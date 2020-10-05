Трансферный дайджест. 29 сентября — 5 октября

Томас Парти
«Атлетико», полузащитник, 27 лет
Полузащитник «Атлетико» Томас Парти может оказаться в АПЛ, утверждает журналист Cope Антонио Руис.
По информации источника, «Арсенал» связался с Ла Лигой и заявил, что готов выплатить отступные за ганского футболиста.
Клаусула, прописанная в контракте Парти с «Атлетико», составляет 50 миллионов евро.
Информацию о предложении подтверждает The Athletic. Утверждается, что «Арсенал» настроен оптимистично. Кроме того, лондонцы готовы провести медобследование в Испании.
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Отметим, что «Атлетико» пока не собирается предлагать новое соглашение полузащитнику Томасу Парти, на которого претендует еще и «Ювентус».
В начале года 27-летний ганец отклонил предложение клуба продлить контракт, согласно которому его отступные превысили бы нынешние 50 млн евро, сообщает Мarca.
По данным источника, Парти — один из самых низкооплачиваемых игроков «Атлетико». Срок его соглашения с «индейцами» истекает в июне 2023 года. В мадридском клубе уверены, что опорник останется.
Наш прогноз: «Атлетико»
Джон Стоунз
«Манчестер Сити», защитник, 26 лет
Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз может перейти в «Тоттенхэм», сообщает Daily Mail.
По информации издания, «шпоры» хотят арендовать 26-летнего англичанина с опцией возможного выкупа за 20 миллионов фунтов.
Однако отмечается, что игрок хочет остаться в «Ман Сити», если только ему не сообщат о том, что он больше не нужен клубу.
Напомним в это трансферное окно «горожане» подписали двух центральных защитников — Натана Аке и Рубена Диаша.
В этом сезоне Стоунз сыграл лишь в одном матче АПЛ из четырех.
Наш прогноз: «Тоттенхэм»
Амад Траоре
«Аталанта», полузащитник, 18 лет
Вингер «Аталанты» Амад Траоре продолжит карьеру в АПЛ, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Манкунианцы никак не могут договориться с полузащитником дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо, поэтому ищут альтернативные варианты.
По данным источника, «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер 18-летнего футболиста за 30 миллионов евро плюс бонусы.
В «МЮ» считают, что у него такое же будущее, как у перешедшего в «Ювентус» Деяна Кулусевски.
Впрочем, Траоре присоединится к «Юнайтед» только в январе 2021 года, поскольку ему нужно получить итальянский паспорт и разрешение на работу.
На счету ивуарийца 3 матча и 1 гол в Серии А. Прошлой осенью игроком интересовались «Манчестер Сити» и «Ювентус».
Наш прогноз: «Аталанта»
Кингсли Коман
«Бавария», полузащитник, 24 года
Вингер «Баварии» Кингсли Коман может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист ESPN Роб Доусон.
По информации источника, манкунианцы по-прежнему намерены усилить правый фланг атаки до закрытия трансферного окна и рассматривают вариант с подписанием француза.
Отмечается, что переходы хавбека «Боруссии» Джейдона Санчо и полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле маловероятны.
При этом «МЮ» планирует сохранить в команде хавбека Дэниэла Джеймса и защитника Брэндона Уильямса, несмотря на имеющиеся предложения об аренде игроков.
В середине сентября уже сообщалось об интересе «Ман Юнайтед» к Коману.
Наш прогноз: «Бавария»
Тома Лемар
«Атлетико», полузащитник, 24 года
Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар может продолжить карьеру в Бундеслиге, сообщает Sport Bild.
Тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик намерен добавить глубины составу в оставшиеся до закрытия трансферного окна дни.
В связи с этим мюнхенский клуб может прибегнуть к арендам по аналогии с прошлым сезоном, когда за команду выступали защитник Альваро Одриосола, хавбеки Иван Перишич и Филиппе Коутиньо.
Летом 2018 года «Атлетико» купил Лемара у «Монако» за 70 миллионов евро. С тех пор трансферная стоимость полузащитника снизилась ориентировочно в три раза, поскольку он не играет заметной роли в мадридской команде.
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Лемар представляет для «Баварии» интерес как футболист, способный действовать на разных позициях в атаке.
За мюнхенский клуб выступает целый ряд французов в лице защитников Люка Эрнандеса и Бенжамена Павара, хавбеков Корантена Толиссо и Кингсли Комана, и соотечественники могут ускорить процесс интеграции новичка в команду.
Отмечается, что «Атлетико» предпочел бы сразу продать Лемара, а не отдавать в аренду.
По данным журналиста Sky Sport Маттео Моретто, «РБ Лейпциг» также рассматривает трансфер 24-летнего французского хавбека.
Как сообщает Bild, «Атлетико» требует за аренду 24-летнего француза 10 млн евро, при этом немецкий клуб должен полностью платить оклад Лемара в размере 7 млн.
«Лейпциг», в свою очередь, готов предоставить хавбеку существенно меньшую зарплату.
Ранее полузащитник «Атлетико» отклонил возможность перехода в «Порту». Игрок намерен продолжить карьеру в АПЛ или Лиге 1, сообщает Marca со ссылкой на FootMercato.
В минувшем сезоне Лемар провел 22 матча в Ла Лиге, не забил и не отдал голевых передач, получил 2 желтых карточки.
Наш прогноз: «Атлетико»
Пауло Гассанига
«Тоттенхэм», вратарь, 28 лет
«Ливерпуль» ведет поиски нового резервного вратаря, сообщает The Independent.
По данным издания, мерсисайдцы связались с «Тоттенхэмом» на предмет возможного перехода Пауло Гассаниги.
«Ливерпуль» опасается, что Алиссон может пропустить более шести недель, а главный тренер команды Юрген Клопп остался разочарован игрой Адриана Кастильо в матче с «Астон Виллой» (2:7).
У Адриана 5 результативных ошибок за 21 игру в «Ливерпуле». У Алиссона столько же за 92 матча.
Наш прогноз: «Тоттенхэм»
Эктор Эррера
«Атлетико», полузащитник, 27 лет
Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера могут продолжить карьеру в чемпионате Португалии, сообщает As.
По данным издания, мадридцы ведут переговоры с «Порту» о переходе игрока на правах аренды.
В то же время «Атлетико» получил по Эррере предложения и от английских клубов — мексиканцем интересовался «Вест Хэм».
Отмечается, что Эррера отказался от нескольких предложений, включая вариант с «Зенитом».
Наш прогноз: «Атлетико» 0