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    Трансферный дайджест. 22-28 сентября

    Переберется ли талант «Боруссии» в «МЮ», сменит ли защитник «Ювентуса» Серию А на АПЛ, кто выиграет борьбу за вундеркинда из «Норвича» и другие трансферные новости последних дней

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    Джейдон Санчо
    Джейдон Санчо
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Джейдон Санчо

    «Боруссия» Д, полузащитник, 20 лет

    «Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к полузащитнику «Боруссии» Джейдону Санчо.

    По информации ESPN, английский клуб будет вести работу над осуществлением перехода вплоть до закрытия трансферного окна.

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    • Тем не менее руководство дортмундцев по-прежнему намерено удержать 20-летнего хавбека минимум до конца этого сезона.

    В «Юнайтед» рассчитывают, что все же прийдут к соглашению. Трансферное окно в Англии закрывается 5 октября.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Ранее сообщалось, что «Боруссия» требует за Санчо 120 миллионов евро. Сам Санчо не намерен форсировать трансфер в «МЮ» и готов остаться в Дортмунде еще на сезон, если клубы не договорятся.

    В сезоне-2019/20 игрок провел 32 матча в Бундеслиге, забил 17 мячей и сделал 16 голевых передач.

    Наш прогноз: «Боруссия» Д.

    Даниэле Ругани

    «Ювентус», защитник, 26 лет

    Даниэле Ругани

    Лондонский «Вест Хэм» ведет переговоры с «Ювентусом» насчет центрального защитника Даниэле Ругани.

    Англичане сделали предложение туринскому клубу об аренде 26-летнего итальянца с правом выкупа, тогда как «Ювентус» предпочел бы продать Ругани за 18-20 млн евро, сообщает журналист Николо Скира.

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    • По данным СМИ, в Англии игроком также интересуются «Лидс», «Ньюкасл» и «Фулхэм». В Европе игрок также интересен французскому «Ренну» и испанским «Севилье» и «Валенсия».

    Как сообщает Cadena Cope, Ругани и Хуан Фойт из «Тоттенхэма» присоединятся к «Валенсии» в последние дни трансферного окна.

    Все прогнозы на Серию А

    Даниэле Ругани имеет контракт с «Ювентусом» до 2024 года, согласно которому его зарплата будет расти каждый год.

    Наш прогноз: «Ювентус»

    Милан Шкриньяр

    «Интер», защитник, 25 лет

    Милан Шкриньяр

    «Тоттенхэм» продолжает переговоры с «Интером» о трансфере центрального защитника Милана Шкриньяра, сообщает The Guardian.

    Лондонцы готовы предложить за 25-летнего игрока сборной Словакии 30-35 млн евро, тогда как миланский клуб требует либо 60 млн евро, либо 50 млн плюс бонусы.

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    • Сам Шкриньяр заинтересован в переходе в «Тоттенхэм». Накануне технический директор «шпор» Стив Хитчен встретился в Милане с агентом игрока.

    Ожидается, что на этой неделе «Тоттенхэм» сделает официальное предложение по Шкриньяру.

  • Пьеро Аузилио
  • Спортивный директор «Интера»
  • Была встреча с «Тоттенхэмом», это правда, но мы просто снова сказали, что Шкриньяр не продается. Уже ушел Диего Годин, и мы не можем потерять еще и Шкриньяра.

    • В случае ухода Шкриньяра «Интер» попытается подписать защитника «Фиорентины» Николу Миленковича.

    Наш прогноз: «Интер»

    Жоржиньо

    «Челси», полузащитник, 28 лет

    Жоржиньо

    Полузащитник «Челси» Жоржиньо Фрелло может продолжить карьеру во Франции, сообщает Telefoot.

    Взять хавбека в аренду надеется «ПСЖ». Парижане уже контактировали с лондонской командой по этому поводу.

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    • Ранее сообщалось, что 28-летним итальянцем интересуется также «Арсенал». «Канониры» также сохраняют интерес к хавбеку «Атлетико» Томасу Парти и Уссему Ауару из «Лиона».

    В двух матчах нынешнего сезона АПЛ Жоржиньо забил один гол и отдал один результативный пас.

    Наш прогноз: «Челси»

    Макс Ааронс

    «Норвич», защитник, 20 лет

    Макс Ааронс

    Защитник «Норвича» Макс Ааронс может продолжить карьеру в Италии, сообщает Sky Sports.

    К 20-летнему футболисту проявляют интерес «Рома» и «Милан». В ближайшее время итальянские клубы могут сделать «Норвичу» трансферное предложение.

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    • На футболиста этой осенью также претендовали «Барселона» и «Бавария», которые параллельно вели борьбу за защитника «Аякса» Серджино Деста.

    По информации The Telegraph, каталонский клуб предложил 5 миллионов фунтов за аренду футболиста на сезон. «Норвич» хочет договориться о продаже игрока в «Барсу» до того, как давать согласие на аренду.

    По информации Diario Sport, каталонский клуб договорился с футболистом о 5-летнем контракте. Игрок хочет перейти в «Барселону», даже если клуб не включит опцию обязательного выкупа в арендное соглашение.

    «Норвич» хочет получить за футболиста 20+10 млн фунтов, но может согласиться отпустить его и за более низкую сумму.

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    • «Норвич» готов отдать Ааронса либо в аренду при условии выкупа следующим летом, либо в аренду на два сезона.

    Ааронс встречался с главным тренером «Барсы» Роналдом Куманом в Ливерпуле после матча «Норвича». Тогда специалист сказал англичанину, что впечатлен его потенциалом.

    Наш прогноз: «Норвич»

    Стефан Эль-Шаарави

    «Шанхай Шеньхуа», форвард, 27 лет

    Стефан Эль-Шаарави

    Форвард «Шанхай Шеньхуа» Стефан Эль-Шаарави может перейти в «Лацио», сообщает Corriere Dello Sport.

    27-летний нападающий, который стремится вернуться в Серию А, провел предварительные переговоры с руководством римлян.

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    • Китайский клуб готов отпустить игрока в бесплатную аренду до февраля, при условии, что в этот период новый клуб будет платить ему зарплату, эквивалентную 4 миллионам евро.

    В январе должен быть согласован выкуп. Контракт игрока с «Шанхаем» рассчитан до июня 2022 года.

    Все футбольные трансферы

    Сообщалось о том, что нападающим интересовались «Арсенал», «Ювентус», «ПСЖ» и «Рома», за которую игрок выступал с 2015 по 2019 годы.

    Наш прогноз: «Лацио»

    Жан-Клер Тодибо

    «Барселона», защитник, 20 лет

    Жан-Клер Тодибо

    Центральным защитником «Барселоны» Жан-Клером Тодибо заинтересовался очередной клуб АПЛ, сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Вслед за «Лестером», «Вулверхэмптоном» и «Эвертоном» 20-летнего француза захотел подписать «Фулхэм», при этом лондонцы уже ведут переговоры о покупке игрока.

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    • По данным источника, «Эвертон» готов лишь арендовать Тодибо с опцией выкупа.

    «Барселона», в свою очередь, намерена продать защитника, чтобы купить Эрика Гарсию у «Манчестер Сити».

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    Ранее стало известно, что каталонцы согласны отпустить Тодибо за сумму менее 25 млн евро.

    Прошлый сезон футболист провел на правах аренды в «Шальке».

    Наш прогноз: «Барселона» 0

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