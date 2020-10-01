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    Жеребьёвка Лиги чемпионов 2020/2021

    Онлайн жеребьёвки группового этапа ЛЧ 2020/2021: когда матчи, кто с кем играет. Начало — в 18:00 мск.

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    Жеребьевка Лиги чемпионов
    Жеребьевка Лиги чемпионов
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    1 октября в 18:00 начнется необычная жеребьевка Лиги чемпионов. Во-первых, никогда прежде в истории турнира в групповой этап не попадали сразу три клуба из России. Во-вторых, из-за коронавируса матчи пройдут в очень короткий промежуток времени. Вся информация о жеребьевке и ее онлайн — на LiveSport.Ru.

    Кто играет

    В групповом этапе Лиги чемпионов сыграют 34 команды. 26 из них получили прямые путевки по итогам национальных первенств, еще 6 — по итогам квалификации.

    Россия

    Россию впервые в истории представят три команды: «Зенит», «Локомотив» (оба получили прямые путевки) и «Краснодар» (пробившийся через квалификацию).

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    • Ситуация уникальная и в ближайшие годы не повторится: уже со следующего сезона у России останутся только два места в Лиге чемпионов.

    Турнир

    Как и в предыдущие сезоны, ЛЧ разбита на 8 групп по 4 команды. Перед жеребьевкой все команды были разбиты на 4 корзины, согласно своему рейтингу УЕФА.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В одну группу не попадут команды из одной корзины и из одного национального чемпионата. Кроме того, разведены клубы России и Украины.

    Корзина 1: «Бавария», «Севилья», «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», ПСЖ, «Зенит», «Порту».

    Корзина 2: «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Шахтёр», «Боруссия» Дортмунд, «Аякс».

    Корзина 3: «Динамо» Киев, «РБ Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Интер», «Лацио», «Аталанта», «Олимпиакос», «Краснодар».

    Корзина 4: «Локомотив», «Марсель», «Ренн», «Брюгге», «Боруссия» Менхенгладбах, «Истанбул Башакшехир», «Мидтьюлланн», «Ференцварош».

    Даты

    С учетом того, что нынешний клубный сезон начался позже обычного, туры Лиги чемпионов пройдут по довольно сжатому расписанию:

    Тур 1: 20/21 октября
    Тур 2: 27/28 октября
    Тур 3: 3/4 ноября
    Тур 4: 24/25 ноября
    Тур 5: 1/2 декабря
    Тур 6: 8/9 декабря

    Что дальше

    В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-2 места в группах. Третьи клубы отправлятся в плей-офф Лиги Европы.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Жеребьевка 1/8 финала состоится 14 декабря 2020 года.

    Что еще интересного

    Помимо самой жеребьевки в Женеве будут названы лучшие футболист и футболистка сезона, лучшие игроки по каждому амплуа ЛЧ прошлого сезона. 0

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