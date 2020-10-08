Время Лёва у руля сборной Германии подходит к концу

Накануне в товарищеской встрече Германия и Турция разошлись миром со счетом 3:3. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Германия в третий раз кряду упустила победу

«Необычный матч закончился ничьей», — констатирует немецкая Der Tagesspiegel.

«Сборная Германии осталась с ничьей 3:3 по итогам поединке против Турции. Трижды ей не удалось сохранить преимущество в счете, как и в матчах со Швейцарией и Испанией», — отмечают их соотечественники из Kicker.

«Вот почему никто в Германии не включает свой телевизор. Одно и то же в третьем матче "Бундестима" в 2020 году. Сборная Германии ждет своей первой победы после карантина», — сетует немецкий Bild.

Германия все еще не напоминает команду

«Йоахим Лёв давно говорил о том, чтобы двигаться вперед с этой новой командой, но даже блеска Хаверца не хватило, чтобы скрыть нерешительную и консервативную игру Германии. Его подопечные часто имели проблемы из-за нерешительности при владении мячом и отсутствия нацеленности на чужие ворота во время контратак. Учитывая множество изменений в составе, неудивительно, что выступление было в значительной степени несвязным и скреплялось моментами индивидуального блеска», — пишут в материале DW Джонатан Хардинг и Мэтт Форд.

«Но было заметно отсутствие четкого стиля игры. Чем больше матчей пройдет без того, чтобы "Бундестим" выглядела так, как будто она знает, как играть, тем больше это будет беспокоить Лёва и его амбиции следующим летом. Также его должна беспокоить оборона, где Рюдигер чувствовал себя неловко с мячом, а Шульц вполне мог сыграть свой последний матч за сборную, поэтому тренеру стоить пересмотреть свое использование тройки центрбеков».

Джан сыграл хорошо, но Германия имеет проблемы в обороне

«Креативная в создании своих моментов, Турция заставила оборону Германии работать и едва не забила в первые 10 минут. Гости продемонстрировали изъяны в защите хозяев, в частности, их неспособность выдержать высокий агрессивный прессинг и быстрые контратаки. Учитывая, что турки нанесли на один удар меньше, чем соперник, несмотря на владение мячом всего в 30 процентов за первые 45 минут, они стремились играть, даже пусть из чувства гордости», — отмечает в блоге Bavarian Football Works Джош Тоболт.

«В этой игре Эмре Джан оставил о себе лучшее впечатление. Атлетичный, контролирующий ситуацию и, как правило, безошибочный, хавбек "Дортмунда" сыграл в один из своих лучших матчей в сборной. Хотя он вряд ли будет выходить в старте команды на Евро-2021, ему удается демонстрировать рост, что может обеспечить за ним место в качестве ценной фигуры для усиления команды со скамейки в доминирующей полузащите Германии».

Лёву пока не удается перестройка Германии

«Это был сумасшедший год для сборной Германии. После того, как запланированные на март матчи были отменены из-за коронавируса, а Евро-2020 отложено, чемпион мира 2014 года сыграл вничью оба своих матча Лиги наций в сентябре. В преддверии чемпионата Старого Света в следующем году кажется, что Лёв подошел к естественному концу своей работы у руля команды», — убежден в материале Goal.com Патрик Ридж.

«Было бы преувеличением обвинять вратаря "Бундестима" Бернд Лено в голах Турции, но он сделал всего три сэйва из шести ударов в створ ворот. Хотя оборона его команды мало помогала ему, голкипер "Арсенала" не сумел сделать заявление о том, чтобы он способен конкурировать с Мануэлем Нойером или Марком-Андре тер Штегеном». 2