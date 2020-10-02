Жеребьёвка Лиги Европы 2020/2021

Кто играет
Групповой этап Лиги Европы состоит из 48 команд. Как и в прежние годы, они разбиты на 12 групп по 4.
Россия
В этот раз в Лиге Европы сыграет только одна команда из России — ЦСКА. «Ростов» и «Динамо» позорно провалили квалификацию, а «Краснодар» справился с греческим ПАОКом, потому сумел пробиться в Лигу чемпионов.
Турнир
Из группового этапа в 1/16 финала выйдут 24 команды, занявшие первые два места в своих квартетах. Там к ним добавятся 8 команд, которые финишируют третьими в группах Лиги чемпионов.
Календарь и таблица Лиги Европы
Перед жеребьевкой все команды разделены по корзинам согласно своему клубному рейтингу УЕФА.
В одну группу не попадут команды из одной корзины и одного чемпионата. Увы, снова не сыграют друг с другом Россия и Украина.
Корзина 1: «Арсенал» (Англия), «Тоттенхэм» (Англия), «Рома» (Италия), «Наполи» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Байер» (Германия), «Вильярреал» (Испания),
Корзина 2: «Динамо» Загреб (Хорватия), «Спарта» (Чехия), «Славия» (Чехия), «Лудогорец» (Болгария), «Янг Бойз» (Швейцария), «Црвена Звезда» (Сербия), «Рапид» (Австрия), «Лестер» (Англия), ПАОК (Греция), «Карабах» (Азербайджан), «Стандарт» (Бельгия), «Реал Сосьедад» (Испания)
Корзина 3: «Гранада» (Испания), «Милан» (Италия), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), АЕК (Греция), «Рейнджерс» (Шотландия), «Мельде» (Норвегия), «Хоффенхайм» (Германия), «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль), ЛАСК (Австрия), «ЧФР Клуж» (Румыния)
Корзина 4: «Заря» (Украина), «Ницца» (Франция), «Лилль» (Франция), «Риека» (Хорватия), «Дандолк» (Ирландия), «Слован» Либерец (Чехия), «Антверпен» (Бельгия), «Лех» Познань (Польша), «Сивасспор» (Турция), «Вольфсбергер» (Австрия), «Омония» (Кипр), ЦСКА София (Болгария).
Даты матчей
Коронавирус сдвинул начало сезона в еврокубках на полтора месяца, потому групповой этап пройдет в очень сжатые сроки:
Тур 1: 22 октября
Тур 2: 29 октября
Тур 3: 5 ноября
Тур 4: 26 ноября
Тур 5: 3 декабря
Тур 6: 10 декабря
Жеребьевка 1/16 финала намечена на 14 декабря 2020 года. Финал ЛЕ сезона 2020/2021 пройдет 26 мая в Гданьске, Польша.
Что еще
Вручат призы лучшему игроку Лиги Европы прошлого сезона. 0