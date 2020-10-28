Молодежь вновь не подвела. «Шахтер» не позволил «Интеру» победить

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с миланским «Интером» (0:0) в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. «Нерадзурри» владели заметным преимуществом, но упустили все свои моменты для взятия ворот. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Две перекладины и ужасный промах Лаутаро

Редакция Tuttosport указала на тот факт, что в течение всего матча миланский «Интер» владел подавляющим преимуществом.

«Спустя два месяца "Интер" вновь встретился с "Шахтером", у которого выиграл 5:0 в полуфинале Лиги Европы 17 августа.

На этот раз Конте отправил на правый фланг Эшли Янга и создал атакующий тандем из Лаутаро Мартинеса и Ромелу Лукаку. Уже на 16-й минуте бельгиец получил первый шанс, но попал в Трубина. Атака продолжилась, и Барелла пробил в перекладину.

На 22-й минуте после навеса от Янга головой бил Лукаку — в сантиметрах от штанги. "Шахтер" лишь робко атаковал, не беспокоя Самира Хандановича, а "Интер" давил, и на 42-й минуте мы вновь увидели, как мяч попадает в перекладину — со штрафного приложился Лукаку. "Нерадзурри" явно не везло, и первая половина завершилась без голов.

Во втором тайме Антонио Конте активно руководил своей командой со скамейки. Гол был необходим, тем более что подопечные Луиша Каштру полностью закрылись на своей половине поля. На 54-й минуте Марцело Брозович нанес опасный удар, Трубин отбил мяч на Лаутаро, который не попал в пустые ворота.

Этот момент осветил более тусклый и ленивый второй тайм, когда "Интеру" было сложнее вскрывать оборону украинской команды, которая, к слову, стала чаще контратаковать.

"Интер" часто запускал мяч в направлении Лукаку. Это хорошая идея. В одном из эпизодов бельгиец поборолся за мяч и упал в чужой штрафной, требуя пенальти, но ни рефери, ни VAR не ответили на его просьбы.

Антонио Конте Главный тренер «Интера» В этой игре были и положительные моменты. Мы действовали с подходящей интенсивностью, верным отношением к делу. Мы играли как большая команда, доминировали. Нам не повезло. Шансы забить были, мы провели хорошую игру на обеих половинах поля. Не забывайте, что у игроков «Шахтера» хорошие технические навыки. Нам жаль, что мы не победили, мы этого заслуживали. Мы на верном пути, менталитет верный. С одной стороны, я не могу быть недоволен. Мы не пропускаем уже второй матч подряд. В то же время мне жаль, что мы не реализовали голевые моменты. Надо выигрывать такие матчи. Не забывайте, это четвертая игра за 10 дней. Это не оправдание, но нам приходилось работать без восьми игроков. Я видел матч «Шахтера» с «Реалом», и сегодня они сыграли так же. Они сидели в защите со схемой 6-3-1, но сумели забить три гола и выиграть. У них сильные контратакующие игроки, и я рад, что мы создали много моментов и не пропустили. Мы продолжим работать и будем надеяться, что результаты придут.

Перишич, Эриксен, Дармиан и Пинамонти — козыри в рукаве Конте, которые, однако, не повлияли на исход. В Киеве матч завершился без голов», — говорится в материале.

Судьбу Конте решит «Реал»

Корреспондент La Gazzetta dello Sport Филиппо Контичелло заявил, что после ничьей в Киеве «Интер» попал в затруднительное турнирное положение.

«У "Интера" возникли серьезные проблемы: команда хорошо играет, атакует, создает моменты, но забивает меньше, чем заслуживает. Такое вот невезение.

На этот раз неудача настигла миланцев в матче с "Шахтером". В Киеве "нерадзурри" не могли рассчитывать на пять забитых мячей, как в августе в рамках Лиги Европы, но то, что у них остался ноль в графе забитых мячей — неожиданность.

Все дело в том, что "Шахтер" до сих пор витает в облаках после победы над "Реалом" в первом туре. Он довольствуется тем, что обороняется, и особо не ищет возможности для созидания впереди.

Стефан де Врей Защитник «Интера» Жаль. Мы ехали сюда за победой. Вы видели это по нашей игре. Мы создали много моментов, но забить не удалось.

После встречи с этим скользким соперником европейский путь сильно сужается для Конте: судьбу "нерадзурри" решат матчи с мадридским "Реалом". Конечно, это будет не лучший Мадрид в истории, но, чтобы поверить в успех, придется наладить игру в атаке», — констатирует Контичелло.

Каштру доверился молодежи

Владимир Гарец в своем блоге на Tribuna.com отметил, что главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру вновь сделал ставку на молодежь, которая принесла сенсационную победу над «Реалом».

«Во втором матче ЛЧ подряд у "горняков" вышло 7 игроков возрастом 21 и меньше лет. Это случилось лишь во второй раз в истории турнира — первый пример был в совсем другую эпоху (еще до Босмана — в исполнении ЦСКА в 1993-м). На поле вышла другая команда, если сравнивать с августом. И для футболистов стоял вопрос не реванша, а вопрос доверия и веры в самих себя.

