ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Додавили. «Динамо» слегка реабилитировалось за еврокубковый позор

    Реакция спортивных СМИ на домашнюю победу «Динамо» над «Ахматом»

    Футбол РПЛ Футбол России Ахмат Динамо Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Ахмат»Додавили. «Динамо» слегка реабилитировалось за еврокубковый позор Луис СуаресТрансферный дайджест. 15-21 сентября Тьяго АлькантараУспешный дебют. Тьяго показал, зачем он нужен «Ливерпулю»
  • 00:20
    • «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Вулверхэмптон»
  • 23:50
    • Дубль Ибрагимовича принес «Милану» победу над «Болоньей»
  • 23:34
    • Абрамовича подозревают в тайных инвестициях в игроков других клубов
  • 21:00
    • «Динамо» вырвало победу у «Ахмата»
  • 20:37
    • Джокович стал победителем «Мастерса» в Риме
  • 17:47
    • «Химки» объявили об увольнении Гунько
  • 17:19
    • Халеп выиграла турнир в Риме
    Все новости спорта
    «Динамо» — «Ахмат»
    «Динамо» — «Ахмат»
  • 10 000
  • Фрибет новичкамИграть!
    Московское «Динамо» на своем поле переиграло «Ахмат» (1:0) в матче 8-го тура РПЛ. Лишь в добавленное время защитник хозяев Иван Ордец сумел забить единственный мяч. Концовку встречи коллектив Андрея Талалаева проводил в меньшинстве после удаления защитника Мирослава Богосаваца.

    Молодой состав «Динамо»

    Редакция Sport24 вспоминает еврокубковый конфуз «Динамо» и оценивает стартовые составы команд на матч в Москве.

    «На неделе "Динамо" сыграло матч, о котором даже вспоминать страшно. Позорный вылет из Лиги Европы — от скромнейшего "Локомотива" Тбилиси. После таких болезненных поражений фанаты всегда ждут одного — реабилитации. Хотя бы частичной. Желательно — моментальной. Потому сегодня проблем с мотивацией у бело-голубых быть не могло. Вот вообще не могло.

  • РПЛ. «Краснодар» разгромил «Химки», «Зенит» потерял очки, «Спартак» обыграл «Рубин»
  • Обзор матчей 8-го тура РПЛ
  • Вчера

    • Кирилл Новиков сохранил свой пост, несмотря на еврокубковый фэйл. И выпустил сегодня этих товарищей, чтобы они сыграли раз в 100 лучше, чем с грузинским "Локомотивом". Новиков доверился молодому составу, в котором аж 5 воспитанников "Динамо".

    Все прогнозы на РПЛ

    Самый статусный легионер клуба — Максимилиан Филипп — пропускал матч из-за травмы. Хотя и в здоровом состоянии он скорее пропускает матчи, чем реально играет их. Собственно, бело-голубые сами акцентировали внимание на своем молодом составе. Меньше 24 лет — и правда редкость.

  • Трансферный дайджест. 15-21 сентября
  • Сменит ли уругвайский бомбардир Барселону на Мадрид, вернется ли форвард «Атлетико» в «Ювентус», кто выиграет борьбу за защитника «Наполи» и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • У "Ахмата" тоже имелся стартовый состав. Грозненцы в Москве уже четвертый день — они ведь играли на Кубок против клуба "Знамя" Ногинск (3:1). Даже Павлюченко, Шешуков и Янбаев не остановили "Ахмат"! Но в РПЛ у команды все хуже — два поражения подряд перед выездом в Химки. Олег Иванов, забивший в Кубке, остался на лавке. А вот автор дубля в том же матче Антон Швец — в старте».

    «Ахмат» бил, Шунин спасал

    Автор «Коммерсанта» Алексей Доспехов хвалит игру грозненского клуба и от щедрот дарит им пенальти, которого в матче не было.

    «А на поле между тем шел футбол, которым 'Динамо' вроде бы и показывало, что отошло от того позорного эпизода в своей жизни, но который парадоксальным образом сулил ему новые неприятности.

  • Успешный дебют. Тьяго показал, зачем он нужен «Ливерпулю»
  • Испанец помог своему новому клубу обыграть «Челси»
  • Вчера

    • То есть атаковали динамовцы побольше, понастойчивее. Но их КПД на чужой половине вновь и вновь заставлял вспоминать кошмарный тбилисский вечер. Московский в этом смысле был ничему не лучше.

    Календарь и таблица РПЛ

    А вот 'Ахмат', формально чуть более осторожный, создавал моменты настоящие, и, скажем, чуть ли не каждое включение Бернарда Бериши оборачивалось трудностями для динамовской обороны.

    «Динамо» — «Ахмат»

    Очередное пенальти обернулось прицельным, расчетливым ударом Исмаэля с линии штрафной. Хавбек аккуратно крутил мяч в угол и, видимо, с сожалением наблюдал за тем, как туда же, куда он крутит, уже летит все прочувствовавший голкипер Антон Шунин».

    Ильин упустил свой шанс

    Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отмечает, что грозненцы превзошли соперника до перерыва и могли открывать счет.

