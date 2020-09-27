Молодежь подарила «Челси» невероятный камбэк

Победители

Каллум Робинсон

В прошлом сезоне Каллум Робинсон забил за «Вест Бромвич» три гола. В этом на его счету уже два забитых мяча, причем оба — в одной игре против команды Лиги чемпионов. Робинсон был абсолютно смертелен в завершении атак.

Сперва он забил, нанеся безупречный удар с левой ноги. Казалось, что это тот удар, который мог бы отразить вратарь, но самом деле мяч полетел по уходящей от голкипера траектории, и Вилли Кабальеро не справился бы с ним. Затем Робинсон воспользовался ошибкой обороны «Челси», совершил рывок в штрафную и забил на этот раз уже ударом с правой, удвоив преимущество «Вест Брома».

Two Premier League goals for Callum Robinson. Both against Chelsea. ✌️ pic.twitter.com/2FRDAcpHO2 — Squawka Football (@Squawka) September 26, 2020

CR7 поставил «Челси» в незавидное положение. Это было ошеломляющее достижение англичанина, и, полагаясь на оказанное ему доверие, он может стать настоящим бомбардиром «Вест Бромвича».

Кайл Бартли

Кайл Бартли провел отличный матч против «Челси». Никто бы не позавидовал ему, если бы «Челси» в итоге разбил «Вест Бромвич», но этого не произошло. «Мешки» бились упорно, а Бартли был в сердце этой битвы.

29-летний центральный защитник был настоящем камнем преткновения для соперников, которые оказывали давление на протяжении 90 минут. Бартли выполнил 11 выносов за игру — столько же у «Челси на всю команду. Он также забил третий гол "Вест Бромвича", установив счет, который на тот момент выглядел победным.

И хотя в итоге "ВБА" пропустил три гола, их могло быть намного больше, если бы не постоянное вмешательство Бартли.

Молодежь "Челси"

В прошлом сезоне Тэмми Абрахама, Мэйсона Маунта и Каллума Хадсона-Одои называли спасителями "Челси". Молодежью, которая в отсутвии крупных трансферов проявит себя и поведет "синих" в новую эру. По большей части это так и произошло.

Но затем наступило лето, и "синие" потратили все, что накопили. В состав были введены новые громкие имена, а всю молодежь пришлось отодвинуть на задний план. Или нет? Фрэнк Лэмпард регулярно старался задействовать Мэйсона Маунта, а выступление Абрахама в Кубке лиги дало ему шанс выйти в АПЛ.

И когда "Челси" потребовалось спасать игру, к кому обратился Лэмпард? Выход Каллума Хадсона-Одои стал одной из двух замен в перерыве матча. При этом никто из молодых игроков не был снят с игры. И когда "Челси" отчаянно нуждался в голах, их забивали не парни, купленные за большие деньги.

Мэйсон Маунт в матче против «Вест Бромвича» globallookpress.com

На прошлой неделе своим мощным ударом их спас Рис Джеймс, а на этой это были Маунт, который положил начало камбеку, Хадсон-Одои и наконец Абрахам, сравнявший счет на последней минуте. С 0:3 на 3:3 благодаря молодежи.

Проигравшие

Тиаго Силва

Тиаго Силве посчастливилось пропустить разгромное поражение сборной Бразилии от Германии (1:7) из-за дисквалификации, так что любой мог связать анархию в обороне бразильцев с его отсутствием.

Но, например, когда в 2017 году ПСЖ разгромил "Барселону" со счетом 4:0 Тиаго Силва отсутствовал на поле. Его заменил Преснель Кимпембе, который помог закрыть трио MSN. В ответной игре, который завершился победой "Барсы" со счетом 6:1, Тиаго Силва уже был на поле. Однако тогда все внимание было сосредоточено на "Барселоне", и никто не обратил внимание на влияние Силвы на игру команды в обороне.

Нельзя отрицать, что когда-то бразилец был игроком мирового уровня. Но в последние годы его уровень и способности были преувеличены. И он получал огромную выгоду от того факта, что ПСЖ имеет столь подавляющее преимущество над другими командами Лиги 1. Уровень Силвы сложно было по-настоящему проверить, потому что он не сталкивался с серьезными испытаниями на регулярной основе. Посмотрим правде в глаза — ему 36 лет, и он уже много лет катится по инерции.

Thiago Silva's Premier League debut by numbers:

2 x dribbled past

1 error leading to a goal

0 success tackles made

0/3 duels won

And the three goals conceded. 😬 pic.twitter.com/P6tv4sfDfD — Squawka Football (@Squawka) September 26, 2020

Бразилец определенно может быть хорошим наставником для молодых защитников "Челси", но точно ли он может быть партнером для них? В АПЛ? "Вест Бромвич" продемонстрировал, что возможно Силва не до конца готов выдерживать темп этой игры, и кто знает, сколько времени понадобится ему, чтобы быть полностью готовым?

Робинсон оставил Тиаго Силву не у дел перед вторым голом "Вест Бромвича". Бразилец стал выглядеть солидно только после того, как в перерыве на поле появился Сезар Аспиликуэта. Дальше он будет выглядеть лучше (хуже просто некуда), но будет ли он достаточно хорош, чтобы позаботиться об обороне "Челси"? Посмотрим.

Славен Билич

"Вест Бромвич" дважды за две недели лидировал в матчах АПЛ, удачно начав игры против "Эвертона" и "Челси". Но оба раза они отдавали победы после перерыва. На прошлой неделе они могли пенять на красную карточку Кирона Гиббса, но что насчет этой недели? Все дело в Славене Биличе.

У "ВБА" было невероятное преимущество в три мяча, и здесь, безусловно, нужно отдать должное Биличу. Однако матчи длятся 90 минут, а не 45. И план тренера на второй тайм был слишком оборонительным. Конечно, "Вест Бромвич" хотел уберечь свое лидерство, но команда совершенно перестала быть амбициозной после перерыва и вызвала слишком сильное давление на свои ворота.

Они провели весь второй тайм в ожидании финального свистка. И в конце концов "Челси" все же вернулся в игру. А "Вест Бромвич" просто не смог найти искру в перерыве.

Славен Билич и Фрэнк Лэмпард globallookpress.com

Фрэнк Лэмпард

Уже дважды команда Лэмпарда выходила на поле и играла плохо, но все же набирала очки благодаря индивидуальной игре его подопечных. Дважды тренер после матча откровенно говорил о том, что все "недостаточно хорошо".

Но кто ответственнен за это, Фрэнк? Тренер должен взять на себя часть ответственности, особенно учитывая то, как он руководил "синими". Возможно, использовать около пяти разных схем в одной игре, когда у вас нет основной философии игры, не самая лучшая идея? Может быть, постоянно менять вратарей, не давая таким образом ни одному из них набраться уверенности в себе, это не очень хорошо? Или, может, потратить 62 миллиона на форварда и 0 миллионов на защитника было не очень разумно?

Может быть, лишь может быть, Фрэнк Лэмпард просто недостаточно хорош?

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