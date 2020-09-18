РПЛ. «Краснодар» разгромил «Химки», «Зенит» играет с «Уралом», противостояние «Рубина» и «Спартака»

«Краснодар» — «Химки»
В матче 8-го тура «Краснодар» и «Химки» устроили голевую феерию. «Быки» победили со счетом 7:2.
Уже на 19-й минуте матча Маркус Берг открыл счет ударом с пенальти, правда с первой попытки забить не удалось. тем не менее игрок первым оказался на добивании. Спустя несколько минут Виктор Клаэссон удвоил преимущество хозяев, приняв отскок и пробив вторым касанием из штрафной площади.
На 27-й минуте Аршак Корян сократил разрыв в счете, а на 42-й сравнял счет. Однако гол в раздевалку оформил Клаэссон и обеспечил «Краснодару» победу в первом тайме.
Во втором тайме забивать начали с Тонни Вильены, который в одно касание расстрелял вратаря после наброса в район вратарской зоны. Вслед за ним счет увеличил Реми Кабелла. Игрок воспользовался скидкой Виктора Клаэссона.
Даниил Уткин и Магомед Сулейманов довели дело до полнейшего разгрома. Самым результативным в этой игре стал Виктор Клаэссон, который записал на свой счет дубль и два ассиста.
«Краснодар» набрал 14 очков и вышел на третье место. У «Химок» только 3 пункта. Они на предпоследней позиции в таблице.
«Урал» — «Зенит»
19 сентября, 16:30 мск
«Арсенал» — «Сочи»
20 сентября, 14:00 мск
«Уфа» — ЦСКА
20 сентября, 14:00 мск
«Рубин» — «Спартак»
20 сентября, 16:30 мск
«Локомотив» — «Тамбов»
20 сентября, 19:00 мск