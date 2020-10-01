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    Долгожданный момент. Три российских клуба сыграют в групповом этапе ЛЧ

    «Краснодар» выполнил свою задачу в противостоянии с ПАОКом

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    ПАОК — «Краснодар»
    ПАОК — «Краснодар»
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    «Краснодар» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов обыграл ПАОК со счетом 2:1. По сумме двух встреч «быки» расправились с соперником 4:2 и впервые в своей истории пробились в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

    Защитники волновались, Сафонов выручал

    Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов заявил, что в первом тайме «Краснодар» в целом действовал согласно плану, но порой у его ворот возникали опасные моменты.

    «В первом тайме "Краснодар" уступил по ударам — 4:6 (в створ — 2:4), но в целом игра шла по сценарию, который более-менее устраивал команду Мурада Мусаева. ПАОК не спешил взвинчивать темп и совсем раскрываться, опасаясь нарваться на контратаку. По владению мячом вообще было равенство — 50% на 50%. Для большего количества нестандартных ходов грекам недоставало индивидуальных качеств футболистов: в этом смысле "быкам" повезло, что они попали на ПАОК, а не на "Бенфику".

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    • "Краснодар" первый удар нанес только на 14-й минуте. Причем сделал это после "стандарта" центральный защитник Кайо, который вообще выдал солидные 45 минут, за исключением пары ошибок (одна из них привела к жёлтой карточке).

    В обороне "быков" было тревожно за правый фланг, так как у ПАОКа очень сильный левый "бровочник" Димитрис Яннулис, а Сергей Петров явно волновался, суетился. Видимо, для помощи Петрову тренер и поставил направо Виктора Классона, а не Реми Кабелла, чего ждали некоторые эксперты.

  • Мурад Мусаев
  • Главный тренер «Краснодара»
  • Сначала было много эмоций в раздевалке, танцы. Они выплеснули все эти эмоции, потом мы немного поговорили. Испытывали сегодня большие трудности с составом. У Берга было повреждение, у Петрова, Виктор Классон играет без замен после 14 месяцев восстановления от травмы. «Краснодар» играет всегда в красивый футбол. Но чтобы добиваться больших целей, надо уметь терпеть и побеждать в таких матчах. Я очень рад, что мы сегодня смогли это сделать. Мы показали характер, что у нас есть команда, и сделали этот важный шаг. Мы подкорректировали свои действия в плане диагоналей — в Краснодаре у нас возникали с этим проблемы. И мы поставили Вильену вторым опорным. Это добавило дисциплины, мы перекрыли диагонали, перекрыли второй темп. Сегодня было важно сыграть с максимальной дисциплиной, и акцент на оборону мы, конечно, тоже делали.

    • Центрхавам гостей тоже приходилось непросто: они не привыкли к такому давлению в РПЛ, тем более от имеющего численное преимущество в центре соперника. Но "Краснодар" выдерживал борьбу — отодвигал игру от своих ворот. В самые тяжелые моменты выручил Матвей Сафонов», — отметил Романов.

    Наслаждаемся моментом

    Автор «Советского спорта» Владислав Домрачев подчеркнул, что «Краснодар» осуществил мечту Сергея Галицкого и всей России.

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    «Вскоре после перерыва хозяева едва не открыли счет. После подачи углового защитник Фернанду Варела пробил даже не головой, а плечом в дальний угол, мяч разминулся с воротами. Мусаев отреагировал заменой игрока группы атаки Даниила Уткина на защитника Игоря Смольникова.

    Через пять минут именно он стал героем матча. Рванув по желобку левого полусреднего и получив пас, Смольников прострелил в район точки пенальти, а защитник Иоаннис Михайлидис пяткой срезал мяч в сетку.

    Не успели "быки" отпраздновать гол, как получили ответный. На банальную подачу со штрафного из глубины поля среагировал капитан греков Омар Эль-Каддури и головой сквитал счет. Зря Сафонов отрядил в стенку трех игроков, хватило бы и одного.

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    • Теперь уже хозяева не успели порадоваться. Не прошло и минуты после их гола, как "быки" снова вышли вперед. Вилена хлестко пробил метров с 21-22, вратарь Живкович зацепил мяч рукой, однако на этот раз штанга изменила голкиперу, да и Кабелля проинтуичил отскок и добил в пустые ворота.

