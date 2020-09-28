Усталость и ошибки Флика. «Бавария» впервые проиграла в 2020 году

Мюнхенская «Бавария» в выездном матче второго тура немецкой Бундеслиги потерпела поражение от «Хоффенхайма» со счетом 1:4. На дубль Андрея Крамарича и голы Эрмина Бичакчича и Мунаса Даббура действующие чемпионы ответили единственным точным ударом Йозуа Киммиха. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Смелость «Хоффенхайма»

Редакция Kicker похвалила «Хоффенхайм» за смелость, с которой команда Себастьяна Хенесса вышла на игру против действующего чемпиона.

«Сначала казалось, что игра пойдет по ожидаемому сценарию. "Бавария" быстро завладела инициативой и начала изматывать "Хоффенхайм" уже привычными быстрыми передачами на своей половине поля. Мюнхенцы контролировали ситуацию, но никак не могли создать опасный момент.

Себастьян Хенесс хорошо подготовил своих футболистов, которые, к удивлению, знали, как нужно перехватывать завершающий пас гостей. Вначале хозяевам поля не удавалось проводить хорошие атаки, но затем последовал угловой, после которого Бичакчич открыл счет.

"Бавария" была застигнута врасплох, но не смогла отреагировать, а вскоре грубую ошибку допустил Павар, который небрежно отдал пас назад. Даббур этим подарком воспользовался и поразил ворота Нойера.

Надвигался большой сюрприз. "Хоффенхайм" стал играть нахально и мог увеличить преимущество после моментов Баумгартнера и Крамарича. Но "Бавария", имевшая колоссальное преимущество во владении мячом в первом тайме, не оставалась без дела и раз за разом наносила удары. Выстрелам Мюллера и Сане не хватило капли точности, чего не скажешь о Киммихе, который с 16 метров запустил мяч точно в верхний угол.

Даже после перерыва игра оставалась конкурентоспособной, динамичной и острой для обеих команд. Флик решил освежить состав, выпустив Горецку и Левандовски, но это сильно не помогло. Хотя "Бавария" и оказывала огромное давление, "Хоффенхайм" всегда был рядом с мячом, когда это было нужно. Хозяева имели даже лучшие моменты: Нойер спас свою команду на 74-й минуте после удара Скова, но спустя три минуты был бессилен после выстрела Крамарича.

"Бавария" не сдалась и продолжала без устали бежать вперед. Однако "Хоффенхайм" не только оборонялся, но и продолжал контратаковать. Шикарный проход Бебу в штрафной площади прервал Нойер, а пенальти реализовал Крамарич, установив финальный счет в компенсированное время второго тайма», — говорится в материале.

«Бавария» явно не успевала за соперником

Журналисты Deutsche Welle отметили безнадежность, с которой провела матч мюнхенская «Бавария».

«Осознавая плотный график матчей, тренер "Баварии" Ханси Флик внес коррективы в стартовый состав, сделав сразу четыре изменения, в том числе, оставил в запасе Роберта Левандовски и Леона Горецку.

Однако даже с более свежими игроками "Бавария" никак не могла войти в игру. Только когда Бичакчич головой с углового поразил ворота Нойера, баварцы наконец начали что-то делать. Киммих стал все чаще прорываться к угловому флажку, а Лерой Сане, наконец, попытался использовать свою скорость, чтобы уходить от защитников.

Тем не менее "Хоффенхайм" оставался более энергичной командой. Каждый выигранный мяч быстро передавался атакующей тройке в составе Кристофа Баумгартнера, Мунаса Даббура и Андрея Крамарича. Именно Даббур воспользовался неудачно выполненным обратным пасом Павара и удвоил преимущество "Хоффенхайма".

Хотя "Бавария" забила гол перед перерывом, она явно проигрывала сопернику. Вторые мячи, которые она обычно собирала, падали к ногам противника. Ее удушающий прессинг около чужих ворот сменился тусклым галопом.

После перерыва Флик начал проводить замены. Павар и Сане ушли с поля, из заменили Горецка и Коман. Свежие ноги помогли лишь незначительно. И в последнюю четверть часа "Хоффенхайм" довел дело до победы.

Финальный свисток, похоже, стал облегчением для действующих чемпионов. Когда команды направились в раздевалку, Серж Гнабри остался, глядя на пустую трибуну, по-видимому, пытаясь понять, что только что произошло», — гласит материал.

