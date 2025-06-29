Херманссон — Родригес. Ставка (к. 1.66) и прогноз на ММА, UFC 317, 29 июня 2025 года

В рамках турнира UFC 317 29 июня состоится поединок Джека Херманссона и Грегори Родригеса в среднем весе. Начало — 03:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Херманссон — Родригес, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Джек Херманссон

Турнирное положение: Ныне Джек ветеран UFC, хотя в недавнем прошлом воспринимался, как потенциальный претендент на титул в среднем весе. На данный момент находится за пределами топ-15, но остается опасным испытанием для любого бойца дивизиона.

Последние бои: За последние 5 поединков швед одержал 3 победы и потерпел 2 поражения. В феврале 2024 года он взял верх над Джозефом Пайфером единогласным решением, но до этого уступил Роману Долидзе техническим нокаутом. Также в его активе победы над Крисом Кертисом и Эдменом Шахбазяном, однако поражения от Шона Стрикленда и Марвина Веттори показали, что с возрастом ему сложнее противостоять топовым оппонентам.

Состояние бойца: В 37 лет Херманссон остается тактически грамотным бойцом с хорошим тейкдауном и опасными гильотинами и захватами на настиле. Однако его скорость и выносливость уже не те, что раньше. В стойке он иногда пропускает слишком много ударов, а его нокаутерская мощь в последние годы снизилась.

Грегори Родригес

Турнирное положение: Яркий ударник, уверенно приближающийся к попаданию в рейтинг среднего веса. Пока не входит в топ-15, но уже успел зарекомендовать себя как опасный нокаутер.

Последние бои: В последнем бою «Робокоп» проиграл нокаутом Каннониру. Ранее Родригес был на серии из трех побед. В июле 2024 года он одолел Кристиана Лероя Данкана единогласным решением, а до этого досрочно расправился с Брэдом Таваресом и Денисом Тюлюлиным досрочно. Поражение от Джареда Каннонира — техническим нокаутом в четвертом раунде единственное за последние 5 встреч.

Состояние бойца: Агрессивный и мощный боец с отличными навыками BJJ и тяжелыми руками. Часто начинает бой в высоком темпе, но иногда перегорает после второго раунда.

Его главные козыри — нокаутирующая сила и умение быстро заканчивать бои, однако защита в стойке оставляет желать лучшего.

Статистика для ставок

У Херманссона 8 поражений в карьере, 3 из них досрочно

Родригес выиграл 9 из 16 своих боев нокаутом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Грегори Родригеса. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.66, тогда как успех Херманссона оценивается в 2.35.

Прогноз: Херманссон опытный и хитрый боец, но возраст и снижение скорости делают его уязвимым перед мощными атакующими оппонентами. Родригес сильнее в стойке, агрессивнее и физически свежее. Скорее всего, он сможет либо перебить шведа в первых раундах, либо дождаться его усталости и добить позднее.

Ставка: Победа Грегори Родригеса за 1.66.