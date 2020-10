Великолепный Грилиш, неудержимые голеадоры и приятная головная боль для Саутгейта

Очень долго болельщики хотели видеть Джека Грилиша в сборной Англии. Он был вызван. Затем фанаты хотели, чтобы он вышел на поле. И он сделал это, выйдя на замену в матче с Данией. После этого болельщики хотели, чтобы Грилиш получил возможность выйти на поле с первых минут, чтобы как следует проявить себя.

Он получил этот шанс и воспользовался им сполна. Грилиш был лучшим игроком на поле в победном матче с Уэльсом. Англичанин сотворил первый гол команды своей красивой работой на фланге в стиле Бэкхема. Он создал для себя пространство, а затем выполнил великолепный навес на Доминика Калверта-Льюина. Затем он еще и заработал штрафной, с которого Англия забила второй гол.

Up until his substitution, Jack Grealish was fouled more times than any other player on the pitch (5).

An impressive first start for the Three Lions. pic.twitter.com/QLBGRqDTDr