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    Сезон скандалов, отставок и обманутых ожиданий

    Подводим краткие итоги первых десяти туров чемпионата России 2020/21

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    Накануне старта нового сезона РПЛ мы традиционного поделились ожиданиями от предстоящего розыгрыша турнира. Сейчас, когда позади ровно треть сезона 2020/21 можно с уверенностью сказать, что большинство ожиданий не оправдалось.

    Избежать вспышек коронавируса не удалось

    В прошлом сезоне сразу несколько клубов столкнулись с локальными вспышками COVID-19 в своих командах, что привело к переносу матчей, техническим поражениям, и потерянными очкам, которых в итоге не хватило для выживания в высшей лиги.

    Увы, в новом сезоне история повторяется. Из-за вспышки коронавируса «Ротор» был вынужден пропустить два матча в РПЛ и один — в Кубке страны.

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    • Волгоградская команда не сыграла с «Краснодаром» и «Ростовом», за что ей были присуждены технические поражения, а также пропустила матч со ставропольским «Динамо».

    Более того, сейчас, когда Россию накрывает второй волной пандемии, ситуация может ухудшиться.

    Уже известно, что положительные тесты на COVID-19 сдали игроки «Локомотива» Маринато Гилерме и Мачей Рыбус, защитник «Спартака» Георгий Джикия и защитник ЦСКА Марио Фернандес.

    Календарь и таблица РПЛ

    Учитывая, что выявлено это было, в том числе, и в расположении сборной России, можно ожидать, что последними эти случаи не будут.

    Чехарда с регламентом продолжается

    Вспышки коронавируса в командах РПЛ в прошлом сезоне обнажили серьезные проблемы с регламентом, принятом РФС перед рестартом сезона — на одну и ту же проблему находилось по 4 разных решения, в результате чего команды были в неравных условиях.

    В этом сезоне проблема несколько иная — РФС выработал единые решения по всем проблемным вопросам, но только применяет их....выборочно?

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    • Это успел заметить, например, главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, которого за неношение маски во время матчей оштрафовали на 350 тысяч рублей.

    При этом, наивно было бы думать, что лишь Слуцкий в РПЛ такой хулиган, который не носит маску — тренеры российской лиги надевают эти средства как угодно, но не так как надо — оставляя торчать нос, или спуская маски на подбородок.

  • Я не понимаю критериев. Могу предоставить скриншоты, где видно, что каждый из тренеров снимал маску. Но штрафуют почему-то одного меня. Тогда скажите, какое количество раз можно маску опускать или поднимать? Вижу, что кто-то ее чаще держит, кто-то опускает, у Талалаева она на ухе висит. Но почему-то обнаруживаю, что я оштрафован, а другой тренер — нет. Прошу объяснить мне, в каких случаях тебя штрафуют, а когда — нет. Если взять другие чемпионаты, то я не видел, чтобы главные тренеры были в масках.
  • Леонид Слуцкий

    • Про футболистов, которые охотно общаются и фотографируются с болельщиками без самок и вовсе умолчим.

    Последний случай стал еще более громким — по итогам дерби двух столиц московский «Спартак» попал под прицел и РПЛ и Роспотребнадзора.

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    Власти обвинили клуб в «ненадлежащем контроле и непринятии мер по соблюдению социальной дистанции», заявив, что болельщики не носили маски и перчатки. Нужно ли говорить о том, что подобное происходит примерно на каждом матче РПЛ?

    Судейские скандалы продолжаются

    Увы, но российский судейский корпус не сделал никаких выводов из прошлого сезона, а внедрение ВАР не уменьшило количество ошибок.

    Громкий скандал разразился уже в первом туре, когда «Спартак» упустил домашнюю победу над «Сочи» из-за двух довольно сомнительных пенальти, один из которых был назначен на последних минутах.

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    • Дальше было только хуже — судейские ошибки множились, владелец «Спартака» Леонид Федун вновь затянул привычную по прошлому сезону песню про заговор против красно-белых, арбитров начали таскать на проверки на детекторе лжи.

    Клубы даже начали угрожать сняться с чемпионата России из-за предвзятого судейства — в первую очередь это сделал «Спартак», но затем с подобной угрозой выступила и «Уфа», что вызвало куда меньше ажиотажа.

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    Угрозы в итоге остались невыполненными, но судить «Спартак» и правда стали лучше.

