Пиррова победа. «Зенит» деклассировал «Уфу», но потерял трех лидеров

Питерский «Зенит» обыграл «Уфу» (6:0) в матче 9-го тура РПЛ. Артем Дзюба отметился хет-триком, Сердар Азмун оформил дубль, а еще один гол забил Алексей Сутормин. Иранский форвард получил травму и покинул поле на 79-й минуте. В перерыве матча был заменен защитник хозяев Деян Ловрен, а в начале второго тайма из-за травмы с поля ушел Малком. «Зенит» набрал 20 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ, опередив «Спартак» по дополнительным показателям. В следующем туре эти команды встретятся друг с другом.

Перемены от Семака, перформанс от фанатов

Автор Sport24 Владимир Колос изучает стартовый состав питерского клуба и рассказывает об антураже матча, проходящего на фоне 40-летия фанатского движения «Зенита».

«Новый сезон "Зенит" начал бодро, но затем так же резко притормозил. После 12 очков из 12 возможных на старте последовала серия из четырех матчей, которые включили в себя всего одну победу.

Перед матчем с "Уфой" питерцы опустились на второе место. "Спартак" уверенно обыграл "Тамбов" и оторвался от сине-бело-голубых на три очка. Чтобы отыграть гандикап, Сергей Семак пошел на изменения в составе. В центр защиты вернулся восстановившийся Ярослав Ракицкий, налево ушел Дуглас Сантос. Также в составе неожиданно появился Александр Ерохин.

Перед началом матча состоялось празднование 40-летия фанатского движения "Зенита". Вообще, изначально сразу после окончания матча на "Петровском" должна была пройти встреча между фанатами и легендами "Зенита". Но из-за запрета силовиков она была перенесена на другую дату. Так что сегодня все ограничилось перфомансом. А на трибуне с фанатами находились как раз те самые футболисты, которые должны были сегодня выйти против них на поле».

Азмун забивает, Дзюба не отстает

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов впечатлен активным началом матча от питерского клуба, который быстро воплотил преимущество в голы.

«Чувствовалось, что "Зенит" был очень мотивирован из-за серии неудачных матчей, тем более в прошлом сезоне чемпион ни разу не выиграл у "Уфы" и даже не забил ей. В первые же 10 минут хозяева создали несколько моментов. Любопытно, что Ерохин и Малком действовали больше в центре или в полуфлангах, оставляя фланги защитникам и добавляя вариантов между линиями.

Однако забил "Зенит" тогда, когда, казалось, чуть-чуть сбавил давление. Вильмар Барриос неожиданно включил плеймейкера и выполнил точную, своевременную передачу в штрафную. Защитник "Уфы" Александр Сухов поспешил переключиться с Сердара Азмуна на Ерохина, и иранец свободно забил отличным ударом в касание.

Всего семь минут потребовалось петербуржцам, чтобы увеличить преимущество. Второй гол привёз защитник "Уфы" Йонуц Неделчару. Румын, укрывая мяч от Азмуна, сделал неловкое движение рукой и ударил по лицу иранского форварда. Судья Алексей Сухой назначил штрафной, но повтор помог определить, что нарушение Неделчару произошло ещё внутри штрафной гостей. Артём Дзюба уверенно реализовал пенальти: голкипер Александр Беленов прыгнул в одну сторону, а капитан "Зенита" покатил мяч в другую».

Азмун ответил голами на критику

Автор Rusfootball.info Иван Долинин признает, что уфимцы не сумели оказать достойного сопротивления чемпиону, а также хвалит иранского бомбардира «Зенита».

«Беленов, конечно, славится высоким процентом отраженных пенальти, но переиграть в этой дуэли Дзюбу невероятно сложно. Сразу и не вспомнить, когда вообще Артем последний раз не реализовывал 11-метровый. "Зенит" получил комфортное преимущество. "Уфа" никак не могла предъявить ему в ответ хоть какую-то контригру.

По факту команда Евсеева впервые создала что-то интересное в атаке лишь на последней минуте первого тайма. Да и то благодаря не самым надежным действиям Ракицкого и Оздоева у своей штрафной. Да и то не сумев даже пробить в створ — Йокич из выгодной позиции запулил выше ворот.

После перерыва "Уфа" стала действовать поострее. Корректировки от Вадима Евсеева привели к тому, что Бизяк наконец-то начал получать возможности для ударов, а мы вспомнили, зачем "Зениту" нужен Кержаков. Впрочем, смещение акцента гостей в сторону нападения дало больше свободы атакующим игрокам хозяев.

И на исходе часа игры Ерохин и Дзюба сделали все, чтобы Азмун оформил дубль. Иранца, к слову, серьезно критиковали в последнее время, но сегодня двумя забитыми мячами и заработанным пенальти он дал лучший ответ на предъявленные претензии».

Травма Сердара

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов хвалит Артема Дзюбу, оформившего хет-трик и беспокоится за состояние Сердара Азмуна в преддверии матча со «Спартаком».