    «Момент Исмаэла был не самым ярким в первые 45 минут. Еще более классный шанс имел Владимир Ильин, головой в падении замыкавший подачу Максима Ненахова справа. Шунину откровенно повезло, что удар с нескольких метров пришелся точно в него, так что ему есть что обсудить с Евгеньевым, упустившим оппонента. В итоге гости в первом тайме превзошли соперника и по ударам (7-6), и по попаданиям в створ (2-1).

  • В ожидании Бэйла «Тоттенхэм» напугал своей атакой
  • Реакция прессы на матч «Саутгемптон» — «Тоттенхэм»
  • Вчера

    • После перерыва динамовцы бросились в атаку с удвоенной энергией и стали заметно чаще владеть мячом, с каждой минутой все сильнее прибирая инициативу себе. Апогеем этого преимущества стал безумной силы выстрел Лесового в перекладину.

    «Динамо» — «Ахмат»

    Талалаев видел, к чему все идет, и за пару минут до этого выпустил Харина и Понсе. Новиков ответил заменой Слепова на Заурбека Плиева. Молодой защитник, безусловно, может занести этот матч себе в актив. До конца он не доиграл, вероятно, лишь потому, что висел на желтой карточке и если бы хотя бы раз не успел за Беришей, вынужден был бы фолить, что могло привести к удалению. Новиков рисковать не хотел».

    Игра пошла после перерыва

    Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев впечатлен тем, как «Динамо» прибавило во втором тайме, добившись в итоге победы.

    «После перерыва трибуны ожили, появились эмоции, футбол пошел более веселый. И на 58-й минуте хозяева имели шикарный момент. После удара Слепова мяч отскочил к Лесовому, который приложился от всей души. Голкипер шансов не имел, но перекладина приняла на себя мяч.

  • Три очка важнее зрелищности. «Локомотив» победил несмотря на посредственный футбол
  • Обзор прессы по матчу «Локомотив» — «Тамбов»
  • Вчера

    • Не увенчалась успехом и попытка Скопинцева, завершавшего эту атаку вторым темпом.
    Хорош был вскоре в контратаке и быстроногий Нжи — мяч после удара попал в сетку с внешней стороны. А еще в одном случае после углового Грулев не ожидал, что голкипер не дотянется до мяча, и не сумел его обработать — а ворота-то перед форвардом оставались пустые.

    Всё о футболе России

    Окончательно игра переместилась на половину поля гостей на 80-й минуте, когда Богосавац получил предупреждение за снос Нжи на входе в штрафную.

    «Динамо» — «Ахмат»

    Динамовцы насели на ворота Гудиева и в концовке сумели вырвать победу. Мы это видели в октябре прошлого года — гол Ордеца 'Ахмату' с углового в добавленное время. Даже ворота те же. Тогда мяч принес ничью. Теперь — победу, хотя грозненцы и имели шанс отыграться — вновь на высоте оказался Шунин».

    «Ахмату» опять не повезло

    Автор Russfootball.info Андрей Мордовин считает, что грозненский клуб не засолуживал поражения.

    «Тбилисский позор, конечно, динамовцам долго не смыть. Испанский стыд от грузинского матча испытали абсолютно все, кто переживает за российский футбол. А что испытали динамовские фанаты, представить нереально. Круто, что болельщики бело-голубых нашли в себе силы, чтобы сотворить лучший перфоманс начала сезона. Терпению и креативу фанов 'Динамо' можно позавидовать.

    20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ЗабратьБонус на первое пополнениеbettery.ru

    'Ахмат' в московском матче никак не заслуживал поражения. Команда Талалаева должна была забивать в первом тайме, а перед удалением Богосавца главный тренер грозненцев провел двойную замену, выпустив атакующих Иванова и Мелкадзе. В итоге, игрока с оборонительными скиллами 'Ахмату' не хватило, и Ордец забил в добавленное время. Теперь 'Динамо' делит с 'Краснодаром' 5-6 места, а 'Ахмат' идет десятым.

  • Идеальный тайм. «Спартаку» хватило одного удара в створ для победы над «Рубином»
  • «Красно-белые» догнали петербургский «Зенит» в турнирной таблице
  • 20/09/2020

    • Андрей Талалаев после матча, видимо, решил замотивировать свою команду, назвав 'Ахмат' 'маленькой командочкой'. Прошелся главный тренер грозненцев и по 'Динамо': 'Это великолепный клуб, играющий в еврокубках, с огромным потенциалом. Для меня игрок матча — Шунин, вытащивший три момента', — сказал он».

    0

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Динамо»
  • Как фанера над Тбилиси. «Динамо» обновило летопись позора российского футбола
    • 23:55 17/09/2020     Сане (справа) забил гол и сделал два ассиста в дебютном матче за «Баварию»
  • «Бавария» отправила пугающее послание Европе
    • 14:09 19/09/2020     Неймар в матче с «Марселем»
  • С небес не землю. В «Пари Сен-Жермен» назрел кризис
    • 19:37 16/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.62
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.94
  • Прогноз на матч Краснодар — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — РБ Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лейтон Ориент — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Шицзячжуан Эвер Брайт — Шанхай СИПГ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Омония
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Славия — Митьюлланд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тяньцзинь Тэда — Хэбэй Чайна Форчун
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры