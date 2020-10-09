Неудобные шведы и аморфный Дзюба. Дебютный гол Соболева не спас Россию от поражения

Сборная России уступила команде Швеции (1:2) в домашнем товарищеском матче. Гости открыли счет в середине первого тайма: отличился форвард Александер Исак. Защитник Маттиас Юханссон, вышедший на замену после перерыва, увеличил преимущество шведов. В конце матча сборная России смогла отыграть один мяч усилиями Александра Соболева, для которого этот матч стал дебютным за национальную команду.

Джанаев вернулся в ворота

Редакция Sport24 изучает стартовые составы команд, отмечая вынужденные изменения у россиян.

«Товарищеских матчей у Станислава Черчесова, как мы знаем, не бывает, но обстоятельства заставили главного тренера сборной выставить на игру против Швеции не сильнейший на данный момент состав.

Из-за сомнительных тестов на коронавирус команду покинули Гильерме и защитник Георгий Джикия. Место в воротах занял Сослан Джанаев, не игравший за сборную с 2016 года, а в центре обороны вышли Федор Кудряшов и Илья Кутепов.

Отсутствие Алексея Миранчука и Александра Головина позволило попасть в старт в том числе и цепляющемуся за основу "Зенита" Андрею Мостовому, для которого этот матч в сборной стал дебютным.

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В составе Швеции с первых минут на поле появились нападающий "Спартака" Джордан Ларссон, защитник "Рубина" Старфельт и бывший игрок "Динамо" Хольмен».

Хороший футбол в первом тайме

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев хвалит игру россиян в первом тайме.

«Извечный вопрос контрольных матчей: что первично — результат или качество игры? Его я перед матчем задал Александру Самедову, еще недавно выступавшему за сборную. Приехавший на "ВЭБ Арену" в качестве телеэксперта экс-спартаковец с высоты прожитых в футболе лет уверенно заметил, что результат важен всегда. В данном случае он поможет в хорошем настроении подойти к встречам Лиги наций.

Вот только именно с ним и возникли проблемы, хотя по качеству футбола первый тайм получился хорошим. Наши атаковали разнообразно: Дзюба цеплялся за забросы, слева вспарывали фланг Караваев с Жирковым, справа — Фернандес с Мостовым. Так что Кутепову с Кудряшовым стеречь одинокого шведского спартаковца Ларссона было совершенно не сложно.

Россия — Швеция РФС

Игра смотрелась, публика аплодировала, футболисты наносили опасные удары. Уже в начале мог отличиться Жирков — вратарь на месте. А когда и он оказался бессилен после выстрела Миранчука, в дело вступила перекладина».

Шведы забили первым ударом

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов огорчается, что при хорошей игре, российская команда пропустила после первого же удара в створ от шведов.

«К сожалению, Джанаеву и со второй попытки не удалось выдать сухой матч за сборную России. Более того, шведы забили ему первым же ударом по воротам, который команда Янне Андерссона нанесла на 21-й минуте. Началось всё с фола то ли Оздоева, то ли Андрея Мостового: непросто было понять, на чьё неаккуратное действие среагировал судья.

Скорее всего, он зафиксировал нарушение со стороны центрхава, но и игра Андрея без мяча в этом матче оставляла желать лучшего. После подачи Александр Исак отклеился от Ильи Кутепова, а Джанаев совершил кошмарную ошибку на выходе. В результате форвард "Реала Сосьедад" забил в пустые ворота.

Россия — Швеция РФС

Очень обидный гол! Ведь до этого сборная России контролировала ситуацию на поле и в целом выдала приличный первый тайм. Играла с хорошей интенсивностью, заметно превзошла соперника, как по владению (62% на 38%), так и ударам (7:2, в створ — 2:1)».

