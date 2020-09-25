Прощальный триумф Мартинеса. Испанец принес «Баварии» Суперкубок УЕФА

Мюнхенская «Бавария» в матче за Суперкубок УЕФА обыграла «Севилью» со счетом 2:1. В основное время на гол Лукаса Окампоса с пенальти победители Лиги чемпионов ответили голом Леона Горецки. Победный для немецкой команды мяч в концовке первого экстра-тайма забил Хави Мартинес. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Безжалостная «Бавария»

Журналист BBC Фил Макналти восхитился «Баварией», которая, по его мнению, вновь будет претендентом на победу в Лиге чемпионов в сезоне 2020/21.

«Мюнхенской "Баварии" пришлось хорошо постараться, но в чем команде Ханси Флика не откажешь, так это в яростной уверенности, которая сделала эту победу почти неизбежной, несмотря на то, что у "Севильи" был отличный шанс в концовке основного времени.

Победители Лиги чемпионов, которые сыграли без нескольких ведущих игроков, например, без Альфонсо Дейвиса, выглядели немного скованными, хотя защиту титула в Бундеслиге открыли разгромом "Шальке" со счетом 8:0.

И все же мы увидели проблески класса и угрозы со стороны Левандовски, а также скорость и напор, которые с собой из Манчестера привез Сане.

"Бавария" все еще выглядит безжалостной, голодной машиной, которая снова будет представлять огромную угрозу для своих соперников в Лиге чемпионов.

Победа в матче за Суперкубок УЕФА продлила ее беспроигрышную серию до 32 матчей во всех турнирах, в то же время беспроигрышная серия "Севильи" из 21 встречи прервалась.

Ханс-Дитер Флик Главный тренер «Баварии» Хави Мартинес забил победный гол и выиграл матч для нас. Порой футбол пишет настоящие истории, и эта — красивая. В среду сообщали, что Хави был в Бильбао, а сегодня он забил победный гол. У нас ушло минут 15 на то, чтобы войти в игру. Было классно видеть, как команда благодаря своему менталитету преодолевает трудности и добивается успеха. Моим игрокам пришлось преодолеть болевой порог, чтобы победить.

Еще одним важным моментом встречи в Будапеште стала атмосфера, поскольку фанаты вернулись на трибуны в еврокубках, пусть и в ограниченном количестве. Им пришлось соблюдать социальное дистанцирование, носить маски и проходить проверку температуры тела», — отмечает Макналти.

Мистер Суперкубок сказал «адиос»

Корреспондент Süddeutsche Zeitung Йонас Бекенкамп отдал должное автору победного гола Хави Мартинесу, который вскоре покинет «Баварию».

«Как же все происходящее напоминает 2013 год! Тогда Хави Мартинес, приобретенный за рекордные 40 миллионов евро, в матче за Суперкубок нанес точный удар по воротам "Челси" на последней минуте дополнительного времени и помог Пепу Гвардиоле завоевать первый титул для мюнхенского клуба.

Нынешний тренер Ханси Флик вспомнил ту красивую историю и выпустил на поле испанца в самый нужный момент, помня и о других событиях, связанных с Мартинесом.

Например, он помнил, как плакал Мартинес в октябре 2019 года, когда в матче с "Хоффенхаймом" тогдашний наставника Нико Ковач оставил его на скамейке, несмотря на нехватку игроков. Флик тогда был помощником тренера, он обнял Мартинеса и утешил его. В этот момент ему стало ясно, что его время в Мюнхене постепенно подходит к концу. Вечный Мартинес уже не казался таким мощным, его передвижение по полю стало медленным, а количество ошибок возросло.

Можно вспомнить, как в феврале 2019 года Мартинес бросался на каждый мяч на "Энфилде" в матче против "Ливерпуля", жертвуя собой и своим здоровьем. Или вспомнить о картинках из интернета, где перечислены все его болячки. Испанец — один из немногих, чья история травм на портале transfermarkt занимает две полные страницы.

Ночь в Будапеште подготовила отличную обстановку для его прощального раунда. Его последняя игра за "Баварию" может последовать уже в это воскресенье, когда состоится матч с "Хоффенхаймом".

Так называемое трансферное окно все еще открыто до 5 октября. Вопрос с переходом в "Атлетик" до конца не решен, хотя две недели назад Мартинес сказал своему тогдашнему коллеге Тьяго на тренировке, что в Бильбао для него уже приготовили футболку со вторым номером.

Хави Мартинес Полузащитник «Баварии» Всегда, когда надеваю футболку «Баварии», стараюсь отдавать все силы, выкладываться на 100 процентов. Сегодня я это показал. И не имеет значения, играю я 10 или 15 минут — стараюсь всегда помочь команде. Сегодня я помог голом. Я очень доволен. Это настоящая мечта. Все было как в 2013 году, когда я тоже забил. Это был хороший вечер.

