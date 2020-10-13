Матчи, матчи и еще раз матчи. Дорога на ЧМ-2022 будет непростой

Обе стороны объединились против общего врага — коронавируса, но также помнят о своей доле мирового футбольного пирога, которая стала меньше, чем когда-то. И только две конфедерации (УЕФА и Африка) имеют шанс провести отборочные матчи в первоначально запланированные сроки. Остальные четыре (КОНКАКАФ в Северной Америке, КОНМЕБОЛ в Южной Америке, AFC в Азии и OFC в Океании) в разной степени уже потерпели крах из-за Covid-19.

В прошлом месяце президент ФИФА Джанни Инфантино был оптимистичен, отметив, что положительным аспектом зимнего чемпионата мира является то, что футбол получит большую гибкость. И все же нам предстоит увидеть отборочные матчи ЧМ-2022, Лигу наций, Евро-2020 (в 2021 году), Золотой кубок КОНКАКАФ, Кубок африканских наций, Олимпийский футбольный турнир и Кубок Америки в следующие 25 месяцев в рамках тонкого компромисса, коим является международный календарь матчей. Остается надеяться, что пандемия не нанесет еще больший урон миру.

На прошлой неделе ФИФА внесла поправки в свои правила, касающиеся освобождения игроков для участия в международных матчах на оставшуюся часть 2020 года. Если раньше клубы были вынуждены отпускать игроков, то до нового года это стало необязательным в том случае, если в расположении национальной сборной или в пункте ее назначения действует обязательный карантин, а местные правительства не делают исключений для спортсменов.

Это не большая проблема для Европы, поскольку страны, как правило, быстро предоставляют льготы, а поездки редко занимают более пары часов. Тем не менее, это гораздо более серьезная проблема в других частях мира, например, в Южной Америке, Африке или Азии, ведь ведущие игроки из этих стран часто живут за границей.

Итак, мы имеем две стороны. Одна из них — благополучие игроков, особенно в условиях перегруженного календаря. Клубы не любят отпускать игроков в лучшие времена, не говоря уже о пандемии. Их перелеты через полмира, где медицинские протоколы могут соблюдаться не так строго, заставляют футбольных чиновников не спать по ночам.

Добавьте к этому тот факт, что с постоянно меняющимися правительственными директивами по всему миру по мере роста заболевших существует риск обязательного карантина по возвращении домой. Это значит, что игрок может быть недоступен для матчей в течение двух недель. Добавьте сюда еще время на тренировки для набора формы, и получится, что футболист будет доступен лишь в начале ноября — как раз вовремя, чтобы вновь отправиться в сборную.

Вышесказанное является причиной того, почему представители сильнейших лиг и клубов Европы, а также профсоюз игроков FIFPro встретились с ФИФА в прошлом месяце, чтобы договориться о сделке. Каждую осень профессионалы из Азии, Африки и Южной Америки регулярно сталкиваются с многочисленными межконтинентальными поездками: тот же Месси, например, в течение шести с половиной недель будет играть в Испании, Аргентине, Боливии (высокогорье), Италии, Перу и Украине.

Вторая сторона, немного грубовата, тем не менее, разумна: клубы платят игрокам зарплату и все равно вынуждены время от времени отправлять их в сборные, не получая особой компенсации. Отправка футболистов туда, где они подвергаются повышенному риску, может показаться излишней или несправедливой, особенно когда у вас мало денег в период глобальной пандемии.

Впрочем, в наши дни легко забыть, как мы пускали слюни из-за жеребьевки Лиги чемпионов, возвращения внутренних европейских чемпионатов и последних часов трансферного окна. Однако большая часть мира может пускать слюни как раз из-за национальной команды. Дело в том, что многие сборные не играли с прошлого года, а в международном календаре очень мало места для маневра.

Есть две свободные даты в сентябре 2022 года, еще две — в октябре 2022 года, и они зарезервированы для региональных соревнований. В крайнем случае их можно задействовать для решения проблем, связанных с квалификацией ЧМ-2022, даже если придется отказаться от других турниров. В худшем случае можно сделать противостояния не двухматчевыми, а одноматчевыми. В Лиге чемпионов это сработало, но квалификация на чемпионат мира — совсем другое дело.

Можно уместить в некоторые окна не два, а сразу три матча, как сейчас это делает УЕФА, отчасти для выполнения телевизионных обязательств. Опять же, это относительно легко сделать в Европе, где расстояния небольшие, а инфраструктура хорошая. В другом месте может случиться логистический кошмар, и это до того, как начнутся проблемы со здоровьем у игроков.

Тройные матчи означают, что три игры пройдут за семь дней. Вот почему, кстати, Италия (34 игрока) и Англия (30) вызвали значительно расширенные составы на предстоящий перерыв: если не проводить ротацию, то можно столкнуться с гневом клубов. Это важно, потому что нынешний квалификационный цикл будет проходить на фоне самого загруженного клубного календаря в истории. Национальные чемпионаты в Европе, где играет большинство ведущих игроков, стартовали поздно из-за весеннего карантина и закончатся раньше из-за чемпионата Европы.

В Англии решили пойти дальше и сыграть в Кубке лиги, вернувшись максимум к трем заменам. После рестарта было разрешено проводить пять замен, чтобы обеспечить большую ротацию и снизить физическое бремя и риск травм. Премьер-лига с небольшим перевесом проголосовала за возврат к трем заменам, полагая (ошибочно, на мой взгляд), что пять замен дают несправедливое преимущество более крупным клубам. В сезоне 2020/21 будет столько же игр, сколько и в сезоне 2018/19, но эта кампания была почти на 10 процентов длиннее.

С этим можно справиться, если позволит пандемия. Законодательство немного различается, но лиги одержимы тем, чтобы не менять порядок проведения матчей, если клуб поражен серией положительных тестов на Covid-19, которые в большинстве случаев, если у вас есть 13 трудоспособных футболистов, не дадут вам отсрочки. Почему? Потому что, возможно, некуда поместить отложенный матч в календаре, поэтому мы уже стали свидетелями абсурдного зрелища, когда «Тоттенхэм» был вынужден провести три официальных матча (матч 1/8 финала Кубка лиги против «Челси», отборочный матч Лиги Европы против «Маккаби» Хайфа и встречу АПЛ с «Манчестер Юнайтед») в течение шести дней перед стартом международного перерыва.

Мы понимаем, почему это происходит. Европейские клубы прогнозируют сокращение выручки более чем на 4 миллиарда долларов в сезонах 2019/20 и 2020/21. Сокращение может быть немного меньше, если бы фанатам разрешили вернуться на стадионы, или немного больше, если трибуны останутся закрыты, или если спонсоры и вещатели разорятся или попытаются пересмотреть свои контракты в сторону понижения. Футбол должен выжать из своего продукта как можно больше. В подавляющем большинстве случаев дело не в жадности, а в выживании.

Нужно скрестить пальцы и заработать столько, сколько сможешь и пока можешь. Обычно журналисты начинают указывать на альтернативные решения или жаловаться на некомпетентность и жадность ответственных лиц. Мне не нравится это делать, отчасти потому, что последние 10 месяцев показали нам, что многие детали жизни находятся вне нашего контроля. Кроме того, я не уверен, что функционеры могли сделать что-то еще, что было бы осуществимо.

Это уже уникальный сезон, отмеченный звездочкой. Будем надеяться, что это будет всего лишь сноска, а не что-то, что в конечном итоге обозначит следующие 18 месяцев. 0