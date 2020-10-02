Жеребьёвка Лиги Европы 2020/2021

2 октября московский ЦСКА узнает соперников по групповому этапу Лиги Европы. Все подробности и онлайн жеребьевки — на LiveSport.Ru.

Онлайн Жеребьевка начнется в 14:00 мск.

Кто играет

Групповой этап Лиги Европы состоит из 48 команд. Как и в прежние годы, они разбиты на 12 групп по 4.

Россия

В этот раз в Лиге Европы сыграет только одна команда из России — ЦСКА. «Ростов» и «Динамо» позорно провалили квалификацию, а «Краснодар» справился с греческим ПАОКом, потому сумел пробиться в Лигу чемпионов.

Турнир

Из группового этапа в 1/16 финала выйдут 24 команды, занявшие первые два места в своих квартетах. Там к ним добавятся 8 команд, которые финишируют третьими в группах Лиги чемпионов.

Календарь и таблица Лиги Европы

Перед жеребьевкой все команды разделены по корзинам согласно своему клубному рейтингу УЕФА.

В одну группу не попадут команды из одной корзины и одного чемпионата. Увы, снова не сыграют друг с другом Россия и Украина.

Корзина 1: «Арсенал» (Англия), «Тоттенхэм» (Англия), «Рома» (Италия), «Наполи» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Байер» (Германия), «Вильярреал» (Испания), ЦСКА (Россия) , «Брага» (Португалия), «Гент» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды), «Селтик» (Шотландия)

Корзина 2: «Динамо» Загреб (Хорватия), «Спарта» (Чехия), «Славия» (Чехия), «Лудогорец» (Болгария), «Янг Бойз» (Швейцария), «Црвена Звезда» (Сербия), «Рапид» (Австрия), «Лестер» (Англия), ПАОК (Греция), «Карабах» (Азербайджан), «Стандарт» (Бельгия), «Реал Сосьедад» (Испания)

Корзина 3: «Гранада» (Испания), «Милан» (Италия), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), АЕК (Греция), «Рейнджерс» (Шотландия), «Мельде» (Норвегия), «Хоффенхайм» (Германия), «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль), ЛАСК (Австрия), «ЧФР Клуж» (Румыния)

Корзина 4: «Заря» (Украина), «Ницца» (Франция), «Лилль» (Франция), «Риека» (Хорватия), «Дандолк» (Ирландия), «Слован» Либерец (Чехия), «Антверпен» (Бельгия), «Лех» Познань (Польша), «Сивасспор» (Турция), «Вольфсбергер» (Австрия), «Омония» (Кипр), ЦСКА София (Болгария).

Даты матчей

Коронавирус сдвинул начало сезона в еврокубках на полтора месяца, потому групповой этап пройдет в очень сжатые сроки:

Тур 1: 22 октября

Тур 2: 29 октября

Тур 3: 5 ноября

Тур 4: 26 ноября

Тур 5: 3 декабря

Тур 6: 10 декабря

Все прогнозы на Лигу Европы

Жеребьевка 1/16 финала намечена на 14 декабря 2020 года. Финал ЛЕ сезона 2020/2021 пройдет 26 мая в Гданьске, Польша.

Что еще

Вручат призы лучшему игроку Лиги Европы прошлого сезона. 0