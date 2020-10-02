Победить — трудно, проиграть — стыдно. ЦСКА досталась сложная группа

2 октября жеребьевка распределила участников нового сезона Лиги Европы по группам. В квартете К московский ЦСКА сыграет с «Динамо» из Загреба, «Фейеноордом» и «Вольфсбергом».

ЦСКА привезет в Москву Адвоката

Автор Sport24 Леонид Волотко рассказывает о фаворите группы К — голландском «Фейеноорде», который тренирует бывший наставник «Зенита» и сборной России Дик Адвокат.

«Из третьей корзины ЦСКА досталась одна из самых безбашенных команд Голландии. "Фейеноордом" рулит Дик Адвокат, который в прошлом сезоне пропустил вперед только "Аякс" с "АЗ" и уверенно ворвался в топ-5 самых результативных команд Эредивизи: за сезон "Фейеноорд" наколотил 50 голов.

С обороной все еще веселее: в 25 играх команда пропустила 35 мячей — в два раза больше, чем тот же "АЗ".

Мощнее всего "Фейеноорд" колбасило осенью: за три дня до самой крупной победы (5:1 над "Твенте") клуб из Роттердама влетел 0:3 "АЗ", а еще через неделю пропустил четыре от "Фортуны".

В этом году Адвокат хочет забивать еще больше: пару месяцев назад Дик позвал Робина ван Перси, который в "Фейеноорде" начинал и завершал карьеру. 37-летний голландец отвечает за работу с группой атаки, хотя не считает себя полноценным тренером: "Это неофициальная должность. Мне даже тяжело дать ей название. Я себя коучем не считаю. По сути, у меня беспроигрышный вариант: я узнаю здесь, нравится ли мне это занятие, и немного помогаю штабу".

Единственный человек, которому не нужен никакой тренер по атаке, — Стивен Бергейс. В прошлом сезоне он набрал 15+7 в 24 матчах. А новый чемпионат начал с дубля "Зволле", затем забил "Твенте", а в третьем туре набрал гол+ассист в матче с "Ден Хааг".

Календарь и таблица Лиги Европы

Другого форварда "Фейеноорда" ЦСКА хорошо знает: зимой клуб почти договорился с Робертом Божеником, но в последний момент игрок поменял агента, и тот сорвал приезд словака в Россию. Так Боженик оказался в Голландии».

Прессингующий «Фейеноорд»

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина рассказывает об игровом стиле голландского клуба и размышляет о том, как армейцы будут с ним справляться.

«Голландский клуб — это всегда интересно, поскольку обещает атакующий футбол. "Фейеноорд" — вдвойне, учитывая, что команду возглавляет экс-тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат. Именно с этим специалистом связаны еврокубковые успехи петербуржцев.

Под руководством Адвоката "Фейеноорд" занял третье место в минувшем чемпионате Голландии. Что ждет ЦСКА с тактической точки зрения? Прессингующий соперник, любящий владение и короткие передачи. Бонусом идут габаритные футболисты, выигрывающие верх.

Все футбольные трансферы

Значит, армейцы столкнутся с разнообразной атакой, которую необходимо сдерживать. Чем не повод наконец-то определиться как со схемой, так и основными центральными защитниками?»

Главный конкурент — «Динамо» Загреб

Автор Sportbox.ru Сергей Колесников считает, что именно с хорватским клубом армейцы будут бороться за выход из группы.

«Для "Динамо", как и для ЦСКА, участие в Лиге Европы — вовсе не предел мечтаний. Оба клуба привыкли выступать в главном еврокубке, хотя, справедливости ради, выдающихся результатов в этом турнире не показывали. Загреб, правда, и в этом сезоне рассчитывал попасть в Лигу чемпионов, поскольку одержал победу в домашнем чемпионате, однако на последней стадии отбора хорватов остановил венгерский "Ференцварош" (1:2). "Динамо" пришлось спуститься на уровень ниже, а на пути к к групповому этапу Лиги Европы оно легко убрало с дороги эстонскую "Флору" (3:1).

Номинально "Динамо", конечно, главный конкурент ЦСКА в группе. Хорватский клуб в отличной форме: на домашней арене он не проигрывал уже восемь матчей. В новом сезоне "Динамо" опять в лидерах национального чемпионата: в первых пяти турах команда набрала 13 из 15 возможных очков при лучшей разности забитых и пропущенных мячей (+11).

Кроме того, хорватский клуб не испытывает проблем с мотивацией: коронавирус здорово ударил по финансам "Динамо", и призовые деньги Лиги Европы команде сейчас бы очень не помешали. В этом турнире Загреб, как показывает практика, чувствует себя вполне уверенно. В позапрошлом сезоне, например, хорваты обошли в группе "Фенербахче" и "Андерлехт", добравшись потом до 1/8 финала, где уступили "Бенфике" (1:0 в первом матче, 0:3 во втором)».

Марио Фернандес: Сложная группа, проходных игр не будет https://t.co/oDOSmG3Rgk pic.twitter.com/iIXXRjLbVk — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 2, 2020

Буйные фанаты и тренер-преступник

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов рассказывает о горячей околофутбольной жизни загребского «Динамо».

«Следующий соперник по силе — загребское "Динамо". Хорваты регулярно выступают в Лиге чемпионов, но в этом сезоне не преодолели квалификацию. Пожалуй, ЦСКА повезло. В Загребе сейчас нет перспективных футболистов на выданье (недавно в московское "Динамо" перешел хавбек Моро), а фанаты открыто воюют с новым главным тренером.

