Пятый титул в 2020 году. «Бавария» завоевала Суперкубок Германии

«Бавария» завоевала Суперкубок Германии, обыграв на «Альянц Арене» дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:2. В составе победителей голы забили Корентен Толиссо, Томас Мюллер и Йохуа Киммих, тогда как проигравшие ответили точными ударами Юлиана Брандта и Эрлинга Холанна. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

Энергичный Киммих

Журналист Süddeutsche Zeitung Себастьян Фишер назвал творцом победы «Баварии» Йозуа Киммиха, который в ключевой атаке продемонстрировал свою заряженность на триумф.

«Что-то подобное мы видели четыре месяца назад. Тогда Йозуа Киммих точным ударом тоже поразил ворота "Боруссии" и с открытым ртом помчал праздновать свой успех. И все же гол в матче за Суперкубок в Мюнхене рассказал нам другую историю, чем ту, когда мюнхенцы побелили 1:0 в Дортмунде в конце мая и открыли себе путь к чемпионству.

Тогда, напомним, Киммих, направил мяч в дальний верхний угол из-за пределов штрафной. Это было произведение футбольного искусства, а также результат точно выполненного плана: разведка доложила, что вратарь Роман Бюрки всегда стоит далеко от линии своих ворот. Киммих умело этим воспользовался.

На этот раз, когда на 82-й минуте счет был 2:2, нельзя было говорить об искусстве или плане, когда Киммих отобрал мяч в центре поля и после обратной передачи Роберта Левандовски пробил прямо в голкипера Марвина Хица.

За этим последовал еще один удар, когда левая нога Киммиха, вытянутая в падении, подсекла мяч так, что он пролетел над вратарем, оказавшись в сетке», — отмечает Фишер.

Молодежь на подходе

Корреспондент Kicker Франк Линкеш выделил в составе «Баварии» молодого американца Криса Ричардса, который может стать альтернативой Бенжамену Павару.

«Ханси Флик грамотно сыграл против "Боруссии". Наставнику "Баварии" пришлось обойтись без травмированных Лероя Сане, Леона Горецки, Давида Алабы и Жерома Боатенга. Серж Гнабри, который в последнее время выглядел измученным, получил возможность отдохнуть почти час, пока не заменил Кингсли Комана, который все еще пребывает не в лучшей форме после выхода с двухнедельного карантина.

Вечер среды еще раз показал, что у мюнхенской команды правильный менталитет, примером чего является Йозуа Киммих и его волевой победный гол. Тем не менее "Бавария" порой смотрелась уязвимой. Просто "Хоффенхайм" безжалостно воспользовался этим в прошлое воскресенье, а "Боруссия" — нет.

Из-за своего ограниченного состава Флик решил понадеяться на молодежь и не остался разочарован. Наибольшее количество минут среди молодых игроков, вышедших на замену, получил Крис Ричардс.

Американец заменил получившего повреждение Бенжамена Павара при счете 2:2. 20-летний игрок перешел из ФК "Даллас" в "Баварию" еще в 2018 году, но ему потребовалось время, чтобы освоиться. Во второй половине минувшего сезона он играл здорово и помог второй команде стать лучшей в третьем дивизионе.

Партнеры по команде называют его "Эйр Ричардс", поскольку он хорошо играет головой как в обороне, так и в атаке. В статусе центрального защитника ему будет нелегко бороться за место в составе основной команды из-за обилия высококлассных игроков, а вот на позиции правого защитника у него должны быть шансы проявиться себя, пока мюнхенская команда не нашла сменщика для Павара. В матче за Суперкубок он был надежен в обороне, но должен поработать над качеством передач вперед», — констатирует Линкеш.

Блеск «Боруссии» во втором тайме

Авторы SB Nation отметили игру дортмундской «Боруссии» во втором тайме, когда она сумела завладеть инициативой.

«Дортмундская "Боруссия" нарастила темп во втором тайме, но решительный и эффективный подход "Баварии" к игре помог ей завоевать пятый трофей в 2020 году.

Игра "Боруссии" во втором тайме была действительно впечатляющей. В первые 45 минут "желто-черные" сосредоточились на том, чтобы превзойти оппонента по численности оборонительных игроков, сформировав плотный блок в полузащите. Однако во втором тайме дортмундцы прибавили, поскольку перестали быть пассивными и начали атаковать через центр.

Их прессинг нарушил игру баварцев, и они смогли создать много опасных моментов. Оба гола "Боруссия" забила после того, как отобрала мяч, используя прессинг. Даже столь опытного защитника Бенжамена Павара, известного своим умным позиционированием, дортмундцы ловили во время контратак, используя свою юную звезду Эрлинга Холанна.

Тем не менее, "Боруссии" не хватало точности в завершающей передаче, и коллективное трио обороны Никлас Зюле-Люка Эрнандес-Хави Мартинес оказалось довольно прочным, чтобы выстоять», — говорится в материале.

Боязнь перегрузить игроков

Обозреватель Ruhr Nachrichten Дирк Крампе указал на тот факт, что матч за Суперкубок прошел в не самое подходящее время для обеих команд.

«Значение, которое оба соперника придали Суперкубку Германии, можно было увидеть даже после финального свистка. Некоторые игроки купались в брызгах шампанского, а другие быстро исчезли в подтрибунном помещении, как будто только что потеряли очки. Особые обстоятельства сделали дату данной игры такой, которая не понравилась ни "Баварии", ни "Боруссии".

Люсьен Фавр не хочет рисковать перегрузить игроков или подвергнуть их риску получить травму. Ближайшие недели будут напоминать английский календарь, так что важность каждой игры значительно вырастет.

Наставник "Боруссии" оставил некоторых важных игроков основного состава (Витселя, Геррейро) на скамейке запасных, сделал сразу шесть изменений по сравнению с предыдущей встречей и при счете 2:2 снял нападающего, который всегда доставляет сопернику неприятности и способен забить гол. Это говорит о многом.

Чего на самом деле стоит дортмундская "Боруссия"? Как "Бавария" переживет бесчисленные стрессы и завоевания титулов? Ответы на эти вопросы мы получим через добрые пять недель, когда мюнхенская команда сыграет на "Сигнал Идуна Парк". Тогда интенсивность снова будет значительно выше, тогда на поле будет менее дружелюбная атмосфера и дуэли будут более жестокими. А Эрлингу Холанну точно не разрешат принять душ по прошествии 65 минут», — убежден Крампе. 0