Молодежь подарила «Челси» невероятный камбэк

В прошлом сезоне Каллум Робинсон забил за «Вест Бромвич» три гола. В этом на его счету уже два забитых мяча, причем оба — в одной игре против команды Лиги чемпионов. Робинсон был абсолютно смертелен в завершении атак.

Сперва он забил, нанеся безупречный удар с левой ноги. Казалось, что это тот удар, который мог бы отразить вратарь, но самом деле мяч полетел по уходящей от голкипера траектории, и Вилли Кабальеро не справился бы с ним. Затем Робинсон воспользовался ошибкой обороны «Челси», совершил рывок в штрафную и забил на этот раз уже ударом с правой, удвоив преимущество «Вест Брома».

Two Premier League goals for Callum Robinson. Both against Chelsea. ✌️ pic.twitter.com/2FRDAcpHO2

CR7 поставил «Челси» в незавидное положение. Это было ошеломляющее достижение англичанина, и, полагаясь на оказанное ему доверие, он может стать настоящим бомбардиром «Вест Бромвича».

Кайл Бартли провел отличный матч против «Челси». Никто бы не позавидовал ему, если бы «Челси» в итоге разбил «Вест Бромвич», но этого не произошло. «Мешки» бились упорно, а Бартли был в сердце этой битвы.

29-летний центральный защитник был настоящем камнем преткновения для соперников, которые оказывали давление на протяжении 90 минут. Бартли выполнил 11 выносов за игру — столько же у «Челси на всю команду. Он также забил третий гол "Вест Бромвича", установив счет, который на тот момент выглядел победным.

И хотя в итоге "ВБА" пропустил три гола, их могло быть намного больше, если бы не постоянное вмешательство Бартли.

В прошлом сезоне Тэмми Абрахама, Мэйсона Маунта и Каллума Хадсона-Одои называли спасителями "Челси". Молодежью, которая в отсутвии крупных трансферов проявит себя и поведет "синих" в новую эру. По большей части это так и произошло.

Но затем наступило лето, и "синие" потратили все, что накопили. В состав были введены новые громкие имена, а всю молодежь пришлось отодвинуть на задний план. Или нет? Фрэнк Лэмпард регулярно старался задействовать Мэйсона Маунта, а выступление Абрахама в Кубке лиги дало ему шанс выйти в АПЛ.

И когда "Челси" потребовалось спасать игру, к кому обратился Лэмпард? Выход Каллума Хадсона-Одои стал одной из двух замен в перерыве матча. При этом никто из молодых игроков не был снят с игры. И когда "Челси" отчаянно нуждался в голах, их забивали не парни, купленные за большие деньги.

На прошлой неделе своим мощным ударом их спас Рис Джеймс, а на этой это были Маунт, который положил начало камбеку, Хадсон-Одои и наконец Абрахам, сравнявший счет на последней минуте. С 0:3 на 3:3 благодаря молодежи.

Тиаго Силве посчастливилось пропустить разгромное поражение сборной Бразилии от Германии (1:7) из-за дисквалификации, так что любой мог связать анархию в обороне бразильцев с его отсутствием.

Но, например, когда в 2017 году ПСЖ разгромил "Барселону" со счетом 4:0 Тиаго Силва отсутствовал на поле. Его заменил Преснель Кимпембе, который помог закрыть трио MSN. В ответной игре, который завершился победой "Барсы" со счетом 6:1, Тиаго Силва уже был на поле. Однако тогда все внимание было сосредоточено на "Барселоне", и никто не обратил внимание на влияние Силвы на игру команды в обороне.

Нельзя отрицать, что когда-то бразилец был игроком мирового уровня. Но в последние годы его уровень и способности были преувеличены. И он получал огромную выгоду от того факта, что ПСЖ имеет столь подавляющее преимущество над другими командами Лиги 1. Уровень Силвы сложно было по-настоящему проверить, потому что он не сталкивался с серьезными испытаниями на регулярной основе. Посмотрим правде в глаза — ему 36 лет, и он уже много лет катится по инерции.

Thiago Silva's Premier League debut by numbers:

2 x dribbled past

1 error leading to a goal

0 success tackles made

0/3 duels won

And the three goals conceded. 😬 pic.twitter.com/P6tv4sfDfD