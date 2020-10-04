«Валидольный», но все же успех. «Локомотив» одержал третью победу подряд

В матче 10-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» на своем поле с трудом, но все же переиграл «Химки» (2:1). «Локо» Марко Николича продолжает беспроигрышную серию и преследует четверку лидеров РПЛ. Давайте узнаем, что пишут обозреватели по поводу этого результата.

В прошлый раз без Крыховяка, в этот раз без Смолова

Обозреватель Rusfootball Иван Долинин рассказал о кадровых проблемах и перестановках у обеих команд в преддверии поединка.

«После победы над "Динамо" в дебютном матче в качестве главного тренера "Химок" Игорь Черевченко сделал лишь одну перестановку в стартовом составе. Она оказалась вынужденной, поскольку Ломовицкий покинул подмосковный клуб, и на его место пришлось найти нового кандидата. Сегодня им стал Липовой. При этом новички команды — Глушаков и Мирзов — остались на скамейке запасных и вышли на поле только после перерыва.

Несмотря на то, что дерби с ЦСКА было выиграно и без Крыховяка, Николич, конечно же, не мог не вернуть отбывшего дисквалификацию поляка в состав. Так что здесь удивления не было. Чего не скажешь об отсутствии в заявке Смолова. Только непосредственно перед игрой стало известно, что российский нападающий получил небольшую травму на вчерашней тренировке, и тренерский штаб решил поберечь игрока.

Вместо Смолова в основу попал Лисакович. Событие для белоруса историческое, ведь ранее он выходил только на замену и никогда не начинал с первых минут. И это как раз тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Без повреждения у Смолова Лисакович с большой долей вероятности вновь оказался бы в запасе».

Замена Смолова сработала

Молодой форвард «Локомотива» Виталий Лисакович сумел оправдать ожидания тренера и в первом тайме подарил своей команде преимущество в виде забитого мяча. Как это было, написала редакция Sport24.

«Постепенно "Локомотив" забрал мяч под контроль и начал исправно душить "Химки" регулярными атаками. Через центр прорвать плотную оборону гостей у хозяев не получалось — приходилось бить издали. Зато проходили прострелы и навесы с флангов. В одной из таких атак мог забить Миранчук, но мяч после его удара поймал голкипер Лантратов. Лисаковичу тоже не повезло — он пробил головой выше ворот.

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Впрочем, вторым шансом белорусский форвард распорядился гораздо лучше. После навеса с углового Чорлука сделал скидку Лисаковичу, а тот с линии ворот вколотил мяч в сетку. Этот гол стал дебютным для нападающего в составе "Локо" ».

Травма Чорлуки и гол «Химок» на старте второго тайма

Ведран Чорлука был главным в оборонительной линии «красно-зеленых», однако хорват снова получил повреждение, второе в этом сезоне. После перерыва его уже не было на поле, а гости сравняли счет. Sport24 рассказывает об этих эпизодах.

Антон Миранчук Twitter «Локомотива»

«Череду атак хозяев в первом тайме смог прервать лишь Ведран Чорлука. Находясь вдали от мяча, защитник неожиданно завалился на газон и попросил замену. В итоге вместо капитана железнодорожников на поле вышел Куликов.

В концовке первой половины игры "Локо" по-прежнему позиционно пытался вскрыть оборону "Химок". Гостей же за весь тайм хватило лишь на несколько сносных контратак и пару неопасных ударов издали.

Тем не менее в начале второго тайма подмосковная команда неожиданно преобразилась. В перерыве Черевченко заменил Куата на Глушакова, и буквально в первой же атаке после свистка о возобновлении матча гости забили. Идову отправил Кухарчука в забег по левому флангу, тот прострелил вдоль лицевой линии, а Боженов расстрелял пустые ворота».

Игра с опаской

«Локомотив» с трудом добыл в этом матче победу. Местами команда Николича даже уступала «красно-черным» во владении мячом. Редакция «Футбол на Куличках» рассказала о событиях со вторым голом хозяев и о том, что последовало за ним.

