ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Разгром «Ливерпуля» придает силы конкурентам

    Реакция прессы на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль»

    Футбол АПЛ Футбол Англии Астон Вилла Ливерпуль Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» впервые в истории пропустил семь мячейРазгром «Ливерпуля» придает силы конкурентам Гжегож Крыховяк«Валидольный», но все же успех. «Локомотив» одержал третью победу подряд Футболисты «Сочи»Заболотный ответил критикам. «Сочи» разобрался с «Ростовом»
  • 23:52
    • «Барселона» и «Севилья» обменялись голами
  • 23:15
    • «Астон Вилла» забила семь мячей «Ливерпулю»
  • 22:19
    • Матч «Ювентус» — «Наполи» не состоится
  • 22:06
    • «Динамо» дома обыграло «Краснодар»
  • 20:54
    • Покер Левандовски принес «Баварии» победу над «Гертой»
  • 20:23
    • «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» пропустил шесть мячей от «Тоттенхэма»
  • 00:33
    • «Пари Сен-Жермен» арендовал форварда «Эвертона»
    Все новости спорта
    «Ливерпуль» впервые в истории пропустил семь мячей
    «Ливерпуль» впервые в истории пропустил семь мячей
  • 15 000
  • Уникальный кешбэк для новичковЗабрать!
    В 5-м туре «Ливерпуль» потерпел разгром от «Астон Виллы» со счетом 2:7. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Вилла» разорвала высокую линию обороны «Ливерпуля»

    «В эти дезориентирующие времена может казаться, что все ориентиры размыты. "Астон Вилла" не должна уничтожать "Ливерпуль" — безжалостную силу, созданную Юргеном Клоппом, завоевывающую трофеи, из-за чего их усеянная звездами четверка защитников в свете прожекторов выглядит как кролики. Но в необычный вечер на печально тихом "Вилла Парк" именно это и произошло», — пишет на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.

  • Успешный дебют. Тьяго показал, зачем он нужен «Ливерпулю»
  • Испанец помог своему новому клубу обыграть «Челси»
  • 21/09/2020

    • «Олли Уоткинс, прибывший из "Брентфорда" за 28 млн фунтов, сделал хет-трик перед перерывом, а Джек Грилиш, выдающийся игрок данного матча, оформил дубль и сделал три ассиста. "Вилла" выиграла три из трех поединков в начале сезона высшего дивизиона — впервые с 1962 года, но это всего лишь детали заголовка. История о том, как кларетовые заявили о себе с первого свистка, разорвав высокую линию обороны "Ливерпуля" на куски и сделав одно из самых громких заявлений в своей истории».

    «Ливерпуль» впервые в истории пропустил семь голов

    «"Астон Вилла" стильно продолжила прекрасное начало сезона Премьер-лиги — подопечные Дина Смита безжалостно расправились с чемпионом со счетом 7:2 в замечательный вечер на "Вилла Парк". "Ливерпуль" впервые в истории клуба получил аж семь голов. Несмотря на свои проблемы с защитой, мерсисайдцы по-прежнему выглядели относительно хорошо в атаке, а результативность Салаха позволила ему забить более 100 мячей в АПЛ», — указывает ESPN.

    20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    «На этой неделе Юрген Клопп празднует пять лет работы у руля "Красных", но все подарки были преподнесены бирмингемцам, где грубый вынос Адрианом задал тон мрачному выступлению обороны гостей, в результате которого они пропустили семь мячей. Как бы плох ни был "Ливерпуль" в обороне, трудно повлиять на явно ошеломленного Клоппа, а отсутствие Алиссона и Мане только умножило проблемы команды».

    «Ливерпулю» грозят проблемы из-за травмы

    «Мерсисайдцам не хватало основного вратаря Алиссона из-за травмы, а также Мане и Алькантары, у которых обнаружили коронавирус. Но ничто не может оправдать это выступление, — несомненно, худшего за время эффектной эры Юргена Клоппа в клубе. Даже в прошлом году, когда они выставили свою молодежную команду, чтобы сразиться с "Виллой" в Кубке Лиги, пока первая команда боролась на клубном чемпионате мира, это закончилось только поражением 0:5», — отмечает Эмлин Бегли в отчете BBC о матче.

  • Долгожданный альянс. Помогут ли Моуринью и Бейл друг другу?
  • Португальский специалист все-таки будет тренировать валлийского вингера
  • 22/09/2020

    • «Адриан совершил пять ошибок, непосредственно приведших к забитым голам, в его 21 матче за "Ливерпуль" — столько же, сколько Алиссон в 92 поединках, и Клопп сообщил после игры, что бразилец, вероятно, пропустит несколько игр из-за травмы плеча. Несколько мячей бирмингемцы забили благодаря высокой линии обороны соперника, который просто не мог справиться с коварством Грилиша, Баркли и завершением атак Уоткинса. Будет ли Клопп рассматривать эту игру как разовую аномалию, или то, как проиграла команда будет беспокоить немца?».

    Тяжелое поражение «Ливерпуля» вселяет веру в конкурентов

    «На самом деле это может быть хорошим результатом для АПЛ, как таковой, вселяет в людей надежду, веру, что они все все еще могут продолжать бороться и выиграть чемпионство. Конечно, "Манчестер Сити", который мог бы отставать от "Ливерпуля" на восемь очков после сегодняшнего дня, это вселяет в них большую веру. Может быть, соседи "Красных" [из "Эвертона"] немного воодушевлены накануне матча в дерби, ведь отлично начали сезон», — рассуждал в эфире Sky Sports экс-защитник «Ливерпуля» Джимми Каррагер.

  • Гвардиола столкнулся с наибольшим вызовом в тренерской карьере
  • Реакция прессы на матч «Манчестер Сити» — «Лестер»
  • 28/09/2020

    • «Но я все еще верю, что есть только две команды, которые могут стать чемпионом — качество, которое для этого есть, имеют "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Они были и раньше, но, возможно, это вселяет всем надежду и веру, что они могут победить подопечных Клоппа и остановить их попытки сохранить титул. Вот что делают тяжелые поражения». 0

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    ЦСКА
  • Победить — трудно, проиграть — стыдно. ЦСКА досталась сложная группа
    • 21:45 02/10/2020     Юрген Клопп
  • Великолепный Мане, урок для Артеты и дилемма для Клоппа
    • 15:19 29/09/2020     ПАОК — «Краснодар»
  • Долгожданный момент. Три российских клуба сыграют в групповом этапе ЛЧ
    • 00:59 01/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    9.00
  • Экспресс дня 5 октября
  • Сегодня в 21:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Джокович — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Фучович — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры