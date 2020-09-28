Гвардиола столкнулся с наибольшим вызовом в тренерской карьере

Оборона «Сити» остается проблемной
«Брендан Роджерс долгое время ждал своей первой победы над командой Пепа Гвардиолы, и, по иронии судьбы, для всего мира все выглядело так, будто победа была последним, о чем он или "Лестер" думали.
Североирландец добился того результата, который на поле "Манчестер Сити" в предыдущий раз покорился "Лисам" в их чемпионском сезоне 2015/2016.
Но никто не мог представить себе, что это станет возможным после того, как они предстали на стадионе "Этихад" с такой оборонительной тактикой, что покраснел бы даже Жозе Моуринью», — пишет на страницах The Guardian Пол Уилсон.
«Возможно, Роджерс с самого начала знал, что Джейми Варди сможет переломить ход матча в разрушительные 20-минутные периоды до и после перерыва — защитники хозяев просто не могли с ним справиться, но, когда появился Мэддисон, они тоже не смогли справиться и с ним.
Это было не то сообщение, которое Гвардиола надеялся отправить "Ливерпулю" после первой домашней игры в сезоне. Единственный вывод, который можно было сделать, за исключением того, что Варди остается грозным соперником, заключается в том, что, несмотря на все расходы, защита "Сити" все еще недостаточно хороша».
Кадровые проблемы подрывают мощь атаки «Сити»
«Обычно Гвардиола использует одного опорника в схеме 4-3-3, но с теми исполнителями, которые были в его распоряжении, он выставил двух опорников — Фернандиньо и Родри, передвинув де Брейне на позицию 10-ки под Стерлингом, игравшим центрфорварда.
Англичанин куда более опасен, когда смещается слева в центр, а бельгиец обычно лучше всего действует справа посредине, когда делает свои фирменные подачи», — анализирует матч для BBC экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер.
«Мы мало видели это от плеймейкера "Горожан" во втором тайме, но перед перерывом все делалось по центру, из-за чего мало влиял на игру, как это обычно получается.
Также Фоден действовал на фланге, хотя в центре он чаще бывает с мячом и более эффективен. Поэтому трое, четверо или пятеро футболистов хозяев играли не на своих привычных позициях, а фулбеки не обостряли игру в атаке — не удивительно, что манкунианцам не хватало креатива».
Трансфер Диаша вовремя для «Сити»
«"Манчестер Сити" повезло, что он уже договорился о трансфере Рубена Диаша, потому что "Бенфика" могла поддаться соблазну поднять цену после того, как Джейми Варди устроил хаос в обороне соперника во время победы "Лестера".
Португалец переедет в Манчестер по сделке, которая обойдется 71 млн евро, в то время как Николас Отаменди отправится в противоположном направлении в отдельном соглашении стоимостью примерно в 15 млн евро. По мнению Гвардиолы, это не может быть сделано достаточно быстро», — отмечает в материале ESPN Роб Доусон.
«В матче с "Лестером" он наблюдал, как "Сити" проиграл первую домашнюю игру в высшем дивизионе впервые с 1989 года. Он также видел, как Варди снова предстал во всей красе против его команды.
В тот день, когда Гвардиола был вынужден обойтись без номинального центрального нападающего из-за травм Серхио Агуэро и Габриэля Жезуса, Варди продемонстрировал ценность настоящего бомбардира — он забил трижды — два с пенальти, которые заработал сам, и довел свой счет голам против "Сити" Пепа до девяти».
Поражение «Сити» должно воодушевить «Ливерпуль»
«Гвардиола установил стандарт. Будет ли справедливо сказать, что, не выиграв титул в прошлом сезоне, у него самая большая работа, с которой он, вероятно, когда-либо сталкивался в футболе на данный момент, — снова выиграть чемпионство.
Он может остаться без него второй сезон кряду, потому что сильно уступают "Ливерпулю" по сравнению с тем, что мы видели на "Стэмфорд Бридж" на прошлой неделе», — рассказал в эфире Sky Sports экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.
«Мы знаем стандарты, которые устанавливает "Ливерпуль", если говорить о бизнесе, который они сделали на прошлой неделе. Я знаю, что еще рано говорить, но мерсисайдцы будут наблюдать за этой игрой и извлекут из нее уверенность, ведь дело не в том, что они будут думать, что выиграют лигу, потому что "Сити" не участвует в гонке.
Впереди долгий путь, но когда вы видите, что ваши основные соперники проигрывают таким образом, это только воодушевляет и заставляет чувствовать себя сильнее». 0