«Пропущенный гол заставил футболистов "Локомотива" встрепенуться. Хозяева пошли вперёд большими силами, надеясь в кратчайшие сроки вернуть себе лидерство. Желаемого команда Николича добилась на 55-й минуте! Удар Эдера с линии штрафной заблокировал Тихий, после чего Миранчук подхватил мяч на левом флаге и выполнил мягкую подачу на линию вратарской, на которую откликнулся Игнатьев и головой вонзил снаряд под перекладину ворот Лантратова — 2:1. Снова сработал ход Николича с выдвижением Владислава в полузащиту.

Находясь на эмоциональном подъёме, хозяева не собирались сбавлять обороты. Они тут же организовали ещё несколько качественных наступлений на ворота Лантратова. Одно из них увенчалось симпатичным обводящим ударом Миранчука, но в створ Антон не попал. "Химки", в свою очередь, старались на регулярной основе отвечать сопернику своими контратаками. Один из выпадов со стороны гостей завершился плотным выстрелом Дядюна из пределов штрафной, после которого снаряд пролетел рядом со штангой. Далее Черевченко сделал двойную замену, направленную на обновление группы атаки. Липового и Кухарчука поменяли Конате и Мирзов. После этих перестановок футболисты подмосковного клуба выдали очень качественный пятиминутный отрезок. Гости забрали мяч под свой контроль, прижали "Локомотив" к его воротам, и в позиционных атаках пытались найти слабые места в обороне противника. Правда, этот контроль над игровым снарядом со стороны команды Черевченко не привёл к созданию опасных моментов у ворот Гилерме.

Примерно за четверть часа до конца основного времени Мирзов впервые продемонстрировал свой фирменный дриблинг в футболке "Химок". Резиуан на левом фланге накрутил пару опекунов и нанёс удар, после которого мяч угодил в голову Дядюна и полетел в створ ворот "Локомотива". На счастье хозяев, после рикошета от Владимира снаряд прилетел прямо в Гилерме. Далее химчане ещё подали несколько стандартных положений, извлечь пользу из розыгрышей которых им не удалось. В данном игровом отрезке команда Черевченко владела мячом 70% времени. Думаю, никто не мог ожидать такого территориального доминирования от "Химок" на "РЖД Арене".

Владимир Игнатьев — лучший игрок матча fclokomotiv

В заключительном игровом отрезке Николич наконец-то сделал вторую замену. Потерявшегося на поле во втором тайме Лисаковича сменил Жемалетдинов. Пока Рифат осваивался на поле, его партнёры в одной из редких атак заработали очередной угловой, розыгрыш которого снова едва не стал результативным. Опять Мурило без помех бил головой из выгодной позиции, но не попал в створ. Очень большие проблемы у "Химок" с игрой на стандартах возле своих ворот. Под занавес основного времени Черевченко выпустил на поле Алиева вместо подуставшего Дядюна. В ответ Николич бросил в бой Рыбчинского вместо Миранчука. Дмитрий активно вошёл в игру и сразу отметился классным обводящим ударом, с которым не без труда справился Лантратов. "Химки" пытались напоследок организовать хотя бы подобие давления на ворота Гилерме, но их усилия не были воплощены в жизнь».

Дело техники

Константин Алексеев со «Спорт Экспресс» считает, что победа «Локомотива» над «Химками» вполне ожидаема. И действительно, по мастерству хозяева превосходили своих оппонентов.

Мы должны еще много работать. Я доволен результатом. В первом тайме мы контролировали игру, но во втором начали нервничать. У нас было много моментов, мы могли закончить матч раньше. У нас много новых игроков в команде. Перед нами еще много работы Марко Николич

«Даже без Федора победа над новичком РПЛ казалась делом техники. Первый матч Игоря Черевченко на посту главного тренера получился отличным — красно-черные взяли три очка у "Динамо" (1:0). Однако невозможно каждый раз играть с такой запредельной самоотдачей и везением (бело-голубые создали с десяток моментов и нанесли 26 ударов). По качеству футбола чувствовалось, что "Химки" пока не вышли на уровень премьер-лиги». 0