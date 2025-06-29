ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий СелюкДмитрий Селюк: Карпин — это говорящая голова, а всю работу выполняют испанцы Лионель МессиКто и почему может (или не может) выиграть КЧМ Фанаты «Бока Хуниорс»Прощай, Аргентина. КЧМ будет скучать по твоим болельщикам — но не по твоему футболу
    Все новости спорта

    Создаст ли Саудовская Аравия проблемы Мексике?

    Мексика — Саудовская Аравия. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 29 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Мексики Прогнозы на сборную Саудовской Аравии
    Прогноз и ставки на Мексика — Саудовская Аравия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сантьяго Хименес (Мексика)
    29 июня в четвертьфинале Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют Мексика и Саудовская Аравия. Начало игры — в 05:15 мск. Ставка и прогноз на матч Мексика — Саудовская Аравия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Мексика

    Турнирное положение: Мексика набрала семь очков и заняла первое место в группе, благодаря чему и получила более выгодный жребий в лице нынешнего соперника.

    Команда по дополнительным показателям опередила своего ближайшего преследователя Коста-Рику, а также на шесть очков — третью в таблице Доминиканскую Республику и четвертый в квартете Суринам.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная разошлась мировой с Коста-Рикой (0:0).

    Перед этим в поединке второго тура этой же стадии турнира команда с результатом 2:0 уверенно одержала победу над Суринамом.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Мексика выиграла три раза при одном поражении.

    Такая форма сулит номинальным хозяевам хорошие шансы на успех в дуэли, особенно если учесть преимущество в классе над нынешним соперником.

    Сесар Монтес — лучший бомбардир команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ с тремя голами.

    Саудовская Аравия

    Турнирное положение: Саудовская Аравия по итогам трех туров заняла вторую позицию в группе, поэтому получила в соперники столь сложного соперника.

    Команда на пять баллов уступила победителю квартета США, а также на один пункт опередила третий в таблице Тринидад и Тобаго, а также на три очка — четвертый Гаити.

  • Мрачная перспектива. К чему ведет экспансия мультиклубных сетей
  • Меры УЕФА против мультиклубной собственности явно запоздали и недостаточны
  • 25/06/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная разошлась мировой с Тринидад и Тобаго (1:1).

    Перед этим в поединке стартового тура этого же турнира ближневосточная команда с результатом 0:1 оказалась слабее Соединенных Штатов.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на разные турниры, Саудовская Аравия выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Такая форма не сулит номинальным гостям хороших шансов на итоговый успех в противостоянии, особенно если учесть, что их нынешний соперник превосходит их в классе.

    Два гола команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в восьми из 12-ти последних матчей Мексики одна из команд побеждала «всухую»

    • в четырех из шести последних матчей Саудовской Аравии забивала только одна команда

    • в шести из восьми последних матчей Саудовская Аравия не проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.45. Ничья — в 4.20, победа Саудовской Аравии — в 8.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в восьми из 12-ти последних матчей номинальных хозяев одна из команд победила «всухую». При этом в двух последних поединках сборная не пропустила.

    Между тем, в двух из трех последних матчей номинальных гостей один из соперников выиграл и не пропустил.

    Ставка: сухая победа за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьёт только один из соперников, ведь так было в четырех из шести последних матчей Саудовской Аравии.

    Ставка: только одна команда забьёт за 1.90

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мексика — Саудовская Аравия?

    Матч Мексика — Саудовская Аравия состоится 29 июня 2025 года в 05:15 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Мексика — Саудовская Аравия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Сухая победа.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мексика — Саудовская Аравия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Сухая победа» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мексика — Саудовская Аравия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мексика — Саудовская Аравия?

    Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.45. Ничья — в 4.20, победа Саудовской Аравии — в 8.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.95
  • Прогноз на матч Эдвардс — Сильвейра
  • Бои
  • Сегодня в 07:35
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ислочь — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Пегула — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Джойнт — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Улытау — Жетысу
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Муте — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Витебск — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атырау — Окжетпес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Баркчи — Хосилот
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Астана — Кызыл-Жар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Фриц — Бруксби
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Гомель — МЛ Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Палмейрас — Ботафого
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Таммека — Пайде
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мексика — Саудовская Аравия: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 29.06.202505:15. Создаст ли Саудовская Аравия проблемы Мексике?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры