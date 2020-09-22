Додавили. «Динамо» слегка реабилитировалось за еврокубковый позор

Московское «Динамо» на своем поле переиграло «Ахмат» (1:0) в матче 8-го тура РПЛ. Лишь в добавленное время защитник хозяев Иван Ордец сумел забить единственный мяч. Концовку встречи коллектив Андрея Талалаева проводил в меньшинстве после удаления защитника Мирослава Богосаваца.

Молодой состав «Динамо»

Редакция Sport24 вспоминает еврокубковый конфуз «Динамо» и оценивает стартовые составы команд на матч в Москве.

«На неделе "Динамо" сыграло матч, о котором даже вспоминать страшно. Позорный вылет из Лиги Европы — от скромнейшего "Локомотива" Тбилиси. После таких болезненных поражений фанаты всегда ждут одного — реабилитации. Хотя бы частичной. Желательно — моментальной. Потому сегодня проблем с мотивацией у бело-голубых быть не могло. Вот вообще не могло.

Кирилл Новиков сохранил свой пост, несмотря на еврокубковый фэйл. И выпустил сегодня этих товарищей, чтобы они сыграли раз в 100 лучше, чем с грузинским "Локомотивом". Новиков доверился молодому составу, в котором аж 5 воспитанников "Динамо".

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Самый статусный легионер клуба — Максимилиан Филипп — пропускал матч из-за травмы. Хотя и в здоровом состоянии он скорее пропускает матчи, чем реально играет их. Собственно, бело-голубые сами акцентировали внимание на своем молодом составе. Меньше 24 лет — и правда редкость.

У "Ахмата" тоже имелся стартовый состав. Грозненцы в Москве уже четвертый день — они ведь играли на Кубок против клуба "Знамя" Ногинск (3:1). Даже Павлюченко, Шешуков и Янбаев не остановили "Ахмат"! Но в РПЛ у команды все хуже — два поражения подряд перед выездом в Химки. Олег Иванов, забивший в Кубке, остался на лавке. А вот автор дубля в том же матче Антон Швец — в старте».

«Ахмат» бил, Шунин спасал

Автор «Коммерсанта» Алексей Доспехов хвалит игру грозненского клуба и от щедрот дарит им пенальти, которого в матче не было.

«А на поле между тем шел футбол, которым 'Динамо' вроде бы и показывало, что отошло от того позорного эпизода в своей жизни, но который парадоксальным образом сулил ему новые неприятности.

То есть атаковали динамовцы побольше, понастойчивее. Но их КПД на чужой половине вновь и вновь заставлял вспоминать кошмарный тбилисский вечер. Московский в этом смысле был ничему не лучше.

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А вот 'Ахмат', формально чуть более осторожный, создавал моменты настоящие, и, скажем, чуть ли не каждое включение Бернарда Бериши оборачивалось трудностями для динамовской обороны.

Очередное пенальти обернулось прицельным, расчетливым ударом Исмаэля с линии штрафной. Хавбек аккуратно крутил мяч в угол и, видимо, с сожалением наблюдал за тем, как туда же, куда он крутит, уже летит все прочувствовавший голкипер Антон Шунин».

Ильин упустил свой шанс

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отмечает, что грозненцы превзошли соперника до перерыва и могли открывать счет.

«Момент Исмаэла был не самым ярким в первые 45 минут. Еще более классный шанс имел Владимир Ильин, головой в падении замыкавший подачу Максима Ненахова справа. Шунину откровенно повезло, что удар с нескольких метров пришелся точно в него, так что ему есть что обсудить с Евгеньевым, упустившим оппонента. В итоге гости в первом тайме превзошли соперника и по ударам (7-6), и по попаданиям в створ (2-1).

После перерыва динамовцы бросились в атаку с удвоенной энергией и стали заметно чаще владеть мячом, с каждой минутой все сильнее прибирая инициативу себе. Апогеем этого преимущества стал безумной силы выстрел Лесового в перекладину.

Талалаев видел, к чему все идет, и за пару минут до этого выпустил Харина и Понсе. Новиков ответил заменой Слепова на Заурбека Плиева. Молодой защитник, безусловно, может занести этот матч себе в актив. До конца он не доиграл, вероятно, лишь потому, что висел на желтой карточке и если бы хотя бы раз не успел за Беришей, вынужден был бы фолить, что могло привести к удалению. Новиков рисковать не хотел».

Игра пошла после перерыва

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев впечатлен тем, как «Динамо» прибавило во втором тайме, добившись в итоге победы.

«После перерыва трибуны ожили, появились эмоции, футбол пошел более веселый. И на 58-й минуте хозяева имели шикарный момент. После удара Слепова мяч отскочил к Лесовому, который приложился от всей души. Голкипер шансов не имел, но перекладина приняла на себя мяч.

Не увенчалась успехом и попытка Скопинцева, завершавшего эту атаку вторым темпом.

Хорош был вскоре в контратаке и быстроногий Нжи — мяч после удара попал в сетку с внешней стороны. А еще в одном случае после углового Грулев не ожидал, что голкипер не дотянется до мяча, и не сумел его обработать — а ворота-то перед форвардом оставались пустые.

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Окончательно игра переместилась на половину поля гостей на 80-й минуте, когда Богосавац получил предупреждение за снос Нжи на входе в штрафную.

Динамовцы насели на ворота Гудиева и в концовке сумели вырвать победу. Мы это видели в октябре прошлого года — гол Ордеца 'Ахмату' с углового в добавленное время. Даже ворота те же. Тогда мяч принес ничью. Теперь — победу, хотя грозненцы и имели шанс отыграться — вновь на высоте оказался Шунин».

В каком же порядке! pic.twitter.com/s9G02UfgB0 — Leonid Volotko (@l_volotko) September 21, 2020

«Ахмату» опять не повезло

Автор Russfootball.info Андрей Мордовин считает, что грозненский клуб не засолуживал поражения.

«Тбилисский позор, конечно, динамовцам долго не смыть. Испанский стыд от грузинского матча испытали абсолютно все, кто переживает за российский футбол. А что испытали динамовские фанаты, представить нереально. Круто, что болельщики бело-голубых нашли в себе силы, чтобы сотворить лучший перфоманс начала сезона. Терпению и креативу фанов 'Динамо' можно позавидовать.

'Ахмат' в московском матче никак не заслуживал поражения. Команда Талалаева должна была забивать в первом тайме, а перед удалением Богосавца главный тренер грозненцев провел двойную замену, выпустив атакующих Иванова и Мелкадзе. В итоге, игрока с оборонительными скиллами 'Ахмату' не хватило, и Ордец забил в добавленное время. Теперь 'Динамо' делит с 'Краснодаром' 5-6 места, а 'Ахмат' идет десятым.

Андрей Талалаев после матча, видимо, решил замотивировать свою команду, назвав 'Ахмат' 'маленькой командочкой'. Прошелся главный тренер грозненцев и по 'Динамо': 'Это великолепный клуб, играющий в еврокубках, с огромным потенциалом. Для меня игрок матча — Шунин, вытащивший три момента', — сказал он».

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