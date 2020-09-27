ЦСКА сыроват. Столичное дерби осталось за «Локо»

«Локомотив» в столичном дерби переиграл ЦСКА (1:0) на «ВЭБ Арене» в матче 9-го тура РПЛ. Исход встречи решил гол Федора Смолова в концовке первого тайма. Во второй половине игры армейцы рано остались вдесятером после удаления Кристиана Бистровича. Команда Марко Николича набрала 15 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице. Коллектив Виктора Ганчаренко прервал серию из трех побед кряду и остался на 4-й строчке.

Кадровые проблемы

Редакция Sport24 изучает стартовые составы команд на столичное дерби, отмечая проблеы, с которыми столкнулись оба тренера.

«На дерби с "Локомотивом" тренер ЦСКА Гончаренко был вынужден вновь ставить в центр обороны неопытного Вадима Карпова: основной защитник команды Игорь Дивеев продолжает восстановление после повреждения бедра.

Еще в стартовом составе ЦСКА впервые в этом чемпионате оказался Кристиян Бистрович. Хавбек вроде как собирался уезжать из Москвы ради игровой практики, но забил победный в матче с "Уфой" и получил шанс в ключевой игре 9-го тура — тем более что Марадишвили не мог выйти на поле из-за перебора желтых карточек.

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Расклады "Локомотива" были намного мрачнее. Игру с ЦСКА пропускал из-за квалификации Гжегож Крыховяк, а в основе не оказалось ни одного из пяти приобретенных летом футболистов: Райкович, Лысцов и Камано хотя бы добрались до заявки. В ЦСКА происходит нечто похожее: главное усиление лета Адольфо Гайч не вылезал на момент начала игры с лавки уже больше месяца».

«Локо» выстоял и забил

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев оценивает начало матча, которое осталось за ЦСКА, хотя счет в итоге открыл «Локомотив».

«Первые полчаса доминировали хозяева. На десятой минуте Константин Кучаев открылся под передачу за спину защитникам, ему навстречу выбежал Гилерме, армеец перекинул мяч через голкипера, но в ворота не попал. Чуть позже поднял флаг лайнсмен Мосякин.

Опасно бил с отскока Бактиер Зайнутдинов, но добился только углового. Гости же первую осмысленную атаку провели на 33-й минуте, которую завершил плотным ударом в "молоко" Смолов. К этому моменту Игнатьев и Миранчук поменялись флангами. Как объяснил в перерыве Игнатьев — спонтанно.

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Однако именно эта рокировка позволила "Локомотиву" завладеть территорией. Вскоре потерявшийся в дебюте Смолов после комбинации на носовом платке пробил рядом со стойкой.

Тревожный звонок не насторожил армейцев. На 45-й минуте гости открыли счет. Эдер выиграл воздух у Хердура Магнуссона, подобрал мяч и прострелил в штрафную. Защитник Вадим Карпов блокировал передачу, однако первым на подборе оказался Игнатьев. Его удар в дальний нижний угол парировал Игорь Акинфеев. Первым на отскоке оказался Мирначук и мягко скинул Смолову, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам».

Игнатьев — лучший

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин хвалит полузащитника «Локомотива», признанного лучшим игроком матча.

«Но Игнатьеву слева оказалось явно неуютно, как и всему "Локомотиву", который до 35-й минуты лишь раз пробил по воротам. Но в последнюю десятиминутку фланговые игроки железнодорожников поменялись местами, и это стало триггером к пробуждению гостей.

Именно с правого края пришли два момента, и оба с участием Игнатьева, который сразу почувствовал себя на своем месте. Второй из этих эпизодов завершился голом. Стоило же Игнатьеву в начале второго тайма вернуться налево, как ЦСКА сразу прижал "Локо" к воротам.

Но именно хавбек гостей стал участником еще одного важного эпизода — на нем получил вторую желтую карточку Бистрович, опасно пошедший в стык. Это, кстати, на какое-то время отложило выход на поле Чалова, который уже стоял в технической зоне и ждал паузы.

Да и в дальнейшем Игнатьев продолжал оставаться одним из самых заметных футболистов на поле, в какой-то момент освоившись и слева. Дважды после его ударов ЦСКА спас Акинфеев. Голкипер красно-синих вообще провел отличный матч — именно он долгое время держал команду на плаву своими сэйвами, давая армейцам шанс сравнять счет. Хотя ему, безусловно, еще и везло — так, Смолов дважды попал в каркас ворот».

Бистрович подвел ЦСКА

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов критикует хорватского игрока ЦСКА, который неосторожным фолом оставил свою команду в меньшинстве.

«В стартовые 10 минут второго тайма произошло больше интересных событий, чем за 45 минут до этого. "Локомотив" упустил два шикарных момента. Если ЦСКА ничего не мог выжать из своих угловых (7:0 к перерыву), то "Локомотив" едва не превратил в гол свой первый же угловой.

