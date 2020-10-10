Сезон скандалов, отставок и обманутых ожиданий

Накануне старта нового сезона РПЛ мы традиционного поделились ожиданиями от предстоящего розыгрыша турнира. Сейчас, когда позади ровно треть сезона 2020/21 можно с уверенностью сказать, что большинство ожиданий не оправдалось.

Избежать вспышек коронавируса не удалось

В прошлом сезоне сразу несколько клубов столкнулись с локальными вспышками COVID-19 в своих командах, что привело к переносу матчей, техническим поражениям, и потерянными очкам, которых в итоге не хватило для выживания в высшей лиги.

Увы, в новом сезоне история повторяется. Из-за вспышки коронавируса «Ротор» был вынужден пропустить два матча в РПЛ и один — в Кубке страны.

Волгоградская команда не сыграла с «Краснодаром» и «Ростовом», за что ей были присуждены технические поражения, а также пропустила матч со ставропольским «Динамо».

Более того, сейчас, когда Россию накрывает второй волной пандемии, ситуация может ухудшиться.

Уже известно, что положительные тесты на COVID-19 сдали игроки «Локомотива» Маринато Гилерме и Мачей Рыбус, защитник «Спартака» Георгий Джикия и защитник ЦСКА Марио Фернандес.

Календарь и таблица РПЛ

Учитывая, что выявлено это было, в том числе, и в расположении сборной России, можно ожидать, что последними эти случаи не будут.

Чехарда с регламентом продолжается

Вспышки коронавируса в командах РПЛ в прошлом сезоне обнажили серьезные проблемы с регламентом, принятом РФС перед рестартом сезона — на одну и ту же проблему находилось по 4 разных решения, в результате чего команды были в неравных условиях.

В этом сезоне проблема несколько иная — РФС выработал единые решения по всем проблемным вопросам, но только применяет их....выборочно?

Это успел заметить, например, главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, которого за неношение маски во время матчей оштрафовали на 350 тысяч рублей.

При этом, наивно было бы думать, что лишь Слуцкий в РПЛ такой хулиган, который не носит маску — тренеры российской лиги надевают эти средства как угодно, но не так как надо — оставляя торчать нос, или спуская маски на подбородок.

Я не понимаю критериев. Могу предоставить скриншоты, где видно, что каждый из тренеров снимал маску. Но штрафуют почему-то одного меня. Тогда скажите, какое количество раз можно маску опускать или поднимать? Вижу, что кто-то ее чаще держит, кто-то опускает, у Талалаева она на ухе висит. Но почему-то обнаруживаю, что я оштрафован, а другой тренер — нет. Прошу объяснить мне, в каких случаях тебя штрафуют, а когда — нет. Если взять другие чемпионаты, то я не видел, чтобы главные тренеры были в масках. Леонид Слуцкий

Про футболистов, которые охотно общаются и фотографируются с болельщиками без самок и вовсе умолчим.

Последний случай стал еще более громким — по итогам дерби двух столиц московский «Спартак» попал под прицел и РПЛ и Роспотребнадзора.

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Власти обвинили клуб в «ненадлежащем контроле и непринятии мер по соблюдению социальной дистанции», заявив, что болельщики не носили маски и перчатки. Нужно ли говорить о том, что подобное происходит примерно на каждом матче РПЛ?

Судейские скандалы продолжаются

Увы, но российский судейский корпус не сделал никаких выводов из прошлого сезона, а внедрение ВАР не уменьшило количество ошибок.

Громкий скандал разразился уже в первом туре, когда «Спартак» упустил домашнюю победу над «Сочи» из-за двух довольно сомнительных пенальти, один из которых был назначен на последних минутах.

Дальше было только хуже — судейские ошибки множились, владелец «Спартака» Леонид Федун вновь затянул привычную по прошлому сезону песню про заговор против красно-белых, арбитров начали таскать на проверки на детекторе лжи.

Клубы даже начали угрожать сняться с чемпионата России из-за предвзятого судейства — в первую очередь это сделал «Спартак», но затем с подобной угрозой выступила и «Уфа», что вызвало куда меньше ажиотажа.

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Угрозы в итоге остались невыполненными, но судить «Спартак» и правда стали лучше.

