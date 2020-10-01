Кто играет
В групповом этапе Лиги чемпионов сыграют 34 команды. 26 из них получили прямые путевки по итогам национальных первенств, еще 6 — по итогам квалификации.
Россия
Россию впервые в истории представят три команды: «Зенит», «Локомотив» (оба получили прямые путевки) и «Краснодар» (пробившийся через квалификацию).
Ситуация уникальная и в ближайшие годы не повторится: уже со следующего сезона у России останутся только два места в Лиге чемпионов.
Турнир
Как и в предыдущие сезоны, ЛЧ разбита на 8 групп по 4 команды. Перед жеребьевкой все команды были разбиты на 4 корзины, согласно своему рейтингу УЕФА.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В одну группу не попадут команды из одной корзины и из одного национального чемпионата. Кроме того, разведены клубы России и Украины.
Корзина 1: «Бавария», «Севилья», «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», ПСЖ,
Корзина 2: «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Шахтёр», «Боруссия» Дортмунд, «Аякс».
Корзина 3: «Динамо» Киев, «РБ Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Интер», «Лацио», «Аталанта», «Олимпиакос»,
Корзина 4:
Даты
С учетом того, что нынешний клубный сезон начался позже обычного, туры Лиги чемпионов пройдут по довольно сжатому расписанию:
Тур 1: 20/21 октября
Тур 2: 27/28 октября
Тур 3: 3/4 ноября
Тур 4: 24/25 ноября
Тур 5: 1/2 декабря
Тур 6: 8/9 декабря
Что дальше
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-2 места в группах. Третьи клубы отправлятся в плей-офф Лиги Европы.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Жеребьевка 1/8 финала состоится 14 декабря 2020 года.
Что еще интересного
Помимо самой жеребьевки в Женеве будут названы лучшие футболист и футболистка сезона, лучшие игроки по каждому амплуа ЛЧ прошлого сезона. 0