Месси, Моуринью и другие. Победители и проигравшие по итогам трансферного окна

Проигравшие

Лионель Месси

Футбольный мир затаил дыхание в конце августа, когда стало ясно, что Лионель Месси готов уйти из «Барселоны». Он даже отправил в клуб бюрофакс, чтобы подтвердить свои намерения.

Шли дни, и, казалось, что немыслимое действительно вот-вот может случиться — «Манчестер Сити» ждал шанса заключить сделку по воссоединению Месси с его экс-тренером Пепом Гвардиолой. Но в итоге перспектива затяжной судебной тяжбы касательно пункта контракта о возможности покинуть клуб и отступных в размере 700 миллионов евро вынудила Месси отступить и отказаться от плана покинуть «Камп Ноу».

Однако после того, как друг Месси Луис Суарес был вынужден покинуть «Барселону» и перебраться в стан соперника в борьбе за чемпионский титул «Атлетико», напряжение в отношениях между «Барсой» и Лео сохраняется.

Уле-Гуннар Сульшер

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» в это трансферное окно хотел заполучить вингера «Боруссии» Джейдона Санчо, а также центрального защитника. И хотя богатый «МЮ» мог воспользоваться финансовым кризисом в футболе из-за пандемии коронавируса, Сульшер в итоге не получил ни того, ни другого.

Уле-Гуннар Сульшер globallookpress.com

Сульшер хотел и количественное, и качественное усиление этим летом. Донни ван де Бек за 40 миллионов фунтов из «Аякса» — неплохая сделка, но подписания Эдинсона Кавани и Алекса Теллеса из «Порту» были осуществлены в последний момент, а тинейджеры Факундо Пеллистри и Амад Диалло вряд ли внесут серьезный вклад в ближайшее время (Диалло и вовсе не присоединится к «МЮ» до января).

Сульшера, как и его предшественников, разочаровали те, кто отвечает за подписание игроков в «МЮ». В результате команда снова плохо укомплектована для того, чтобы бороться за высшие награды.

Мемфис Депай

Нападающий «Лиона» сумел реанимировать свою карьеру во Франции после того, как столкнулся с трудностями в «Манчестер Юнайтед», в который перешел в 2015 году. Теперь же он преуспел настолько, что новый тренер «Барселоны» Рональд Куман захотел подписать земляка.

Переговоры с Депаем и «Лионом» продвинулись достаточно, чтобы «Барселона» могла поверить в то, что сделку удастся закрыть. Однако «Барса» не смогла найти покупателя на Усмана Дембеле, и это означало, что каталонцы не могут подписать Депая. Так что игроку сборной Нидерландов предстоит сосредоточиться на еще одном сезоне в Лиге 1.

Месут Озил

Помните такого? Полузащитник не играл за «Арсенал» и даже не попадал в заявку на матч с марта, а Микель Артета дал понять, что у немца нет будущего на «Эмирейтс». Но у Озила остается еще год по контракту с зарплатой 350 тысяч фунтов в неделю. И «Арсеналу» не удалось разгрузить свою платежную ведомость, так как никто не готов платить даже половину этой зарплаты талантливому, но непредсказуемому 31-летнему футболисту.

Месут Озил globallookpress.com

Артета строит команду с прицелом на будущее, и поэтому Озил вряд ли снова будет играть за «Арсенал». Он может договориться об уходе в январе, но к тому моменту будет уже десять месяцев без футбола, хотя мог бы играть где-то в другом месте.

Серхио Ромеро

Голкипер стал лишь третьим выбором в «Манчестер Юнайтед» после того, как в клуб из аренды в «Шеффилд Юнайтед» вернулся Дин Хендерсон, чтобы бросить вызов Давиду де Хеа.

Игрок сборной Аргентины отчаянно нуждался в трансфере, но, несмотря на интерес со стороны «Эвертона», Ромеро остается в «МЮ» с весьма скромными перспективами насчет игры в футбол в следующие три месяца. Усугубляет ситуацию и то, что его жена Элиана в последний день трансферного окна в социальной сети раскритиковала «МЮ» за то, что они не смогли найти клуб для ее мужа.

Макс Ааронс

Защитника «Норвича» ждет большое будущее в футболе. Мы, безусловно, будем много слышать о нем в ближайшие годы, но именно в это трансферное окно он стал целью «Барселоны» и «Баварии». Однако Ааронс упустил возможность перебраться в один из грандов.