    Стало очевидно, что дополнительного времени не будет. Гости в отличие от "Спартака"-1987 сохранили победный счет и впервые сыграют в Лиге чемпионов. Мечта Сергея Галицкого сбылась. Как и мечта всей России, с шестой попытки все-таки получившей сразу три клуба в групповой стадии главного еврокубка. Казалось, после фиаско "Динамо" и "Ростова" в Лиге Европы наш футбол пробил дно. Ан-нет. Жизнь налаживается.

  • Игорь Смольников
  • Защитник «Краснодара»
  • Если честно, эмоции неописуемые, что творилось в раздевалке... Все радостные, тренер поблагодарил всех. Сказал, что мы сделали хорошую работу, мы заслужили это. Он очень счастлив, что мы смогли принести эту мечту под названием Лига чемпионов в Краснодар. Весь город с нетерпением этого ждет. Мы очень рады, что смогли это сделать и множество людей увидят это вживую.

    • Уже 1 октября "Краснодар", "Зенит" и "Локомотив" узнают своих соперников в группах по итогам жеребьевки. Когда такое было? Да никогда! И не скоро повторится. Ведь со следующего сезона российская квота в Лиге чемпионов сократится до двух команд... Так давайте наслаждаться моментом», — призвал Домрачев.

    «Краснодару» нужен защитник

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина после просмотра матча сделала вывод, что «Краснодару» нужно подумать над усилением обороны.

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    • «С одной стороны, у "Краснодара" действительно крутая атака. Вилена, Кабелла, Берг — те, кто делают "быкам" результат.

    С другой, команде Мусаева срочно нужен сильный центральный защитник. Гол ПАОК со "стандарта" в очередной раз это подтвердил: игроки обороны не разобрались с опекой Эль-Каддури.

    Добавьте к этому постоянные подборы греков в опорной зоне, и вы поймете, что условная "Барселона" накидает "быкам" несколько мячей.

  • Матвей Сафонов
  • Вратарь «Краснодара»
  • Эмоции сейчас, конечно, подутихли, но в раздевалке это была какая-то буря. Эмоции только искренние, положительные, все орали. Сейчас уже чуть подуспокоился, вот уже, по-моему, голос чуть подсел. Я думаю, мы все шли к этой цели. Все игроки, тренеры, все болельщики этого хотели. В прошлом году не хватило, но сейчас намного приятнее дойти до заветной цели. С кем хочу сыграть? На самом деле, без разницы. Хочется попробовать себя с сильными командами. Ну, я жду... Не, на самом деле, без разницы, кого. Хочу сильные команды, проверить свои силы и силы команды.

    • "Краснодар" — в Лиге чемпионов. Это — круто! Но теперь самое время подумать об усилении обороны. Иначе это приключение будет недолгим», — убеждена Юрина.

    Исторические достижения

    Обозреватель «Спорта День за Днем» Вячеслав Дымов перечислил некоторые исторические достижения, которые установил «Краснодар» после этой победы.

    «Победа 2:1 в Салониках над греческим ПАОК позволила "Краснодару" выйти в групповой турнир Лиги чемпионов и установить несколько исторических достижений.

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    • "Краснодар" впервые в истории клуба вышел в групповой турнир Лиги чемпионов. Клуб был основан в 2008 году и за 12 лет существования прошел путь из КФК до главного еврокубка.

    Впервые в истории Россия будет представлена в групповом турнире Лиги чемпионов тремя командами. Помимо "быков" здесь выступят чемпион страны "Зенит" и вице-чемпион "Локомотив".

    Кроме того, впервые в истории российский клуб, занявший в чемпионате третье место, смог пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов через квалификацию. Это произошло с шестой попытки.

  • Юрий Газинский
  • Полузащитник «Краснодара»
  • На самом деле мы ожидали, что матч будет сложный. Понятно, что на этом уровне простых матчей не бывает, что и первый домашний матч показал. Сегодня понимали, что просто не будет, но мы вытерпели. Может быть, не совсем получалось все хорошо именно в атакующем футболе, но на данном этапе, наверное, было важнее добиться победы.

    • Предыдущие попытки заканчивались неудачами для "Динамо" (сезон-2009/10), "Зенита" (сезон-2010/11), "Рубина" (сезон-2011/12), "Спартака" (сезон-2018/19) и самого "Краснодара" (сезон-2019/20)», — констатирует Дымов. 0

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