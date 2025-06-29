Мексика — Саудовская Аравия. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 29 июня 2025 года

Мексика
Турнирное положение: Мексика набрала семь очков и заняла первое место в группе, благодаря чему и получила более выгодный жребий в лице нынешнего соперника.
Команда по дополнительным показателям опередила своего ближайшего преследователя Коста-Рику, а также на шесть очков — третью в таблице Доминиканскую Республику и четвертый в квартете Суринам.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная разошлась мировой с Коста-Рикой (0:0).
Перед этим в поединке второго тура этой же стадии турнира команда с результатом 2:0 уверенно одержала победу над Суринамом.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Мексика выиграла три раза при одном поражении.
Такая форма сулит номинальным хозяевам хорошие шансы на успех в дуэли, особенно если учесть преимущество в классе над нынешним соперником.
Сесар Монтес — лучший бомбардир команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ с тремя голами.
Саудовская Аравия
Турнирное положение: Саудовская Аравия по итогам трех туров заняла вторую позицию в группе, поэтому получила в соперники столь сложного соперника.
Команда на пять баллов уступила победителю квартета США, а также на один пункт опередила третий в таблице Тринидад и Тобаго, а также на три очка — четвертый Гаити.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная разошлась мировой с Тринидад и Тобаго (1:1).
Перед этим в поединке стартового тура этого же турнира ближневосточная команда с результатом 0:1 оказалась слабее Соединенных Штатов.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на разные турниры, Саудовская Аравия выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма не сулит номинальным гостям хороших шансов на итоговый успех в противостоянии, особенно если учесть, что их нынешний соперник превосходит их в классе.
Два гола команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в восьми из 12-ти последних матчей Мексики одна из команд побеждала «всухую»
- в четырех из шести последних матчей Саудовской Аравии забивала только одна команда
- в шести из восьми последних матчей Саудовская Аравия не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.45. Ничья — в 4.20, победа Саудовской Аравии — в 8.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.10 и 1.75.
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Прогноз: в восьми из 12-ти последних матчей номинальных хозяев одна из команд победила «всухую». При этом в двух последних поединках сборная не пропустила.
Между тем, в двух из трех последних матчей номинальных гостей один из соперников выиграл и не пропустил.
Ставка: сухая победа за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьёт только один из соперников, ведь так было в четырех из шести последних матчей Саудовской Аравии.
Ставка: только одна команда забьёт за 1.90