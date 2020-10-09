Великолепный Грилиш, неудержимые голеадоры и приятная головная боль для Саутгейта

1. «Капитан Джек» дебютировал в основе

Очень долго болельщики хотели видеть Джека Грилиша в сборной Англии. Он был вызван. Затем фанаты хотели, чтобы он вышел на поле. И он сделал это, выйдя на замену в матче с Данией. После этого болельщики хотели, чтобы Грилиш получил возможность выйти на поле с первых минут, чтобы как следует проявить себя.

Он получил этот шанс и воспользовался им сполна. Грилиш был лучшим игроком на поле в победном матче с Уэльсом. Англичанин сотворил первый гол команды своей красивой работой на фланге в стиле Бэкхема. Он создал для себя пространство, а затем выполнил великолепный навес на Доминика Калверта-Льюина. Затем он еще и заработал штрафной, с которого Англия забила второй гол.

Up until his substitution, Jack Grealish was fouled more times than any other player on the pitch (5).

An impressive first start for the Three Lions. pic.twitter.com/QLBGRqDTDr — Squawka Football (@Squawka) October 8, 2020

Грилиш — великолепный игрок. Его набор навыков не идеально эффективен, но отлично подходит для коротких турниров. Это плеймейкер с почти элитным дриблингом, фантастическим игровым интеллектом, а также умением зарабатывать на себе штрафные. В напряженных турнирных матчах, особенно в плей-офф, особенно с учетом того, сколько стандартов зарабатывает английская сборная, он был бы абсолютно бесценен.

Если Англия хочет добиться чего-то на Евро-2020 и в дальнейшем, то Джек Грилиш должен попадать в состав команды. Может быть, не в каждой игре выходить в основе, но этим вечером он показал, что способен влиять на результат международных игр, что под силу не всем игрокам этой сборной. Он может стать тем фактором, который позволит «Трем Львам» сделать шаг вперед, и его больше нельзя игнорировать.

2. Конор Коуди — лидер обороны

Если бы Англия играла в четыре защитника, то в стартовом составе должны были быть двое из трио Гарри Магуайр, Тайрон Мингс и Джо Гомес. Это лучшие центральные защитники английской сборной. Но если Саутгейт решил играть в три защитника, то первым выбором должен быть не кто-то из этой троицы, а центральный защитник «Вулверхэмптона» Конор Коуди.

Конор Коуди globallookpress.com

Коуди — очень специфический вид защитника — так называемый «чистильщик» и организатор. Он преуспевает в том, чтобы подчищать за другими и бороться за потерянные мячи. В паре с двумя «стопперами», как и в случае с «волками», он становится фантастическим лидером обороны. Вы могли слышать, как Коуди подсказывает и руководит обороной. Это не то, что свойственно другим защитникам английской сборной.

Коуди еще и забил второй гол Англии. Как ни удивительно, но он забил за сборную Англии столько же голов, сколько за «волков» в АПЛ. Но больше все же впечатлило то, как он командовал обороной. Поставьте его между Гарри Магуайром (или Джо Гомесом) и Тайроном Мингсом, и Коуди поможет обоим преуспеть в обороне.

3. Гиггз нуждается в своих звездах

Команда Райана Гиггза дала хороший бой Англии, но в итоге потерпела крупное поражение. Это не было большим сюрпризом, учитывая относительную силу соперников и даже учитывая 15-месячную беспроигрышную серию Уэльса.

Райан Гиггз globallookpress.com

Если бы на поле были все их звезды — Дэвид Брукс, Гарри Уилсон, Дэн Джеймс и особенно Аарон Рэмзи и главный талисман команды Гарет Бэйл — можно было бы ожидать от валлийцев лучшего результата.

Как бы хорошо Райан Гиггз не тренировал свою команду (а они были очень хороши в первом тайме), он не может рассчитывать на результат без своих звезд. Так что не стоит придавать слишком большое значение этому поражению. У Уэльса будут совсем иные перспективы с Бэйлом и Рэмзи в составе.

4. У Саутгейта есть два варианта состава

Англия может играть в три защитника, как это было в этой встрече, с Коуди в центре событий. Или они могут играть в четыре защитника без игрока «волков». Они могут разворачивать атаки через Джека Грилиша, или же Гарри Кейна, а также за счет скорости Маркуса Рашфорда, Рахима Стерлинга и Джейдона Санчо. За центр поля может отвечать Калвин Филлипс, или же обязанности можно поделить между двумя игроками.

Первый вариант состава сборной Англии squawka.com

У Гарета Саутгейта есть масса вариантов. Их так много, что он мог выставить два совершенно разных состава, которые могли бы конкурировать друг с другом. Очевидно, мы склонны отдавать предпочтение составу, в котором есть как можно больше игроков мирового уровня. Но тактическая сплоченность второго варианта состава со схемой 3-4-3 будет весьма впечатляющей.

Второй вариант состава squawka.com

Когда в последний раз у Саутгейта было так много отличных вариантов? Это очень хорошее предзнаменование для тренера, который строит команду для Евро-2020.

5. Неудержимые голеадоры

Доминик Калверт-Льюин подошел к этому матчу с девятью голами за «Эвертон» в сезоне. Это больше, чем у кого-либо в пяти ведущих лигах Европы. Он неудержим сейчас. И потому, когда он дебютировал за сборную Англии, было ощущение, что он продолжит свою серию. Именно это он и сделал, позволив Англии повести в счете. Это был великолепный момент и доказательство того, что ему можно доверять в больших матчах.

Затем Калверт-Льюин был заменен, а вместо него в центре атаки появился Дэнни Ингс. И угадайте, что он сделал? Что ж, вы прекрасно знаете. Он сделал то, что делает с начала прошлого сезона. Мингс сделал скидку головой после углового, а Ингс изловчился и нанес точный удар.

Дэнни Ингс и Доминик Калверт-Льюин globallookpress.com

Двух этих парней сейчас невозможно остановить. Они забивают, и чем чаще делают это, тем большей будет их уверенность в себе, и тем больше они будут забивать. «Я буду готов, когда понадоблюсь», — сказал Калверт-Льюин после матча. И вполне можно представить, что Ингс сказал бы то же самое. Эти двух абсолютно точно нужно задействовать для подмены Кейна в сборной.

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