Ничья разных таймов. Сборная России не удержала победу над Турцией

Сборные России и Турции сыграли вничью в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций. В середине первого тайма Антон Миранчук пробил под перекладину ворот турецкой команды после передачи Романа Зобнина. Во втором тайме Кенан Караман сравнял счет. После этого результата команда Станислава Черчесова набрала 7 очков и продолжает лидировать в группе. Турки располагаются на 3-й строчке, имея в активе 2 очка.

Гюнеш поберег звезд

Редакция Sport24 изучает стартовые составы команд, отмечая, что оба тренера не бросили в бой всех сильнейших игроков.

«Сборная России классно стартовала в Лиге наций. Благодаря победам над Сербией и Венгрией команда Черчесова обосновалась на первом месте в таблице. Турция же на старте дома минимально проиграла Венгрии, после чего сгоняла нули с Сербией.

Шенол Гюнеш не стал выставлять всех звезд — оставил на скамейке двух футболистов "Лестера" — Дженгиза Ундера и защитника Чаглара Сеюнджу. Зато на поле были Чалханоглу из "Милана" и защитник "Ювентуса" Демирал.

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Черчесов повторил экспериментальный набор в обороне — Федор Кудряшов в роли центрального защитника, только на этот раз в паре с ним вышел Семенов. Кутепов и Жиров остались на банке. Не вышел в основе и дебютант Матвей Сафонов, Черчесов вновь доверился более опытному Шунину. Дальше — привычный набор игроков с Антоном Миранчуком в роли десятки и мобильными флангами Кузяев — Ионов».

Почти идеальный первый тайм

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак доволен игрой российской команды до перерыва, хотя и отмечает упущенные моменты.

«Опасения оказались напрасными: наши, взвинтив темп, сразу придавили соперника. Мощный прессинг, отлично работающие фланги — мы увидели все то, что отличает сборную России после ЧМ-2018. И на 5-й минуте Артем Дзюба едва не открыл счет, пробив над перекладиной после качественного стандарта в исполнении Антона Миранчука.

Турки быстро поняли, что не успевают за энергичными оппонентами, и стали гасить скорости. Ход сработал лишь отчасти. Подачи на Дзюбу периодически находили адресата, а наш капитан по-зенитовски выводил партнеров на ударные позиции. Убойный момент после передачи Дзюбы низом упустил Кузяев, слишком сблизившись с вратарем.

Россия — Турция globallookpress.com

Впрочем, что не удалось Далеру, получилось у Миранчука. Опорный полузащитник гостей Махмут Текдемир, заработавший минутой ранее предупреждение, не успел вернуться в свою зону и помешать Зобнину разогнать атаку. Спартаковец покатил мяч в центр, Дзюба остроумно пропустил, и Миранчук ценой столкновения с Зеки Челиком воткнул мяч под перекладину».

Гибрид «Спартака» и «Зенита»

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина видит в футболе сборной России отпечаток игры двух лидеров РПЛ.

«Сборная России в первом тайме матча с Турцией временами напоминала "Зенит", а иногда — "Спартак" в РПЛ. Причем с хорошей стороны.

От петербуржцев: длинные передачи Семенова и Кудряшова на Дзюбу при выходе из обороны в атаку: в первом тайме Артем выиграл 4 верховых единоборства. Просто? Да. Эффективно? Тоже.

Россия — Турция globallookpress.com

От красно-белых: интенсивный прессинг: даже опорного полузащитника Зобнина можно было заметить высоко. Давление провоцировало соперника на ошибки. К примеру, на 23-й минуте после удачных действий Ионова в отборе мог забивать Кузяев.

Календарь и таблица Лиги наций

А еще — попытки сыграть в касание в завершающей стадии атаки. Гол был забит в схожем стиле: посмотрите на идеальную передачу Зобнина на Антона Миранчука!»

Станислав Черчесов Главный тренер сборной России Мы ожидали, что турки по сравнению с сентябрем прибавили. У них чемпионат стартовал. И в других странах тоже. Игра с немцами мое предположение подтвердила. Это другая команда, чем месяц назад. Мой коллега может ротировать состав. Играло пять новых игроков по сравнению с матчем с Германией. Они индивидуально сильны, а еще добавили в командной игре. На таком уровне с командой Турции, которая имеет хороших игроков, 90 минут доминировать не удастся. Немцам не удалось. Нам бы хотелось, но в перерыве мой коллега сделал замены, которые усилили их игру, поэтому и не удалось поддержать темп первого тайма.

Сильный матч Кудряшова, Зобнина и Миранчука

Редактор отдела «Футбол» «Спорта день за днем» Руслан Семенеев выделяет главных героев первого тайма и всего матча.

«В обороне на этот раз не нашлось места Кутепову, Караваев вышел справа, а Жирков сыграл во втором матче подряд, но даже при таких перестановках и нагрузках четверка защитников смотрелась весьма связно, пока вся команда держала темп, а соперник ни в чем не мог разобраться. В итоге сборная Турции превзошла Россию даже в командном движении, и здесь Черчесов наверняка спросит с самого себя.

Вместе с тем, Кудряшову принадлежит большая заслуга в том, что оборона не посыпалась даже под давлением на скорости. Более того, в первом тайме именно за счет синхронных перемещений защитников удавалось поддавливать соперника на его половине поля. Кроме того, Федор вовсю пытался проявить себя в организации атак.