Станислав Черчесов Главный тренер сборной России Результат не в нашу пользу. Мы хотели выиграть, имели преимущество в первом тайме, но пропустили необязательный и незакономерный гол. Мы сделали замены во втором тайме, которые и планировали. Нам предстоит сыграть еще два матча, хотели дать игрокам проверить себя во время контрольного матча. Сегодня дебютировали Соболев и Мостовой, Кутепов и Джанаев давно не играли. Кудряшов сыграл в центре вместо Джикии, что мы изначально не планировали. С одной стороны есть результат, который нас не устраивает, а с другой — есть информация, которую мы теперь будем анализировать и обрабатывать.

Соболев не изменил игру

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев огорчен недостаточной эффективностью российской линии атаки.

«Но не забывайте, что Швеция, в отличие от России, играет в Лиге А вместе с элитными командами. И хотя до их уровня команда Янне Андерссона не дотягивает, о чем говорят результаты (0:1 с Францией, 0:2 с Португалией), это не отменяет превосходства над командой Станислава Черчесова. Взять хотя бы матчи предыдущей Лиги наций, где шведы набрали 4 очка в матчах с россиянами.

Но это не оправдание тому, что в первом тайме два удара в створ ворот нанес Вячеслав Караваев, подключавшийся к атаке левым флангом. Дзюба слабо провел игру, а доказывать свою необходимость сборной России на второй тайм вышел Александр Соболев.

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Нельзя сказать, что он кардинально изменил игру. Сборной России по-прежнему не удавался высокий прессинг. Атакующая тройка россиян неизменно теряла одного из четверки шведских защитников. Поэтому Швеция легко выходила из-под прессинга и проводила быстрые атаки флангами.

Россия — Швеция РФС

В продвижении на чужую половину поля сборная России испытывала большие проблемы. В позиционных атаках не хватало ни скоростных действий, ни нестандартных решений, а контратаки шведы зарубали на корню за счет высокой линии обороны и компактного расположения игроков».

Янне Андерссон Главный тренер сборной Швеции Джордан Ларссон отлично себя проявил. Как и в РПЛ. Исак ему не уступал. Они оба хорошо провели матч, не подвели нас. Наша команда не так сыграна, как российская. Соперник сыграл хорошо, в том числе мощный Дзюба. Ожиданий особых не было, ничего нас не удивило. Рад, что победили. Олссон здорово вышел. Хорошо сыграл вратарь. В целом команда провела сильную игру, чем я очень доволен

Замены Черчесова не сработали

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев разочарован концовкой встречи и пропущенным россиянами вторым мячом.

«Вперед пошли защитники. Даже Кутепов, стремящийся реабилитироваться за результативную позиционную ошибку. В сутолоке у ворот Юнссона спартаковец упал. Пенальти? "Нет!" — жестом "игра в мяч" решительно показал судья из Турции.

И тут же по закону подлости гости упрочили преимущество. Безобидный, на первый взгляд, удар из-за штрафной Маттиаса Юханссона поставил Джанаева в тупик. Мяч от ноги принявшего у Дзюбы капитанскую повязку Кудряшова полетел в противоположный угол ворот, где его не ждал вратарь. Двум тысячам болельщиков, допущенным на трибуны "ВЭБ Арены", оставалось ахнуть от разочарования.

Россия — Швеция РФС

К сожалению, замены Черчесова — позже на поле вышли Далер Кузяев и Землихан Бакаев — не сработали. Минут за десять до финального свистка Соболев решил провернуть фокус, который помог ему заработать пенальти в Волгограде. Однако на нырок форварда рефери не среагировал. Хотя вправе был зажечь перед ним желтый цвет.

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Второй тайм хозяевам явно не удался. Хотя уже в компенсированное время забрезжила надежда. Соболев после углового головой направил мяч в сетку. На спасение оставалась одна минута. Увы, на второй гол времени не хватило».