    «Зенит» не выглядит несокрушимым

    Ну а это тот случай, когда ожидания сбываются — после двух подряд выигранных питерским клубом в довольно уверенной манере титулов, хотелось чтобы борьба в чемпионата России немного обострилась.

    И да, возглавляет таблицу РПЛ после 10 туров по-прежнему «Зенит», но, во-первых он обгоняет «Спартак» лишь по дополнительным показателям, а во-вторых — на пятки лидерам наступает плотная группа преследования.

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    • После уверенного старта сезона и пяти побед подряд, подопечные Сергея Семака начали терять очки в каждом выездном матче, что не может не волновать руководство «Зенита».

    Питерцы оказались неготовы к плотному графику, желаемого усиления в межсезонье не последовало, и эту ошибку сине-бело-голубые пытаются исправить перед Лигой чемпионов, групповой этап которой стартует в конце октября.

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    Игра «Зенита» в еврокубках сделает график еще более напряженным, а значит у преследователей, и в первую очередь — у «Спартака», появятся новые шансы.

    «Уфа» развалилась без Газизова

    В прошлом сезоне уфимцы приятно удивляли благодаря работе слаженного тандема из главного тренера Вадима Евсеева и опытного управленца Шамиля Газизова.

    Команда едва не пробилась в еврокубки и успешно противостояла топ-клубам, но в межсезонье Газизов перебрался в «Спартак», вслед за ним уже покинул ряд ключевых игроков, и это не могло не сказаться на игре команды.

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    • Уфимцы бодро начали новый сезон, дали бой «Спартаку», но в следующих семи турах РПЛ так не разу и не победили, зато проиграли пять раз, в том числе и со счетом 0:6 «Зениту» в Санкт-Петербурге.

    Когда после фиаско в Питере «Уфа» не смогла одолеть измученный коронавирусом «Ротор», Вадим Евсеев подал в отставку, которая была принята.

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    Башкирский клуб с 6 очками расположился на 15-м месте, обгоняя лишь «Ротор».

    Череда тренерских отставок

    Первая тренерская отставка в РПЛ случилась еще перед стартом сезона — главный тренер «Химок» Сергей Юран развил бурную медийную деятельность, буквально вынудив руководство Московской области одобрить выступление клуба в РПЛ.

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    • Сам он, правда, плодами своей победы воспользоваться не сумел — был уволен перед стартом сезона. На тренерском мостике его сменил Дмитрий Гунько.

    Под руководством Юрана химчане в Кубке России выбили крепкий «Урал» и доставили проблем «Зениту», но при Гунько клуб стартовал в РПЛ восьмиматчевой безвыигрышной серий из 4 победы и 4 ничей.

    Первую победу в РПЛ химчане одержали уже после увольнения Гунько — и после усиления состава.

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    Кроме Евсеева и Гунько свой пост по итогам первых десяти туров не сумел удержать и наставник «Динамо» Кирилл Новиков.

    Для рулевого бело-голубых решающим стало поражение от тбилисского «Локомотива» в квалификации Лиги Европы. Долгожданные еврокубки для «Динамо» оказались быстротечны.

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    • И хотя после вылета из Лиги Европы Новикова не уволили, последовавшее вскоре за этим поражение от «Химок» стало последней каплей.

    Вряд ли эти отставки станут последними в этом сезоне — в нижней части таблицы РПЛ хватает специалистов, чье положение довольно шатко.

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    Например возглавивший «Ахмат» в межсезонье Андрей Талалаев, или возглавивший «Урал» Юрий Матвеев, чье главное тренерское качество заключается в том, что он не спорит с указаниями президента клуба.

    Кокорин не заиграл в «Спартаке»

    Переход бывшего нападающего «Зенита» в «Спартак» был главной трансферной бомбой короткого межсезонья.

    Все сходились в том, что красно-белые дарят скандальному футболисту последний шанс проявить себя в крупном клубе на серьезном уровне.

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    • Однако после переезда из Сочи в Москву нападающего замучили травмы. Из-за проблем с мышцами Александр пропустил стартовые шесть туров чемпионата и вернулся в общую группу только накануне дерби с ЦСКА 13 сентября.

    А уже 2 октября, накануне дерби «Спартака» с «Зенитом», Кокорин снова выбыл из строя — из-за загадочной новой травмы. Сроки восстановления — туманны.

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    В итоге за красно-белых форвард пока провел лишь три матча во всех турнирах, в сумме около 150 минут, не отметившись результативными действиями. А треть сезона уже позади.

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