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    Время Лёва у руля сборной Германии подходит к концу

    Реакция прессы на матч Германия — Турция

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    Йоахим Лёв
    Йоахим Лёв
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    Накануне в товарищеской встрече Германия и Турция разошлись миром со счетом 3:3. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Германия в третий раз кряду упустила победу

    «Необычный матч закончился ничьей», — констатирует немецкая Der Tagesspiegel.

    «Сборная Германии осталась с ничьей 3:3 по итогам поединке против Турции. Трижды ей не удалось сохранить преимущество в счете, как и в матчах со Швейцарией и Испанией», — отмечают их соотечественники из Kicker.

    «Вот почему никто в Германии не включает свой телевизор. Одно и то же в третьем матче "Бундестима" в 2020 году. Сборная Германии ждет своей первой победы после карантина», — сетует немецкий Bild.

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    Германия все еще не напоминает команду

    «Йоахим Лёв давно говорил о том, чтобы двигаться вперед с этой новой командой, но даже блеска Хаверца не хватило, чтобы скрыть нерешительную и консервативную игру Германии. Его подопечные часто имели проблемы из-за нерешительности при владении мячом и отсутствия нацеленности на чужие ворота во время контратак. Учитывая множество изменений в составе, неудивительно, что выступление было в значительной степени несвязным и скреплялось моментами индивидуального блеска», — пишут в материале DW Джонатан Хардинг и Мэтт Форд.

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    • «Но было заметно отсутствие четкого стиля игры. Чем больше матчей пройдет без того, чтобы "Бундестим" выглядела так, как будто она знает, как играть, тем больше это будет беспокоить Лёва и его амбиции следующим летом. Также его должна беспокоить оборона, где Рюдигер чувствовал себя неловко с мячом, а Шульц вполне мог сыграть свой последний матч за сборную, поэтому тренеру стоить пересмотреть свое использование тройки центрбеков».

    Джан сыграл хорошо, но Германия имеет проблемы в обороне

    «Креативная в создании своих моментов, Турция заставила оборону Германии работать и едва не забила в первые 10 минут. Гости продемонстрировали изъяны в защите хозяев, в частности, их неспособность выдержать высокий агрессивный прессинг и быстрые контратаки. Учитывая, что турки нанесли на один удар меньше, чем соперник, несмотря на владение мячом всего в 30 процентов за первые 45 минут, они стремились играть, даже пусть из чувства гордости», — отмечает в блоге Bavarian Football Works Джош Тоболт.

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    • «В этой игре Эмре Джан оставил о себе лучшее впечатление. Атлетичный, контролирующий ситуацию и, как правило, безошибочный, хавбек "Дортмунда" сыграл в один из своих лучших матчей в сборной. Хотя он вряд ли будет выходить в старте команды на Евро-2021, ему удается демонстрировать рост, что может обеспечить за ним место в качестве ценной фигуры для усиления команды со скамейки в доминирующей полузащите Германии».

    Лёву пока не удается перестройка Германии

    «Это был сумасшедший год для сборной Германии. После того, как запланированные на март матчи были отменены из-за коронавируса, а Евро-2020 отложено, чемпион мира 2014 года сыграл вничью оба своих матча Лиги наций в сентябре. В преддверии чемпионата Старого Света в следующем году кажется, что Лёв подошел к естественному концу своей работы у руля команды», — убежден в материале Goal.com Патрик Ридж.

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    • «Было бы преувеличением обвинять вратаря "Бундестима" Бернд Лено в голах Турции, но он сделал всего три сэйва из шести ударов в створ ворот. Хотя оборона его команды мало помогала ему, голкипер "Арсенала" не сумел сделать заявление о том, чтобы он способен конкурировать с Мануэлем Нойером или Марком-Андре тер Штегеном». 2

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