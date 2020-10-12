Трансферный дайджест. 6-12 октября

Давид Алаба
«Бавария», защитник, 28 лет
Защитник «Баварии» Давид Алаба по окончании сезона может продолжить карьеру в Серии А.
28-летним игроком сборной Австрии интересуется «Ювентус», сообщает Tuttosport.
Туринцы могут подписать Алабу бесплатно, поскольку срок его контракта с мюнхенским клубом истекает 30 июня 2021 года.
Стороны пока не договорились о продлении соглашения. Мюнхенский клуб не намерен повышать зарплату австрийцу, чтобы не рушить устоявшуюся в команде зарплатную структуру.
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Игроку готовы платить 11 миллионов евро в год, еще до шести миллионов он сможет получать в виде бонусов.
При этом «Бавария» в качестве компромисса согласна предложить Алабе 5-летний контракт, а не 4-летний, который ему предлагался ранее.
По данным Sport Bild, сам футболист хочет остаться в «Баварии». Ранее утверждалось, что Алаба требует у «Баварии» 5-летний контракт на 125 млн евро.
В минувшее трансферное окно защитника хотел приобрести «Манчестер Сити». «Горожане» готовы побороться за игрока и в межсезонье.
В прошлом сезоне Бундеслиги Алаба провёл 28 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
Наш прогноз: «Бавария»
Саид Бенрахма
«Брентфорд», полузащитник, 25 лет
Лондонский «Вест Хэм» близок к приобретению вингера «Брентфорда» Саида Бенрахмы.
«Молотки» согласовали трансфер 25-летнего алжирца за 25 млн евро (22,6 млн фунтов) плюс бонусы, сообщает журналист Николо Скира.
Лондонцы видят в нем замену Фелипе Андерсону, который ушел в аренду в «Порту». Ожидается, что Бенрахма пройдет медосмотр в «Вест Хэме» в ближайшие 2-3 дня.
Ранее стало известно, что он согласовал с лондонским клубом 5-летний контракт. Внутреннее трансферное окно между клубами АПЛ и Чемпионшипа закрывается 16 октября.
Наш прогноз: «Вест Хэм»
Эдуардо Камавинга
«Ренн», полузащитник, 17 лет
Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Tuttosport.
17-летним французом интересуется «Ювентус». Отношения между «бьянконери» и «Ренном» улучшились после аренды защитника Даниэле Ругани во французский клуб.
Стоимость французского футболиста составляет 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что за Камавингой следят «Реал» и «ПСЖ».
Как сообщает As, мадридский клуб хочет приобрести хавбека «Ренна» в 2021 году и видит в нем приемника Каземиро.
В 6 матчах Лиги 1 в этом сезоне хавбек сборной Франции забил 1 гол и отдал 1 пас. Камавинга сделал больше отборов мяча (105), чем любой другой игрок Лиги 1 в сезоне 2019/20.
Наш прогноз: «Ренн»
Жоффре Кондогбиа
«Валенсия», полузащитник, 27 лет
Мадридский «Атлетико» хочет подписать опорного полузащитника на замену Томасу Парти, ушедшему в «Арсенал» в последний день трансферного окна, сообщает Marca.
Клуб из Мадрида в течение месяца может подписать и заявить футболиста из Ла Лиги, потому что Парти, за которого лондонцы выплатили отступные, юридически расторг контракт с клубом в одностороннем порядке.
В шорт-листе «матрасников» есть хавбек «Валенсии» Жоффре Кондогбиа, но это не единственная кандидатура «Атлетико» для усиления центра поля.
В ближайшие дни «Атлетико» планирует выйти на рынок, однако все 50 миллионов евро клуб тратить не будет. Часть денег пойдет на оплату различных долгов, другая — на зарплаты игрокам.
Календарь и таблица испанской Примеры
Весной игроком интересовался «Тоттенхэм» — Жозе Моуринью хотел купить полузащитника оборонительного плана.
Кондогбиа перешел в «Валенсию» в 2018 году из «Интера». В его контракте прописаны отступные в размере 80 млн евро. В 5 матчах Ла Лиги в этом сезоне игрок получил одну желтую карточку.
Наш прогноз: «Атлетико»
Стефан Ристовски
«Спортинг», защитник, 28 лет
Правый защитник «Спортинга» Стефан Ристовски может продолжить карьеру в России.
По информации A Bola, московское «Динамо» опережает «Спартак» в борьбе за игрока сборной Северной Македонии.
Отмечается, что бело-голубые намерены арендовать 28-летнего футболиста с опцией выкупа за 2,5-3 млн евро. При этом лиссабонцы настроены на продажу.
Обе стороны заинтересованы в том, чтобы согласовать переход Ристовски до закрытия трансферного окна в России.
Интерес к защитнику сохраняет «Спартак», но шансы «красно-белых» в борьбе за игрока выглядят менее предпочтительными.
В прошлом сезоне Ристовски сыграл в составе «Спортинга» 26 матчей и сделал 4 результативные передачи.
Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 млн евро.
На счету Ристовски 52 матча и 1 забитый мяч в составе сборной Северной Македонии.
Наш прогноз: «Динамо»
Джесси Лингард
«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 27 лет
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может сменить клуб.
По информации журналиста ESPN Роба Доусона, интерес к англичанину проявляет «Порту». Если сделка состоится, то игрок уйдет в аренду на сезон.
Отметим, что в Португалии трансферное окно открыто до 25 октября.
У «Порту» и «Юнайтед» уже установлен контакт — в последний день трансферного окна в АПЛ два клуба оформили переход левого защитника Алекса Теллеса в «МЮ» за 15.4 млн. фунтов.
Ранее сообщалось об интересе к Лингарду со стороны «Зенита» и «Тоттенхэма».
В сезоне-2019/20 хавбек провел 22 матча в АПЛ и забил 1 мяч. В этом сезоне он не выходил на поле в матчах чемпионата Англии.
Наш прогноз: «МЮ»
Дайо Упамекано
«РБ Лейпциг», защитник, 21 год
Защитник «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано может перейти в АПЛ следующим летом.
Француза хотят подписать «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN со ссылкой на Bild.
Оба клуба будут бороться за подписание 21-летнего игрока летом 2021 года.
Защитник недавно подписал новый контракт с «РБ Лейпцигом», но в нем есть пункт о выкупе за 40 миллионов евро, который может быть активирован в следующем сезоне.
Наш прогноз: «РБ Лейпциг» 0