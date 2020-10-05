Разгром «Ливерпуля» придает силы конкурентам

В 5-м туре «Ливерпуль» потерпел разгром от «Астон Виллы» со счетом 2:7. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Вилла» разорвала высокую линию обороны «Ливерпуля»

«В эти дезориентирующие времена может казаться, что все ориентиры размыты. "Астон Вилла" не должна уничтожать "Ливерпуль" — безжалостную силу, созданную Юргеном Клоппом, завоевывающую трофеи, из-за чего их усеянная звездами четверка защитников в свете прожекторов выглядит как кролики. Но в необычный вечер на печально тихом "Вилла Парк" именно это и произошло», — пишет на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.

«Олли Уоткинс, прибывший из "Брентфорда" за 28 млн фунтов, сделал хет-трик перед перерывом, а Джек Грилиш, выдающийся игрок данного матча, оформил дубль и сделал три ассиста. "Вилла" выиграла три из трех поединков в начале сезона высшего дивизиона — впервые с 1962 года, но это всего лишь детали заголовка. История о том, как кларетовые заявили о себе с первого свистка, разорвав высокую линию обороны "Ливерпуля" на куски и сделав одно из самых громких заявлений в своей истории».

«Ливерпуль» впервые в истории пропустил семь голов

«"Астон Вилла" стильно продолжила прекрасное начало сезона Премьер-лиги — подопечные Дина Смита безжалостно расправились с чемпионом со счетом 7:2 в замечательный вечер на "Вилла Парк". "Ливерпуль" впервые в истории клуба получил аж семь голов. Несмотря на свои проблемы с защитой, мерсисайдцы по-прежнему выглядели относительно хорошо в атаке, а результативность Салаха позволила ему забить более 100 мячей в АПЛ», — указывает ESPN.

«На этой неделе Юрген Клопп празднует пять лет работы у руля "Красных", но все подарки были преподнесены бирмингемцам, где грубый вынос Адрианом задал тон мрачному выступлению обороны гостей, в результате которого они пропустили семь мячей. Как бы плох ни был "Ливерпуль" в обороне, трудно повлиять на явно ошеломленного Клоппа, а отсутствие Алиссона и Мане только умножило проблемы команды».

«Ливерпулю» грозят проблемы из-за травмы

«Мерсисайдцам не хватало основного вратаря Алиссона из-за травмы, а также Мане и Алькантары, у которых обнаружили коронавирус. Но ничто не может оправдать это выступление, — несомненно, худшего за время эффектной эры Юргена Клоппа в клубе. Даже в прошлом году, когда они выставили свою молодежную команду, чтобы сразиться с "Виллой" в Кубке Лиги, пока первая команда боролась на клубном чемпионате мира, это закончилось только поражением 0:5», — отмечает Эмлин Бегли в отчете BBC о матче.

«Адриан совершил пять ошибок, непосредственно приведших к забитым голам, в его 21 матче за "Ливерпуль" — столько же, сколько Алиссон в 92 поединках, и Клопп сообщил после игры, что бразилец, вероятно, пропустит несколько игр из-за травмы плеча. Несколько мячей бирмингемцы забили благодаря высокой линии обороны соперника, который просто не мог справиться с коварством Грилиша, Баркли и завершением атак Уоткинса. Будет ли Клопп рассматривать эту игру как разовую аномалию, или то, как проиграла команда будет беспокоить немца?».

Тяжелое поражение «Ливерпуля» вселяет веру в конкурентов

«На самом деле это может быть хорошим результатом для АПЛ, как таковой, вселяет в людей надежду, веру, что они все все еще могут продолжать бороться и выиграть чемпионство. Конечно, "Манчестер Сити", который мог бы отставать от "Ливерпуля" на восемь очков после сегодняшнего дня, это вселяет в них большую веру. Может быть, соседи "Красных" [из "Эвертона"] немного воодушевлены накануне матча в дерби, ведь отлично начали сезон», — рассуждал в эфире Sky Sports экс-защитник «Ливерпуля» Джимми Каррагер.

«Но я все еще верю, что есть только две команды, которые могут стать чемпионом — качество, которое для этого есть, имеют "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Они были и раньше, но, возможно, это вселяет всем надежду и веру, что они могут победить подопечных Клоппа и остановить их попытки сохранить титул. Вот что делают тяжелые поражения». 0