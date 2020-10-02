ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Жеребьёвка Лиги Европы 2020/2021

    Онлайн жеребьёвки группового этапа Лиги Европы 2020/2021: когда матчи, кто с кем играет. Начало — 14:00 мск.

    Футбол Лига Европы Жеребьевка Футбол России ЦСКА Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Вся лентаСамое главное
    Жеребьевка Лиги чемпионовЖеребьёвка Лиги чемпионов 2020/2021 Жеребьевка Лиги ЕвропыЖеребьёвка Лиги Европы 2020/2021 «Валенсия»Примера. «Барса» разгромила «Сельту», «Реал» одолел «Вальядолид», «Атлетико» сыграл вничью с «Уэской»
  • 19:41
    • «Зенит», «Локо» и «Краснодар» узнали соперников по групповому раунду ЛЧ
  • 00:45
    • «Милан» по пенальти одолел «Риу Аве» и вышел в групповой этап ЛЕ
  • 00:29
    • «Барселона» в меньшинстве разгромила «Сельту»
  • 23:53
    • «Арсенал» выбил «Ливерпуль» из Кубка лиги
  • 23:51
    • «Тоттенхэм» вышел в групповой этап Лиги Европы, «Спортинг» вылетел
  • 20:46
    • УЕФА разрешил частичный допуск болельщиков на стадионы
  • 22:56
    • «Селтик» одолел «Сараево» и вышел в групповой этап ЛЕ
    Все новости спорта
    Жеребьевка Лиги Европы
    Жеребьевка Лиги Европы
  • 15 000
  • Уникальный кешбэк для новичковЗабрать!
    2 октября московский ЦСКА узнает соперников по групповому этапу Лиги Европы. Все подробности и онлайн жеребьевки — на LiveSport.Ru.
  • Онлайн
  • Жеребьевка начнется в 14:00 мск.

    • Кто играет

    Групповой этап Лиги Европы состоит из 48 команд. Как и в прежние годы, они разбиты на 12 групп по 4.

    Россия

    В этот раз в Лиге Европы сыграет только одна команда из России — ЦСКА. «Ростов» и «Динамо» позорно провалили квалификацию, а «Краснодар» справился с греческим ПАОКом, потому сумел пробиться в Лигу чемпионов.

    Турнир

    Из группового этапа в 1/16 финала выйдут 24 команды, занявшие первые два места в своих квартетах. Там к ним добавятся 8 команд, которые финишируют третьими в группах Лиги чемпионов.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Перед жеребьевкой все команды разделены по корзинам согласно своему клубному рейтингу УЕФА.

    В одну группу не попадут команды из одной корзины и одного чемпионата. Увы, снова не сыграют друг с другом Россия и Украина.

  • Жеребьёвка Лиги чемпионов 2020/2021
  • Онлайн жеребьёвки группового этапа ЛЧ 2020/2021: когда матчи, кто с кем играет
  • Вчера

    • Корзина 1: «Арсенал» (Англия), «Тоттенхэм» (Англия), «Рома» (Италия), «Наполи» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Байер» (Германия), «Вильярреал» (Испания), ЦСКА (Россия), «Брага» (Португалия), «Гент» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды), «Селтик» (Шотландия)

    Корзина 2: «Динамо» Загреб (Хорватия), «Спарта» (Чехия), «Славия» (Чехия), «Лудогорец» (Болгария), «Янг Бойз» (Швейцария), «Црвена Звезда» (Сербия), «Рапид» (Австрия), «Лестер» (Англия), ПАОК (Греция), «Карабах» (Азербайджан), «Стандарт» (Бельгия), «Реал Сосьедад» (Испания)

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    Корзина 3: «Гранада» (Испания), «Милан» (Италия), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), АЕК (Греция), «Рейнджерс» (Шотландия), «Мельде» (Норвегия), «Хоффенхайм» (Германия), «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль), ЛАСК (Австрия), «ЧФР Клуж» (Румыния)

    Корзина 4: «Заря» (Украина), «Ницца» (Франция), «Лилль» (Франция), «Риека» (Хорватия), «Дандолк» (Ирландия), «Слован» Либерец (Чехия), «Антверпен» (Бельгия), «Лех» Познань (Польша), «Сивасспор» (Турция), «Вольфсбергер» (Австрия), «Омония» (Кипр), ЦСКА София (Болгария).

    Даты матчей

    Коронавирус сдвинул начало сезона в еврокубках на полтора месяца, потому групповой этап пройдет в очень сжатые сроки:

    Тур 1: 22 октября
    Тур 2: 29 октября
    Тур 3: 5 ноября
    Тур 4: 26 ноября
    Тур 5: 3 декабря
    Тур 6: 10 декабря

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Жеребьевка 1/16 финала намечена на 14 декабря 2020 года. Финал ЛЕ сезона 2020/2021 пройдет 26 мая в Гданьске, Польша.

    Что еще

    Вручат призы лучшему игроку Лиги Европы прошлого сезона. 0

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Зенит» — «Уфа»
  • Пиррова победа. «Зенит» деклассировал «Уфу», но потерял трех лидеров
    • 21:48 26/09/2020     Пеп Гвардиола
  • Гвардиола столкнулся с наибольшим вызовом в тренерской карьере
    • 04:46 28/09/2020     Джейдон Санчо
  • Трансферный дайджест. 22-28 сентября
    • 23:11 28/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 2 октября
  • Сегодня в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Лейкерс — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ковентри Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Фиорентина — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Унион — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Травалья — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Рууд — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры