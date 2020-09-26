Бенефис Айртона. Бразилец пригвоздил «Тамбов» дублем

Московский «Спартак» на выезде обыграл «Тамбов» (2:0) в матче 9-го тура РПЛ. На 75-й минуте красно-белые вышли вперед благодаря голу Айртона, который мощным ударом поразил ворота Никиты Чагрова. В концовке бразильский защитник оформил дубль, забив из-за пределов штрафной.

Дебюты на глазах Титова и Аленичева

Обозреватель «Чемпионата» Григорий Телингатер рассказывает о дебютантах в составе обеих команд, забывая, что Александр Кокорин уже попала в стартовый состав в кубковом матче.

«Рыжикову недавно исполнилось 40 лет. Он отыграл предыдущие 8 туров без замен, но теперь остался в запасе. В РПЛ дебютировал вратарь "Тамбова" Никита Чагров (ему 25 лет, в команде с января 2020 года). До этого голкипер выступал в ФНЛ за курский "Авангард" и даже играл в финале Кубка России. Хотя главное, что о нём нужно знать — рост (202 сантиметра).

У "Спартака" свой дебютант. Впервые в основном составе красно-белых появился Александр Кокорин. У него на счету было лишь 34 минуты в дерби с ЦСКА. Теперь же Кокорин за 52 минуты запомнился лишь ударом в крестовину. У "Тамбова" в первом тайме тоже был удар в каркас — Тетрашвили попал в перекладину.

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Отдельно про Кутепова, который снова вышел в основе. В матче с "Рубином" его признали лучшим игроком встречи. На этот раз получилось не столь успешно. Уже на 10-й минуте — жёлтая, а на 16-й он не справился с мячом и позволил пробить Обухову из отличной позиции — рядом с точкой пенальти. На 53-й минуте вместо Кутепова вышел другой Илья — Гапонов.

Матч в Саранске пришли посмотреть экс-судья РПЛ Александр Егоров, а рядом с ним сели Егор Титов и Дмитрий Аленичев. Конкурс на лучшую шутку про багаж объявляется открытым в комментариях».

«Спартак» без преимущества

Редакция Sport24 не впечатлена игрой красно-белых в первом тайме матча в Саранске.

«Главной кадровой неожиданностью стал дебют в Премьер-Лиге вратаря "Тамбова" Никиты Чагрова. 25-летний кипер пару сезонов дожидался своего шанса в "Ростове", но вышел на поле в главном дивизионе страны только сейчас. Сергей Рыжиков, допустивший результативную помарку в игре с "Локо", пропустил первый матч своей команды в этом чемпионате.

За тайм "Спартак" толком не заставил включаться дебютанта РПЛ: в единственном эпизоде москвичей Кокорин оторвался от Каплиенко после передачи Крала и пробил в крестовину. Это была одна из немногочисленных быстрых атак "Спартака", который снова вяз и мучился в позиционке.

Главный момент "Тамбова" до перерыва — выстрел Тетрашвили в перекладину после неудачного сброса от Наиля Умярова. Моменты соперников были эквивалентны, и в обоих случаях за вратарей сыграл каркас ворот. Добиться даже игрового преимущества у "Спартака" по итогам первых сорока пяти минут не получалось».

Кокорин показал, чем может помочь «Спартаку»

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов считает, что Кокорину не хватило времени чтобы проявить себя в матче с «Тамбовом».

«На момент замены Александр сделал меньше всех касаний мяча в составе своей команды (26), но для нападающего это не криминально, тем более что у Ларссона 27, у Зобнина — 30. Конечно, в игре, где "Спартак" почти не доводил мяч до передней линии, Александру было трудно.

Часто он пытался цепляться за мяч спиной к воротам, в одной из эпизодов отыграл пяткой в касание туда, где не было партнеров. Но по-настоящему ярко проявил себя в двух моментах с открыванием за спину на передачи на ход.

Так он нашел возможность пробить в перекладину, так он в начале второго тайма пробил во вратаря после паса Ларссона. Конечно, чтобы дебют в старте удался, стоило забить, но было бы интересно посмотреть на него больше, чем 52 минуты, которые отвел Тедеско. "Спартак" только начал играть в футбол.

О моменте Кокорина с попыткой добивания Ларссона мы уже упомянули, но следом Бакаев пробил издали, а Джордан чуть не завернул с линии штрафной мяч в девятку. "Спартак" заиграл совсем по-другому — быстро, вертикально, с нацеленностью на ворота, будто просто передвинув игру от центральной линии к чужой штрафной. В центре теперь верховодил Зобнин, а направо из-за травмы Умярова вышел Ещенко».

Соболев должен был выйти в старте

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер считает, что Доменико Тедеско ошибся с выбором форварда в стартовый состав.

«Сейчас все говорят о дубле Айртона, никогда прежде в РПЛ не забивавшего. Между тем оба мяча случились после выхода на 74-й минуте Соболева, первый — с его активным участием. И мне это кажется абсолютно закономерным. Тедеско можно хвалить за своевременную замену, но, возможно, "Спартаку" было бы легче, выйди Александр в стартовом составе.

"Тамбов" играл с пятью защитниками и почти всей командой — за линией мяча. Зазоры между игроками и между зонами отсутствовали. А такие зазоры, свободное пространство — это хлеб Кокорина, который вышел в стартовом составе. "Тамбов" раскрылся за первый тайм ровно раз, и Кокорин открылся за спину защитнику и попал в крестовину.

То, что большую часть времени Кокорин не был заметен, и его заменил Понсе на 52-й минуте, — на мой взгляд, не вина Александра. Во-первых, игра против закрытых команд, позиционная атака — не его стилистика. А во-вторых, он еще просто не мог успеть так наладить на тренировках взаимодействия с Бакаевым, Ларссоном, Кралом и остальными, поскольку совсем недавно в команде. А такое понимание с партнерами, когда нет пространства и нужно, что называется, искать щелочки, важно вдвойне».

Дубль Айртона

Обозреватель «Советского Спорта» Иван Сергеев хвалит главных героев матча — оформившего дубль Айртона и помогшего ему сделать это Соболева.

«В качестве последнего аргумента Тедеско использовал Александра Соболева, который, заменив Зелихмана Бакаева на 73-й минуте, сформировал впереди мощный кулак с Понсе. И не успел россиянин выйти на поле, как состоялся гол "Спартака".

Неудачная попытка Соболева пробить из пределов штрафной обернулась рикошетом на ногу Айртону — бразилец, как из пращи, расстрелял ближнюю девятку. Это был первый мяч бразильца в РПЛ. До этого он отличался за "Спартак" лишь однажды, в упомянутом выше матче с "Родиной" в Кубке России.

Календарь и таблица РПЛ

Что ж, Айртону так понравилось забивать, что вскоре он же создал еще один гол буквально из ничего. Подкараулив вынос из чужой штрафной, бразилец направил мяч на удачу в сторону ворот Чагрова, чтобы лишить "Тамбов" возможности для контратаки. И — попал точно в угол.

Так "Мордовия Арена" увидела уникальное событие — дубль совершенно незабивного Айртона. На этом игру можно было заканчивать. 0:2 звучали для "Тамбова" как приговор.

Таким образом, красно-белые впервые в истории победили "Тамбов" и отправились болеть за "Уфу", чтобы та отобрала очки у "Зенита" и не позволила питерцам сместить "Спартак" с первого места».

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