Ведран Чорлука обхитрил соотечественника Бистровича — "армейцев" спас сейв Игоря Акинфеева. Потом Смолов в контратаке легко расправился один в один с Вадимом Карповым и пробил в штангу.

Виктор Гончаренко отреагировал на происходящее заменой: Бистровича должен был поменять Фёдор Чалов. Но когда центрфорвард уже готовился вступить в игру, хорват совершил неосторожный фол и заработал удаление за два "горчичника". Как же не повезло ЦСКА!

Арбитр Федотов: обе жёлтые карточки были показаны Бистровичу по делу».

Марко Николич Главный тренер «Локомотива» Можно ли сказать, что это была тактическая победа? Нет, это была победа команды. Поздравляю команду с победой, мы заработали 3 важных очка. Продолжаем нашу работу, ничего большого не сделали. Мне понравилось, что «Локомотив» был настоящей командой на поле. Хочу напомнить, что за последние четыре игры мы не пропустили ни одного мяча, хотя играли против «Зенита», «Ростова», ЦСКА и «Тамбова». Игроки попадали в штанги, перекладины, мы могли заканчивать матч еще раньше, но команда — все равно молодцы, бойцы. Мне понравилось то, что я увидел на поле. Еще хочу сказать спасибо всем «экспертам», которые сделали за меня всю работу. Мне не нужно было специально мотивировать команду, надо было только повторить то, что было в СМИ за последние 7 дней. Спасибо еще раз, мы продолжаем нашу работу, вы — продолжайте вашу/

За ЦСКА и «Локо» тревожно

Автор «Спорта день за днем» Андрей Нойманн не впечатлен игрой команд в столичном дерби и с опаской ждет еврокубков.

«Странно, но ЦСКА после этого наоборот стал играть опаснее. Да, моменты у ворот Игоря Акинфеева тоже были частыми (помним об индивидуальных ошибках), но и у хозяев были реальные шансы забить гол. То Гильерме после чудной игры в одном эпизоде вытаскивал удар Влашича под перекладину, то Федор Чалов демонстрировал, почему он проиграл конкуренцию Чидере Эджуке.

Нигериец, кстати, все чаще сваливается на фланг, где ему играть намного привычнее. В то же время на скамейке помимо Чалова сидит и Адольфо Гайч. Тот самый купленный за большие деньги форвард, которого болельщики ждали не один сезон.

Помимо обострившейся борьбы за еврокубки главный итог один — очень страшно за обе московские команды в ожидании евроосени. Складывается ощущение, что ЦСКА пока не научился играть дорогостоящими новичками в составе, а Гончаренко нужны были не 10-миллионные приобретения, а только Зайнутдинов. "Локомотив" же просто выглядит бессистемной командой с вызывающей тревогу нестабильностью вратаря. Такое вот московское дерби».

Виктор Ганчаренко Главный тренер ЦСКА До 35-й минуты казалось, что это наш матч. Потом случилась наша прошлогодняя ситуация, когда мы теряли контроль над игрой. На самом деле, мы хорошо контролировали начало матча, а потом упустили нити игры. Мы не очень хорошо начинали атаки, уступали в единоборствах нападающим Эдеру и Смолову, которые зацепились за много простых мячей. Мы могли сыграть более агрессивно. После нашего удаления игра раскрылась, пошла атака на атаку, где мы, может быть, могли и сравнять счет

«Локомотив» заблокировал больше половины ударов ЦСКА

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов хвалит защитника «Локомотива» Мурило, проведшего уверенный матч.

«Когда "Локомотив" много обороняется, Мурило всегда абсолютный топ по оборонительным показателям. Весь вопрос в оценке его игры освободится к тому, привез он гол или не привез. Если не привез — это точно один из лучших игроков матча.

Бразилец всегда лучший в "Локомотиве" по выносам — 8, у остальных игроков максимум по 3. Добавим к этому 3 перехвата и 3 отбора.

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Выносить мячи, когда впереди у соперника малыши, большого ума не надо. Сегодня, понимая, что навешивать не на кого (Гайч вышел на 88-й, а толку), а пройти плотную оборону, особенно в меньшинстве, не получается, ЦСКА принялся молотить из-за штрафной: по подсчетам WhoScored, издали "армейцы" нанесли 11 ударов (всего — 21).

И 12 и 21 удара "Локомотив" заблокировал! Лидер, конечно, Мурило — 5 блокшотов, у Чорлуки 4. Пробиться в эту стену Влашич (он бил 7 раз, 5 заблокировали) так и не смог. Пособие для всех клубов Премьер-Лиги, как обезопасить себя от суперударов Николы».

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