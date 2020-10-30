Били-били, не забили. Расточительность Эджуке стоила ЦСКА очков

Московский ЦСКА дома сыграл вничью с загребским «Динамо» (0:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы. Команда Виктора Гончаренко с двумя очками занимает второе место в группе K. «Динамо» — третья строчка и два балла. 5 ноября ЦСКА на выезде встретится с «Фейеноордом».

Васин — в запасе!

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак изучает состав армейской команды на матч с загребским клубом.

«После поражений трех российских клубов в Лиге чемпионов отдуваться за всю страну предстояло ЦСКА, принимавшему на своем поле загребское "Динамо" в рамках Лиги Европы. Ранее в этой группе оба матча завершились вничью, так что победа позволяла выйти на первое место. Увы, добиться необходимого результата армейцам не удалось. А Россия не выиграла ни одного из 8 матчей основных стадий еврокубков-2020/21 (четыре ничьи, четыре поражения).

Виктор Гончаренко выставил оптимальный стартовый состав, в котором не нашлось места Алану Дзагоеву (вместо него вышел Константин Марадишвили), а на флангах полузащиты появились Константин Кучаев и Чидера Эджуке. На радость болельщикам еще в выходные в основу вернулся Марио Фернандес, а Виктор Васин остался на скамейке. На левом краю обороны сейчас у ЦСКА играет Бактиер Зайнутдинов, и он здорово справляется, активно помогая атаке.

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Состав гостей знакомых фамилий не таил. Удивило лишь отсутствие в старте лучшего бомбардира динамовцев Марио Гаврановича. Хорваты выбрали оборонительную расстановку 4-1-4-1».

Загреб без атак, но с моментами

Редакция Sport24 отмечает, что в первом тайме ЦСКА справлялся с атаками соперника, хотя и допустил пару моментов у своих ворот.

«Тяжелее всего центральным защитникам ЦСКА было против габаритного форварда Бруно Петковича. Вратарь Загреба Ливакович чаще всего выносил именно на него и даже в том случае, если рядом оказывались рослые Дивеев и Магнуссон, бороться с ним наверху практически не получалось.

Вдвойне удивительно, что такой мастодонт уже на первой минуте легко забежал за спину Дивееву и принял подачу, находясь с Акинфеевым уже один в одного.

После неудачного матча с Тулой (Игорь организовал чистый привоз) капитан ЦСКА исправился за один эпизод — воспользовался тем, что Петкович не слишком мягко принял мяч, и эффектно смахнул его, лишив "Динамо" гандикапа: начало могло получиться катастрофическим.

ЦСКА поджимал фирменным прессингом и хорошо двигался: за тайм Загреб не провел ни одной удачной чистой атаки. Моменты у хорватской команды были, но со своей спецификой — удар после стандарта в ближний и привоз Эджуке в центре, после чего ЦСКА очень повезло с рикошетом в контратаке Динамо».

Эджуке — новый Муса

Автор «Спорта день за днем» Антон Кудинов не впечатлен игрой нигерийского новичка ЦСКА в матче против «Динамо».

«Главное впечатление вечера — оправдываются ожидания от Чидеры Эджуке. Нигериец, приехавший из Голландии сразу напоминал Ахмеда Мусу. По итогам его нескольких матчей можно добавить, что 22-летний вингер умеет быстро бегать, финтить и неплохо открываться под передачи у чужих ворот. Но совершенно не умеет по этим воротам бить.

Схожие проблемы были и у Мусы, когда он только приехал в Россию. Леонид Слуцкий на тренировках лично водил футболиста по полю и на пальцах объяснял нюансы выбора позиции для удара и прицеливания по воротам.

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Эджуке в матче с "Динамо" настолько явно демонстрировал свой бомбардирский антиталант, что вывел из себя даже Николу Влашича. Хорват старался, таскал мяч и конвейером выдавал передачи под удар, а нигериец все мазал и мазал. Моментов у Эджуке суммарно набралось больше, чем у всех остальных игроков ЦСКА вместе взятых. Только вот команде это не помогло».

Влашич перерос уровень РПЛ, но не Лиги Европы

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов находит за что покритиковать хорватского легионера ЦСКА, который не блещет в еврокубках.

«Никола все чаще твердит о том, что готов играть на самом высоком уровне, но пока даже во втором еврокубке не подтверждает это: восторги по поводу того, что он перерос наш чемпионат, среди недели затихают. Конечно, сегодня Влашич, как и всегда, был лидером, больше всех бил (7, 3 в створ), отдал больше всех передач под удар (6), но на табло у команды 0.

Собрать все воедино, как с "Арсеналом", у Влашича никак не получалось, а даже если он все делал правильно, партнеры во главе с Эджуке старания губили. Но сегодня не тот случай, когда безупречного Николу все подвели — пенять как на лидера надо и на себя. В России Влашич может размотать почти в одиночку кого угодно, в Европе не получилось второй тур подряд».

