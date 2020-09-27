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    Реабилитировались за «Маккаби». Хасимото затащил «Ростов» в тройку

    Выездная победа «Ростова» над «Арсеналом» — в нашем обзоре прессы

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    «Арсенал» — «Ростов»
    «Арсенал» — «Ростов»
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    В матче 9-го тура РПЛ «Ростов» на выезде одержал волевую победу над «Арсеналом» — 3:2. Туляки открыли счет в начале первого тайма, когда отличился Эванс Кангва. Но сначала Евгений Чернов выровнял положение, а потом японский легионер Кэнто Хасимото оформил дубль и принес гостям победу. Окончательный счет установил Абдул Кадири.

    Первый гол Чернова — сотый для «Ростова» при Карпине

    Автор Rusfootball.info Алексей Радюк доволен насыщенным событиями первым таймом, в котором было забито четыре мяча.

    «Хотя "Ростов" вышел на поле реабилитироваться за еврокубковый провал, но поначалу получилось не очень. На 9 минуте туляки подловили гостей на контратаке — Ткачев со своей половины поля забросил мяч на ход Эвансу Кангве, Хаджикадунич поздно стартовал, легконогий замбиец убежал от шведа и пробил точно в угол ворот мимо Бабурина.

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    • Но, похоже, перспектива второго подряд поражения только мобилизовала ростовчан — гости включились, поддушили "Арсенал" прессингом и очень быстро смогли отыграться. Ионов от правой бровки выполнил кросс на дальнюю штангу и Чернов "исполнил Шомуродова", в касание замкнув навес ударом мимо Левашова. Этот гол стал для самого Евгения первым не только за "Ростов", но и вообще в РПЛ, а для команды юбилейным — сотым при Валерии Карпине.

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    Оставшаяся часть тайма прошла при ощутимом преимуществе "Ростова". Желто-синие не слишком цеплялись за владение мячом, но активно прессинговали и извлекали гораздо больше пользы из конкретных эпизодов. Редкие вылазки туляков к донским воротам не несли никакой опасности, гости же не только нанесли за первый тайм 6 ударов в створ, но и сумели создать солидный голевой задел.

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    • Японский джокер Хашимото за 6 предшествующих перерыву минут сделал дубль — замкнул головой навес Хаджикадунича, а затем при подаче углового добил мяч после отбитого Левашовым удара Шомуродова. 1:3 к перерыву — и этот счет вполне отражал происходящее на поле».

    «Арсенал» не спасло удаление Глебова

    Редакция Sport24 отмечает, что тульский клуб не воспользовался шансом, который подарило им удаление в стане соперника.

    «В середине второго тайма "Арсенал" остался в большинстве: у "Ростова" за вторую желтую карточку был удален Данил Глебов. После этого эпизода Тула начала осаду ворот соперника. Но защита "Ростова" и Егор Бабурин, потащивший несколько мячей, не позволили отыграться.

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    • Хотя еще один гол "Арсенал" все-таки забил. Кадири отправил мяч в сетку за несколько секунд до финального свистка. Отыграться уже банально не хватило времени.

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    "Ростов" набрал 17 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. "Арсенал" с восемью очками остался 12-м. С отрывом всего в одно очко от зоны переходных матчей».

    Работы у Карпина еще много

    Корреспондент «Чемпионата» Гоша Чернов считает, что несмотря на результат матча в Туле, игра «Ростова» еще очень далека от совершенства.

    «Все-таки "Ростов" выглядел тяжеловато, особенно во втором тайме, когда остался в меньшинстве. "Арсенал" прижал гостей к штрафной и мог забить раньше, чем в добавленное время, а замены Карпина освежали состав лишь частично. Отсюда и огромное количество карточек, ведь туляки после перерыва просто часто оказывались быстрее.

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    • Но результат сделал новичок. Во всех смыслах — и новый футболист "Ростова", и тот, кто не выходил в стартовом составе в четверг. Хасимото формально заменил в основе Еременко, который в этом году сдал — финн и забивать перестал, и голевые передачи не раздает. А японец настырен и доказывает, что может стать новой угрозой для соперников "Ростова". Хасимото теперь с отрывом лучший бомбардир желто-синих — он принес победу в августовских матчах с "Уфой" и "Уралом", а сейчас дублем обеспечил дончанам еще три очка.

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    Для команды Карпина есть несколько хороших новостей: она впервые в сезоне забила больше одного мяча, она подскочила в турнирной таблице, у нее сильное приобретение. Но впечатления от футбола "Ростова" все еще скомканные, и эти три очка желто-синие взяли за счет эмоций, а не игры. К тому же, нападающие продолжают молчать — результат обеспечила средняя линия. Работы у Карпина еще много».

    Хасимото

    идет на рекорд

    Автор блога «Россия-2020» Максим Полтавец отдает должное главному герою матча — японскому легионеру «Ростова».

    «Главный герой — японец Кенто Хасимото. Полузащитник сделал дубль — забил второй и третий мячи "Ростова". Оба — трудовые:

    На 40-й минуте умно ворвался в штрафную и головой замкнул подачу Хаджикадунича, в компенсированное к первому доиграл в штрафной эпизод после углового — и вколотил с добивания.

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    • Хасимото был хорош не только голами. Например, у "Ростова" в целом не очень получалась игра в пас (точность всего 57%), а Кенто с 73% точности — один из лучших на поле. Больше процент только у Шомуродова (75%), которого заменили вскоре после удаления Глебова в середине второго тайма.

    В обороне Хасимото тоже отработал: у него три отбора (лучший в "Ростове"), шесть выносов (больше только у центрдефа Осипенко) и перехват.

    РПЛ и "Матч Премьер" признали Хасимото лучшим игроком матча — иногда по выбору бывают вопросы, но тут никаких сомнений. И это уже во второй раз в сезоне!

    Хасимото проводит лучший сезон в жизни. У японского полузащитника уже четыре гола в семи матчах РПЛ. Три из них победные: "Уфе" (1:0), "Уралу" (1:0) и теперь "Арсеналу" (3:2).

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    Собственный рекорд результативности Кенто установил в 2017-м, когда за 26 матчей японской лиги забил пять. Так что до лучший личный результат совсем близко, хотя в "Ростове" Хасимото всего пару месяцев».

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