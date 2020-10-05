Кавани здесь не поможет. В «Манчестер Юнайтед» полный беспорядок

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче четвертого тура английской Премьер-лиги потерпел поражение от «Тоттенхэма» со счетом 1:6. На гол Бруну Фернандеша «шпоры» ответили дублями Сон Хын Мина и Гарри Кейна, а также голами Танги Ндомбеле и Сержа Орье. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Полный беспорядок

Корреспондент The Telegraph Джеймс Дакер рассказал о негативном влиянии руководства клуба на игру команды.

«Сульшер хотел нападающего сборной Англии Джейдона Санчо, но лишь наблюдал за тем, как отказ "Боруссии" снизить цену в 120 миллионов евро привел "Юнайтед" в замешательство, и теперь он надеется, что хоть какая-то арендная сделка будет заключена, даже если Усман Дембеле захочет остаться в "Барселоне".

Он хотел защитника, но лишь в последний день трансферного окна заполучил Алекса Теллеса из "Порту" после того, как Серхио Регилон решил присоединиться к бывшему наставнику "Юнайтед" Жозе Моуринью в "Тоттенхэме".

Ему также были нужны центральный полузащитник и нападающий, но, вероятно, он всегда знал, что финансы Глейзера не могут вливаться бесконечно, даже если есть веские основания утверждать, что вышеназванные игроки нужнее того же Санчо.

В течение последних месяцев "Юнайтед" неоднократно напоминал фанатам о финансовых последствиях кризиса COVID-19, но болельщики давно не соглашаются с клубом. За последние десять лет огромная сумма клубных денег в размере 838 миллионов фунтов была потрачена в виде процентов для выплат по долгам структур собственности Глейзеров. Это эквивалентно одному контракту на 80 миллионов, который мог бы менять ход игры в течение десятилетия.

Уле Гуннар Сульшер Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Это худший день в моей карьере тренера «Манчестер Юнайтед», худший день для всех игроков этого клуба. Это не худший день в истории «Манчестер Юнайтед», такое случалось и раньше. Все объяснить сейчас довольно сложно. Мы были обыграны дома со счетом 1:6 очень хорошей командой, но мы сами во многом виноваты в этой неудаче. Красная карточка серьезно повлияла, но Антони Марсьяль — молодец, что не стал падать после удара Эрика Ламелы. Не стоит реагировать, но Антони это сделал. Марсьяль слегка шлепнул его так, что у Ламелы, похоже, будет операция. Если бы это был мой сын, я знаю, что бы ему сказал. Антони знает, что не должен так реагировать, хорошо, что он не упал. Но если бы он упал, может быть, тот парень был бы удален.

Только подумайте об этом! А затем напомните себе, что все это привело к тому, что нападающий, которому за 30, с тревожной историей травм вот-вот подпишет контракт. Какой же беспорядок», — пишет Дакер.

Провальное комплектование команды

Журналист Manchester Evening News Самюэль Лакхерст тоже раскритиковал «Юнайтед» за неверную стратегию трансферной политики.

«При счете 1:4 режиссеры сфокусировали внимание на Эде Вудворде, который, видимо, был очень рад надеть маску, чтобы скрыть смущение после очередного домашнего провала. Разгром "Юнайтед" вошел в историю, наряду с разгромом "Арсенала" 8:2 на "Олд Траффорд", издевательством Германии над Бразилией 7:1 и унижением "Барселоны" 2:8 от "Баварии" в августе. При счете 1:6 Вудворд разговаривал по телефону. Возможно, подавал заявление об отставке или предлагал выгнать Сульшера.

Моуринью, наконец, одержал победу на "Олд Траффорд". И самое главное, что "Юнайтед" сыграл даже хуже, чем в дерби 2011 года, когда проиграл со счетом 1:6.

Окончательный результат не способен передать все унижение. Какими бы ни были оправдания, связанные с отсутствием предсезонной подготовки и быстрого накопления усталости, именно "красные дьяволы" являются виновниками своего провала.

Еще одно затянувшееся трансферное окно вот-вот завершится прибытием нападающего, которому уже за 30, а ключевые зоны по-прежнему не усилены. "Юнайтед", возможно, усилится еще двумя игроками, но никто из них не сможет сыграть в центре поля.

Жозе Моуринью Главный тренер «Тоттенхэма» «Манчестер Юнайтед» проигрывает не так уж много матчей и пропускает 6 голов, конечно, не каждый день. Историческая победа, но в итоге это три очка, три очень важных очка, потому что дома мы потеряли пять очков. Мы подготовились очень хорошо тактически и психологически, команда была готова. Настолько готовы, что пенальти на первой минуте и счет 0:1 после него никак не повлияли на команду.

"Юнайтед" впервые пропустил четыре мяча в первом тайме Премьер-лиги, играя с четырьмя защитниками, которые обошлись клубу в 191 миллион фунтов стерлингов. Двух из них подписал как раз Сульшер. Он сделал Гарри Магуайра самым дорогим защитником в мире и назначил его капитаном, и триумф "Тоттенхэма" стал сигналом для него», — убежден Лакхерст.

Кавани не решит проблемы «Юнайтед»

Алекс Хесс в своем материале для The Guardian подверг критике попытку «Манчестер Юнайтед» приобрести нападающего Эдинсона Кавани.

«Если и были какие-либо сомнения в том, что люди, руководящие "Манчестер Юнайтед", выше ценят звездный статус, а не успех, то минувшие выходные принесли нам окончательные доказательства.

