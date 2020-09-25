Дно пробито. «Маккаби» показал «Ростову» уровень РПЛ

Шомуродов прервал молчание
Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак хвалит ростовчан за быстрый гол, но огорчается, что долго радоваться ему не пришлось.
«Перед стартовым свистком за ростовчан было немного боязно. Соперник на бумаге, конечно, значительно уступал им в классе, но уж слишком тяжело даются желто-синим в новом сезоне голы. Совсем перестал забивать Элдор Шомуродов, однако Карпин продолжал верить в узбека. И не прогадал.
Уже на девятой минуте нападающий в своем излюбленном стиле открыл счет — отозвался на длинную передачу Матиаса Норманна из центра поля и с нескольких метров в касание переправил мяч мимо вратаря Джоша Коэна в дальний угол. Для Шомуродова это всего лишь второй гол в 2020 году и первый — с февраля.
Увы, поведя в счете, ростовчане излишне успокоились, отдали сопернику мяч и очень быстро за это поплатились. Евгений Чернов проспал прорыв Эрнеста Мабуки по левому флангу и уже не мог помешать тому попасть мячом точно в голову Никите Рукавице. Обладатель паспортов Израиля и Австралии из украинского города Николаева в нынешнем сезоне забивает в каждом матче. Вот и в Ростове Рукавица продолжил свою серию».
Наш состав на игру 📝 pic.twitter.com/f2Xja3ptQf— Football Club Rostov (@rostovfc) September 24, 2020
Это наш уровень
Обозреватель «Чемпионата» Григорий Телингатер находит поражение «Ростова» справедливым и вынужден признать, что это уровень российского футбола.
«В начале второго тайма у гостей был убойный момент — выход один на один. Спас Песьяков. Уже в этот момент стало понятно, что у "Ростова" дела идут не так уж и хорошо. Практически сразу после этого хозяева пропустили второй мяч. Бум! И мы теряем ещё одну команду в Лиге Европы.
Причём в случае с "Динамо" можно было говорить о невезении. Всё-таки там Комличенко попал в штангу, Ордец — в перекладину, плюс несколько крутых сейвов грузинского вратаря. У "Ростова" ничего подобного не было. Не сказать, что хозяева создали больше моментов.
По ударам в створ вообще 6-2 в пользу гостей. Ну и удаление Глебова на 69-й минуте дало понять, что беда фактически неотвратима. Зачем идти прямой ногой в центральном круге, когда тебя ещё 20 раз подстрахуют партнёры? Удивительно.
Календарь и таблица Лиги Европы
Говорить, что футболисты "Ростова" были не в форме, бессмысленно. Даже Карпин перед матчем сказал, что от отменённого матча с "Ротором" больше плюсов, чем минусов. Скорее наш уровень просто таков».
«Маккаби» лучше играл в футбол
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин пытается найти оправдания провальной игре ростовчан, но вынужден признать, что соперник просто был лучше.
«Моментов у ворот Песьякова было достаточно. Тут не скажешь: два раза дошли до штрафной — и два раза забили. Общее соотношение ударов — 11:10 в пользу "Ростова", но вот по попаданиям в створ — 6:2 в пользу "Маккаби". Угловые — 5:5. В общем, никакого невезения. Команда из Хайфы просто лучше играла в футбол, а тренер Барак Бахар подготовился к матчу лучше Карпина.
Без сомнения, отчасти такая блеклая игра "Ростова" связана с июньской вирусной историей — карантин, скомканные тренировки, тяжело перенесший болезнь Еременко, от которого у дончан зависит очень многое, жесткий августовский график. Но была пауза на сборные в начале сентября.
Были, в конце концов, перед игрой с "Маккаби" 10 дней на подготовку — вполне достаточный срок, чтобы перевести дух, перезагрузиться и хорошо поработать. Но результатов этой работы никто так и не увидел. Может быть, они проявятся позже — не исключено, что уже в воскресенье против "Арсенала".