Макс Ааронс globallookpress.com

Защитник остается игроком «Норвича», и его ждет сезон в Чемпионшипе вместо перспективы играть в Лиге чемпионов за один из топ-клубов мира и против таких же топ-клубов. Его время еще наступит, но когда вас связывают с «Барсой» и «Баварией», а вам не удается добиться успеха, то смириться с этим должно быть трудно.

Победители

«Эвертон»

До этого трансферного окна «Эвертон» был одним из тех клубов, которые принимали ужасные решения на трансферном рынке и слишком много тратили на игроков, с которыми с радостью расставался их предыдущий клуб — Тео Уолкотт, Алекс Ивоби и Мойзе Кин были недавними примерами.

Но под руководством главного тренера Карло Анчелотти «Эвертон» превратился в клуб, который совершает грамотные сделки по выгодной цене. Этим летом главным подписанием «Эвертона» стал Хамес Родригес из «Реала», но Аллан, Абдулай Дукур и Бен Годфри — также качественные трансферы, а вратарь Робин Ольсен был подписан в последний день, чтобы конкурировать с Джорданом Пикфордом. «Эвертон» провел отличное трансферное окно.

Жозе Моуринью

Сочетание выражения «трансферное окно» и имени Жозе Моуринью обычно означают только одно — неприятности. На предыдущих двух работах португальца — в «Челси» и «МЮ» — его разочарование касательно летних трансферов провоцировало ссоры с боссами клубов, в результате чего Моуринью терял работу.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Но в «шпорах», несмотря на перспективу столкнуться со скупостью Дэниела Леви, Моуринью наслаждался летним трансферным окном. Он получил несколько трансферных целей, а также арендовал нападающего «Реала» Гарета Бейла. Этим летом португалец был счастлив, и «Тоттенхэм» может только выиграть от этого.

Эрик Максим Шупо-Мотинг

Шупо-Мотинг, вероятно, думал, что сорвал джек-пот, когда в 2018 году переходил в ПСЖ после довольно блеклого сезона в АПЛ в составе «Сток Сити».

Однако после двух лет в Париже, завоевания трофеев и игры с Неймаром и Килианом Мбаппе, камерунский форвард сделал это снова. Он совершил еще один переход мечты — теперь в «Баварию». В 31 год форвард уроженец Германии вряд ли мог найти вариант лучше, чем возвращение домой, да еще и в состав победителей Лиги чемпионов.

Сборная США

Контингент игроков сборной США в топ-лигах Европу в этом году расширился. Но большие шаги, которые сделали Сержиньо Дест и Уэстон Маккенни указывают на растущую ценность американских талантов.

Переход Деста из «Аякса» в «Барселону», который последовал за трансфером Маккенни из «Шальке» в «Ювентус», означает, что главный тренер американской сборной Грегг Берхальтер теперь имеет в своем распоряжении несколько игроков из топ-клубов мира, которые составили компанию Кристиану Пулишичу, перешедшему в «Челси» в 2019 году.

Джиованни Рейна и Тайлер Адамс, похоже, продолжат прогрессировать в Германии в составе «Боруссии» и «РБ Лейпциг» соответственно. Так что сборную США ждет, возможно, захватывающий период.

«Боруссия» Дортмунд

Немецкий клуб, возможно, стал главным победителем зимнего трансферного окна, когда обошел «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Эрлинга Холанда. И теперь у них было довольно хорошее летнее окно, и тоже в ущерб «МЮ». Дортмунд не только опередил манкунианцев в борьбе за тинейджера Джуда Беллингема из «Бирмингема», но также дал понять, что не собирается продавать Джейдона Санчо.

«Боруссия» установила дедлайн — 10 августа — и придерживалась его. «МЮ» пожаловался на то, что дортмундцы хотят за игрока сборной Англии слишком много, но в выигрыше в этой ситуации в итоге оказалась команда, в составе которой будет играть Санчо. И это не «МЮ».

Фрэнк Лэмпард

Пока рано говорить о том, являются ли летние расходы «Челси» на сумму 240 миллионов фунтов благословением или проклятием для Фрэнка Лэмпарда, потому что ему, безусловно, придется давать результат после столь серьезных затрат на новых игроков.

Фрэнк Лэмпард globallookpress.com

Но с атакующими талантами в лице Тимо Вернера, Кая Хаверца и Хакима Зиеша, с Тиаго Силвой, Беном Чиллуэлом и Эдуаром Менди, которые призваны усилить оборону, Лэмпард может получить помощь, о которой многие тренеры могут лишь мечтать. «Челси» удалось закрыть все слабые места. Так что теперь на тренера будет оказано давление — от него в этом сезоне будут ждать трофеев. 0