«К петербуржцам в последнее время возникали вопросы по функциональной подготовке. Болельщики в соцсетях стали предполагать, что все из-за Лиги чемпионов — мол, тренерский штаб выводит команду на пик к октябрю. Сложно сказать, так ли это на самом деле, но против "Уфы" зенитовцы выглядели гораздо живее. А самое главное — лидер Артем Дзюба наконец-то заиграл в полную силу, оформив хет-трик и отдав голевой пас.

"Уфа" держалась тайм. Возможно, ее подкосил эпизод с пенальти — в неоднозначной ситуации и после просмотра ВАР судья поменял решение и назначил вместо штрафного 11-метровый удар. А после перерыва гости раскрылись, надеясь отыграть хотя бы один мяч, но вместо этого получили еще четыре в свои ворота.

Однако главным событием тайма стал вовсе не какой-то из забитых мячей и даже не хет-трик Дзюбы — травма Азмуна. Семак еще в перерыве заменил Ловрена, затем убрал с поля Малкома, но другого лидера не сохранил — иранец в борьбе с Никитиным упал на газон и покинул его лишь с помощью врачей. Возможно, с иранцем случилось что-то серьезное».

Вадим Евсеев Главный тренер «Уфы» Я думаю, когда проигрываешь 0:6 тяжело что-то говорить. Если бы я знал, что случилось, наверное, этого бы не произошло. Чем «Зенит» хотел воспользоваться, тем и воспользовался. Да, мы владели мячом, но ничего не создали. При перехвате они первой же передачей посылали мяч вперед. Самое тяжелое поражение в вашей карьере? Я думаю, может, оно и будет последним. С чем это связано? С тем, что «Уфа» проиграла 0:6. После этого все возможно.

Семак дал шанс дублерам

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев отмечает, что тотальное преимущество «Зенита» позволило Сергею Семаку дать игровое время молодежи.

«Примечательно, что даже хотя Сергей Семак убрал лидеров, выпустив игроков, мало получающих игровую практику, игра "Зенита" почти не изменилась. Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев использовал все замены к 66-й минуте, пытаясь хоть как-то повлиять на игру своей команды.

Но доминирование "Зенита" завершилось только после финального свистка. Ну а Артем Дзюба, оставшийся на поле до самого конца, успел отметиться хет-триком. Особенно эффектным получился второй гол, когда форвард принял мяч на грудь и вторым касанием расстрелял Беленова.

Расстроить могут разве что травмы. Под вопросом состояние Ловрена. Из-за какого-то повреждения был заменен Малком, а также проблемы с коленом в столкновении с Никитиным образовались у Азмуна. Потеря каждого из этих игроков перед матчем со "Спартаком", который состоится через неделю, может стать серьезной головной болью для тренерского штаба "Зенита".

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Но пока в чемпионате у Питера солнечно, как и в городе на выходных. "Зенит" снова сравнялся по очкам со "Спартаком" и вернулся на первое место».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Посмотрим, насколько серьезные травмы у наших игроков. Что касается Ракицкого, то мы не стали рисковать. По Малкому пока ничего не могу сказать. У Ловрена ушиб, но не факт, что именно это повлияло на его самочувствие. Дождемся, когда будет проведено обследование. У «Уфы» был единственный явный голевой момент, когда мы ошиблись в обороне в конце первого тайма. С точки зрения результата, достаточно хорошая игра была для нас.

Травмы подпортили настроение «Зениту»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер считает, что вынужденные замены подпортили питерскому клубу радость от домашней победы.

«А "Зенит" разгромил соперника — и эти 5:0 были совсем не похожи на прошлый сезон, когда в двух матчах "Уфа" не пропустила от "Зенита" ничего. Впрочем, с учетом уже 18 пропущенных мячей и всего пяти очков у обескровленных по части состава уфимцев, вопрос, дело ли в силе "Зенита", в последнее время проигравшего "Динамо" и сыгравшего вничью с "Уралом", или со слабостью его соперника.

Где обещанное главой попечительного совета "Уфы" Мурзагуловым усиление? Или по части трансферов этот клуб без Шамиля Газизова не способен вообще ни на что? Эти 0:6 — на совести не Вадима Евсеева, а тех, кто не оправдывает надежд Александра Беленова, говорившего: "Надеюсь, что нас не бросят".

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А "Зениту" испортить настроение перед "Спартаком" могут сразу три травмы важнейших игроков, повлекшие за собой вынужденные замены, — Ловрена, Малкома и Азмуна. Их серьезность предстоит выяснить, но тот же иранец не смог покинуть поле сам, и, когда его увозили, закрыл руками лицо. Такая жестикуляция обычно не говорит ни о чем хорошем.

Думаю, три гола из шести "Уфе" зенитовцы с радостью обменяли бы на здоровье трех своих футболистов. Хотелось бы, чтобы к одному из главных матчей сезона и метатели метафизической перчатки имени Газизова, и те, кому она адресована, подошли в лучших составах.

Потому что матч этот и по зрелищности, и по эмоциям, и, надеюсь, по качеству должен стать украшением первого круга».

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