Итак, дело сделано. Так закончилась целая эпоха в "Баварии": последний испанец готовится покинуть команду, а ведь было время, когда этих испанцев было даже больше, чем баварцев. Бернат, Пепе Рейна, Алонсо, Тьяго, Одриосола ушли, а теперь Мартинес говорит "адиос". Благодарим за все», — пишет Бекенкамп.

Престиж «Севильи» вырос

Обозреватель газеты AS Альфредо Реланьо похвалил «Севилью» за игру, которая заставила «Баварию» напрячься.

«Помимо самого результата, приятно видеть смелый футбол "Севильи" в этом матче за Суперкубок УЕФА. Вчера вечером в Будапеште, андалузская команда заставила "Баварию" сыграть в овертайме, а если бы на 88-й минуте забил Юссеф Эн-Несири, то мюнхенцы могли бы остаться без трофея. Но этому великому коллективу на выручку пришел превосходный вратарь.

В дополнительное время "Севилья" пропустила абсурдный гол от вышедшего на замену Хави Мартинеса. И несмотря на счет, мы имеем полное право хвалить проигравшую команду, потому что "Севилья" заставила напрячься "Баварию", привыкшую сокрушать всех своих соперников.

К тому же это была первая игра "Севильи" после каникул. Так что ей пришлось быстро решать, как разобраться с обжигающей атакой "Баварии" и с ее острием в лице Левандовски, возрожденного Мюллера, дьявольски подвижного Сане и талантливого Горецки.

Заработав пенальти в начале встречи, "Севилья" пропустила еще до перерыва, но больше одного мяча по истечении основного времени "Баварии" не подарила, проявив не только хорошие оборонительные, но и атакующие качества.

Во втором тайме выделялся уже упомянутый Эн-Несири, который нес постоянную угрозу. По мере развития игры стало ясно, что если он примет мяч, его скорость выведет его на свидание с Нойером. И момент возник, но микродуэль осталась за вратарем мюнхенцев.

Хулен Лопетеги Главный тренер «Севильи» Мы не смогли использовать свои моменты. У них невероятный голкипер — Нойер. Мы очень гордимся командой, отношением игроков к делу, их усилиями, менталитетом — футболисты верили в успех до самого конца. Увы, мы возвращаемся домой без трофея, но мы гордимся тем, что сделали.

В дополнительное время "Бавария" просто оказалась успешнее. Нельзя сказать, что это несправедливый итог. Но проигранный финал не уменьшает, а еще больше повышает европейский престиж испанского клуба», — убежден Реланьо.

«Севилья» пока не дотягивает до «Атлетико»

Эксперт Radio Marca Рауль Варела поразмышлял на тему статуса «Севильи» в сравнении с другими клубами из Испании.

«Хави Мартинес нанес удар головой, и "Севилья" упустила шанс завоевать Суперкубок УЕФА. Такой вот итог более 100 игровых минут матча против гегемонистской и доминирующей "Баварии", которая, честно говоря, могла забить победный гол гораздо раньше. У нее были моменты, иногда она сталкивалась с судейскими ошибками, но все же победила.

Когда в Будапеште прозвучал финальный свисток, многие начали задаваться вопросом, не является ли нынешняя "Севилья" третьей в списке сильнейших команд Испании. На мой взгляд, ответ очевиден: нет, не является, поскольку проигрывает борьбу мадридскому "Атлетико", с которым пытается бороться с начала века, чтобы вырваться из этого второго эшелона.

Обе команды развивались, выигрывали титулы, порой даже превосходили "Реал" и "Барселону". Если взвесить все достижения, кажется очевидным, что то, чего удалось достичь "Атлетико", имеет гораздо больший вес.

"Севилье" предстоит еще больше поработать, но сколько Лиг Европы эквивалентно двум финалам Лиги чемпионов? Сколько Суперкубков стоит Ла Лига или второе место в ней? Понятно, что победа, какой бы она ни была, вызывает радость, не сравнимую с любым другим чувством, но если говорить о достоинствах, трудностях и стабильности, Симеоне добился гораздо более качественных результатов, как в Испании, так и в Европе, где его бренд знаком всем болельщикам.

Томас Мюллер Форвард «Баварии» Как и ожидалось, «Севилья» была тяжелым соперником. Это сыгранная команда. У них не было супермоментов, но благодаря пенальти они открыли счет, и нам после этого пришлось собраться. Мы играли не оптимально и, особенно в начале матча, не лучшим образом использовали свободное пространство. Во втором тайме мы взяли игру под контроль. Вишенкой на торте, конечно, стал гол нашего Мистера Суперкубок Хави Мартинеса.

Нет, "Севилья" не третья команда Испании на данный момент, и это не упрек. Наоборот. О ней снова заговорили, что уже является хорошим знаком», — подчеркивает Варела. 0