧ, 2 в ЛЕ, 1 в ЛК.

— у Испании, Англии, Германии и Италии– по 7 команд: 4 в Лиге чемпионов, 2 в Лиге Европы и 1 в Лиге конфедераций.

Право выбора команды, которая отправится в Лигу конфедераций — за местными федерациями. Почти наверняка это будут последние еврокубковые места по итогам чемпионата, либо — в случае некоторых стран — победитель второго Кубка (Кубка лиги).

Как выглядит отбор Лиги конфедераций?

В групповой этап никто автоматически не попадет.

— В первом раунде квалификации ЛК будут только нечемпионы: 72 команды из низших ассоциаций (с 29-й по 55-ю).

— Во втором раунде добавится 20 команд-чемпионов, проигравших в первом раунде ЛЧ. В третьем раунде они будут играть между собой, в итоге в раунд плей-офф попадут только пять.

— В пути представителей лиг автоматически будут: 7 клубов из ассоциаций с 6-й по 12-ю, по два клуба от ассоциаций с 13-го, 14-го и 15-го мест рейтинга (а также с 29-го) и по три — от ассоциаций с 16-го по 28-е.

К 36 клубам из первого раунда добавятся 54 команды. Дальше пойдут 45. Здесь впервые на сцену выходят команды из сильных европейских лиг.

Если бы Лига Конфедераций проводилась в этом сезоне (а значит и рейтинг УЕФА используем еще прошлогодний), в борьбу вступили бы российское «Динамо», португальский «Риу Аве», голландский «Виллем II», бельгийский «Стандард», украинская «Александрия», турецкий «Аланьяспор», австрийский «Штурм».

«Динамо» могло бы проигрывать в Лиге конфедераций uefa.com

— В третьем раунде добавится всего семь команд (с 6-й по 12-ю ассоциации. В этом сезоне ими были бы «Ростов», «Спортинг», ПСВ, «Антверпен», «Десна», «Галатасарай», «Вольфсберг».

— В раунде плей-офф добавится еще пять клубов из лиг топ-5 и три вылетевших из третьего раунда пути представителей лиг Лиги Европы. И уже после этого в группу выйдет 17 клубов.

Из топ лиг в этом сезоне в отбор добавились бы испанская «Гранада», немецкий «Вольфсбург», итальянский «Милан», английский «Тоттенхэм», французский «Реймс».

В пути чемпионов пять клубов добравшихся до раунда плей-офф сыграют против пяти соперников, вылетевших из третьего раунда пути чемпионов ЛЕ.

В этом сезоне это были бы такие клубы, как «Рига», тбилисское «Динамо», молдавский «Шериф», литовская «Судува».

Из этой десятки в группу пройдут 5. Еще 10 клубов добавятся после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В этом сезоне это могли быть такие клубы, как «Динамо-Брест», «Арарат-Армения», эстонская «Флора», албанская «Тирана», боснийское «Сараево», польская «Легия», швейцарский «Базель», датский «Копенгаген».

Вывод

УЕФА слил слабые клубы в третий турнир, в котором те будут биться между собой и с изредка попадающими туда представителями топ-лиг, которые могут быть не слишком мотивированы.

Напомним, что победитель Лиги конфедераций получает всего лишь путевку в групповой этап Лиги Европы. Так что вся надежда на щедрую денежную мотивацию. 0