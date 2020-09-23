Полдела сделано. «Краснодар» проявил характер и дожал ПАОК

«Краснодар» на своем поле нанес поражение греческому ПАОКу (2:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Уже на 7-й минуте гости могли открывать счет с пенальти, но Матвей Сафонов отразил удар Христоса Цолиса. На 32-й минуте греки все же открыли счет усилиями Димитриоса Пелкаса, но спустя семь минут Виктор Классон восстановил равновесие, реализовав пенальти. Во втором тайме второй мяч «быков» забил французский хавбек Реми Кабелла.

«Краснодар» без Мартыновича

Редакция Sport24 вспоминает прошлую еврокубковую кампанию «Краснодара» и оценивает стартовые составы команд.

«В прошлом сезоне "Краснодар" отобрался в групповой этап Лиги Европы, но выступление "быков" там было кошмарным: 0:5 от "Базеля", 1:2 от "Хетафе" и 0:3 от того же "Хетафе" в последнем туре, когда у команды Мусаева появились реальные шансы на плей-офф.

"Краснодару" пора показать, что команда прогрессирует, и невыход в групповой этап стал бы для Мусаева приговором. В соперники выпал ПАОК — греки в предыдущем раунде сенсационно выбили "Бенфику" и наверняка планировали разобраться и с менее сильным по составу "Краснодаром".

Ранее в ПАОКе была огромная группа экс-легионеров из России: Натхо, Маурисио, Вернблум, Нобоа и Мак. Сейчас группа менее внушительная — бывший защитник "Ростова" Ингасон и экс-форвард "Ахмата" Лео Жаба.

Но главный во всей этой банде — серб Андрия Живкович, который этим летом перебрался в Грецию из "Бенфики" и спустя 20 дней выбил свой бывший клуб из плей-офф ЛЧ.

Мусаеву пришлось обходиться без лидера обороны Мартыновича — вышел молодой Егор Сорокин. В остальном на поле вышли все сильнейшие».

Сафонов берет пенальти, Петров ошибается

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак впечатлен насыщенным событиями первом таймом, вместившим в себя отраженный пенальти и забитые голы.

«И уже в самом дебюте экспериментальный центр обороны хозяев "привез" пенальти. Сорокин был не виноват. Это Кайо неудачно подставил руку под летящий мяч на линии своей штрафной. Поначалу судья фол не зафиксировал, но видеоповтор внес ясность. Пришлось Матвею Сафонову отражать 11-метровый в исполнении Димитриоса Пелкаса.

И ведь получилось! Напомним, что в матче с "Химками" голкипер краснодарцев тоже отбил пенальти. Но тогда судьи назначили повторную попытку, так как Сафонов перед сэйвом оторвал от линии обе ноги. На сей раз все было по правилам.

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Бурных аплодисментов после спасения Сафонова хозяева не услышали, так как, в отличие от РПЛ, в Лиге чемпионов матчи проходят без зрителей. Однако этот эпизод, безусловно, придал "быкам" уверенности. Вскоре отличный шанс открыть счет получил защитник Сергей Петров, неожиданно оказавшийся на месте центрального нападающего.

«Краснодар» — ПАОК ПАОК

Было у краснодарцев еще несколько перспективных подходов, но… 1:0 повел ПАОК. Забил не реализовавший до этого пенальти Пелкас. Петров, заигравшись впереди, упустил за спиной взрывного Андрию Живковича, который сделал результативный прострел во вратарскую. Помешать Пелкасу замкнуть этот прострел мог Сорокин, да не успел».

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара» Хорошо поработали, быстро сравняв счет перед перерывом. Во втором тайме игра была менее открытой, но нам удалось победить. Шансы равны, все решится в Греции.

Не так легко, как с «Химками»

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой радуется, что кубанцы не рассыпались после пропущенного мяча, а сумели отыграться.

«После пропущенного мяча возникло дежа-вю. Но "Краснодар" явно не планировал сдаваться. Хозяева шли вперёд, а давление принесло свои плоды. Кабелла, который, по сути, пропустил матчи с "Олимпиакосом", заработал пенальти. Французский футболист ворвался в штрафную и получил по ногам. А пенальти уже реализовал Классон, переигравший вратаря соперника.

