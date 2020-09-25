Дно пробито. «Маккаби» показал «Ростову» уровень РПЛ

«Ростов» потерпел домашнее поражение от «Маккаби» (1:2) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Мяч в составе хозяев забил нападающий Эльдор Шомуродов. У гостей голами отметились форвард Никита Рукавица и полузащитник Мохаммад Абу-Фани. Отметим, что «Ростов» с 69-й минуты играл в меньшинстве. Прямую красную карточку за фол в центре поля получил хавбек Данил Глебов.

Шомуродов прервал молчание

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак хвалит ростовчан за быстрый гол, но огорчается, что долго радоваться ему не пришлось.

«Перед стартовым свистком за ростовчан было немного боязно. Соперник на бумаге, конечно, значительно уступал им в классе, но уж слишком тяжело даются желто-синим в новом сезоне голы. Совсем перестал забивать Элдор Шомуродов, однако Карпин продолжал верить в узбека. И не прогадал.

Уже на девятой минуте нападающий в своем излюбленном стиле открыл счет — отозвался на длинную передачу Матиаса Норманна из центра поля и с нескольких метров в касание переправил мяч мимо вратаря Джоша Коэна в дальний угол. Для Шомуродова это всего лишь второй гол в 2020 году и первый — с февраля.

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Увы, поведя в счете, ростовчане излишне успокоились, отдали сопернику мяч и очень быстро за это поплатились. Евгений Чернов проспал прорыв Эрнеста Мабуки по левому флангу и уже не мог помешать тому попасть мячом точно в голову Никите Рукавице. Обладатель паспортов Израиля и Австралии из украинского города Николаева в нынешнем сезоне забивает в каждом матче. Вот и в Ростове Рукавица продолжил свою серию».

Наш состав на игру 📝 pic.twitter.com/f2Xja3ptQf — Football Club Rostov (@rostovfc) September 24, 2020

Это наш уровень

Обозреватель «Чемпионата» Григорий Телингатер находит поражение «Ростова» справедливым и вынужден признать, что это уровень российского футбола.

«В начале второго тайма у гостей был убойный момент — выход один на один. Спас Песьяков. Уже в этот момент стало понятно, что у "Ростова" дела идут не так уж и хорошо. Практически сразу после этого хозяева пропустили второй мяч. Бум! И мы теряем ещё одну команду в Лиге Европы.

Причём в случае с "Динамо" можно было говорить о невезении. Всё-таки там Комличенко попал в штангу, Ордец — в перекладину, плюс несколько крутых сейвов грузинского вратаря. У "Ростова" ничего подобного не было. Не сказать, что хозяева создали больше моментов.

По ударам в створ вообще 6-2 в пользу гостей. Ну и удаление Глебова на 69-й минуте дало понять, что беда фактически неотвратима. Зачем идти прямой ногой в центральном круге, когда тебя ещё 20 раз подстрахуют партнёры? Удивительно.

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Говорить, что футболисты "Ростова" были не в форме, бессмысленно. Даже Карпин перед матчем сказал, что от отменённого матча с "Ротором" больше плюсов, чем минусов. Скорее наш уровень просто таков».

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Ничего не произошло. Пропустили второй гол, потом удаление. Проигрывали 1:2, нужно было бежать, прессинговать. Когда на одного человека меньше, это делать сложно. Тратили много сил при отборе, на атаку потом не хватало. После своего гола мы подсели психологически. Вместо того, чтобы развивать успех, начали жаться к своим воротам, перестали прессинговать так, как надо, и пропустили. Во втором тайме сели слишком низко. Дело не в усталости. Нужно было много бегать, игроки «Маккаби» заставляли, а сил не было. В конце нужно было бегать за троих. «Ростов» и «Динамо» оставили наши клубы вчетвером в еврокубках? И? Что вы хотите, чтобы я сказал? Недонастроя не было, абсолютно нет. Ролик про уроки английского языка готовился к еврокубкам. Дальше готовимся к матчу в Туле/

«Маккаби» лучше играл в футбол

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин пытается найти оправдания провальной игре ростовчан, но вынужден признать, что соперник просто был лучше.

«Моментов у ворот Песьякова было достаточно. Тут не скажешь: два раза дошли до штрафной — и два раза забили. Общее соотношение ударов — 11:10 в пользу "Ростова", но вот по попаданиям в створ — 6:2 в пользу "Маккаби". Угловые — 5:5. В общем, никакого невезения. Команда из Хайфы просто лучше играла в футбол, а тренер Барак Бахар подготовился к матчу лучше Карпина.

Без сомнения, отчасти такая блеклая игра "Ростова" связана с июньской вирусной историей — карантин, скомканные тренировки, тяжело перенесший болезнь Еременко, от которого у дончан зависит очень многое, жесткий августовский график. Но была пауза на сборные в начале сентября.

Были, в конце концов, перед игрой с "Маккаби" 10 дней на подготовку — вполне достаточный срок, чтобы перевести дух, перезагрузиться и хорошо поработать. Но результатов этой работы никто так и не увидел. Может быть, они проявятся позже — не исключено, что уже в воскресенье против "Арсенала".

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Но сейчас "Ростов" вслед за "Динамо" оказался совершенно несостоятелен в Лиге Европы. Теперь до декабря новых потерь не последует — "Зенит", "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА точно в групповых турнирах ЛЧ и ЛЕ. Но будет ли евровесна?».

