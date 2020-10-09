ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Великолепный Грилиш, неудержимые голеадоры и приятная головная боль для Саутгейта

    Пять выводов после победы Англии над Уэльсом

    Футбол Сборная Англии Футбол Англии Сборная Уэльса Товарищеские матчи
    Вся лентаСамое главное
    Россия — ШвецияНеудобные шведы и аморфный Дзюба. Дебютный гол Соболева не спас Россию от поражения Мохамед СалахОценка клубов АПЛ. «Ливерпуль» все еще фаворит или нас ждет год Моуринью? Гарет СаутгейтВеликолепный Грилиш, неудержимые голеадоры и приятная головная боль для Саутгейта
  • 11:56
    • Юран может возглавить «Уфу»
  • 11:47
    • Черчесов вызвал в сборную России защитника «Арсенала» Беляева
  • 10:46
    • Агент Маньяков: В «Спартаке» рванет трансферная бомба
  • 10:29
    • Футболист французского «Монпелье» получил российский паспорт
  • 10:16
    • «Динамо» интересен защитник французского «Нима»
  • 07:16
    • Уругвай вырвал победу у Чили в отборочном матче к ЧМ-2022
  • 07:00
    • Гол Месси с пенальти принес Аргентине победу над Эквадором
    Все новости спорта
    Гарет Саутгейт
    Гарет Саутгейт
  • 10 000
  • Фрибет новичкамИграть!
    Сборная Англии разгромила Уэльс в товарищеском матче со счетом 3:0. Гарет Саутгейт выпустил четверых дебютантов, которые смогли проявить себя. Squawka.com подводит итоги матча.

    1. «Капитан Джек» дебютировал в основе

    Очень долго болельщики хотели видеть Джека Грилиша в сборной Англии. Он был вызван. Затем фанаты хотели, чтобы он вышел на поле. И он сделал это, выйдя на замену в матче с Данией. После этого болельщики хотели, чтобы Грилиш получил возможность выйти на поле с первых минут, чтобы как следует проявить себя.

    Он получил этот шанс и воспользовался им сполна. Грилиш был лучшим игроком на поле в победном матче с Уэльсом. Англичанин сотворил первый гол команды своей красивой работой на фланге в стиле Бэкхема. Он создал для себя пространство, а затем выполнил великолепный навес на Доминика Калверта-Льюина. Затем он еще и заработал штрафной, с которого Англия забила второй гол.

    Грилиш — великолепный игрок. Его набор навыков не идеально эффективен, но отлично подходит для коротких турниров. Это плеймейкер с почти элитным дриблингом, фантастическим игровым интеллектом, а также умением зарабатывать на себе штрафные. В напряженных турнирных матчах, особенно в плей-офф, особенно с учетом того, сколько стандартов зарабатывает английская сборная, он был бы абсолютно бесценен.

    Если Англия хочет добиться чего-то на Евро-2020 и в дальнейшем, то Джек Грилиш должен попадать в состав команды. Может быть, не в каждой игре выходить в основе, но этим вечером он показал, что способен влиять на результат международных игр, что под силу не всем игрокам этой сборной. Он может стать тем фактором, который позволит «Трем Львам» сделать шаг вперед, и его больше нельзя игнорировать.

    5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru

    2. Конор Коуди — лидер обороны

    Если бы Англия играла в четыре защитника, то в стартовом составе должны были быть двое из трио Гарри Магуайр, Тайрон Мингс и Джо Гомес. Это лучшие центральные защитники английской сборной. Но если Саутгейт решил играть в три защитника, то первым выбором должен быть не кто-то из этой троицы, а центральный защитник «Вулверхэмптона» Конор Коуди.

    Конор Коуди
    globallookpress.com

    Коуди — очень специфический вид защитника — так называемый «чистильщик» и организатор. Он преуспевает в том, чтобы подчищать за другими и бороться за потерянные мячи. В паре с двумя «стопперами», как и в случае с «волками», он становится фантастическим лидером обороны. Вы могли слышать, как Коуди подсказывает и руководит обороной. Это не то, что свойственно другим защитникам английской сборной.

    Коуди еще и забил второй гол Англии. Как ни удивительно, но он забил за сборную Англии столько же голов, сколько за «волков» в АПЛ. Но больше все же впечатлило то, как он командовал обороной. Поставьте его между Гарри Магуайром (или Джо Гомесом) и Тайроном Мингсом, и Коуди поможет обоим преуспеть в обороне.