Но сейчас "Ростов" вслед за "Динамо" оказался совершенно несостоятелен в Лиге Европы. Теперь до декабря новых потерь не последует — "Зенит", "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА точно в групповых турнирах ЛЧ и ЛЕ. Но будет ли евровесна?».
Роман Еременко созидает на 44% от своих возможностей
Автор Soccer.ru Станислав Горин считает, что на результат повлияла слабая игра лидеров ростовской команды.
«Добавим ироничности в серьезное и, к сожалению, грустное повествование — конечно же, точно посчитать нельзя. Но это не выдуманное число, вот увидите. Да и важно поговорить о главном футбольном интеллектуале в команде Карпина (кроме самого Валерия Георгиевича).
"Маккаби", как и предполагали, оказался крепким орешком — сильная команда, умная, самоуверенная в хорошем смысле. Следовательно, против них нужны были правильные передачи Еременко. И их уже предсказуемо не хватало. Причина понятная — проклятый вирус, который скосил в этом году Романа.
Если в прошлом сезоне финн выдавал по 2.5 ключевых паса за игру, то теперь скатился до 1.1, показывает 44 % от нормы. Очень жаль. Теперь от Романа зависит многое, а не может ничего показать. Сегодня еще и в обороне недоработал перед вторым, победным голом израильтян. Категорически не готов физически».
«Ростов» устал во втором тайме, хотя играл второй матч за 25 дней
Автор Rusfootball.info Роман Гуськов считает, что «Ростов» не имеет права оправдывать плохую игру плотным графиком или усталостью игроков.
«В коронавирусные времена стало легко оправдывать плохую игру невиданно плотным графиком, "Ростов" с эпидемией в команде и вовсе получил индульгенцию на остаток прошлого сезона.
По второму тайму казалось, что "Ростов" уже полтора месяца играет через три дня на четвертый или только вышел с двухнедельного карантина. Карпина объяснил все просто и спокойно: "Маккаби заставлял много бегать". Он вообще был очень спокоен, впереди матч с Тулой. Подумаешь, еврокубки какие-то...
Для того, чтобы "Ростов" много бегал и не уставал, его вместе с остальными участниками еврокубков освободили от 1/16 финала Кубка России. На теплый сентябрь не поставили туры среди недели, дабы эти участники подготовились к квалификации еврокубков. Наконец, "Ростов" не заставили в выходные играть с "Ротором". Участие в еврокубках и представление нашей страны в Европе называлось главным аргументом для отмены матча.
На все это "Ростов" отплатил стоянием на реке Дон во втором тайме. Стоянием в изнеможении, в то время как "Маккаби" просто бегал и более-менее сносно играл в футбол. Для победы над российским клубом этого достаточно».
Не прошли проверку еврокубками
Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер делает неутешительные выводы о качестве футбола в РПЛ в целом, и об игре «Ростова» в частности.
«ПАОКи и "Маккаби" на нашем фоне кажутся очень организованными командами. А на самом деле это мы пешком ходим. Привыкли. Забыли, как ускоряться и потеть. Как сотни тысяч баксов в месяц на карточку получать — не забыли, тут память работает лучше.
И не надо больше ссылаться на перенесенный командой коронавирус. Это случилось давно. Пора переставать искать оправдания. В виде плохой РПЛ, например, которая относится к "Ростову" пристрастно, — тоже.
По-моему, в какой-то момент Валерий Карпин вместе с Алексеем Рыскиным и другими ростовскими руководителями увлеклись этим поиском крайних — и это сыграло с клубом и командой дурную шутку. Отличный футбол, который имелся у "Ростова" до зимы, можно потерять на какое-то время, но его нельзя утратить уже почти на год — состав-то остался, по сути, тот же.
Карпина показали крупным планом минут за десять до конца. Он был в полусогнутом состоянии, держался руками за колени, прикусив губу. Не знал, что со всем этим делать. Его команда не играла в футбол.
Все безобразнее он с каждым годом и во всей РПЛ. Европа — прекрасный индикатор, причем уже даже не большая, а так, Европочка. А если быть совсем строгим, то Израиль — это и не Европа вовсе».