В первом тайме бросалось в глаза, насколько сильно нервничали молодые футболисты — Трубин не мог выбить мяч на своего игрока, Корниенко махал руками в сторону судьи еще до завершения момента, Бондарь сжимался на фоне мощной фигуры Лукаку, а Антонио и Майкон не могли связать и пары передач в центре поля. Но эмоции били фонтаном. Не было ни одного момента, где бы молодые футболисты "Шахтера" отвечали на опасные моменты соперника безразличием.

Для каждого из них выход в таких матчах — показатель доверия от Каштру. Уже выздоровели основные игроки, и никто бы не удивился, если бы с первых минут на поле оказались Пятов, Матвиенко, Степаненко, Патрик, Тайсон — все они уже влились в тренировочный процесс. Только для молодых футболистов тогда бы оставалась недосказанность — они выдали перфоманс жизни против "Реала", но футбол в этот миг не остановился. Дальше был плохой матч против "Ворсклы", в котором пришлось вернуться с небес на землю. И "Интер" для этих футболистов, возможно, и ответил на вопрос: какой из матчей был случайностью?

Итальянцы давили всю игру, создавали моменты, били по перекладинам и вдавливали футболистов "Шахтера" в собственную штрафную. Что-то похожее было во втором тайме против "Реала", когда горняки впервые для себя использовали схему с линией в шесть защитников. Сегодня было то же самое, но еще жестче. "Интер" куда более грамотная команда тактически, и Конте перекрыл почти все шансы соперника при выходе из обороны в атаку.

Луиш Каштру Главный тренер «Шахтера» Сразу после игры в Мадриде я решил, что с «Интером» сыграет тот же состав. Мы должны всегда быть справедливыми в футболе и поощрять игроков. Одно дело — поставить тот же состав, другое дело — поставить ту же игру. Очень важно было показать такую же сплоченную игру, как в Мадриде. Между матчами ничего не произошло с игроками, поэтому я выставил тот же состав. Результат наших матчей с «Интером» вышел разный, но главным аспектом была игра в обороне. В матче Лиги Европы мы не лучшим образом оборонялись. Нам нужно было закрывать Лукаку и Мартинеса, на которых идут передачи с флангов. Мы постарались обрезать эти подачи. В игре нужно все читать и исправлять свои ошибки. В полуфинале Лиги Европы у нас было большое разочарование. Нам нужно было встать, поднять голову и идти дальше. Необходимо было выстроить иерархию между обороной и атакой. «Интер» — одна из лучших команд мира с фантастической атакой. Любой команде будет сложно с ними. Бондарь и Хочолава сыграли фантастически, они выполнили план на игру и держали линию обороны высоко. «Реал» открывал нам больше зон. Сегодня они больше ошибались, «Интер» заставил нас делать это. Но я доволен тем, как они отыграли против таких форвардов, как Лукаку и Мартинес.

Но если все же возвращаться к матчу двухмесячной давности — ни одной минуты здесь не было похожей безнадеги», — замечает Гарец.

«Горняки» остаются в игре

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко похвалил игроков «Шахтера» за набранное очко, которое позволяет рассчитывать на выход из группы.

«Трудно, очень трудно: вот главный итог первой половины встречи для нашего чемпиона. Ноль голевых моментов у чужих ворот и сразу несколько — у своих, "Интеру" хватает сил перекрывать все в центре и прессинговать. Хозяев же хватало лишь на самоотверженную игру в защите. Очень хорошо, что не пропустили: вот главный позитив после первых 45 минут для "горняков".

Мало что изменилось и после перерыва: гости играли первым номером, хозяева — вторым. Все стабильно и относительно моментов: они только у "сине-черных". Реальнейшую возможность открыть счет упустил Лаутаро: он не попал в пустой угол ворот на добивании. Но вот дальше хороших моментов у ворот Трубина практически не было. Их не возникало и у ворот Хандановича, но этот факт как раз не является неожиданностью. "Интер" всколыхнул игру за пятнадцать минут до конца основного времени, когда Лукаку силовым приемом остановил во вратарской Трубина Бондарь. На наше счастье, арбитр, дающий играть в этом матче за гранью фола, пенальти в ворота "горняков" не назначил.

Ну а дальше "горнякам" оставалось просто терпеть. К их чести, делали они это вполне квалифицировано, даже пытались выбегать в контратаки. Без особых шансов, но главное было в другом: выиграть время. И со своей задачей "Шахтер" справился.

Алессандро Бастони Защитник «Интера» Мы определенно заслуживали победы сегодня. Но когда не получается выиграть, важно не проиграть. Давайте не забывать, что «Шахтер» обыграл «Реал» на прошлой неделе. Но для нас это ничего не значит. Мы постараемся обыграть «Реал», как старались победить «Шахтер».

Сдал ли Каштру экзамен? Не проиграл, значит, да. Он, безусловно, провел работу над ошибками и сыграл так, чтобы в первую очередь нивелировать сильные стороны оппонента. Благодаря правильной тактике "Шахтер" не проиграл. О победе речь и не шла, но и ничьи в данном случае вполне достаточно. "Горняки" остаются в игре и после второго тура ЛЧ», — пишет Василенко. 0