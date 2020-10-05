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    «Севилья» — топ команда, «Барселона» — пока нет

    Реакция прессы на матч «Барселона» — «Севилья»

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    «Севилья» Лопетеги может побороться за чемпионство
    «Севилья» Лопетеги может побороться за чемпионство
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    В 5-м туре Примеры «Барселона» и «Севилья» разошлись миром со счетом 1:1. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Севилья» — претендент на титул

    «"Барселона" сыграла вничью со счетом 1:1 против "Севильи", которая на столь раннем этапе демонстрирует все достоинства претендента на чемпионский титул. Подопечные Лопетеги вернулись после лета и выставили ту же сильную и уверенную команду, которая завершила прошлый сезон шестой победой в Лиге Европы», — пишет в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

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    • «Куман снова сыграл с тем же стартовым составлом, если не считать вынужденной замены из-за отсутствия Лангле (Араухо хорошо его подменил). Тем не менее, даже хотя Месси был активнее, чем в предыдущие дни (по крайней мере, до тех пор, пока не устал), каталонцы провели всю игру на шаг позади андалусцев. Гризманн был бледен, а Фати не блистал, как в прошлых турах. Но, несмотря на ничью, Куман, похоже, идет правильным путем».

    «Барселона» идет в правильном направлении

    «21-летний Араухо заменил дисквалифицированного Лангле и стал лучшим игроком "Барсы" в тот вечер. Защитник, который на этой неделе получил свой первый вызов в сборную Уругвая, показал, что он более чем готов играть на таком уровне, когда это необходимо. Начав сезон с двух побед и двух "сухих" матчей, коллектив Рональда Кумана пропустил гол и потеряла очки впервые с момента назначения голландца — правда, против очень хорошей команды», — отмечает в материале ESPN Сэм Марсден.

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    «Анализ, в целом, должен быть положительным [в отношении каталонцев], но ничья с "Севильей" показала, что впереди еще много работы. "Барса" выглядела немного беззубой в атаке и немного уставшей в игре с мячом.

    Куман провел смелые замены, выпустив молодых Педри и Тринкау, но не изменил схему, которая явно не работала. Он также дал сигнал клубу, что все еще хочет нового нападающего, не выпустив Брейтуэйта и даже не допустив к разминке Дембеле. Уход француза — ключ к получению денег для подписания "центрфорварда" до дедлайна в понедельник».

    Кунде был лучшим на поле

    «"Барселона" обыграла "Вильярреал" и "Сельту", не пропустив в первых двух матчах эпохи Кумана, хотя это всегда было их самым тяжелым заданием. Теперь это снова случилось. Набравшая хорошую форму и не проигрывающая в основное время с февраля, "Севилья" сохранила свои показатели владения мячом и нанесла почти столько же ударов по воротам (13 и 12 соответственно)», — рассуждает Дэниэл Льюис в отчете Goal.com о матче.

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    • «Кроме того, было легко понять, почему защитник гостей Кунде так популярен среди европейских клубов: он выполнил больше передач (77), чем любой игрок на поле, и не допустил ни одного фола. Что еще более впечатляюще, учитывая, что Месси был на поле, никто не превзошел его три удара по воротам. Навас же сделал голевую передачу в первых двух матчах чемпионата "Севильи" и забил на "Камп Ноу" гол — правда, в пользу соперника».

    Лопетеги построил сильную команду

    «Новая эра "Барселоны" выглядела многообещающей в первых двух матчах в этом сезоне... но затем прибыла "Севилья". Хорошо натренированная команда Лопетеги душила своих каталонских оппонентов на "Камп Ноу" в воскресенье вечером, сдержав их ничьей 1:1. Результат и матч показывают, что Куману предстоит еще много работы, прежде чем его революция в "Барселоне" завершится», — пишет на страницах Marca материал с заголовком «"Севилья" — топ команда, "Барселона" — пока нет» Хайме Ринкон.

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    • «Лопетеги оставил свой отпечаток на этой команде "Севильи". Андалуская команда провела выдающиеся несколько недель, включая триумф в Лиге Европы, хорошо сыгранный Суперкубок УЕФА против "Баварии" и теперь ничья на "Камп Ноу". Во многом это было связано с их тренером, которого удалили на трибуну после удаления по ходу матча с "Леванте" в середине недели» 0

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