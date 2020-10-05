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    Трансферный дайджест. 29 сентября — 5 октября

    Удержит ли «Атлетико» опорника, перейдет ли в «МЮ» вундеркинд из «Аталанты», сменит ли «Ливерпуль» голкипера и другие трансферные новости последних дней

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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Томас Парти

    «Атлетико», полузащитник, 27 лет

    Полузащитник «Атлетико» Томас Парти может оказаться в АПЛ, утверждает журналист Cope Антонио Руис.

    По информации источника, «Арсенал» связался с Ла Лигой и заявил, что готов выплатить отступные за ганского футболиста.

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    • Клаусула, прописанная в контракте Парти с «Атлетико», составляет 50 миллионов евро.

    Информацию о предложении подтверждает The Athletic. Утверждается, что «Арсенал» настроен оптимистично. Кроме того, лондонцы готовы провести медобследование в Испании.

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    Отметим, что «Атлетико» пока не собирается предлагать новое соглашение полузащитнику Томасу Парти, на которого претендует еще и «Ювентус».

    В начале года 27-летний ганец отклонил предложение клуба продлить контракт, согласно которому его отступные превысили бы нынешние 50 млн евро, сообщает Мarca.

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    • По данным источника, Парти — один из самых низкооплачиваемых игроков «Атлетико». Срок его соглашения с «индейцами» истекает в июне 2023 года. В мадридском клубе уверены, что опорник останется.

    Наш прогноз: «Атлетико»

    Джон Стоунз

    «Манчестер Сити», защитник, 26 лет

    Джон Стоунз

    Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз может перейти в «Тоттенхэм», сообщает Daily Mail.

    По информации издания, «шпоры» хотят арендовать 26-летнего англичанина с опцией возможного выкупа за 20 миллионов фунтов.

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    • Однако отмечается, что игрок хочет остаться в «Ман Сити», если только ему не сообщат о том, что он больше не нужен клубу.

    Напомним в это трансферное окно «горожане» подписали двух центральных защитников — Натана Аке и Рубена Диаша.

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    В этом сезоне Стоунз сыграл лишь в одном матче АПЛ из четырех.

    Наш прогноз: «Тоттенхэм»

    Амад Траоре

    «Аталанта», полузащитник, 18 лет

    Амад Траоре

    Вингер «Аталанты» Амад Траоре продолжит карьеру в АПЛ, сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Манкунианцы никак не могут договориться с полузащитником дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо, поэтому ищут альтернативные варианты.

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    • По данным источника, «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер 18-летнего футболиста за 30 миллионов евро плюс бонусы.

    В «МЮ» считают, что у него такое же будущее, как у перешедшего в «Ювентус» Деяна Кулусевски.

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    Впрочем, Траоре присоединится к «Юнайтед» только в январе 2021 года, поскольку ему нужно получить итальянский паспорт и разрешение на работу.

    На счету ивуарийца 3 матча и 1 гол в Серии А. Прошлой осенью игроком интересовались «Манчестер Сити» и «Ювентус».

    Наш прогноз: «Аталанта»

    Кингсли Коман

    «Бавария», полузащитник, 24 года

    Кингсли Коман

    Вингер «Баварии» Кингсли Коман может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист ESPN Роб Доусон.

    По информации источника, манкунианцы по-прежнему намерены усилить правый фланг атаки до закрытия трансферного окна и рассматривают вариант с подписанием француза.

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  • 28/09/2020

    • Отмечается, что переходы хавбека «Боруссии» Джейдона Санчо и полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле маловероятны.

    При этом «МЮ» планирует сохранить в команде хавбека Дэниэла Джеймса и защитника Брэндона Уильямса, несмотря на имеющиеся предложения об аренде игроков.

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    В середине сентября уже сообщалось об интересе «Ман Юнайтед» к Коману.

    Наш прогноз: «Бавария»

    Тома Лемар

    «Атлетико», полузащитник, 24 года

    Тома Лемар

    Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар может продолжить карьеру в Бундеслиге, сообщает Sport Bild.

    Тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик намерен добавить глубины составу в оставшиеся до закрытия трансферного окна дни.

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    • В связи с этим мюнхенский клуб может прибегнуть к арендам по аналогии с прошлым сезоном, когда за команду выступали защитник Альваро Одриосола, хавбеки Иван Перишич и Филиппе Коутиньо.

    Летом 2018 года «Атлетико» купил Лемара у «Монако» за 70 миллионов евро. С тех пор трансферная стоимость полузащитника снизилась ориентировочно в три раза, поскольку он не играет заметной роли в мадридской команде.

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    Лемар представляет для «Баварии» интерес как футболист, способный действовать на разных позициях в атаке.

    За мюнхенский клуб выступает целый ряд французов в лице защитников Люка Эрнандеса и Бенжамена Павара, хавбеков Корантена Толиссо и Кингсли Комана, и соотечественники могут ускорить процесс интеграции новичка в команду.

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    Отмечается, что «Атлетико» предпочел бы сразу продать Лемара, а не отдавать в аренду.

    По данным журналиста Sky Sport Маттео Моретто, «РБ Лейпциг» также рассматривает трансфер 24-летнего французского хавбека.

    Как сообщает Bild, «Атлетико» требует за аренду 24-летнего француза 10 млн евро, при этом немецкий клуб должен полностью платить оклад Лемара в размере 7 млн.

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    • «Лейпциг», в свою очередь, готов предоставить хавбеку существенно меньшую зарплату.

    Ранее полузащитник «Атлетико» отклонил возможность перехода в «Порту». Игрок намерен продолжить карьеру в АПЛ или Лиге 1, сообщает Marca со ссылкой на FootMercato.

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    В минувшем сезоне Лемар провел 22 матча в Ла Лиге, не забил и не отдал голевых передач, получил 2 желтых карточки.

    Наш прогноз: «Атлетико»

    Пауло Гассанига

    «Тоттенхэм», вратарь, 28 лет

    Пауло Гассанига

    «Ливерпуль» ведет поиски нового резервного вратаря, сообщает The Independent.

    По данным издания, мерсисайдцы связались с «Тоттенхэмом» на предмет возможного перехода Пауло Гассаниги.

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    • «Ливерпуль» опасается, что Алиссон может пропустить более шести недель, а главный тренер команды Юрген Клопп остался разочарован игрой Адриана Кастильо в матче с «Астон Виллой» (2:7).

    У Адриана 5 результативных ошибок за 21 игру в «Ливерпуле». У Алиссона столько же за 92 матча.

    Наш прогноз: «Тоттенхэм»

    Эктор Эррера

    «Атлетико», полузащитник, 27 лет

    Эктор Эррера

    Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера могут продолжить карьеру в чемпионате Португалии, сообщает As.

    По данным издания, мадридцы ведут переговоры с «Порту» о переходе игрока на правах аренды.

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    • В то же время «Атлетико» получил по Эррере предложения и от английских клубов — мексиканцем интересовался «Вест Хэм».

    Отмечается, что Эррера отказался от нескольких предложений, включая вариант с «Зенитом».

    Наш прогноз: «Атлетико» 0

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