«Зенит» не выглядит несокрушимым

Ну а это тот случай, когда ожидания сбываются — после двух подряд выигранных питерским клубом в довольно уверенной манере титулов, хотелось чтобы борьба в чемпионата России немного обострилась.

И да, возглавляет таблицу РПЛ после 10 туров по-прежнему «Зенит», но, во-первых он обгоняет «Спартак» лишь по дополнительным показателям, а во-вторых — на пятки лидерам наступает плотная группа преследования.

После уверенного старта сезона и пяти побед подряд, подопечные Сергея Семака начали терять очки в каждом выездном матче, что не может не волновать руководство «Зенита».

Питерцы оказались неготовы к плотному графику, желаемого усиления в межсезонье не последовало, и эту ошибку сине-бело-голубые пытаются исправить перед Лигой чемпионов, групповой этап которой стартует в конце октября.

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Игра «Зенита» в еврокубках сделает график еще более напряженным, а значит у преследователей, и в первую очередь — у «Спартака», появятся новые шансы.

«Уфа» развалилась без Газизова

В прошлом сезоне уфимцы приятно удивляли благодаря работе слаженного тандема из главного тренера Вадима Евсеева и опытного управленца Шамиля Газизова.

Команда едва не пробилась в еврокубки и успешно противостояла топ-клубам, но в межсезонье Газизов перебрался в «Спартак», вслед за ним уже покинул ряд ключевых игроков, и это не могло не сказаться на игре команды.

Уфимцы бодро начали новый сезон, дали бой «Спартаку», но в следующих семи турах РПЛ так не разу и не победили, зато проиграли пять раз, в том числе и со счетом 0:6 «Зениту» в Санкт-Петербурге.

Когда после фиаско в Питере «Уфа» не смогла одолеть измученный коронавирусом «Ротор», Вадим Евсеев подал в отставку, которая была принята.

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Башкирский клуб с 6 очками расположился на 15-м месте, обгоняя лишь «Ротор».

Череда тренерских отставок

Первая тренерская отставка в РПЛ случилась еще перед стартом сезона — главный тренер «Химок» Сергей Юран развил бурную медийную деятельность, буквально вынудив руководство Московской области одобрить выступление клуба в РПЛ.

Сам он, правда, плодами своей победы воспользоваться не сумел — был уволен перед стартом сезона. На тренерском мостике его сменил Дмитрий Гунько.

Под руководством Юрана химчане в Кубке России выбили крепкий «Урал» и доставили проблем «Зениту», но при Гунько клуб стартовал в РПЛ восьмиматчевой безвыигрышной серий из 4 победы и 4 ничей.

Первую победу в РПЛ химчане одержали уже после увольнения Гунько — и после усиления состава.

Кроме Евсеева и Гунько свой пост по итогам первых десяти туров не сумел удержать и наставник «Динамо» Кирилл Новиков.

Для рулевого бело-голубых решающим стало поражение от тбилисского «Локомотива» в квалификации Лиги Европы. Долгожданные еврокубки для «Динамо» оказались быстротечны.

И хотя после вылета из Лиги Европы Новикова не уволили, последовавшее вскоре за этим поражение от «Химок» стало последней каплей.

Вряд ли эти отставки станут последними в этом сезоне — в нижней части таблицы РПЛ хватает специалистов, чье положение довольно шатко.

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Например возглавивший «Ахмат» в межсезонье Андрей Талалаев, или возглавивший «Урал» Юрий Матвеев, чье главное тренерское качество заключается в том, что он не спорит с указаниями президента клуба.

Кокорин не заиграл в «Спартаке»

Переход бывшего нападающего «Зенита» в «Спартак» был главной трансферной бомбой короткого межсезонья.

Все сходились в том, что красно-белые дарят скандальному футболисту последний шанс проявить себя в крупном клубе на серьезном уровне.

Однако после переезда из Сочи в Москву нападающего замучили травмы. Из-за проблем с мышцами Александр пропустил стартовые шесть туров чемпионата и вернулся в общую группу только накануне дерби с ЦСКА 13 сентября.

А уже 2 октября, накануне дерби «Спартака» с «Зенитом», Кокорин снова выбыл из строя — из-за загадочной новой травмы. Сроки восстановления — туманны.

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В итоге за красно-белых форвард пока провел лишь три матча во всех турнирах, в сумме около 150 минут, не отметившись результативными действиями. А треть сезона уже позади.

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