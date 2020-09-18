РПЛ. «Краснодар» разгромил «Химки», «Зенит» играет с «Уралом», противостояние «Рубина» и «Спартака»

С 18-го по 21-е сентября пройдут матчи 8-го тура российской Премьер-лиги. Поединок «Ростов» — «Ротор» был перенесен из-за коронавируса.

«Краснодар» — «Химки»

В матче 8-го тура «Краснодар» и «Химки» устроили голевую феерию. «Быки» победили со счетом 7:2.

Уже на 19-й минуте матча Маркус Берг открыл счет ударом с пенальти, правда с первой попытки забить не удалось. тем не менее игрок первым оказался на добивании. Спустя несколько минут Виктор Клаэссон удвоил преимущество хозяев, приняв отскок и пробив вторым касанием из штрафной площади.

На 27-й минуте Аршак Корян сократил разрыв в счете, а на 42-й сравнял счет. Однако гол в раздевалку оформил Клаэссон и обеспечил «Краснодару» победу в первом тайме.

Во втором тайме забивать начали с Тонни Вильены, который в одно касание расстрелял вратаря после наброса в район вратарской зоны. Вслед за ним счет увеличил Реми Кабелла. Игрок воспользовался скидкой Виктора Клаэссона.

Даниил Уткин и Магомед Сулейманов довели дело до полнейшего разгрома. Самым результативным в этой игре стал Виктор Клаэссон, который записал на свой счет дубль и два ассиста.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Химки 7:2 Голы: 1:0 Маркус Берг (19'), 2:0 Виктор Классон (23'), 2:1 Аршак Корян (27'), 2:2 Аршак Корян (пенальти) (42'), 3:2 Виктор Классон (45'), 4:2 Тонни Триндаде Вильена (52'), 5:2 Реми Кабелла (62'), 6:2 Даниил Уткин (74'), 7:2 Магомед-Шапи Сулейманов (89') Краснодар: Матвей Сафонов, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес (Игорь Смольников, 69'), Кайо, Сергей Петров, Реми Кабелла (Даниил Уткин, 69'), Вандерсон, Кристофер Ольссон, Виктор Классон (Магомед-Шапи Сулейманов, 76'), Тонни Триндаде Вильена (Eduard Spertsyan, 76'), Маркус Берг (Максим Кутовой, 79') Химки: Илья Лантратов, Брайан Идову, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Александр Трошечкин, Александр Ломовицкий (Евгений Гапон, 77'), Артём Полярус (Камран Алиев, 58'), Аршак Корян (Илья Кухарчук, 85'), Исламбек Куат (Danil Kazantsev, 85'), Кирилл Боженов, Владимир Дядюн (Николай Сигневич, 46') Предупреждение: Дмитрий Тихий (18')

«Краснодар» набрал 14 очков и вышел на третье место. У «Химок» только 3 пункта. Они на предпоследней позиции в таблице.

«Урал» — «Зенит»

19 сентября, 16:30 мск

«Арсенал» — «Сочи»

20 сентября, 14:00 мск

«Уфа» — ЦСКА

20 сентября, 14:00 мск

«Рубин» — «Спартак»

20 сентября, 16:30 мск

«Локомотив» — «Тамбов»

20 сентября, 19:00 мск

«Динамо» — «Ахмат»

21 сентября, 19:00 мск