Физическая и моральная усталость

Обозреватель Süddeutsche Zeitung Кристоф Кнер подчеркнул, что поражению «Баварии» поспособствовала накопленная усталость.

«Всего две минуты понадобилось непобедимой "Баварии", чтобы испытать первый момент шока. Корентен Толиссо лежал на газоне, и, похоже, не собирался вставать. Быстрый взгляд на тренерский штаб заставил задуматься, кто же может заменить француза. Это мог сделать Леон Горецка, который попал на скамейку запасных только для того, чтобы хоть немного отдохнуть. Кто-то еще? Да, это мог быть Тьяго, но сейчас он "Ливерпуле".

После короткого отдыха Толиссо встал, но тема игры была задана: что же ждет якобы лучшую команду в мире?

Через 90 минут на этот вопрос было дано два предварительных ответа. Во-первых, "Бавария" потерпела впечатляющее поражение от "Хоффенхайма" со счетом 1:4, третье при Ханси Флике и первое в 2020 году. Во-вторых, уже в среду мюнхенцам предстоит сыграть в Суперкубке против дортмундской "Боруссии".

Кто-то спросит: разве "Бавария" не играла в Суперкубке совсем недавно против "Севильи". Да, уважаемые знатоки, верно, но это был Суперкубок УЕФА, а теперь нас ждет другой Суперкубок, немецкий.

Сейчас еще сентябрь, а "Бавария", судя по ощущениям, находится в апреле-мае. Это те месяцы, которые накапливают наибольшее количество матчей: Бундеслига, Кубок, Лига чемпионов. Игрокам приходится терпеть, потому что они понимают, что это решающий этап сезона и совсем скоро будет летний перерыв.

"Баварии" следует быть осторожной, чтобы не потерять счет времени: сейчас старый сезон, тот который был четыре недели назад, или это новый? Прошлый сезон, разделенный коронавирусом, привел к тому, что новый сезон превращается не только в борьбу за финансы, но и в борьбу против физической и моральной усталости», — отмечает Кнер.

Тактические упущения Флика

Тедди Сон в своем блоге на SB Nation немного покритиковал тренера «Баварии» Ханси Флика за нежелание менять тактический план.

«Прежде, чем перейти к сути, я хочу сказать, что не призываю уволить Ханси Флика, и не думаю, что об этом вообще стоит говорить. За последние десять месяцев Флик редко ошибался с тактической точки зрения. Даже в двух прошлогодних поражениях тактически он не был перехитрен. Но минувшим вечером он мог пойти по иному пути.

Система Флика основана на прессинге и контрпрессинге. Когда его команда не владеет мячом, игроки быстро передвигаются, чтобы отобрать игровой снаряд как можно скорее. При этом нередко можно увидеть двух или трех игроков, окружающих одного соперника. Как только команда возвращает мяч, она снова начинает действовать быстро, на этот раз для того, чтобы растянуть оборону противника и выйти на свои линии, прежде, чем это будет замечено. Такой подход интенсивен, эффективен и безжалостен. Таким образом "Бавария" забила бесчисленное количество голов, а также выиграла немало наград.

Но эта система требует больших затрат сил и выносливости. Если вы хотите, чтобы ваши игроки окружали противника с двух-трех сторон, вам нужно, чтобы они и бегали в два или три раза больше, чем соперник. Возможно, это сработало бы, если бы у футболистов было достаточно времени на отдых, но у "Баварии" почти не было времени почивать на лаврах после триумфа в Лиссабоне.

Команде была дана всего неделя перед подготовкой к новому сезону, и ей даже пришлось перенести свой матч Кубка Германии на октябрь. Более того, в середине недели у мюнхенцев был матч за Суперкубок УЕФА против "Севильи", который длился изнурительные 120 минут. Было очевидно, что команда устала еще до игры с "Хоффенхаймом".

После таких испытаний игроки не могли применить привычную тактику Флика, и тренер это знал. Ему следовало учесть это и, возможно, изменить свой стиль в соответствии с текущей ситуацией. Да, все мы знаем, что Ханси не любит ничего менять. Мы видели, как он настаивал на сохранении высокой линии обороны до финального свистка в финальном матче Лиги чемпионов, несмотря на то, что "Бавария" забила лишь один гол.

Но тогда у него был отдохнувший состав, да и противник находился в аналогичной ситуации. Накануне же все было не так», — пишет Сон. 0