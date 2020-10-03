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    В меньшинстве, да не в обиде. Удаление разбудило ЦСКА в матче с «Уралом»

    Реакция спортивных СМИ на выездную победу ЦСКА в Екатеринбурге

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    «Урал» — ЦСКА
    «Урал» — ЦСКА
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    Московский ЦСКА в гостях нанес поражение «Уралу» (2:0) в матче 10-го тура РПЛ. В самом начале второй половину армейцы остались в меньшинстве после прямой красной карточки, показанной арбитром Станиславом Васильевым защитнику Хердуру Магнуссону. А почти сразу после удаления коллектив Виктора Ганчаренко забил два мяча в течение 4 минут. Сначала Бактийор Зайнутдинов забил дебютный мяч за ЦСКА, а потом счет удвоил Константин Марадишвили.

    Первый тайм — за ЦСКА

    Редакция Sport24 отмечает вполне ожидаемое преимущество ЦСКА в первом тайме.

    «После поражения от "Локомотива" Виктор Гончаренко сделал три перестановки в составе. В старт вернулись Чалов, Тикнизян и отбывший срок дисквалификации Марадишвили. Бистрович из-за красной карточки в предыдущей встрече пролетел мимо заявки.

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    • "Урал" тоже пострадал из-за перебора карточек — срок дисквалификации отбывал Страндберг, поэтому его место в обороне занимал Рыков. Также отсутствовал Подберезкин — Вячеслав дернул заднюю в матче с "Ахматом". Вместо него в полузащите действовал Емельянов.

    На старте игры ожидаемо доминировали гости. В первые 20 минут ЦСКА владел мячом 60% времени и пытался в позиционном нападении, используя фланги и мелкий пас, взломать оборону "Урала". Самыми активными у армейцев были Зайнутдинов и Влашич.

    Они и соорудили наиболее опасные моменты в первой половине тайма. Казахский полузащитник после "стеночки" пальнул мимо ворот, а затем едва не запустил мяч под перекладину ударом головой. Влашич пробил из штрафной, но угодил значительно выше цели.

    "Урал" же вспомнил об атаке лишь к середине тайма. Команда Матвеева чуть поправила процент владения мячом и стала чаще убегать в контратаки. Однако до реальной угрозы воротам Акинфеева контрвыпады хозяев все-таки не довели».

    Голы после красной карточки

    Редакция Rusfootball.info фиксирует то, как изменилась игра во втором тайме, когда у армейцев стало на игрока меньше.

    «Сразу после перерыва ЦСКА остался в меньшинстве. Панюков выходил один на один, но его завалил Магнуссон. Васильев (тот самый, которому Гончаренко предлагал сделать лицо попроще) сразу удалил исландского защитника, а московская команда, оставшись в меньшинстве, мгновенно преобразилась.

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    • Не успел Васин выйти на поле, чтобы заткнуть появившуюся дыру в обороне, как Зайнутдинов забил свой первый гол за ЦСКА: мяч к нему отскочил после заблокированного выстрела Влашича, на которого в свою очередь сам Баха делал передачу пяткой.

    А сразу после этого отличился (первый раз не только за ЦСКА, но и вообще в РПЛ) Марадишвили. Помог ему в этом опять же Никола Влашич — на этот раз на счету хорвата полноценная голевая.

    «Урал» — ЦСКА

    ЦСКА постарался игру успокоить, но сбавить нерв не получалось даже у тренерского штаба москвичей: Гончаренко и Василий Березуцкий схватили по желтой за свои реакции на решения арбитра.

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    В остальном гости спокойно доиграли встречу. На поле вернулся Алан Дзагоев (и на этот раз вроде как не травмировался), а "Урал" все же забил, но из положения вне игры. Из-за такого Акинфеев наверняка не расстроился».

    ЦСКА хоть и поздно, но заиграл

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов удивляется тому, что армейцы начали играть лучше только оставшись в меньшинстве.

    «А между голами Гончаренко успел сделать радикальную перестановку — Чалов отправился на скамейку, а вместо него вышел Васин (на место Магнуссона). Получается, что ЦСКА опять играл без нападающих, и это уже превращается в традицию — Чалов не забивает, Гайч не адаптируется, но средняя линия армейцев работает великолепно. В субботу мы узнали, что и Марадишвили может забивать — это его первый гол в премьер-лиге.

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    ЦСКА и в дерби заиграл лучше после удаления, и в Екатеринбурге произошло то же самое. Совпадение? Вряд ли, но лучше армейцам вырабатывать катализаторы самостоятельно, ведь впереди Лига Европы. Год назад расслабленность и недооценка соперников обернулась ранним вылетом из еврокубков, но сейчас нужно будет играть на максимуме с первых минут.

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    В Екатеринбурге армейцы заиграли только во втором тайме, однако результата все-таки добились и приблизились к лидерам».

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