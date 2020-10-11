Победа в Киеве не лишила всех проблем. Германия все еще далека от идеала

Сборная Германии одержала победу над командой Украины в выездном матче Лиги наций со счетом 2:1. На голы Маттиаса Гинтера и Леона Горецки подопечные Андрея Шевченко ответили точным ударом с пенальти в исполнении Руслана Малиновского. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Перемены в составе Германии и ослабленная Украина

Редакция Kicker обратила внимание на тот факт, что Йоахим Лев провел ротацию стартового состава, тогда как Андрей Шевченко был вынужден обойтись без большой группы своих игроков.

«Тренер сборной Германии Йоахим Лев выставил совершенно другой стартовый состав, если сравнивать с недавним контрольным матчем против Турции: только Рюдигер и Дракслер снова сыграли с первых минут, тогда как представители "Баварии" Нойер, Зюле, Киммих, Горецка и Гнабри тоже сразу появились на поле, как, впрочем, и Кроос.

Украину и ее тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко мучили серьезные кадровые проблемы перед игрой. Из-за коронавируса и травм 44-летнему экс-форварду "Милана" и "Челси" пришлось обойтись без более чем дюжины своих игроков. За несколько дней до этого украинцы потерпели болезненное поражение от Франции со счетом 1:7 — самое крупное в своей истории.

По сравнению с матчем против Франции Шевченко внес шесть изменений в стартовый состав. При этом экс-форвард "Боруссии" Андрей Ярмоленко, как и в матче с Францией, оставался в старте.

Много критики было по поводу допуска зрителей на стадион. Тем не менее, "Олимпийский" все же разрешили заполнить на 30 процентов, поэтому более 17 тысяч болельщиков наблюдали за игрой с трибун.

И в дебюте игры фанаты задавали настроение, хотя это была вина немецкой команды: бесчисленные потеря мячей Горецкой, Киммихом, Гнабри и Кроосом неоднократно давали украинцам многообещающие шансы в контратаках.

Андрей Шевченко Главный тренер сборной Украины Самый позитивный момент — зрители вернулись на стадион. Нам очень приятно, что дали возможность зрителям вернуться. Главное, чтобы это было по всем законам. Нам было важно, что зрители поддерживали нас. По игре. Мне очень приятна реакция ребят. 1:7 в матче с Францией — это много, несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись. Мы много говорили на эту тему с ребятами. Я доволен правильной реакцией, которую они проявили. Игроки полностью выполнили установку. Мы изменили немного модель нашей игры. Играя с такими командами, мы должны приспосабливаться. Тем более у нас сейчас нет лучшего состава. Многих ребят можно даже назвать дебютантами на таком уровне в официальных встречах. Все они себя проявили очень хорошо.

Только благодаря Украине, которая часто переходила в атаку бессистемно, Германия без особых проблем пережила начальную фазу игры», — говорится в материале.

Смутные времена в Германии

Корреспондент Sueddeutsche Zeitung Мартин Шнайдер рассказал о тяжелых временах в сборной Германии, которой важно вернуться на победный путь.

«Для национальной команды наступили смутные времена. Многое предстоит сделать, и Лев чувствует себя обязанным дать подробные объяснения происходящему. Пандемия и вытекающие из нее последствия, конечно, касаются всех. Но только на этой неделе перед офисом DFB появились полицейские и налоговые следователи, а национальная сборная не могла похвастаться хорошими результатами.

И все это приводит к раздражению публики, а также бывших футболистов сборной Германии. Например, Лотар Маттеус, Юрген Коллер и Берти Фогтс высказывают все более резкую критику.

И вот настал черед матча с Украиной. Немецкая команда одержала первую победу в Лига наций со счетом 2:1. И все же, играя против неопытной и сильно ослабленной команды, подопечные Йоахима Лева допустили массу ошибок.

Наставник сборной Германии был прав, когда сказал, что у соперника было мало шансов забить в игре, но эксперт ARD Бастиан Швайнштайгер сказал правду, заявив, что более сообразительный соперник определенно воспользовался бы столь частыми потерями мяча.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев Если реалистично посмотреть на этот матч, то Германия был намного сильнее Украины. У нас практически все получалось. Конечно, некоторые вещи можно было сделать лучше, но в целом игра получилась для нас успешной. Украина — очень хорошая команда. Но у нее не было шанса нас обыграть. Мы сильно сыграли в обороне, были сконцентрированы и не давали сопернику идти вперед. У нас было гораздо больше возможностей забить еще. Я очень доволен этой игрой.

Чемпионат Европы состоится только в следующем году, и мы еще не знаем, при каких условиях. Если же во вторник мы также обыграем Швейцарию, то общая картина происходящего будет выглядеть намного лучше», — заключает Шнайдер.

Германия пока далека от идеала

Журналист Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэль Хорени похвалил сборную Германии за победу, но подчеркнул, что иного результата можно было и не ждать, учитывая проблемы сборной Украины.

«Немецкая команда представила себя в Киеве как более опытная и успешная команда, которую, по крайней мере на этот раз, не удалось лишить лидерства. Даже пропустив гол, немцы с некоторой долей уверенности смогли отстоять свое преимущество.

Однако это слабое достижение, учитывая состояние украинской сборной, которой пришлось обходиться без примерно дюжины игроков из-за коронавируса и травм. Молодой и недавно сформированный состав команды Шевченко так и не смог воспользоваться многочисленными ошибками немцев в первом тайме.