  • Время Лёва у руля сборной Германии подходит к концу
  • Реакция прессы на матч Германия — Турция
  • Вчера

    • 3. Гиггз нуждается в своих звездах

    Команда Райана Гиггза дала хороший бой Англии, но в итоге потерпела крупное поражение. Это не было большим сюрпризом, учитывая относительную силу соперников и даже учитывая 15-месячную беспроигрышную серию Уэльса.

    Райан Гиггз
    globallookpress.com

    Если бы на поле были все их звезды — Дэвид Брукс, Гарри Уилсон, Дэн Джеймс и особенно Аарон Рэмзи и главный талисман команды Гарет Бэйл — можно было бы ожидать от валлийцев лучшего результата.

    Как бы хорошо Райан Гиггз не тренировал свою команду (а они были очень хороши в первом тайме), он не может рассчитывать на результат без своих звезд. Так что не стоит придавать слишком большое значение этому поражению. У Уэльса будут совсем иные перспективы с Бэйлом и Рэмзи в составе.

  • Кавани здесь не поможет. В «Манчестер Юнайтед» полный беспорядок
  • «Красные дьяволы» без шансов проиграли «Тоттенхэму»
  • 05/10/2020

    • 4. У Саутгейта есть два варианта состава

    Англия может играть в три защитника, как это было в этой встрече, с Коуди в центре событий. Или они могут играть в четыре защитника без игрока «волков». Они могут разворачивать атаки через Джека Грилиша, или же Гарри Кейна, а также за счет скорости Маркуса Рашфорда, Рахима Стерлинга и Джейдона Санчо. За центр поля может отвечать Калвин Филлипс, или же обязанности можно поделить между двумя игроками.

    Первый вариант состава сборной Англии
    squawka.com

    У Гарета Саутгейта есть масса вариантов. Их так много, что он мог выставить два совершенно разных состава, которые могли бы конкурировать друг с другом. Очевидно, мы склонны отдавать предпочтение составу, в котором есть как можно больше игроков мирового уровня. Но тактическая сплоченность второго варианта состава со схемой 3-4-3 будет весьма впечатляющей.

    Второй вариант состава
    squawka.com

    Когда в последний раз у Саутгейта было так много отличных вариантов? Это очень хорошее предзнаменование для тренера, который строит команду для Евро-2020.

    5. Неудержимые голеадоры

    Доминик Калверт-Льюин подошел к этому матчу с девятью голами за «Эвертон» в сезоне. Это больше, чем у кого-либо в пяти ведущих лигах Европы. Он неудержим сейчас. И потому, когда он дебютировал за сборную Англии, было ощущение, что он продолжит свою серию. Именно это он и сделал, позволив Англии повести в счете. Это был великолепный момент и доказательство того, что ему можно доверять в больших матчах.

    Затем Калверт-Льюин был заменен, а вместо него в центре атаки появился Дэнни Ингс. И угадайте, что он сделал? Что ж, вы прекрасно знаете. Он сделал то, что делает с начала прошлого сезона. Мингс сделал скидку головой после углового, а Ингс изловчился и нанес точный удар.

    Дэнни Ингс и Доминик Калверт-Льюин
    globallookpress.com

    Двух этих парней сейчас невозможно остановить. Они забивают, и чем чаще делают это, тем большей будет их уверенность в себе, и тем больше они будут забивать. «Я буду готов, когда понадоблюсь», — сказал Калверт-Льюин после матча. И вполне можно представить, что Ингс сказал бы то же самое. Эти двух абсолютно точно нужно задействовать для подмены Кейна в сборной.

    0

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Ливерпуль» впервые в истории пропустил семь мячей
  • Разгром «Ливерпуля» придает силы конкурентам
    • 07:23 05/10/2020     УЕФА создает новый турнир
  • Песочница для слабаков. Лига конфедераций УЕФА — шаг к изоляции топ-лиг
    • 02:59 07/10/2020     Томас Парти
  • Трансферный дайджест. 29 сентября — 5 октября
    • 20:20 05/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.18
  • Экспресс дня 9 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шварцман — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Джокович — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч СКА — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Черногория — Азербайджан
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Легия — Краковия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лейкерс — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1259
  • Суперэкспресс на 10-11 октября
  • Послезавтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры