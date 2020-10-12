Франция остается непреодолимой стеной для Роналду

В матче третьего тура группового этапа Лиги наций сборная Франции и Португалии сыграли вничью 0:0. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Команды меньше играли и больше мешали играть сопернику

«Франция сыграла дома вничью 0:0 в матче Лиги наций на домашнем поле в закрытом противостоянии между чемпионами мира и Европы, которое в значительной степени не соответствовало вывеске. Это была первая встреча команд после победы Португалии над Францией в финале Евро-2016 в дополнительное время, но поединок вряд ли мог быть иным. Только девять игроков, которые сыграли в том матче, вышли в основе», — указывает Reuters.

«Только 1 тыс. фанатов были допущены на стадион "Стад де Франс" вместимостью 80 тыс. человек из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Ни одна из сборных не играла с особой остротой в атаке, выглядев удовлетворенными тем, что смогли нейтрализовать друг друга».

Кимпембе сдержал Роналду

«В этот вечер Преснель Кимпембе показал отличную игру: игравший с Рафаэлем Вараном в центре защиты, парижанин, расположенный левее, был непреклонен, особенно в его дуэли с Криштиану Роналду, в борьбе с которым он часто доминировал наверху. Он отдал 100 процентов точных передач в первом тайме, в течение которого он также сделал восемь отборов. Ни один другой игрок на поле не играл лучше», — пишет французская L’Équipe.

«Выступление Кимпембе может заставить наставника хозяева Дидье Дешама быстро обновить дуэт в центре обороны, который он сформировал с Вараном. Может быть, в гостевом поединке в среду против Хорватии? Между тем, Криштиану Роналду снова не достигает успеха против сборной Франции: в пяти противостояниях с "Ле Блё" капитану португальцев, забившему на сегодня 101 мяч за сборную, ни разу не удалось отметиться голом».

Португалия должна быть довольна результату

«Превосходное выступление Португалии в обороне помешало Франции, которая во втором тайме попыталась ускорить темп игры благодаря качественным действиям Килиана Мбаппе и Поля Погба. Однако дружина Дешама была в конечном итоге разочарована, и теперь будет надеяться на большее против Хорватии на выезде в среду», — отмечает сайт УЕФА.

«Хороший результат для Португалии, которая остается лидером группы 3 после тяжелого матча на "Стад де Франс". Гости были лучше до перерыва, тогда как хозяева выглядели предпочтительнее во втором тайме, а также были близки к тому, чтобы забить, несомненно, победный мяч. Льорис же помешал забить Роналду на последних секундах игры — это был лучший шанс пиренейцев в поединке».

Сантуш стал лучшим тренером в истории сборной Португалии

«В это воскресенье Фернанду Сантуш стал единоличным в рейтинге тренеров сборной Португалии с наибольшим количеством матчей, когда он записал на свой счет 75-й поединок у руля национальной команды, опередив Луиса Фелипе Сколари.

Наставник показывает цифры, которые в целом превосходят результаты бразильца с большим количеством побед — четыре (46 против 42), таким же количеством ничьих (18) и с меньшим числом поражений (11 против 14)», — пишет португальская O Jogo.

«По количеству голов нынешний тренер "Селесао" также лидирует, ведь за время своей работы с командой та забила 147 голов против 144 в эпоху Сколари, также лидируя в "борьбе" с бразильцем по поражениям (54 против 62).

Если же брать только официальные матчи, то показатели Сантуша впечатляют еще больше. В 50 играх, что на семь больше, чем у предшественника, одержано на девять побед больше (34/25), сыграно на две ничьих больше (13/11) и проиграно на четыре матча меньше (3/7), забито на 23 мяча больше (104/81) и пропущено на один — больше (33/32)». 0