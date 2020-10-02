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    Зеленый свет «Зениту», красный — остальным

    Реакция СМИ на итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для российских клубов

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    1 октября прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнали российский команды. «Зенит» сыграет в группе F вместе с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге». «Локомотив» попал в группу А, где будет противостоять «Баварии», «Атлетика» и «Зальцбургу», а«Краснодар» оказался в квартете Е с «Севильей», «Челси» и «Ренном».

    «Зенит», «Локо» и «Краснодар» узнали соперников. Уже можно плакать?

    «"Зенит", как чемпион России, попал в первую корзину и получил изначально более комфортные условия. В результате: "Боруссия" Дортмунд, "Лацио" и "Брюгге". В противостоянии с бельгийцами наш клуб хочется называть фаворитом, а вот с двумя другими соперниками все же нет. "Лацио" — это отличная глубокая оборона. "Боруссию" принято считать командой, которая не входит топ-10 клубов Европы, но во второй десятке она точно находится. Дортмундцы стали первыми после "Баварии" в Бундеслиге и, в отличие от "Байера" и "РБ Лейпцига", не потеряли свою главную звезду — Санчо (пока Вернер и Хаверц отправились с "Челси").

    "Краснодару" попался вполне равносильный ему "Ренн", а также "Челси" — самая весёлая команда АПЛ на сегодня (ладно, после "Лидса" Бьельсы). Ещё в прошлом сезоне Лэмпард показал, что команда создает много моментов, но плохо их реализует. Но одно дело, когда нападающим был молодой Абрахам, а другое — Вернер. А вот трудности в защите никуда не делись.

    Тяжелее всего "Локомотиву". Оно и не удивительно, учитывая, что от России только эта команда оказалась в последней корзине. Было бы красиво, если бы "Локо" попалась "Аталанта" Миранчука, но вместо этого "Бавария", "Атлетико" и "РБ Зальцбург". Понятно, что на выход в плей-офф ЛЧ тут микроскопические шансы. Разве что "Баварию" или "Атлетико" посадят на карантин и им будет присуждено техническое поражение», — высказался о шансах российских команд автор «Чемпионата» Григорий Телингатер.

    «Локо» не нужно бояться беспощадной «Баварии»

    «Среди трех российских клубов, попавших в групповой этап Лиги чемпионов, худший подбор противников стопроцентно у "Локомотива". Из третьей корзины москвичам достался интенсивный "Зальцбург", устраивавший триллеры с "Ливерпулем" и "Наполи" на прошлом групповом этапе. Из второй — могучий "Атлетико", с которым "Локо" дважды встречался за последние годы: в плей-офф Лиги Европы и группе ЛЧ. Итог — четыре поражения из четырех, общий счет 1:12.

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    Но главный кошмар Николича — "Бавария". В прошлом сезоне немецкая машина раздавила "Челси" и "Барселону", пришибла "Лион" и завершила еврокубковую кампанию сухой победой над "ПСЖ" в финале. Чемпионат Германии "Бавария" заканчивала с отрывом от "Боруссии" в 13 очков. А еще у них есть Роберт Левандовски», — отметила тяжелый жребий для «Локо» редакция Sport24.

    «Зениту» повезло, «Локомотиву» — нет

    «На бумаге питерцам снова очень повезло. Из второй корзины команде Сергея Семака могли достаться "Барселона", "Атлетико", "Юнайтед" или "Сити", однако выпала "Боруссия". Два других соперника — "Лацио" и "Брюгге" — выглядят вполне проходимыми, учитывая тот запас, что есть у российской команды. Да, "Лацио" очень хорошо организован и отлично играет в защите, но такие команды 'Зенит' должен уметь побеждать.

  • «Зенит» обязательно поборется за первое-второе место и продолжение борьбы в Лиге чемпионов. На то есть основания: есть опыт, есть хороший тренер, у которого есть опыт игры и работы в еврокубках. Так что, думаю, шансы выйти хорошие. У «Краснодара» серьезные соперники. Но 'Краснодар' долго ждал, долго терпел, правильно выстраивал свою работу. Я думаю, им должна сопутствовать удача. «Локомотив» я не комментирую. Вообще ничего не буду говорить. У них там явные лидеры — «Бавария» и «Атлетико» Мадрид. Вот и все
  • Юрий Семин, экс-наставник «Локомотива»

    • Не выйти из группы в этом году будет крайне сложно, и дело здесь даже не в том, какие у сини-бело-голубых соперники. У клуба просто нет морального выбора: если российская команда снова не сможет оказаться в 1/4 финала, руководству 'Зенита' необходимо будет принимать жесткие меры, а Семаку — покинуть Санкт-Петербург.