Сложно сказать, повлиял ли разгром "Химок" на настроение футболистов "Краснодара", чего так опасался Василий Уткин, но после перерыва хозяева стали действовать не так агрессивно и ярко. Да и гости после обмена результативными атаками вполне были готовы расписать результативную ничью, которая перед ответным матчем давала им преимущество.

«Краснодар» — ПАОК ПАОК

Игру в итоге взорвал "Краснодар". И катализатором этого послужил мощный выстрел Вандерсона, который едва не повторил гол в ворота ЦСКА в РПЛ. В этой ситуации гостей спас вратарь. Ещё более острый момент создал ПАОК, после прострела Яннулиса Эль-Каддури переправил мяч в ворота, но попал в штангу. "Краснодар" от второго пропущенного мяча отделили сантиметры».

Абел Феррейра Главный тренер ПАОК Мы провели хорошую игру с особым тактическим подходом, который в большинстве случаев окупался против команды с хорошей атакой. ПАОК создал моменты, но не смог реализовать их. Мы уверены, что сыграем лучше во втором матче и выйдем в групповой этап. Это была равная игра между двумя командами, обе получили возможность забить. Команда, реализовавшая большинство из них, сегодня выиграла. ПАОК верит в себя. Продолжим нашу работу

Додавили и удержали

Автор «Чемпионата» Игорь Брагин хвалит кубанцев за уверенную концовку встречи, в которой те удержали минимальное преимущество.

«Ответ "быков" последовал незамедлительно. Сергей Петров забросил мяч в штрафную, где против одинокого Креспо оказались Берг и Кабелла. Маркус отбросил мяч на партнёра, Живкович неоправданно выскочил из ворот, а Реми спокойно отправил снаряд в пустые ворота — 2:1. Хосе Анхель, кстати, затаил на Кабеллу зло и в одном из эпизодов откровенно врезал ему по лицу. Судья ограничился "горчичником".

За 10 минут до окончания основного времени матча поел покинул Кабелла, заработавший для команды пенальти и отметившийся победным голом. Были бы на трибунах болельщики, провожали бы главного героя матча стоя и овациями. Феррейра также произвёл две замены, пытаясь встряхнуть свою команду. Но хозяева ситуацию не форсировали, уверенно контролировали мяч и постарались максимально обезопасить свои тылы.

«Краснодар» — ПАОК ПАОК

Мусаев бросил в бой Сулейманова, который вместе с Даниилом Уткиным призван был идти в прессинг, не позволяя сопернику начинать осмысленные атаки. Со своей задачей краснодарцы справились, вытащив неудачно начавшийся для них матч. В Салоники команда едет с небольшим преимуществом и в хорошем настроении. Но просто там не будет, ПАОК наглядно продемонстрировал, за счёт чего дошёл до стадии раунда плей-офф».

Димитрис Пелькас Капитан ПАОК Мы не заслужили проигрыша. Двухматчевые противостояния нужно проводить с ясной головой, чтобы не допустить ошибок. ПАОК будет много работать и сделает все, чтобы исправить ситуацию. Мы заинтересованы в том, чтобы пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, то, что нашей команде никогда не удавалось

Воля, характер и лидер

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев не считает победу «Краснодара» уверенной, но хвалит «быков» за проявленный характер.

«Дважды пропустив от подмосковного клуба, "Краснодар" забил семь. С греками такого, конечно, быть не могло. У нас еще по привычке посматривают сверху вниз на команды их Эллады. Мы-то, мол, в рейтинге УЕФА седьмые, тянемся за Португалией, а Греция всего-то семнадцатая.

Но это еще на старых дрожжах. На турнирных баллах, добытых во времена Халка, Витселя и Промеса. А в прошлом сезоне, например, греческие клубы заработали больше наших. Так что уже они могут считать себя фаворитами.

