Мексика — Саудовская Аравия. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 29 июня 2025 года

29 июня в четвертьфинале Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют Мексика и Саудовская Аравия. Начало игры — в 05:15 мск. Ставка и прогноз на матч Мексика — Саудовская Аравия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мексика

Турнирное положение: Мексика набрала семь очков и заняла первое место в группе, благодаря чему и получила более выгодный жребий в лице нынешнего соперника.

Команда по дополнительным показателям опередила своего ближайшего преследователя Коста-Рику, а также на шесть очков — третью в таблице Доминиканскую Республику и четвертый в квартете Суринам.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная разошлась мировой с Коста-Рикой (0:0).

Перед этим в поединке второго тура этой же стадии турнира команда с результатом 2:0 уверенно одержала победу над Суринамом.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Мексика выиграла три раза при одном поражении.

Такая форма сулит номинальным хозяевам хорошие шансы на успех в дуэли, особенно если учесть преимущество в классе над нынешним соперником.

Сесар Монтес — лучший бомбардир команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ с тремя голами.

Саудовская Аравия

Турнирное положение: Саудовская Аравия по итогам трех туров заняла вторую позицию в группе, поэтому получила в соперники столь сложного соперника.

Команда на пять баллов уступила победителю квартета США, а также на один пункт опередила третий в таблице Тринидад и Тобаго, а также на три очка — четвертый Гаити.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная разошлась мировой с Тринидад и Тобаго (1:1).

Перед этим в поединке стартового тура этого же турнира ближневосточная команда с результатом 0:1 оказалась слабее Соединенных Штатов.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на разные турниры, Саудовская Аравия выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма не сулит номинальным гостям хороших шансов на итоговый успех в противостоянии, особенно если учесть, что их нынешний соперник превосходит их в классе.

Два гола команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в восьми из 12-ти последних матчей Мексики одна из команд побеждала «всухую»

в четырех из шести последних матчей Саудовской Аравии забивала только одна команда

в шести из восьми последних матчей Саудовская Аравия не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.45. Ничья — в 4.20, победа Саудовской Аравии — в 8.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в восьми из 12-ти последних матчей номинальных хозяев одна из команд победила «всухую». При этом в двух последних поединках сборная не пропустила.

Между тем, в двух из трех последних матчей номинальных гостей один из соперников выиграл и не пропустил.

Ставка: сухая победа за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьёт только один из соперников, ведь так было в четырех из шести последних матчей Саудовской Аравии.

Ставка: только одна команда забьёт за 1.90