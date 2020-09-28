Трансферный дайджест. 22-28 сентября

Джейдон Санчо

«Боруссия» Д, полузащитник, 20 лет

«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к полузащитнику «Боруссии» Джейдону Санчо.

По информации ESPN, английский клуб будет вести работу над осуществлением перехода вплоть до закрытия трансферного окна.

Тем не менее руководство дортмундцев по-прежнему намерено удержать 20-летнего хавбека минимум до конца этого сезона.

В «Юнайтед» рассчитывают, что все же прийдут к соглашению. Трансферное окно в Англии закрывается 5 октября.

Все прогнозы на Бундеслигу

Ранее сообщалось, что «Боруссия» требует за Санчо 120 миллионов евро. Сам Санчо не намерен форсировать трансфер в «МЮ» и готов остаться в Дортмунде еще на сезон, если клубы не договорятся.

В сезоне-2019/20 игрок провел 32 матча в Бундеслиге, забил 17 мячей и сделал 16 голевых передач.

Наш прогноз: «Боруссия» Д.

Даниэле Ругани

«Ювентус», защитник, 26 лет

Даниэле Ругани globallookpress.com

Лондонский «Вест Хэм» ведет переговоры с «Ювентусом» насчет центрального защитника Даниэле Ругани.

Англичане сделали предложение туринскому клубу об аренде 26-летнего итальянца с правом выкупа, тогда как «Ювентус» предпочел бы продать Ругани за 18-20 млн евро, сообщает журналист Николо Скира.

По данным СМИ, в Англии игроком также интересуются «Лидс», «Ньюкасл» и «Фулхэм». В Европе игрок также интересен французскому «Ренну» и испанским «Севилье» и «Валенсия».

Как сообщает Cadena Cope, Ругани и Хуан Фойт из «Тоттенхэма» присоединятся к «Валенсии» в последние дни трансферного окна.

Все прогнозы на Серию А

Даниэле Ругани имеет контракт с «Ювентусом» до 2024 года, согласно которому его зарплата будет расти каждый год.

Наш прогноз: «Ювентус»

Милан Шкриньяр

«Интер», защитник, 25 лет

Милан Шкриньяр globallookpress.com

«Тоттенхэм» продолжает переговоры с «Интером» о трансфере центрального защитника Милана Шкриньяра, сообщает The Guardian.

Лондонцы готовы предложить за 25-летнего игрока сборной Словакии 30-35 млн евро, тогда как миланский клуб требует либо 60 млн евро, либо 50 млн плюс бонусы.

Сам Шкриньяр заинтересован в переходе в «Тоттенхэм». Накануне технический директор «шпор» Стив Хитчен встретился в Милане с агентом игрока.

Ожидается, что на этой неделе «Тоттенхэм» сделает официальное предложение по Шкриньяру.

Пьеро Аузилио Спортивный директор «Интера» Была встреча с «Тоттенхэмом», это правда, но мы просто снова сказали, что Шкриньяр не продается. Уже ушел Диего Годин, и мы не можем потерять еще и Шкриньяра.

В случае ухода Шкриньяра «Интер» попытается подписать защитника «Фиорентины» Николу Миленковича.

Наш прогноз: «Интер»

Жоржиньо

«Челси», полузащитник, 28 лет

Полузащитник «Челси» Жоржиньо Фрелло может продолжить карьеру во Франции, сообщает Telefoot.

Взять хавбека в аренду надеется «ПСЖ». Парижане уже контактировали с лондонской командой по этому поводу.

Ранее сообщалось, что 28-летним итальянцем интересуется также «Арсенал». «Канониры» также сохраняют интерес к хавбеку «Атлетико» Томасу Парти и Уссему Ауару из «Лиона».

В двух матчах нынешнего сезона АПЛ Жоржиньо забил один гол и отдал один результативный пас.

Наш прогноз: «Челси»

Макс Ааронс

«Норвич», защитник, 20 лет

Макс Ааронс globallookpress.com

Защитник «Норвича» Макс Ааронс может продолжить карьеру в Италии, сообщает Sky Sports.

К 20-летнему футболисту проявляют интерес «Рома» и «Милан». В ближайшее время итальянские клубы могут сделать «Норвичу» трансферное предложение.

На футболиста этой осенью также претендовали «Барселона» и «Бавария», которые параллельно вели борьбу за защитника «Аякса» Серджино Деста.

По информации The Telegraph, каталонский клуб предложил 5 миллионов фунтов за аренду футболиста на сезон. «Норвич» хочет договориться о продаже игрока в «Барсу» до того, как давать согласие на аренду.

По информации Diario Sport, каталонский клуб договорился с футболистом о 5-летнем контракте. Игрок хочет перейти в «Барселону», даже если клуб не включит опцию обязательного выкупа в арендное соглашение.

«Норвич» хочет получить за футболиста 20+10 млн фунтов, но может согласиться отпустить его и за более низкую сумму.

«Норвич» готов отдать Ааронса либо в аренду при условии выкупа следующим летом, либо в аренду на два сезона.

Ааронс встречался с главным тренером «Барсы» Роналдом Куманом в Ливерпуле после матча «Норвича». Тогда специалист сказал англичанину, что впечатлен его потенциалом.

Наш прогноз: «Норвич»

Стефан Эль-Шаарави

«Шанхай Шеньхуа», форвард, 27 лет

Форвард «Шанхай Шеньхуа» Стефан Эль-Шаарави может перейти в «Лацио», сообщает Corriere Dello Sport.

27-летний нападающий, который стремится вернуться в Серию А, провел предварительные переговоры с руководством римлян.

Китайский клуб готов отпустить игрока в бесплатную аренду до февраля, при условии, что в этот период новый клуб будет платить ему зарплату, эквивалентную 4 миллионам евро.

В январе должен быть согласован выкуп. Контракт игрока с «Шанхаем» рассчитан до июня 2022 года.

Все футбольные трансферы

Сообщалось о том, что нападающим интересовались «Арсенал», «Ювентус», «ПСЖ» и «Рома», за которую игрок выступал с 2015 по 2019 годы.

Наш прогноз: «Лацио»

Жан-Клер Тодибо

«Барселона», защитник, 20 лет

Центральным защитником «Барселоны» Жан-Клером Тодибо заинтересовался очередной клуб АПЛ, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Вслед за «Лестером», «Вулверхэмптоном» и «Эвертоном» 20-летнего француза захотел подписать «Фулхэм», при этом лондонцы уже ведут переговоры о покупке игрока.

По данным источника, «Эвертон» готов лишь арендовать Тодибо с опцией выкупа.

«Барселона», в свою очередь, намерена продать защитника, чтобы купить Эрика Гарсию у «Манчестер Сити».

Календарь и таблица испанской Примеры

Ранее стало известно, что каталонцы согласны отпустить Тодибо за сумму менее 25 млн евро.

Прошлый сезон футболист провел на правах аренды в «Шальке».

Наш прогноз: «Барселона» 0