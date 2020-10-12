Трансферный дайджест. 6-12 октября

Давид Алаба

«Бавария», защитник, 28 лет

Защитник «Баварии» Давид Алаба по окончании сезона может продолжить карьеру в Серии А.

28-летним игроком сборной Австрии интересуется «Ювентус», сообщает Tuttosport.

Туринцы могут подписать Алабу бесплатно, поскольку срок его контракта с мюнхенским клубом истекает 30 июня 2021 года.

Стороны пока не договорились о продлении соглашения. Мюнхенский клуб не намерен повышать зарплату австрийцу, чтобы не рушить устоявшуюся в команде зарплатную структуру.

Календарь и таблица Бундеслиги

Игроку готовы платить 11 миллионов евро в год, еще до шести миллионов он сможет получать в виде бонусов.

При этом «Бавария» в качестве компромисса согласна предложить Алабе 5-летний контракт, а не 4-летний, который ему предлагался ранее.

По данным Sport Bild, сам футболист хочет остаться в «Баварии». Ранее утверждалось, что Алаба требует у «Баварии» 5-летний контракт на 125 млн евро.

В минувшее трансферное окно защитника хотел приобрести «Манчестер Сити». «Горожане» готовы побороться за игрока и в межсезонье.

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В прошлом сезоне Бундеслиги Алаба провёл 28 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

Наш прогноз: «Бавария»

Саид Бенрахма

«Брентфорд», полузащитник, 25 лет

Саид Бенрахма globallookpress.com

Лондонский «Вест Хэм» близок к приобретению вингера «Брентфорда» Саида Бенрахмы.

«Молотки» согласовали трансфер 25-летнего алжирца за 25 млн евро (22,6 млн фунтов) плюс бонусы, сообщает журналист Николо Скира.

Лондонцы видят в нем замену Фелипе Андерсону, который ушел в аренду в «Порту». Ожидается, что Бенрахма пройдет медосмотр в «Вест Хэме» в ближайшие 2-3 дня.

Ранее стало известно, что он согласовал с лондонским клубом 5-летний контракт. Внутреннее трансферное окно между клубами АПЛ и Чемпионшипа закрывается 16 октября.

Наш прогноз: «Вест Хэм»

Эдуардо Камавинга

«Ренн», полузащитник, 17 лет

Эдуардо Камавинга globallookpress.com

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Tuttosport.

17-летним французом интересуется «Ювентус». Отношения между «бьянконери» и «Ренном» улучшились после аренды защитника Даниэле Ругани во французский клуб.

Стоимость французского футболиста составляет 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что за Камавингой следят «Реал» и «ПСЖ».

Как сообщает As, мадридский клуб хочет приобрести хавбека «Ренна» в 2021 году и видит в нем приемника Каземиро.

Календарь и таблица Лиги 1

В 6 матчах Лиги 1 в этом сезоне хавбек сборной Франции забил 1 гол и отдал 1 пас. Камавинга сделал больше отборов мяча (105), чем любой другой игрок Лиги 1 в сезоне 2019/20.

Наш прогноз: «Ренн»

Жоффре Кондогбиа

«Валенсия», полузащитник, 27 лет

Жоффре Кондогбиа globallookpress.com

Мадридский «Атлетико» хочет подписать опорного полузащитника на замену Томасу Парти, ушедшему в «Арсенал» в последний день трансферного окна, сообщает Marca.

Клуб из Мадрида в течение месяца может подписать и заявить футболиста из Ла Лиги, потому что Парти, за которого лондонцы выплатили отступные, юридически расторг контракт с клубом в одностороннем порядке.

В шорт-листе «матрасников» есть хавбек «Валенсии» Жоффре Кондогбиа, но это не единственная кандидатура «Атлетико» для усиления центра поля.

В ближайшие дни «Атлетико» планирует выйти на рынок, однако все 50 миллионов евро клуб тратить не будет. Часть денег пойдет на оплату различных долгов, другая — на зарплаты игрокам.

Календарь и таблица испанской Примеры

Весной игроком интересовался «Тоттенхэм» — Жозе Моуринью хотел купить полузащитника оборонительного плана.

Кондогбиа перешел в «Валенсию» в 2018 году из «Интера». В его контракте прописаны отступные в размере 80 млн евро. В 5 матчах Ла Лиги в этом сезоне игрок получил одну желтую карточку.

Наш прогноз: «Атлетико»

Стефан Ристовски

«Спортинг», защитник, 28 лет

Стефан Ристовски globallookpress.com

Правый защитник «Спортинга» Стефан Ристовски может продолжить карьеру в России.

По информации A Bola, московское «Динамо» опережает «Спартак» в борьбе за игрока сборной Северной Македонии.

Отмечается, что бело-голубые намерены арендовать 28-летнего футболиста с опцией выкупа за 2,5-3 млн евро. При этом лиссабонцы настроены на продажу.

Обе стороны заинтересованы в том, чтобы согласовать переход Ристовски до закрытия трансферного окна в России.

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Интерес к защитнику сохраняет «Спартак», но шансы «красно-белых» в борьбе за игрока выглядят менее предпочтительными.

В прошлом сезоне Ристовски сыграл в составе «Спортинга» 26 матчей и сделал 4 результативные передачи.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 млн евро.

На счету Ристовски 52 матча и 1 забитый мяч в составе сборной Северной Македонии.

Наш прогноз: «Динамо»

Джесси Лингард

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 27 лет

Джесси Лингард globallookpress.com

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может сменить клуб.

По информации журналиста ESPN Роба Доусона, интерес к англичанину проявляет «Порту». Если сделка состоится, то игрок уйдет в аренду на сезон.

Отметим, что в Португалии трансферное окно открыто до 25 октября.

У «Порту» и «Юнайтед» уже установлен контакт — в последний день трансферного окна в АПЛ два клуба оформили переход левого защитника Алекса Теллеса в «МЮ» за 15.4 млн. фунтов.

Ранее сообщалось об интересе к Лингарду со стороны «Зенита» и «Тоттенхэма».

Календарь и таблица АПЛ

В сезоне-2019/20 хавбек провел 22 матча в АПЛ и забил 1 мяч. В этом сезоне он не выходил на поле в матчах чемпионата Англии.

Наш прогноз: «МЮ»

Дайо Упамекано

«РБ Лейпциг», защитник, 21 год

Дайо Упамекано globallookpress.com

Защитник «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано может перейти в АПЛ следующим летом.

Француза хотят подписать «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN со ссылкой на Bild.

Оба клуба будут бороться за подписание 21-летнего игрока летом 2021 года.

Защитник недавно подписал новый контракт с «РБ Лейпцигом», но в нем есть пункт о выкупе за 40 миллионов евро, который может быть активирован в следующем сезоне.

Наш прогноз: «РБ Лейпциг» 0