Александр Соболев Нападающий сборной России Если бы выиграли, наверное, ощущения были бы другими, а так — гол в концовке и по сути ничего не значащий… Смешанные чувства. Не могу сказать, почему у нас разные таймы получились. Будем разбирать. Мы в какие-то моменты действовали очень хорошо, подходы были хорошие. Но пропустили два нелепых гола, которые все испортили. Мы просто не успели забить второй гол. Это была контрольная игра, но мы хотим побеждать в каждом матче. Решение о том, буду ли я в стартовом составе, принимает тренер. Одна игра ничего не значит, нужно доказывать дальше.

Провальное возвращение Кутепова и Джанаева

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов критикует игру голкипера и защитника сборной России показавших не лучшую игру в матче со Швецией.

«Из-за коронавируса у Гильерме невозможно сказать, стал ли муж Кристины Черчесовой вторым вратарем сборной, но сегодняшний матч его позиции не укрепит. Работавший за воротами корреспондент "Матча" подтвердил, что Джанаев крикнул "Я!" перед тем самым выходом, но жестко просчитался и даже выпрыгнул с опущенными руками, все прекрасно понимая. Но Сослан хотя бы отметился сэйвом в эпизоде с выходом Олссона и во втором голе не виноват.

Кутепов же был ужасен от начала до конца, у своих и чужих ворот. Гол на его совести — уже в начале подачи Илья запустил за спину Исака и проиграл ему позицию. В атаке он отметился стремной попыткой удара после углового и блоком удара Черышева. У своих ворот был отыгран в начале второго тайма, когда Олссон вышел почти 1 на 1, а на 74-й минуте совершил жуткий обрез — повезло, что партнера пожалел Ларссон.

Россия — Швеция РФС

Многие так и не поняли, почему с "Зенитом" Тедеско вновь засунул Кутепова в запас и вернул в старт Маслова. Ну сегодня Илья показал — видимо, что-то подобное немец видит на тренировках.

Календарь и таблица Лиги наций

Скорее всего, с турками сыграет Семенов, у которого было небольшое повреждение. Главный вопрос по Джикии, который сдал отрицательный тест. Жирову сходу Черчесов играть не доверил и вряд ли поменяет позицию в официальном матче, Кудряшов же в центре обороны — от совсем не хорошей жизни, даже больше не будет забивать в свои».

Аморфный Дзюба

Автор Sportbox.ru Юрий Иванов недоволен игрой капитана сборной России, но надеется, что ситуация исправится к предстоящим матчам Лиги Наций.

«Обычно в таких ситуациях игра впереди концентрируется на Дзюбе, умеющем цепляться за передачи, продавливать оппонентов на "втором этаже", сбрасывать мяч в ноги партнерам, наделять их удобными для последующих действий пасами. Однако на это раз и у "многостаночника" мало что получалось. Навесы в его сторону просчитывали и прерывали защитники, в тесных контактах с партнерами форвард замечен не был.

Да он их особо и не искал. Перемещался по полю накатом, в воздушных единоборствах и схватках внизу традиционной неуступчивости не проявлял. На 40-й минуте, правда, вспомнил об одном из своих главных достоинств — поддел плечом соперника так, что тот за лицевую линию улетел, позволив обидчику беспрепятственно навесить на дальнюю штангу. Но то был, пожалуй, единственный эпизод, в котором Артем предстал самим собой капитанского образца.

Россия — Швеция РФС

Следует ли делать из всего сказанного далеко идущие выводы? Ответ отрицательный. Ребята играли с оглядкой на два предстоящих матча, значение которых трудно переоценить. Только отсюда и расчетливые действия Марио: силенки бразильцу пригодятся, и в противостоянии с турками выложится он, уж будьте уверены, без остатка.

И податливость Дзюбы: не в характере питерца уступать без борьбы. Да и остальные наверняка прибавят во всех отношениях. Ну, а появятся движение с боевитостью — пойдет игра. О соответствующем настрое честолюбивый главный тренер позаботится наверняка».

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