Игорь Гамула Тренер-селекционер «Ростова» В клубе были одни разговоры о «Тоттенхэме», не пройдя еще Израиль. Мы все говорили о встрече с «Тоттенхэмом», как мы там будем выглядеть. Я был уверен, что мы пройдем. Надо сначала сделать одно дело, а потом другое, но получилось так… В первые 15 минут забили гол, прессинговали, а потом всё сошло на нет. То ли успокоились, я не пойму, не могу ответить на этот вопрос. Что-то случилось в этом механизме, потому что команда в любых матчах играет до конца. Не хватало ли Попова? Считаю, что он был настоящим капитаном, всегда старался завести ребят. Вокруг него велась и строилась игра. Нам надо задуматься, не могу понять. Лига Европы была для «Ростова» очень важным турниром, люди и команда жили этим, я знаю, потому что там вращаюсь. Что произошло, я не знаю. Ну, мы говорили за «Динамо», а теперь будем говорить за «Ростов»

Роман Еременко созидает на 44% от своих возможностей

Автор Soccer.ru Станислав Горин считает, что на результат повлияла слабая игра лидеров ростовской команды.

«Добавим ироничности в серьезное и, к сожалению, грустное повествование — конечно же, точно посчитать нельзя. Но это не выдуманное число, вот увидите. Да и важно поговорить о главном футбольном интеллектуале в команде Карпина (кроме самого Валерия Георгиевича).

"Маккаби", как и предполагали, оказался крепким орешком — сильная команда, умная, самоуверенная в хорошем смысле. Следовательно, против них нужны были правильные передачи Еременко. И их уже предсказуемо не хватало. Причина понятная — проклятый вирус, который скосил в этом году Романа.

Если в прошлом сезоне финн выдавал по 2.5 ключевых паса за игру, то теперь скатился до 1.1, показывает 44 % от нормы. Очень жаль. Теперь от Романа зависит многое, а не может ничего показать. Сегодня еще и в обороне недоработал перед вторым, победным голом израильтян. Категорически не готов физически».

Дмитрий Кириченко Бывший форвард и тренер «Ростова» Абсолютно закономерная победа «Маккаби», несмотря на то, что команда первой пропустила гол, который, надо отметить, был качественно исполнен ростовчанами. Соперник по ходу всего матча выглядел предпочтительнее во всех компонентах, у команды не было провалов, футболисты выиграли много единоборств. Что произошло с «Ростовом», сложно сказать, я видел по телевизору то, что и все. «Ростов» не так ярко выглядит в нашем чемпионате, очки хоть и набирает, но является одним из аутсайдеров по забитым голам, хотя команда обладает довольно серьезным составом в атаке, имея креативных футболистов, но что-то не складывается в игре

«Ростов» устал во втором тайме, хотя играл второй матч за 25 дней

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов считает, что «Ростов» не имеет права оправдывать плохую игру плотным графиком или усталостью игроков.

«В коронавирусные времена стало легко оправдывать плохую игру невиданно плотным графиком, "Ростов" с эпидемией в команде и вовсе получил индульгенцию на остаток прошлого сезона.

По второму тайму казалось, что "Ростов" уже полтора месяца играет через три дня на четвертый или только вышел с двухнедельного карантина. Карпина объяснил все просто и спокойно: "Маккаби заставлял много бегать". Он вообще был очень спокоен, впереди матч с Тулой. Подумаешь, еврокубки какие-то...

Для того, чтобы "Ростов" много бегал и не уставал, его вместе с остальными участниками еврокубков освободили от 1/16 финала Кубка России. На теплый сентябрь не поставили туры среди недели, дабы эти участники подготовились к квалификации еврокубков. Наконец, "Ростов" не заставили в выходные играть с "Ротором". Участие в еврокубках и представление нашей страны в Европе называлось главным аргументом для отмены матча.

На все это "Ростов" отплатил стоянием на реке Дон во втором тайме. Стоянием в изнеможении, в то время как "Маккаби" просто бегал и более-менее сносно играл в футбол. Для победы над российским клубом этого достаточно».

Не прошли проверку еврокубками

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер делает неутешительные выводы о качестве футбола в РПЛ в целом, и об игре «Ростова» в частности.

«ПАОКи и "Маккаби" на нашем фоне кажутся очень организованными командами. А на самом деле это мы пешком ходим. Привыкли. Забыли, как ускоряться и потеть. Как сотни тысяч баксов в месяц на карточку получать — не забыли, тут память работает лучше.

И не надо больше ссылаться на перенесенный командой коронавирус. Это случилось давно. Пора переставать искать оправдания. В виде плохой РПЛ, например, которая относится к "Ростову" пристрастно, — тоже.

Всё о футболе России

По-моему, в какой-то момент Валерий Карпин вместе с Алексеем Рыскиным и другими ростовскими руководителями увлеклись этим поиском крайних — и это сыграло с клубом и командой дурную шутку. Отличный футбол, который имелся у "Ростова" до зимы, можно потерять на какое-то время, но его нельзя утратить уже почти на год — состав-то остался, по сути, тот же.

Карпина показали крупным планом минут за десять до конца. Он был в полусогнутом состоянии, держался руками за колени, прикусив губу. Не знал, что со всем этим делать. Его команда не играла в футбол.

Все безобразнее он с каждым годом и во всей РПЛ. Европа — прекрасный индикатор, причем уже даже не большая, а так, Европочка. А если быть совсем строгим, то Израиль — это и не Европа вовсе».

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