«Краснодар» — ПАОК ПАОК

Все висело на волоске. Но где-то сказался класс Сафонова, как в эпизоде с отраженным пенальти, где-то удача, как в моменте с попаданием в штангу ворот хозяев. "Быки" же проявили то, что мы не так уж часто видим от них в РПЛ — волю и характер. "Краснодар" — это обычно удовольствие от футбола, пусть даже в ущерб результату. Против ПАОК же в глазах футболистов читалась решимость и сосредоточенность.

Нашелся и лидер. Кабелла, купленный в прошлом году за 12 миллионов евро и пропустивший практически весь сезон из-за травмы, заработал 11-метровый и забил второй гол. Однако вся борьба еще впереди. И чтобы впервые в истории клуба выйти в групповой турнир Лиги чемпионов, в Салониках надо выступить как минимум не слабее. А лучше — сильнее».

Матвей Сафонов Голкипер «Краснодара» Главное выиграть оба матча, тогда и проблем не будет. Я рад, что мы выиграли. То, что пропустили, ничего страшного — это игра. Я рад за свою команду, что проигрывая, добились победы. Поэтому только радостные эмоции, но нужно понимать, что это противостояние состоит из двух матчей, поэтому мы радуемся сегодня, а завтра готовимся уже к следующим матчам

Много возни с мячом, мало толку

Автор Soccer.ru Сергей Иванов не впечатлен игрой «Краснодара» в первом матче с ПАОКом, справедливо указывая на малое количество моментов и ударов.

«Слишком многое делалось ради самих комбинаций и не так много — ради ударов по воротам, ради главной цели — голов. И так получилось, что при всем контроле мяча "Краснодар" нанес всего восемь ударов по чужим воротам, пусть и попал пять раз в них, против 12 ударов у ПАОКа при четырех точных. То есть в самой остроте превосходства и не получилось. Наверное, зрители больше вспомнят острых моментов у ворот Сафонова.

А опасные моменты "Краснодара" как таковые исходили не из тех самых комбинаций многочисленных и возни с мячом, но больше из неподготовленных отскоков или забросов. Так пришел опаснейший удар Вандерсона во втором тайме. Таким получился и второй гол, по сути. Тут надо отдать должное снова Кабелла и Бергу, который поспособствовал голу француза. Все-таки какой-то профит от приглашения людей с европейским опытом в плане своевременной помощи делом имеется.

«Краснодар» — ПАОК ПАОК

Да, счет 2:1 — один из самых "неудобных" победных для первого домашнего матча двухраундового противостояния. Но если бы матч завершился со счетом 1:1, это привело бы к еще большей психологической нагрузке на "Краснодар" в ответной игре. Она и так будет немалой, а справляться с ней "Краснодар" умеет не очень уверенно, как показала эта игра. Остается надеяться, что в Греции "быки" не будут просто удерживать преимущество, а постараются не отступать от той своей игры, которую показывают в раскрепощенном состоянии, не думая, что на кону все судьбы мира».

В Греции команде Мусаева придется тяжело

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина считает, что в ответной встрече кубанцам придется очень непросто.

«ПАОК грамотно раскладывает силы. Первый тайм — скорее, игра в обороне по схеме 5-3-2 с редкими попытками позиционных атак и контратак. Второй — использование скорости, включая проходы через центр. Если бы не штанга, ситуация могла бы развернуться иначе...

Греки знают главную слабость "Краснодара" — центр обороны. Кто из двух центральных защитников действует ужаснее — непонятно. Кайю весь первый тайм слышал тренерскую подсказку: "позиция", однако неизменно проигрывал ее, а еще и привез пенальти. Может, ему все-таки больше подходит амплуа опорника?

Сорокин вновь неудачно сыграл в штрафной. Гол в ворота "быков" забил Пелкас. Когда-то именно его мяч остановил "Спартак" в отборе Лиги чемпионов.

«Краснодар» — ПАОК ПАОК

На стадионе "Тумба" не будет болельщиков — таковы требования УЕФА. И это для "Краснодара" плюс. Однако подобное обстоятельство не помешало ПАОК обыграть "Бенфику".

В Краснодаре греки показали: они не "автобус", а команда, способная сыграть в быструю позиционную атаку. Если центральные защитники "быков" в ответном матче выступят столь же безответственно, то в основном турнире Лиги чемпионов окажутся не они».

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