Зоран Мамич — одиозная фигура для местного футбола. Его старшего брата Здравко осудили на шесть с половиной лет за уклонение от уплаты налогов (но он успел сбежать до ареста), а Зорана за то же самое — на 4 года 11 месяцев. Но, по хорватским законам, осужденные на срок до пяти лет не заключаются под стражу до истечения срока апелляций, так что Мамич пока на свободе. До лета он был спортивным директором "Динамо", а в июле фактически назначил себя на пост главного тренера.

MAKSIMIR POD OPSADOM Boysi prosvjeduju protiv Mamića, sve je puno policije pic.twitter.com/1giIzbxNic — Direktno.hr (@DirektnoHR) July 8, 2020

Загребские фанаты пришли в ярость, ведь Мамичи орудовали как раз в "Динамо". Знаменитая группировка Bad Blue Boys (одна из самых свирепых в мировом футболе) уже не раз устраивала акции против Мамича и продолжает протестовать. Летом болельщики на одном из матчей вывесили баннер со словами: "Цыгане Мамичи, отвалите от святыни".

С хорватскими фанами нужно быть аккуратными и болельщикам ЦСКА, они даже воевали на стороне армии Хорватии против сербов. На матчах будет 30 процентов зрителей от вместимости стадиона, но BBB этого хватит для мощной поддержки».

Дик Адвокат Главный тренер «Фейенорда» Это группа с интересными командами. Могло быть хуже, но будет захватывающе. В России все еще много денег, чтобы покупать игроков, а значит и много качественных футболистов. Если они (руководители клубов) хотят кого-то привезти, они просто кладут деньги на стол.

«Вольфсберг», а не «Вольфсбург»

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов рассказывает о неизвестном российской публике австрийском клубе и оценивает перспективы армейцев.

«Немецкий "ВольфсбУрг", который мы знаем, проиграл путевку в группу команде Массимо Карерры АЕКу, а австрийский "ВольфсбЕрг" благодаря третьему месту в чемпионате Австрии попал в группу Лиги Европы автоматом.

В футбольном плане, кстати, на третье место наиграл ЛАСК — команда так хотела скинуть "Ред Булл" с чемпионского насеста, что начала контактные тренировки раньше положенного и лишилась за это 12 очков (но поскольку в Австрии таблица и очки на втором этапе делятся пополам, то 6).

ЛАСКу это кстати ничуть не помешало пробиться в группу — участники 1/8 финала прошлой Лиги Европы вынесли словацкий ДАК 7:0, а вчера на выезде уничтожили "Спортинг" 4:1. Да, не ЛАСК соперник ЦСКА, но на его примере есть смысл говорить обо всем подъеме австрийского футбола.

Из-за этого подъема мы, например, уже считаем "Локомотив" аутсайдером в противостоянии с "Ред Буллом", который в прошлом сезоне с Холандом и Минамино бился с "Ливерпулем" (3:4) на "Энфилде", отобрал очки у "Наполи" и напихал "Генту" 10 мячей за 2 матча.

Наконец, сам "Вольфсберг", с которым ЦСКА и сыграет, год назад приехал в Менхенгладбах и вынес "Боруссию" 4:0. А потом дважды сыграл вничью с "Ромой" (2:2 и 1:1). Поражения от "Истанбула" и Гладбаха не позволили выбраться из группы, но для первого сезона выступление впечатляющее — ЦСКА этих парней точно не напугает.

Конечно, у ЦСКА есть шансы выбраться из группы, но на бумаге у российских слишком часто бывают в этом турнире отличные шансы. Неудачность жребия для ЦСКА в том, что планка ожидания не соответствует реальной футбольной картине. Нельзя сказать, что "армейцы" заметно сильнее хоть кого-то из соперников, но при этом все ждут выхода в плей-офф, называют квартет игровым, проходимым, а невыход будет восприниматься как новый позор российского футбола. Хотя вот здесь, не в случае с грузинами, это будет скорее просто отражение его уровня».

Неаполитанцы против басков и Каррера, помогающий РПЛ

Автор Soccer.ru Александр Чистяков изучает группы Лиги Европы, отмечая набилоее интересные для российского зрителя.

«Группа F: "Наполи", "Реал Сосьедад", АЗ, "Риека"

"Наполи" против "Реал Сосьедада" — мощная афиша для Лиги Европы. Такой матч мог бы состояться и в Лиге чемпионов, где видели и басков, и неаполитанцев. А ведь в нынешнем сезоне из этой группы реальные шансы показать себя в ЛЧ были только у "Алкмара", но голландцы проиграли в квалификации киевскому "Динамо". Сомневаюсь, что АЗ способен навязать итальянцам и испанцам борьбу за выход из группы. "Наполи" и "Сосьедад" должны легко выходить в плей-офф и разыгрывать лидерство в очных встречах.

Группа G: "Брага", "Лестер", АЕК, "Заря"

Группа, которой особое внимание уделят болельщики московского "Спартака", ведь греческий АЕК возглавляет их кумир Массимо Каррера. Греческий клуб сенсационно прошел "Вольфсбург" в раунде плей-офф, а теперь постарается выйти из группы, где сыграет против "Лестера" и "Браги", которая в прошлом году не пустила "Спартак" в основную сетку Лиги Европы. Выбив "Брагу", Каррера мог бы не только отомстить за "красно-белых", но и помочь всему российскому футболу в борьбе с Португалией за коэффициенты. Включайте магию, мистер Карррера!»

0