Замены не исправили игру ЦСКА

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов огорчен, что и во втором тайме ЦСКА не сумел перевести количество в качество и размочить счет.

«После перерыва ЦСКА продолжал комбинировать на скорости и создавать моменты. Например, Марио Фернандес мог забить головой. Вспомнился его гол в ворота сборной Хорватии на ЧМ-2018, пусть в этот раз была немного иная ситуация: он врывался справа из глубины поля, а не боролся на стандарте.

Несколько перспективных атак загубил Эджуке: ноги нигерийца работали быстрее головы. Тренер "Динамо" первым сделал замены, а Виктор Гончаренко подождал до 74-й минуты, после чего убрал с поля Чалова и Эджуке, у которого свело ногу.

Во втором тайме хозяева тоже добились серьёзного перевеса по ударам — 13:5 (в створ — 5:0). Но в концовке "армейцам" уже недоставало движения, чтобы дожать "Динамо". Перезарядить батарейки замены не помогли.

Последний шанс упустил как раз Влашич, пробивший из выгодной позиции мимо цели. На счету Николы 91 касание мяча (больше всех в ЦСКА!), семь ударов и шесть ключевых передач. Тем не менее хорваты, пусть и не без везения, справились с соотечественником».

Цифры матча

Автор Soccer.ru Сергей Иванов изучает статистику матча и делает выводы по игре армейцев.

« Удары по воротам (в створ): 25 (7) — 6 (1)​. Разительная разница по главному показателю остроты. ЦСКА практически все время бомбардировал владения "Динамо". При этом, конечно, армейцам явно не хватало точности. При 25 ударах в направлении ворот все-таки семь точных попаданий выглядят не очень убедительными. При этом еще семь ударов были заблокированы, а 11 оказались совсем неточными. Зато становится понятнее, в кого играл "Зенит" в Дортмунде. Почти такое же соотношение цифр.

Только "Динамо" — не "Зенит", и все-таки один удар в створ ворот Акинфеева нанести смогло. Еще три удара были заблокированы, два оказались неточными. Самым бьющим на поле, разумеется, стал Влашич, который предпринял семь попыток. Но только его исполнительского мастерства не хватило. Еще шесть ударов на счету Эджуке, пять — у Чалова.

Владение мячом (точность передач): 52% (84%) — 48% (83%). А вот это уже интереснее. При таком тотальном превосходстве ЦСКА по ударам не видно какого-то явного преимущества по показателю давления, такому как владение мячом. Да, чуть больше он держался у армейцев. Но не критично. То есть у "Динамо" была возможность отдышаться, подержать мяч, отойти от своих ворот. Более того, показатель точности передач у соперников вовсе равный. И весьма неплохой. Что говорить о минимизации рисков при работе с мячом у ЦСКА и "Динамо".

Всё о футболе России

Возможно, армейцам стоило более агрессивно напирать и предпринимать креативные шаги, которые могли бы поставить гостей в тупик. Здесь же мы видим, что несмотря на обстрел ворот, "Динамо" структурно не валилось, не рассыпалось и не прижималось, о чем отчасти говорят и слова наставника хорватской команды, который доволен тем, как его подопечные сработали против главной угрозы армейцев».

Селекция ЦСКА не работает

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин считает, что новички ЦСКА пока не усиливают игру армейского клуба.

«Особенно много вопросов к Эджуке. Вернее, даже не только к нигерийцу, но и к селекционерам ЦСКА. Пока форвард напоминает то ли своего соотечественника Мусу, когда тот только перебрался в Москву, то ли Квинси Овусу-Обейе из "Спартака". Скорость и техника — но пока только этим все достоинства Эджуке и ограничиваются.

Зато он регулярно передерживает мяч, а, главное, недостаточно быстро принимает решения, причем не всегда правильные. А неправильно подумать, как говорят все футбольные люди, даже хуже, чем технический брак. Леонид Слуцкий когда-то смог научить Мусу футболу. Интересно, получится ли у Гончаренко с Эджуке.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Те же проблемы с реализацией ЦСКА периодически испытывал и в прошлом сезоне. Для того, чтобы их решить, был куплен Гайч. Но пока адаптация аргентинца, несколько месяцев не тренировавшегося из-за локдауна на родине, затягивается. А усилий одного Влашича на европейском уровне не хватает, пусть хорват и находится в блестящей форме.

Ничего страшного с турнирной точки зрения не произошло, особенно с учетом результата параллельного матча, в котором австрийский "Вольфсбергер" разгромил в гостях "Фейеноорд". На длинной дистанции такая игра должна конвертироваться в результат — вдолгую он определяется только качеством футбола. Другое дело, что в Лиге Европы времени на разгон уже нет, и многое станет ясно уже через неделю в Роттердаме». 0