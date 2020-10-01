1 октября в 18:00 начнется необычная жеребьевка Лиги чемпионов. Во-первых, никогда прежде в истории турнира в групповой этап не попадали сразу три клуба из России. Во-вторых, из-за коронавируса матчи пройдут в очень короткий промежуток времени. Вся информация о жеребьевке и ее онлайн — на LiveSport.Ru.

Кто играет

В групповом этапе Лиги чемпионов сыграют 34 команды. 26 из них получили прямые путевки по итогам национальных первенств, еще 6 — по итогам квалификации.

Россия

Россию впервые в истории представят три команды: «Зенит», «Локомотив» (оба получили прямые путевки) и «Краснодар» (пробившийся через квалификацию).

Ситуация уникальная и в ближайшие годы не повторится: уже со следующего сезона у России останутся только два места в Лиге чемпионов.

Турнир

Как и в предыдущие сезоны, ЛЧ разбита на 8 групп по 4 команды. Перед жеребьевкой все команды были разбиты на 4 корзины, согласно своему рейтингу УЕФА.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В одну группу не попадут команды из одной корзины и из одного национального чемпионата. Кроме того, разведены клубы России и Украины.

Корзина 1: «Бавария», «Севилья», «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», ПСЖ, «Зенит» , «Порту».

Корзина 2: «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Шахтёр», «Боруссия» Дортмунд, «Аякс».

Корзина 3: «Динамо» Киев, «РБ Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Интер», «Лацио», «Аталанта», «Олимпиакос», «Краснодар» .

Корзина 4: «Локомотив» , «Марсель», «Ренн», «Брюгге», «Боруссия» Менхенгладбах, «Истанбул Башакшехир», «Мидтьюлланн», «Ференцварош».

Даты

С учетом того, что нынешний клубный сезон начался позже обычного, туры Лиги чемпионов пройдут по довольно сжатому расписанию:

Тур 1: 20/21 октября

Тур 2: 27/28 октября

Тур 3: 3/4 ноября

Тур 4: 24/25 ноября

Тур 5: 1/2 декабря

Тур 6: 8/9 декабря

Что дальше

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-2 места в группах. Третьи клубы отправлятся в плей-офф Лиги Европы.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Жеребьевка 1/8 финала состоится 14 декабря 2020 года.

Что еще интересного

Помимо самой жеребьевки в Женеве будут названы лучшие футболист и футболистка сезона, лучшие игроки по каждому амплуа ЛЧ прошлого сезона. 0