Россия — Турция globallookpress.com

В голевой атаке с лучшей стороны раскрылся Зобнин, а открывший счет Миранчук с такой игрой может вызвать новую порцию шуток, что в "Аталанту" поехал Антон, а за "Локомотив" и сборную продолжил играть Алексей. За счет постоянных перемещений "железнодорожника" у сборной впереди всегда был "плюс один" вариант, все получившиеся контратаки были с его участием».

Шенол Гюнеш главный тренер сборной Турции Мы играли на победу. Да, против Дзюбы в верховых единоборствах на протяжении первого тайма действовали слабо, зато вторая половина прошла по-другому, так что ближе к победе были мы. Я очень доволен сегодня действиями своих игроков.

В перерыве Гюнеш перевернул игру

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает, что турки начали прибавлять только перед перерывом, а во втором тайме перехватили инициативу.

«Сборная Турции до этого вообще ни разу не пробила! Две важные фигуры, от которых должен был идти весь креатив — Озан Туфан и Хакан Чалханоглу — медленно работали с мячом. Прессинг гостей выглядел разрозненным. Команда Шенола Гюнеша только ближе к перерыву начала создавать напряжение у ворот Антона Шунина. Счёт ударов в первом тайме — 7:4 (в створ — 2:1).

После перерыва Гюнеш решил усилить давление на фланг Жиркова и Кузяева, выпустив на замену Дженгиза Ундера. Вингер "Лестера", перешедший летом из "Ромы", создал самый опасный момент сборной Турции на 50-й минуте. Жирков не помешал Ундеру навесить, и мяч после удара центрфорварда Бурака Йылмаза чиркнул о штангу. Повезло хозяевам в этом эпизоде. Черчесов отреагировал заменой подуставшего Кузяева на Дениса Черышева

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Надо признать, что во втором тайме сборная Турции наиграла на свой гол, забитый на исходе часа матча. Наши явно "подсели", а когда сборная России не может прессинговать и отодвигать игру от своих ворот, снижая нагрузку на защитников, наружу вылезают слабости. Отдельным игрокам недостаёт класса, чтобы просто покатать мяч и не привозить при позиционной обороне. Хозяева кошмарно сыграли на стандарте — застыли словно восковые фигуры. Андрей Семёнов сделал шаг назад, когда остальные ловили оппонентов в офсайд. Но похоже всё было на системную ошибку».

Антон Шунин Вратарь сборной России В первом тайме получалось играть, были моменты. Наверное, даже могли больше забить. Во втором тайме сопернику надо было отыгрываться, он бежал вперед, и нам приходилось больше обороняться.Моменты были и во втором тайме, если бы забили еще, то уверен, что выиграли бы. Но в результате пропустили, и игра чуть-чуть в конце получилась непростой. Но Турция очень сильный соперник, поэтому движемся дальше.

Ошибка Кудряшова помогла туркам

Корреспондент официального сайта УЕФА Евгений Поляков считает, что роковую ошибку в обороне, приведшую к ответному мячу допустил не Семенов, а Кудряшов.

«Этот год уже вошел в общемировой фольклор, как год неприятных сюрпризов, и только у одного Черчесова все те же проблемы, что на момент его прихода в сборную в 2016-м. Тренер россиян сделал многое, чтобы компенсировать изъяны в центре обороны коллективными действиями, но не в силах повлиять на персональные ошибки защитников.

Если в предыдущем матче со шведами первый гол был пропущен после ошибки Ильи Кутепова (на пару с Сосланом Джанаевым), то в этот раз после подачи со "стандарта" подвел Кудряшов. При таком раскладе Георгий Джикия видится просто незаменимым, но и с ним центр защиты российской сборной оставляет простор для критики».

Федор Кудряшов Защитник сборной России Первый тайм нам удался, и мы должны были забивать не один гол, а два-три. Но не удалось забить, а во втором тайме Турция перестроилась и добавила. Где-то мы отдали инициативу, а они хорошо провели второй тайм.

Проблемы с составом и кондициями

Автор Soccer.ru Станислав Горин объясняет причины неудачи россиян в матче с Турцией кадровыми потерями и плотным графиком.

«Функционально не были готовы. Черчесов не скрывал — пришлось выпускать на поле людей, что могли потянуть лишь отрезки матча. Кузяев, Ионов и Антон Миранчук скоро выдохлись. И Дзюба, если бы не его роль капитана, мог уйти с поля раньше — устал к минуте шестидесятой, а на 75-й не реализовал верный момент.

Но это особенность сезона. Даже фавориты на клубном уровне, где сыгранность выше, будут время от времени чудить, попав в мясорубку матчей без отдыха, сборов и привычных пауз.

Потери сказались на качестве футбола. А могло быть иначе? Сборная России без целого ряда определяющих игроков — Джикия, Фернандес, Баринов и Головин не вышли на поле, не уступила сопернику, который от матча к матчу набирает, а не теряет. Турция не сыграла идеально, как и хозяева поля, но в этом поединке нет проигравшего.

Россия — Турция globallookpress.com

Хочется видеть лучший футбол? Тогда надо ждать, чтобы главный плеймейкер сборной в отборе к Евро появился на поле — Головин. Чтобы Алексей Миранчук вписался в игру сборной. Или чтобы Черышев набрал форму и вместе с Фернандесом провели по целому продуктивному матчу.

Сбавили предсказуемо, об ограниченности вариантов знали до старта — крупно повезло, что нет эпидемии, так бы впаяли техническое поражение. Поэтому 1:1 с разными таймами — приемлемый результат на фоне неважных действий после перерыва и серьезных кадровых потерь».

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