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    • Если год назад имелись хоть какие-то надежды на успех "Локо", то сейчас в железнодорожников не верится. В своем нынешнем состоянии команда Марко Николича имеет прекрасную возможность проиграть всем. К 'Баварии' вопросов нет в принципе, "Атлетико" уже привык раз за разом побеждать москвичей. Остаются австрийцы, но и с ними легкой жизни ждать не стоит. "Зальцбург" очень уверенно прошел квалификационный раунд, дважды обыграв крепкий "Маккаби", в чемпионате тоже идет без поражений.

  • Насчет того, что мы должны кого-то обыгрывать — не на том уровне наш футбол находится. Тот же «Брюгге» обладает серьезной линией нападения. Но с ними можно играть. Что касается «Боруссии», то дортмундцы — главные фавориты группы. Они — вторая по силе команда Бундеслиги. Если говорить о «Лацио», то римляне в прошлом сезоне набрали столько же очков, сколько и «Аталанта». То есть это сопоставимые по уровню команды. На бумаге сейчас «Лацио» и «Боруссия» выглядят фаворитами группы. Но играть, повторюсь, можно со всеми. Будем готовиться и работать, чтобы играть лучше. Предпочтение одно — закончить дома. Плюс важно, с кем играть в третьем-четвертом турах.
  • Сергей Семак, главный тренер «Зенита»

    • "Краснодару" досталась очень интересная группа: "Севилья", которая традиционно очень неровно проводит групповые этапы, веселый "Челси" и "Ренн". Последние смотрятся даже классом ниже, чем "быки", поэтому в матчах с французами хочется назвать клуб Галицкого фаворитом. С "Челси" тоже можно играть — сейчас команда Фрэнка Лэмпарда выглядит очень нестабильной. Звезды, которых накупил Абрамович, все еще не могут сыграться в адекватный коллектив, а проблемы в защите — настоящий бич лондонцев в новом сезоне. Этими факторами можно пользоваться. "Челси" сейчас не так страшен, как может показаться», — поразмышлял о перспективах российских команд автор «Спорта День за Днем» Евгений Морозов.

    «Локомотив» может проиграть все, а «Зенит» — выйти в плей-офф

    «С особым вниманием на сей раз ожидали в России результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, поскольку сразу три наших клуба смогли пробиться туда. "Зенит" и "Локомотив" — напрямую, "Краснодар" — через квалификацию. Питерцам снова досталась ровная и боевая группа, но на бумаге всё-таки попроще, чем год назад — дортмундская "Боруссия", "Лацио" и "Брюгге". Да и сам "Зенит" должен был окрепнуть и привыкнуть.

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    • У "Краснодара" группа наиболее ровная и самая непредсказуемая. В теории "Севилья" с "Челси" должны выходить на опыте, да и "Ренн" — это вам не "Ференцварош" с "Митьюлландом".

  • Нам в группу попали победители Лиги чемпионов в лице «Баварии», «Атлетико», который уже был в группе в прошлом году, и «Зальцбург». В Лиге чемпионов не бывает проходных групп. Доволен ли я? Не могу ответить на этот вопрос. Будет биться и сделаем всё, что сможем. Покажем российский футбол во всей красе. Если разбирать каждую команду, то «Бавария» — чемпион Европы. Тут и говорить особо нечего, очень хорошая команда. Кто следит за немецкими футболом, тот знает, что они всегда играют на 100%. Мне нравится игра «Атлетико». Нравится стиль Симеоне и как он себя позиционирует в команде. У испанцев очень качественная команда. Сыграть с ними будет очень интересно. «Зальцбург» тоже знаю очень хорошо. Наш план такой — спокойно идти от матча к матчу. Будем играть так, чтобы оставить хорошее впечатление.
  • Марко Николич, главный тренер «Локомотива»

    • Впрочем, дела "Локомотива" ещё хуже. Опять "Атлетико", а вкупе с ним — "Бавария". Тут победители группы видны с вероятностью 99%, да и за третью строчку с "Зальцбургом" бодаться — тот ещё аттракцион. Из остальных групп стоит выделить квартет В, где "Реал" в фаворитах, а три остальных клуба — ровня. В группе G Месси схлестнется с Роналду, а Сергей Ребров — с киевским "Динамо". Алексей Миранчук сыграет на "Энфилде", а в группе Н лишнего будут искать "Лейпциг", ПСЖ и МЮ», — оценил результат жребия корреспондент ФНК Александр Карамышев.