В субботу днем появилась информация о том, что манкунианский клуб близок к подписанию контракта с яркой суперзвездой Эдинсоном Кавани. Не прошло и суток, как слабая оборона "Юнайтед" под прикрытием неуверенного Неманьи Матича, пережила полдень мучительного унижения.

Гарри Магуайр и Эрик Байи прошли через всю гамму ошибок: слабые отборы, плохое позиционирование, недопонимание, необдуманные фолы и невнимательность. У "Юнайтед" нет оправдания: с 2014 года они потратили более 300 миллионов фунтов на защитников, и все они прибыли в клуб в статусе настоящих талантов.

Гари Невилл Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Поверить не могу в то, до чего мы дошли. Игрокам «Юнайтед» нет оправдания, они были совершенно жалкими. Во втором тайме они были бесхребетными. Думаю, эти игроки ожидали подмоги в виде трансферов, но они сами себе не помогли. «Ман Сити» и «Ливерпуль» получили психологическое преимущество, а сезон едва начался.

Пропустив 11 мячей в трех сыгранных турах, переговоры со стареющим центральным нападающим вполне могут стать очередным провальным поступком за последнее время», — считает Хесс.

Проблемная оборона

Автор SkySports Питер Смит прошелся по игре защитников «Манчестер Юнайтед», которые в этом сезоне не оправдывают надежд.

«Защита "Манчестер Юнайтед" — столь эффективная во второй половине прошлого сезона, на этот раз была полностью развалена соперником, притом отдельные ошибки повторялись неоднократно.

Чуть впереди Давида Де Хеа, который сам находится под давлением вернувшегося в строй Дина Хендерсона, расположился 80-миллионный Магуайр, который превратился из сильнейшего игрока образца прошлого сезона в неумелого рядового защитника.

Сложно судить, насколько сильно на него повлияли летние события в личной жизни, но капитан "Юнайтед" стал слишком часто ошибаться.

Его перепасовка в теннисном стиле с Байи привела к тому, что Танги Ндомбеле сравнял счет. Затем Магуайр позволил Гарри Кейну быстро выполнить штрафной, в то время как Байе задремал, а Сон Хын Мин промчался мимо.

Байи, который провел свою вторую игру в старте в матче Премьер-лиги с начала прошлого сезона, казался малоподвижным, и его неосторожный пас на Неманью Матича был перехвачен Кейном в моменте с третьим голом "шпор". Эта ошибка произошла сразу после того, как "Юнайтед" остался вдесятером. Сульшер, должно быть, был в ярости.

Патрис Эвра Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Ничего не ожидаю от этого сезона. Мне грустно, в том числе и за тренера. Теперь все разговоры будут о нем, что Сульшер будет следующим. А что там с правлением? Скольких тренеров увольняли каждый год после Фергюсона? Это разве решение? Каждый раз в случае с трансферами клуб не выкладывает правильные суммы. То же самое, как если бы я собирался купить машину, зная ее цену, но предлагал бы меньшую сумму.

Люк Шоу тоже не отметился качественной игрой на левом фланге. Удивительно видеть такую игры в обороне, особенно после того, как "Юнайтед" провел вторую часть прошлого сезона», — подчеркивает Смит.

Сульшер — первый претендент на отставку в АПЛ

Обозреватель Manchester Evening News Тайрон Маршалл считает, что поражение от «Тоттенхэма» поставило под сомнение будущее Уле Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед».

«Футбольная жизнь движется быстро. Спустя всего 71 день после ликования на стадионе "Кинг Пауэр", где "Манчестер Юнайтед" обеспечил себе третье место в Премьер-лиге по итогам сезона 2019/20, Уле Гуннар Сульшер стал первым претендентом на отставку в сезоне 2020/21.

Во второй половине прошлого сезона Сульшер был среди лучших тренеров первенства, а беспроигрышная серия из 14 игр помогла его "Манчестер Юнайтед" закончить кампанию на позитивной ноте.

Однако провальное начало нового сезона, которое могло бы быть еще более ужасным, если бы не случайная победа над "Брайтоном" между поражениями от "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэма".

Предстоящее закрытие трансферного окна заставляет "Юнайтед" задуматься. Да, большая часть возмущения после унизительного поражения от "Тоттенхэма" Жозе Моуринью была направлена на людей, отвечающих за трансферы, но Сульшер сдался по ходу встречи, что оказывает на него дополнительное давление.

Робби Сэвидж Бывший игрок сборной Уэльса Защита «МЮ» была не в форме, никто ей не руководил. Пропущенные голы были очень плохи. «Юнайтед» не включился в игру, игроки не возвращались назад. Магуайр — капитан «Манчестер Юнайтед»? Серьезно? Он хороший игрок, но капитан? Он защищался как мальчишка, практически без желания. Погба сегодня просто шокировал, как и абсолютно каждый игрок «МЮ», кроме де Хеа. Что теперь будет делать Сульшер? Все было так плохо. Я не могу объяснить дыры в обороне. Магуайр постоянно выдергивается вперед и не возвращается.

Во всех трех матчах сезона "Манчестер Юнайтед" сыграл ужасно, пропустив 11 мячей, а ведь их могло быть больше, если бы "Брайтон" был точнее во встрече, в который он пять раз попал в каркас ворот», — констатирует Маршалл. 0