Футболисты сборной Германии были очень далеки от сильного и убедительного образа. А Украины в тот вечер просто не могла быть эталоном высшего класса.

Бастиан Швайнштайгер Экс-игрок сборной Германии Сборная Германии могла бы лучше реализовывать свои моменты и не отдавать мяч так легко. Этой команде пойдет на пользу, если она будет чаще играть одним составом. Необходимо, чтобы на поле всегда были ключевые футболисты.

Что отличало этот матч от всех остальных, так это присутствие 17 тысяч зрителей на трибунах. После победы немецкая команда как можно быстрее покинула украинскую зону риска. Они не воспользовались первоначально запланированной дополнительной ночью в Киеве и почти сразу вылетели в Кельн, где на матч против Швейцарии будет допущено всего 300 зрителей», — констатирует Хорени.

Результативная ошибка Бущана

Автор SPORTARENA.com Максим Юрков в составе сборной Украины отметил сделавшего много сейвов Георгия Бущана, но заметил, что именно он допустил роковую ошибку, которая привела ко второму пропущенному мячу.

«В субботу вечером "сине-желтые" проиграли третий поединок кряду, и второй — за последние три дня. Снова — недавним чемпионам мира, Германии. После сокрушительных фиаско в Испании (0:4) и Франции (1:7) результат матча на Олимпийском, пусть и неудовлетворительный, но вполне приемлемый, учитывая развитие событий на поле. А счет на табло — самое позитивное впечатление о матче.

К последнему пункту можно было бы отнести и действия Бущана, ставшего лучшим игроком матча и спасшего "сине-желтых" от разгрома еще в первом тайме, но все перечеркнула результативная ошибка, ставшая роковой, если судить исключительно по счету, не по развитию событий на поле.

Давайте будем откровенны, после шокирующего поражения от Франции, мало кто верил в положительный исход противостояния с Германией. Больше хотелось другого: правильных выводов и надлежащего настроя. С последним проблем не было — команда не поплыла и не рассыпалась, чего опасался Шевченко. Выводы, судя по всему, также были сделаны. Во всяком случае, впервые за три последних матча, Украина постаралась максимально сыграть от соперника.

Евгений Левченко Экс-полузащитник сборной Украины В моем понимании Бущан — герой. Да, ошибки бывают у всех. Мы ее не хотели видеть. Давайте вспомним матч с Францией, тогда счет был бы не 1:7, а 1:14. В матче с Германией Бущан допустил по сути очень важную ошибку, которая оказалась ключевой и переломной. При счете 0:1 можно было найти момент и сравнять, что и случилось в конце. Если же говорить глобально, то в первом тайме у Бущана было два момента, когда он вытащил. Во втором тайме после допущенной ошибки он перестроился и начал играть в тот же футбол. Не паниковал, вытащил еще два раза. Поэтому для меня — это абсолютный герой матча.

Да, такой подход не всегда нравится болельщикам, он не всегда приносит успех на длительной турнирной дистанции, но в одном-конкретном матче способен принести результат. Тем более, в противостоянии с соперниками выше классом, что собственно и было в играх с Португалией в отборе к Евро-2020. Другое дело, что сейчас Франция, Испания и Германия — посильнее Роналду и Ко образца 2019-го, а "сине-желтые" в нынешнем состоянии, как кадровом и физическом — не та команда, что была у Шевченко еще год назад», — считает Юрков.

Ярмоленко — самое слабое звено

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко прошелся по персоналиям и отметил, что хуже всех в украинской команде сыграл Андрей Ярмоленко.

«Защита сыграла в свою силу. Собственно, а чего мы хотели от юного Забарного и резервиста Соболя? Малиновский снова лучший, хорош Цыганков. По опорной зоне есть вопросы, хотя нужно понимать, что лучше там изначально быть не могло без Степаненко и Зинченко.

Яремчук делал все, что мог, стягивая внимание защитников, но отсутствие в нашем составе "ложной девятки" не позволило хозяевам иметь больше шансов в атаке: иными словами, обыграться мячом Роману было не с кем, а чтобы решать эпизоды в одиночку, ему не хватало скорости.

Главное слабое звено нашей сборной — ее доселе одно из самых сильных звеньев: Ярмоленко. Наш капитан не попал в ритм игры: ему заметно не хватало и скорости, и креатива, и свежести. По всей видимости, Шевченко не угадал, выпустив с первых минут полузащитника "Вест Хэма".

Андрей Ярмоленко Полузащитник сборной Украины Мы бились, старались. Пришли болельщики, хочу поблагодарить их за поддержку, мы это чувствовали. Люди соскучились по футболу. Считаю, что все по делу. Все все видели. Наверное, сборная Германии сильнее нас и выиграла заслуженно. Но ничего страшного. Мы должны двигаться дальше и вынести урок с этой игры. Нужно понимать, против кого мы играли. Надо стремиться играть против таких команд на равных, пока нам это тяжело. Но это опыт. У нас много молодых ребят, для которых в будущем такие матчи сыграют огромную роль.

Возможно, нужно было ставить в основу более свежего Марлоса. Ну, и самый обсуждаемый футболист в нашей команде — конечно же, голкипер: Бущан совершил три фантастических сейва и одну вопиющую ошибку. Тем не менее, лично я продолжаю считать, что именно этот голкипер должен стать первым номером сборной Украины», — убежден Василенко. 0