    Хороших групп в ЛЧ для России сейчас быть не может

    «Для России, пять лет не выходившей в плей-офф Лиги чемпионов, группы в ней не могут быть хорошими и плохими. Потому что и из самых, внешне благополучных, клубы РПЛ выходить не приноровились, и каждый такой редкий случай — это просто праздник какой-то. А как раз-таки нормально для клубов РПЛ — это никуда не выйти. По последним же сезонам — и вовсе занять последнее место в группе.

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    • Группы для нас с точки зрения результата сейчас могут быть безнадежными и не совсем безнадежными. Таков уровень РПЛ на стыке десятых и двадцатых годов XXI века. А успехом становится прорыв в Лигу Европы с третьего места.

    Трое наших в группе ЛЧ — в первый и, возможно, последний раз. "Динамо" с "Ростовом" закопали Россию под землю, а "Зенит", "Локо" и "Краснодар" могут вознести в небеса. И хотя жизнь нас научила в это не верить — чего только не бывает в футболе. Насчет небес плей-офф ЛЧ обольщаться не стоит, но попробуем поверить хотя бы в то, что одна-две команды выйдут в Лигу Европы. Будет уже неплохо», — отметил возможность выхода команд в плей-офф ЛЧ обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер.

    «Зенит», «Локомотив», «Краснодар»! Cлабо втроем в евровесну?

    «Так что, слабо втроем в евровесну?! И обязательно нужно захватить туда с собой ЦСКА, который узнает соперников по группе Лиги Европы 2 октября. И тоже наверняка попадет в не самую смертельную компанию, так как будет посеян в первой корзине.

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    • После провала-2019, сдобренного фиаско "Динамо" и "Ростова" в квалификации ЛЕ-2020, России срочно требуется пополнять багаж в таблице коэффициентов УЕФА. Прямо сейчас ситуация еще не выглядит катастрофической. Благодаря "Краснодару", который добавил в копилку шесть очков (по одному за каждую победу над ПАОКом плюс четыре за выход в группу ЛЧ), мы сократили отставание от Португалии. Теперь оно измеряется 4 рейтинговыми баллами. Дальше набирать очки нам будет сложнее, чем португальцам. Ведь у них продолжают выступление пять команд, а у нас четыре. Притом что сумма делится у них на пять, а у нас на шесть. Тем не менее, после такой жеребьевки грех не устремиться в погоню за шестой строчкой, которую мы так безвольно отдали.

  • Перед жеребьёвкой мы понимали, что на групповой стадии Лиги чемпионов все соперники — высочайшего европейского уровня. «Челси» — европейский гранд. В Лондоне провели масштабную трансферную кампанию в этом году, что говорит об амбициях. «Севилья» — действующий победитель Лиги Европы, который по пути к титулу обыграл «Интер» и «Манчестер Юнайтед». А «Ренн» показывает содержательный футбол и на данный момент является единоличным лидером чемпионата Франции. Мы дебютируем в таком большом турнире. Мы должны идти шаг за шагом, набираясь опыта и улучшая качество игры. Наша команда очень мотивирована, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В каждой игре будем биться за максимальный результат.
  • Мурад Мусаев, главный тренер «Краснодара»

    • И о финансах не стоит забывать. Это тоже мотивация. Каждая победа в Лиге чемпионов приносит в клубную казну 2,7 миллиона евро, каждая ничья — 0,9 млн. А, скажем, выход в 1/8 финала ЛЧ — это бонус в 9,5 миллиона! Есть за что побороться», — прокомментировал борьбу за шестую строку в рейтинге УЕФА автор «Советского Спорта» Иван Сергеев. 0

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